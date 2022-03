Die Rechtmäßigkeit des Krieges

Von Christopher Black: Er ist Anwalt für internationales Strafrecht und lebt in Toronto. Er ist für eine Reihe hochkarätiger Fälle von Kriegsverbrechen bekannt und hat kürzlich seinen Roman Beneath the Clouds veröffentlicht. Er schreibt Essays über internationales Recht, Politik und das Weltgeschehen, insbesondere für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.

Die westlichen Massenmedien und Regierungen sind wegen der russischen Militäroperationen in der Ukraine in einen antirussischen Propagandawahn verfallen. Ein Element ihres Propagandakriegs ist die Behauptung, Russlands Vorgehen sei völkerrechtswidrig. Aber ist dies der Fall und was bedeutet es für diese Länder, diese Behauptung aufzustellen, wenn sie selbst in zu viele Nationen einmarschiert sind und diese angegriffen haben, um sie aufzuzählen, wobei jede dieser Aktionen nicht nur illegal war, sondern auch ohne jegliche moralische oder ethische Rechtfertigung?

Das Recht auf Gewaltanwendung in den internationalen Beziehungen hat zwei Aspekte: das kodifizierte Völkerrecht, wie es in der Charta der Vereinten Nationen niedergelegt ist, und das allgemein anerkannte Recht auf Selbstverteidigung.

Die UN-Charta ist das wichtigste Dokument, das die Anwendung von Gewalt regelt. Nationalstaaten haben kein Recht, in ihren Beziehungen zu anderen souveränen Staaten Gewalt anzuwenden, außer unter sehr begrenzten Umständen. Vor dem zwanzigsten Jahrhundert herrschte die Auffassung, dass alle Nationen das Recht haben, Gewalt anzuwenden und Krieg zu führen, um ihre Interessen durchzusetzen. Doch die Katastrophen des Ersten und Zweiten Weltkriegs führten jeweils zu dem Versuch, Angriffskriege zu verhindern.

Nach dem Ersten Weltkrieg wurde der Völkerbund gegründet, unterstützt durch den Kellogg-Briand-Pakt von 1928, auf den ich in früheren Artikeln hingewiesen habe, ein Vertrag, der immer noch in Kraft ist und in dem sich die USA und die Sowjetunion sowie alle anderen Nationen verpflichteten, niemals Krieg zur Lösung politischer Streitigkeiten einzusetzen. Der Völkerbund brach in den 1930er Jahren mit dem Aufkommen des Faschismus und den Aggressionen Italiens und Deutschlands auseinander. Der Kellogg-Briand-Pakt besteht jedoch noch immer.

Allerdings wurde der Pakt so verstanden, dass er Kriege zur Verteidigung einer angegriffenen Nation zuließ. Dasselbe gilt für die Sicherheitsstruktur, die nach dem Zweiten Weltkrieg mit der Gründung der Vereinten Nationen und der UN-Charta geschaffen wurde, die die Beziehungen zwischen souveränen Nationen und die Anwendung von Gewalt regelt,

Nach Artikel 2 Absatz 4 der Charta sind alle Mitgliedstaaten verpflichtet, sich der Androhung oder Anwendung von Gewalt gegen die territoriale oder politische Integrität eines Staates zu enthalten. Es gibt zwei wichtige Ausnahmen von dieser Verpflichtung, zum einen das Recht auf individuelle oder kollektive Selbstverteidigung nach Artikel 51 und die kollektive Durchsetzung durch den Sicherheitsrat auf der Grundlage von Kapitel VII der Charta, das sich mit Bedrohungen des Friedens, Friedensbrüchen und Angriffshandlungen befasst. Das inhärente Recht auf Selbstverteidigung, individuell oder kollektiv, mit der Unterstützung anderer Staaten, besteht, solange der Sicherheitsrat keine Maßnahmen zur „Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit“ ergriffen hat. Dieses Recht ist also als letztes Mittel gedacht.

Der Kellogg-Briand-Pakt war ein Paradigmenwechsel in der Betrachtung des Krieges. Zuvor galt der Krieg als Teil einer Fortsetzung des politischen Verkehrs unter Hinzufügung anderer Mittel, wie Clausewitz es in seinem berühmten Buch Über den Krieg formulierte, und als akzeptables Mittel zur Beilegung von Streitigkeiten. Zumindest wurde er nicht als illegal angesehen. Er stand außerhalb des Rechts, abgesehen von den üblichen Kriegsregeln, die die Behandlung von Kombattanten, Zivilisten, die Verhältnismäßigkeit usw. regeln.

Dieser Wandel ist in der Präambel der UN-Charta verankert, die besagt, dass,

Artikel 2 Absatz 4 verbietet die Androhung oder den Einsatz von Streitkräften, „die mit den Zielen der Vereinten Nationen unvereinbar sind.

Das gemeinsame Interesse wird durch den wesentlichen Grundsatz der Souveränitätsgleichheit der Staaten bestimmt, was wiederum den Schutz vor Aggressionshandlungen bedeutet.

Wenn es um das gemeinsame Interesse geht, kann der Sicherheitsrat die Charta mit Hilfe der in der Charta enthaltenen Zwangsmaßnahmen durchsetzen. Kapitel VII Artikel 42 ermächtigt den Rat, mit Waffengewalt einzugreifen, um „den Weltfrieden und die internationale Sicherheit zu wahren oder wiederherzustellen“. Diese Befugnis wird jedoch im Rahmen von Artikel 27 Absatz 3 ausgeübt, der den ständigen Mitgliedern des Rates das Recht einräumt, gegen jeden Beschluss ein Veto einzulegen, und zwar auch dann, wenn die Nation, die das Veto einlegt, selbst Gegenstand der Abstimmung ist. Dieses Vetorecht hat dazu geführt, dass die Vereinten Nationen in einer Reihe von internationalen Konflikten, in denen nationale Interessen im Widerspruch zueinander stehen, faktisch gelähmt sind, und hat in der Realität zu einem Zustand der Welt geführt, in dem Macht Recht schafft.

Streitigkeiten in der UNO haben auch dazu geführt, dass beispielsweise die Vereinigten Staaten den Rat manipulieren konnten, um – wenn wir diesen Begriff verwenden dürfen – die Anwendung von Gewalt durch die Hintertür zu genehmigen und „Koalitionen der Willigen“ zu bilden, um gegen die USA gerichtete Länder anzugreifen. Der Begriff ist natürlich ein Euphemismus für eine Koalition, die bereit ist, im Interesse der Vereinigten Staaten gegen das Völkerrecht zu verstoßen. Diese Praxis ist für die Vereinigten Staaten und ihr NATO-Bündnis seit dem Koreakrieg zur Routine geworden. Sie untergräbt das allgemeine Verbot der Gewaltanwendung und ermöglicht es den Vereinigten Staaten, Länder nach Belieben anzugreifen und zu überfallen.

Wie steht es also um die Rechtmäßigkeit der russischen Operationen in der Ukraine im Hinblick auf das Völkerrecht und im Vergleich zu den militärischen Operationen der Vereinigten Staaten?

Um diese Frage zu beantworten, müssen wir in der Geschichte bis zum Koreakrieg zurückblicken, da dies der einzige Krieg zwischen den USA und der NATO ist, der nach Ansicht der Amerikaner legal war. Dies war der erste der vielen illegalen Aggressionsakte, die die Vereinigten Staaten nach dem Zweiten Weltkrieg durchführten. Die Amerikaner behaupten, dass ihre „Polizeiaktion“, ihr Euphemismus für die Invasion und Zerstörung Koreas und den Tod von Millionen von Menschen, sowie die Angriffe auf und die versuchte Invasion Chinas damals durch einen Beschluss des Sicherheitsrates legal waren. Aber das ist eine Lüge.

Es gab keine gültige Genehmigung dieser amerikanisch-natolischen Aggression gegen Korea und China durch die UNO. Die USA haben die Abstimmung so manipuliert, dass ihr Antrag auf Zustimmung zu ihren militärischen Plänen dem Sicherheitsrat an einem Tag vorgelegt wurde, an dem die Russen nicht im Rat anwesend waren. Abstimmungen im Sicherheitsrat erfordern die Zustimmung aller ständigen Mitglieder. Russland war nicht anwesend, aber die Amerikaner drängten ihre NATO-Verbündeten, Großbritannien, Frankreich und die Kuomintang-Chinesen, die immer noch den Sitz Chinas in der UNO innehatten, trotzdem für ihren Krieg zu stimmen. Sie taten, was ihnen gesagt wurde. Diese Abstimmung war ungültig und hat rechtlich gesehen nie existiert. Auf diesem Betrug beruhte ihre Aggression.

War irgendeiner der anderen amerikanischen Kriege legal? Keiner von ihnen. Sie alle verstoßen gegen Artikel 2 Absatz 4. Die Liste ist lang. Als ich diesen Text zum ersten Mal verfasste, habe ich alle Invasionen von Nationen aufgeführt, die die Amerikaner seither durchgeführt haben, aber sie hier aufzulisten, würde ein dickes Buch amerikanischer Verbrechen daraus machen, von Korea bis Vietnam, von Kuba bis Kongo, von Irak bis Afghanistan, von Lateinamerika bis Jugoslawien, Syrien, Libanon. Aber zu all ihren Kriegsverbrechen und Aggressionen muss ein Verbrechen hinzukommen, das Verbrechen der Heuchelei. Denn alle ihre Aggressionen wurden aus Gründen der Beherrschung und Ausbeutung von Ressourcen und Völkern, aus Profitgründen durchgeführt. Es wurde nie eine rechtliche Rechtfertigung angeboten, da es keine gab. Keine dieser Aggressionen wurde zur Selbstverteidigung durchgeführt, während Russlands Vorgehen eindeutig eine solche ist.

Meiner Meinung nach handelte Russland im Einklang mit dem Völkerrecht gemäß Artikel 51 der UN-Charta, und zwar aus den folgenden Gründen;

Erstens führte das Kiewer Regime mit Hilfe der NATO eine Großoffensive gegen die Donbass-Republiken durch, mit dem Ziel, sie zu zerstören. Bereits Tage vor dem Eingreifen Russlands hatte ein intensiver Beschuss von zivilen Gebäuden und Infrastruktur begonnen, der dazu führte, dass Tausende von Zivilisten nach Russland flohen. In dieser Zeit versuchte das Kiewer Regime auch, einen Führer der Republiken mit einer Autobombe zu ermorden. Russland hatte keine andere Wahl, als die Völker des Donbass zu schützen, und da der Sicherheitsrat nichts tun konnte und die EU und die NATO die Kiewer Offensive gegen den Donbass unterstützten, war Russland die einzige Nation, die handeln konnte.

Auch das Ersuchen der Donbass-Republiken um militärische Unterstützung zwang Russland dazu, seine Streitkräfte zu entsenden, um die Kiewer Streitkräfte aus den Gebieten der Republiken zurückzudrängen.

Zweitens war Russland selbst mehrfach von Kräften des Kiewer Regimes angegriffen worden. Immer wieder wurden Saboteure auf die Krim geschickt, um Überfälle zu verüben, Beamte zu ermorden und die Infrastruktur zu zerstören. Sie unterbrachen sogar die Wasserversorgung der Krim, ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Nur wenige Tage bevor Russland handelte, drang eine Kiewer Aufklärungseinheit in Russland ein, wurde aber entdeckt und vernichtet. Russland hatte nach der Karolinen-Doktrin jedes Recht, die Angreifer zu verfolgen und weitere Angriffe zu verhindern.

Die Karolinen-Doktrin wurde 1837 eingeführt, als amerikanische Streitkräfte in Kanada einmarschierten, um kanadische Rebellen zu unterstützen, die sich gegen die Regierung erhoben hatten. Die Amerikaner reisten per Schiff über den Ontariosee nach Kanada. Die Briten fielen später in den Staat New York ein, um Vergeltung zu üben und das Schiff, die Caroline, zu verbrennen. Infolge dieses Vorfalls einigten sich die USA und Großbritannien darauf, dass das Recht einer Nation auf Selbstverteidigung auf zwei Faktoren beruht:

Die Anwendung von Gewalt muss notwendig sein, weil eine unmittelbare Bedrohung vorliegt und friedliche Alternativen nicht infrage kommen, und, Die Reaktion muss in einem angemessenen Verhältnis zur Bedrohung stehen.

In diesem Fall war die Bedrohung mehr als unmittelbar bevorstehend. Sie war andauernd und nahm zu. Die einzige wirksame und verhältnismäßige Verteidigungsmaßnahme bestand darin, die eingesetzten Offensivkräfte zu vernichten. Zu diesen Kräften gehören nicht nur die Regierungstruppen des Kiewer Regimes, sondern auch die nationalistischen, nazistischen Brigaden, die die Kiewer Offensive unterstützen und anführen, sowie die gesamte NATO-Ausrüstung, die ihnen zur Durchführung der Kiewer Offensive geliefert wird.

Drittens ging es um die unmittelbare Bedrohung Russlands durch die NATO, die durch ihre kontinuierliche Expansion nach Osten, den kontinuierlichen Aufbau von Streitkräften und Offensivstrukturen, die auf Russland gerichtet sind, und die Fertigstellung der amerikanischen Raketensysteme in Polen, Rumänien und der Ukraine im September dieses Jahres, die dann für einen Nuklearangriff auf Russland genutzt werden könnten, entsteht.

Wir erinnern uns, dass die NATO-Staaten in den letzten Monaten militärische Übungen durchgeführt haben, bei denen auch der Einsatz von Atomwaffen gegen Russland geübt wurde. Wir erinnern uns auch daran, dass die USA eine Politik des nuklearen Erstschlags verfolgen und sich das Recht herausnehmen, Atomwaffen einzusetzen, wo und wann immer sie es für richtig halten. Es war offensichtlich, dass sie Angriffe übten, denn das war und ist ihre Absicht.

Russland verlangte von den Amerikanern, diese Systeme abzuziehen und die NATO aus Osteuropa abzuziehen. Das lehnten sie rundweg ab. Die Ukraine sprach davon, Atomwaffen zu erwerben und Russland damit zu bedrohen. Es würde einige Zeit dauern, bis sie diese Waffen herstellen könnten, aber nichts würde die Amerikaner davon abhalten, ihnen Atomwaffen unter ihrer Kontrolle zu geben, wie es die Amerikaner zum Beispiel mit Deutschland getan haben.

Russland konnte nichts tun, den Frieden bewahren und zusehen, wie die Waffen zu seiner Zerstörung installiert und abschussbereit gemacht wurden; mit anderen Worten: Selbstmord begehen, oder es konnte sich verteidigen. Es hat die USA gewarnt, dass es dies tun würde, und es hatte das Recht dazu, das gleiche Recht, das die Amerikaner immer für sich beanspruchen, aber wieder wurde Russland ignoriert. Es musste handeln oder mit Zerstörung und Unterwerfung rechnen.

Wir erinnern uns, dass die Amerikaner während der Kubakrise 1962 damit drohten, in Kuba einzumarschieren und die UdSSR anzugreifen, weil auf Kuba Atomraketen zum Schutz vor einer amerikanischen Aggression stationiert worden waren. Präsident Kennedy schuf den Präzedenzfall, dass eine Nation, die sich durch Atomwaffen in ihrer Existenz bedroht fühlt, das Recht hat, sich präventiv mit Gewalt zu schützen. Russland handelt nach demselben Prinzip.

Schließlich haben sich die NATO-Mächte in letzter Zeit auf die von ihnen im Nachhinein erfundene juristische Scheindoktrin der „Schutzverantwortung“ berufen, um ihre Aggression gegen Jugoslawien zu rechtfertigen. Eine solche Doktrin gibt es im internationalen Recht nicht, aber sie beanspruchen das Recht, sie dennoch anzuwenden. Sie findet ihrer Meinung nach Anwendung, wenn eine militärische Aktion zwar illegal, aber „aus legitimen humanitären Gründen“ gerechtfertigt ist. Sie wurden gewarnt, dass diese falsche Doktrin gegen sie verwendet werden könnte. Russland hat sich überhaupt nicht darauf berufen, aber wenn sich die NATO bei ihren Angriffskriegen darauf berufen kann, dann kann sich Russland sicherlich auch darauf berufen, um seine Militäraktion zur Verteidigung des Donbass und seiner selbst zu rechtfertigen.

Wenn man alle Faktoren berücksichtigt, die für die russische Entscheidung, seine Streitkräfte in die Ukraine zu schicken, ausschlaggebend waren, ist klar, dass sie rechtlich gesehen das Recht dazu hatten, während die Vereinigten Staaten ihre illegale Invasion und Besetzung des Irak und Syriens bis heute fortsetzen und die NATO-Medienmächte und -Regierungen nichts sagen, weil sie alle an diesen Invasionen beteiligt sind.

Hätten sich die Vereinigten Staaten und das NATO-Bündnis von vornherein an das Völkerrecht gehalten, wie es in der UN-Charta festgelegt ist, wäre die Welt nicht in diesem Schlamassel. Sie haben dies verursacht, nicht Russland. Die Verantwortung liegt ganz bei ihnen, und sie werden dafür verurteilt werden.