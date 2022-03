Firma von Hunter Biden, Rosemont Seneca, investierte in Firma, die mit ukrainischen Biolaboren verbunden ist

Hunter Bidens Firma Rosemont Seneca hat Kapital für die Firmen bereitgestellt, die hinter der Gründung von Biolabs in der Ukraine stehen.

Am Dienstag hieß es aus dem US-Außenministerium, dass es US-Biolabore in der Ukraine gebe. Am Mittwoch machte das Biden-Regime dann einen Rückzieher und betonte, dass es in der Ukraine keine von den USA finanzierten Biolabors gebe.

Warum die plötzliche Verwirrung bei der Biden-Bande? Vor allem, wenn es Dokumente gibt, die belegen, dass die USA mehrere der von ihnen in der Ukraine eingerichteten Biolabors zur Erforschung potenziell gefährlicher Krankheitserreger finanziert haben.

Es könnte daran liegen, dass Hunter Bidens Firma Rosemont Seneca die am Bau dieser Labors in der Ukraine beteiligten Firmen finanzierte und dass sie der Meinung waren, dass die amerikanische Bevölkerung dies nicht wissen sollte.

InfoWars hat einen ausgezeichneten Artikel mit Verbindungen zwischen Hunter Biden und der Firma Metabiota zusammengestellt, die an der Gründung von Biolabs in der Ukraine beteiligt war.

The Gateway Pundit hat über die Wayback Machine herausgefunden, dass Rosemont Seneca 2014 Kapital für Metabiota zur Verfügung gestellt (und in Metabiota investiert) hat, wie auf der Website der Firma vermerkt.

Auf der Rosemont-Seneca-Webseite ist das Unternehmen unter „Our Team’s Investments“ aufgeführt.

Wir haben auch eine Reihe von Dokumenten in der Wayback Machine gefunden (was bedeutet, dass sie inzwischen aus dem Internet gelöscht wurden), aus denen hervorgeht, dass das Verteidigungsministerium mit Hilfe der Firma Black & Veatch in die Einrichtung von Biolabs in der Ukraine investiert.

Hier ist ein Beispiel für eines der gefundenen Dokumente. (Wir haben fast ein Dutzend dieser Dokumente gefunden.)

Metabiota hat seine Beziehung zu Black & Veach im Jahr 2018 bekannt gegeben:

Heute gab Metabiota, der Pionier im Bereich der Epidemie-Risikomodellierung, bekannt, dass es einen Untervertrag von Black & Veatch (B&V) erhalten hat, um das Cooperative Biological Engagement Program (CBEP) der U.S. Defense Threat Reduction Agency (DTRA) im Irak im Rahmen des Biological Threat Reduction Integrating Contract (BTRIC) zu unterstützen. Metabiota ist auch Partner von B&V bei dem kürzlich von der DTRA vergebenen Cooperative Threat Reduction Integrating Contract (CTRIC) III mit einem ID/IQ-Vertrag (Indefinite Delivery/Indefinite Quantity) in Höhe von 970 Mio. USD.

Das US-Außenministerium hat am Dienstag vor dem US-Senat zugegeben, dass es in der Ukraine Biolabore gibt. Gestern dann behauptete das Weiße Haus unter Biden, dass diese Biolabors in der Ukraine keine Biowaffenlabors seien.

Heute haben wir die Bestätigung, dass es in der Ukraine Biolabore gab und Hunter Bidens Firma Rosemont Seneca in die Firmen investiert hat, die diese Labore gebaut haben.