Die NATO-Intervention in der Ukraine könnte einen Atomkrieg auslösen. So könnte es passieren

In der Simulation, die wir erstellt haben, wird nicht nur die NATO ungewollt hineingezogen, sondern Russland setzt in seiner Verzweiflung Atomwaffen ein.

„Wie konnten wir gerade eine Milliarde Menschen töten?“

Wie schon unzählige Male in den letzten Jahren hat sich eine Gruppe ehemaliger und aktueller hochrangiger US-Regierungsvertreter beider Seiten in nur drei Tagen getroffen, um in einer Simulation Ende 2019 einen Krieg zwischen der NATO und Russland zu führen. Im Verlauf des von uns sogenannten NATO-Russland-Krieges von 2019 starben schätzungsweise eine Milliarde Menschen. Und wenn wir nicht aufpassen, könnte das, was in der Simulation passiert ist, auch passieren, wenn ein NATO-Russland-Krieg um die Ukraine ausbricht.

In der oben erwähnten Simulation aus dem Jahr 2019, in der Russland in ähnlicher Weise in die Ukraine einmarschiert wie in der letzten Woche oder so ähnlich, wird nicht nur die NATO ungewollt hineingezogen, sondern Russland setzt in seiner Verzweiflung schließlich Atomwaffen ein. Das Ergebnis ist eine Eskalation mit immer größeren und gefährlicheren Atomwaffen, die über eine Milliarde Menschenleben kosten wird.

Doch bevor wir in den Abgrund starren, möchte ich das Ziel solcher Simulationen erläutern. Die NATO hätte in einem Krieg mit Moskau eindeutig einen massiven konventionellen Vorteil, der sicherstellt, dass Putin in einem direkten Kampf verlieren würde. Russland hat jedoch immer wieder erklärt, dass es Atomwaffen einsetzen würde, um sein Territorium und sein Regime zu verteidigen, wenn es sich tödlich bedroht fühlt. Unsere Simulation scheint immer zu fragen: Können wir den russischen Präsidenten Wladimir Putin jemals in einem bewaffneten Konflikt um die Ukraine oder das Baltikum besiegen, ohne dabei einen Atomkrieg auszulösen?

Bisher, über mehrere Jahre hinweg und mit mindestens 100 verschiedenen Teilnehmern, die alle unterschiedliche Vorstellungen von Krieg und politischer Zugehörigkeit hatten, lautet die Antwort ein klares Nein.

Schauplatz des Krieges

Das Szenario, das die Gruppe Ende 2019 testen wollte, war ähnlich wie heute: Russland beschloss, in die Ukraine einzumarschieren, unter dem Vorwand, es müsse die russischsprachigen Völker verteidigen, die von der faschistischen Regierung der Ukraine „unterdrückt“ würden. In unserem Szenario sind wir davon ausgegangen, dass Russland weitaus bewundernswertere Leistungen erbringt als heute, aber nur begrenzte Ziele verfolgt, da Moskau die Krim an die separatistischen Regionen in der Ostukraine anschließen will, die sich unter seiner Kontrolle befinden. Wir sind davon ausgegangen, dass Russland dies schnell schafft und die meisten seiner militärischen Ziele in etwa vier Tagen erreicht.

Aber die Ukraine gibt nicht so schnell auf, genau wie im wirklichen Leben heute. Nachdem die ukrainischen Streitkräfte schwere Verluste erlitten haben, starten sie einen beeindruckenden Gegenangriff, bei dem Russland über 100 Panzer und mehr als 2.500 Soldaten verliert. Bilder in den sozialen Medien zeigen, wie russische Panzer in Flammen aufgehen, Elite-Kampfjets vom Typ Su-35 werden vom Himmel geholt, und aus dem Westen strömen nun massenhaft Waffen ein.

Putin ist entrüstet. Er dachte, die Ukraine würde einfach umkippen, aber er berücksichtigt weder die fast jahrzehntelange Ausbildung, die Kiew von den USA und der NATO erhalten hat, noch die militärische Aufrüstung der Ukraine in den letzten Jahren, die auf dieses Szenario ausgerichtet war.

Russland beschließt dann, dass seine begrenzten militärischen Ziele ein Fehler waren und dass die gesamte Ukraine „entmilitarisiert“ werden muss. Daraufhin startet Moskau einen massiven Angriff mit ballistischen Raketen und Marschflugkörpern, auf den die russische Luftwaffe eine eigene „Shock and Awe“-Kampagne folgen lässt, bei der ein Großteil der ukrainischen Kommando- und Kontrollstruktur, der Luftwaffe, der Luftverteidigung und der Panzereinheiten vernichtet wird. Gleichzeitig beginnt Russland damit, Truppen an die Grenzen der Ukraine zu verlegen, was wie eine bevorstehende allgemeine Invasion und Besetzung des gesamten Landes aussieht.

Der Funke

An dieser Stelle wendet sich das Blatt zum Schlechten. Das Lenksystem einer russischen ballistischen Rakete versagt und schlägt im NATO-Mitgliedstaat Polen ein, wobei 34 Zivilisten getötet werden, als die Rakete tragischerweise in einem bewohnten Dorf an der polnisch-ukrainischen Grenze einschlägt. Obwohl die Rakete nicht absichtlich auf Polen gerichtet war, zeigen Bilder in den sozialen Medien Kinder, die um ihre Mütter weinen, und Leichen, die nicht mehr zu erkennen sind, und es werden Forderungen nach Gerechtigkeit und Rache laut.

Polen, das eine eigene leidvolle Geschichte mit der Sowjetunion und Russland hat, tut sein Bestes, um Zurückhaltung zu üben. Es reagiert zwar nicht mit eigenem Militär, setzt sich aber dafür ein, dass Moskau einen hohen Preis für seine Aggression in der Ukraine und seine – wenn auch unbeabsichtigten – Aktionen in Polen zahlt. Warschau führt einen diplomatischen und wirtschaftlichen Boykott gegen Moskau an, der zum Ausschluss Russlands aus SWIFT und zu direkten Sanktionen gegen russische Banken führt, ähnlich wie wir es heute erleben.

In unserem Szenario reagiert Russland ebenfalls sehr schnell. Moskau beschließt, einen massiven Cyberangriff auf Polen zu starten, wobei es Cyberkrieger im gesamten NATO-Gebiet stationiert hat und deren Geografie und Proxy-Server nutzt, um den Ursprung des Angriffs zu verschleiern. In nur zwei Stunden legt Russland das gesamte polnische Stromnetz, den Bankensektor, die Energieanlagen und vieles mehr lahm und versetzt Polen damit im Grunde in die Steinzeit zurück.

Und hier beginnt der Alptraum. Obwohl eine Zuordnung nur schwer möglich ist, wendet sich Polen an die NATO und teilt unter vier Augen seinen Wunsch mit, sich auf Artikel 5 der NATO-Charta zu berufen und zu erklären, dass ein Angriff auf einen Mitgliedstaat ein Angriff auf das gesamte Bündnis ist. Die NATO ist beunruhigt, da eine Debatte darüber geführt wird, inwieweit Russland bestraft werden soll, und die Mitgliedstaaten das Gefühl haben, dass sie kein klares militärisches Ziel haben, da einige auf die Ereignisse in Polen reagieren wollen, während andere der Meinung sind, dass sie in der Ukraine militärisch eingreifen müssen.

Die Antwort

An dieser Stelle überrascht die NATO alle. Die Allianz beschließt, eine begrenzte Flugverbotszone um die ukrainische Stadt Lemberg einzurichten, um unschuldige Zivilisten und Flüchtlinge zu schützen, die in der Falle sitzen und nirgendwo hin können. Russland wird gewarnt: Die NATO greift nicht in den Konflikt ein, wird aber sicherstellen, dass ihre Flugzeuge und der Luftraum um Lemberg geschützt werden. Die NATO stellt klar, dass sich ihre Flugzeuge im Luftraum über der Ukraine aufhalten werden, aber nicht von ukrainischem Territorium aus operieren werden.

In Moskau hat Putin nun das Gefühl, dass die NATO dazu bestimmt ist, auf der Seite der Ukraine zu intervenieren. Russland befürchtet, dass die NATO diesen geschützten Korridor als Operationsbasis nutzen wird, um immer ausgefeiltere Waffen zu schicken. Und da die Wirtschaft des Landes aufgrund der Sanktionen ins Trudeln geraten ist, spürt Putin, dass die Mauern um ihn herum immer enger werden. Bevor die NATO ihre Flugverbotszone durchsetzen kann, ordnet Putin Angriffe auf alle verbleibenden Flugplätze und militärischen Einrichtungen um Lemberg an.

Doch hier verrechnet sich Putin und bereitet den Boden für einen Krieg zwischen der NATO und Russland. Putin ordnet einen weiteren massiven Cyberangriff auf die militärische Infrastruktur der baltischen Staaten an, da er davon ausgeht, dass die NATO das Baltikum für eine Invasion in Russland nutzen wird.

Dies ist schließlich der letzte Strohhalm für die NATO, die daraufhin beschließt, dass ein direktes Eingreifen in der Ukraine notwendig ist, um die russische Aggression zurückzudrängen. Noch bevor eine Ankündigung gemacht wird, sieht der russische Geheimdienst Raketen- und Truppenbewegungen, die auf einen bevorstehenden NATO-Angriff hindeuten, und beschließt, zuerst zuzuschlagen – mit taktischen Atomwaffen. Die NATO beschließt, in gleicher Weise zu antworten.

Russland greift daraufhin europäische Städte mit Atomwaffen an, woraufhin die NATO und Amerika ebenfalls mit Atomwaffen antworten. Was übrig bleibt, ist nichts weniger als eine Apokalypse mit schätzungsweise einer Milliarde toter Menschen.

Kein Krieg verläuft wie geplant

In jedem Szenario, an dem ich teilgenommen habe, gibt es ein gemeinsames Thema: Wenn Wladimir Putin sich eingeengt fühlt und das Gefühl hat, dass Russland direkt bedroht ist, in der Regel aufgrund eines Fehlers, den er auf dem Schlachtfeld gemacht hat, beschließt er, jede beliebige Eskalationsstufe zu nutzen, um zu versuchen, dies wieder gutzumachen.

Es ist gut möglich, dass die Ukraine und Russland bald einen diplomatischen Ausweg aus diesem brutalen Krieg finden werden, aber beide Seiten scheinen sich zu verschanzen. Das bedeutet, dass die Chancen für eine Eskalation wie die oben beschriebene hoch sind. Und sollten Russland und die NATO in einen direkten Konflikt verwickelt werden, weiß Putin, dass sein Regime in einem konventionellen Kampf besiegt werden würde. Das heißt, Russland wird sich für einen Atomkrieg entscheiden.

Die einzige Frage, die sich bei einem Krieg zwischen der NATO und Russland stellt, ist offensichtlich: Wie viele Millionen oder Milliarden von Menschen würden sterben?