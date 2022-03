Kardiologe sieht sich freigegebene Pfizer-Dokumente an und ist total angewidert

Neue Dokumente über den Corona-Impfstoff von Pfizer sind veröffentlicht worden. Dies geschah, nachdem Ärzte, Professoren und Journalisten einen Wob-Antrag gestellt hatten. Der britische Daily Express schreibt von einer „schockierenden Enthüllung“.

Ein Richter im US-Bundesstaat Texas ordnete an, dass die Arzneimittelbehörde FDA Dokumente offenlegen muss, die Pfizer während des Zulassungsverfahrens vorgelegt hatte. Dies ist das erste Mal, dass die Daten von Pfizer zu klinischen Versuchen mit dem Corona-Impfstoff der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

Als Pfizer die Zulassung bei der FDA beantragte, wusste der Impfstoffhersteller, dass nach der Impfung fast 158.000 Fälle von unerwünschten Ereignissen aufgetreten waren. Pfizer bat die FDA, die Dokumente 75 Jahre lang unter Verschluss zu halten.

Der Kardiologe und Internist Afshine Emrani sah sich die ersten Dokumente an, die veröffentlicht wurden, und ihm wurde, wie er selbst sagte, sehr übel. „Wenn ich mich nicht völlig irre, ist es ein Skandal, dass die Medien nicht darüber berichten“, schrieb er auf Twitter. Diese Woche wurde auch bekannt, dass die Regierung Biden die Medien mit 1 Milliarde Dollar unterstützt hat, um Propaganda über die Corona-Impfstoffe zu verbreiten.

Neunzig Tage nach der Verabreichung des Impfstoffs erklärte Pfizer, er sei „sicher“, und ließ ihn im Eiltempo an der CDC und der FDA genehmigen. Sind ‚1223 Todesfälle und 42.000 Fälle von Nebenwirkungen in 90 Tagen‘ sicher? Fragt der Kardiologe.

„Diese Daten wurden der Öffentlichkeit vorenthalten, und es bedurfte eines Richters, um sie zu erhalten. Warum? Stellen Sie sich vor, Sie wollen Medikamente gegen Diabetes oder Blutdruck einnehmen und müssen vor Gericht gehen, um zu klären, ob sie sicher sind, weil Sie den Behörden nicht trauen können!“ sagte Emrani.

Erschwerend kommt hinzu, dass einige der Informationen geschwärzt sind. Wir wissen zum Beispiel nicht, wie viele Menschen in diesen 90 Tagen geimpft wurden, so dass wir keine Prozentzahlen berechnen können“, sagt Emrani.

„Das macht mich sehr traurig“, sagte der Kardiologe.

I reviewed Pfizer vaccine data again this morning & am totally nauseated. To me, unless I am totally wrong, it is a scandal not being covered by the news. I can't believe the CDC, FDA, most doctors, Fauci (of course) have gone missing discussing these rather haunting data. 1/ pic.twitter.com/UDZ4bJki2U