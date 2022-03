Putin zerbröselt die Hybris des Wertewestens

Von Peter Haisenko

Vor nicht allzu langer Zeit hat Putin gesagt: “Seht ihr, was ihr angerichtet habt?” Der Westen wollte es nicht sehen und hat weitergemacht, mit seinen unfreundlichen Attacken gegen ein friedliches Land. Jetzt hat Putin die Reißleine gezogen und im Westen macht sich Entsetzen breit, nicht nur ob der Aufdeckung seiner kriminellen Aktivitäten in der Ukraine. Man beginnt zu begreifen, in welches Schlamassel man sich in seinem manischen Bemühen hinein manövriert hat, einen Regimechange in Russland herzustellen.

Viktoria Nuland, die Frau, die die EU ficken wollte, hat eine Aussage vor einem Ausschuß abgegeben, in der sie sich mit gewisser Panik an die ukrainische Armee wendet. Man müsse zusammen mit der ukrainischen Armee verhindern, dass Russland Beweise sichert für die amerikanischen Aktivitäten in den Biolaboren, die die USA mit der CIA in der Ukraine betreiben. Russland hat aber mittlerweile Dokumente gesichert, aus denen ersichtlich ist, das es Befehle gab, sowohl Dokumente als auch fragwürdiges Biomaterial zu vernichten, bevor es in die Hände Russlands fällt. Damit hat aber Russland schon ein