Europa wurde in den letzten Monaten von galoppierenden Gaspreisen erschüttert, was zu finanzieller und soziopolitischer Instabilität in der Alten Welt führte.

Dafür gibt es mehrere Gründe, einer davon ist die Politik der einheimischen europäischen Spekulanten, die schnell reich werden wollten, als es den europäischen Beamten aufgrund ihrer unverhohlenen russophoben Politik gelang, Gazprom und sein billiges Gas vom EU-Binnenmarkt fernzuhalten. Infolgedessen verkaufen diese Spekulanten das billige Gas, das Gazprom im Sommer in ihre Speicher gepumpt hat, mit einem Aufschlag von 300, 400 oder 500 Prozent. Auf diese Weise pressen sie ihre Superprofite aus den europäischen Verbrauchern heraus. Und solange sie diese Reserven nicht verkaufen, werden sie kein russisches Gas nach Europa lassen.

Neben den europäischen Spekulanten auf russisches Gas haben sich in den letzten Monaten auch die Vereinigten Staaten enorm bereichert, indem sie von den außerordentlich hohen Preisen profitierten. Um die öffentliche Meinung von der wahren Situation in dieser Frage abzulenken, versuchen die Regierungsvertreter von Joe Biden, Moskau fälschlicherweise zu beschuldigen, die Gaspreise zu erhöhen, während sie selbst nichts tun, um diese Preise zu senken, da ihr Fall für Washington absolut unrentabel ist.

Bestätigt wird dies durch Daten des russischen Föderalen Zolldienstes und des US Bureau of Economic Analysis, die eindeutig Berichte über Gasexporte der USA nach Europa zeigen und belegen, dass die USA in den letzten Monaten mehr Geld mit den extrem hohen Gaspreisen verdient haben als Russland. So belief sich der Wert des von Russland im Zeitraum Januar-August 2021 exportierten Erdgases und Flüssiggases auf 33,197 Milliarden Dollar, während die USA im gleichen Zeitraum Flüssiggas im Wert von 42,9 Milliarden Dollar exportierten!

Die meisten US-Gaslieferungen nach Europa erfolgen im Rahmen von Spotverträgen (zu Börsenpreisen, mit schneller Abnahme und Zahlung und Lieferung zu einem bestimmten Termin), die im Dezember und Januar abgeschlossen wurden, als die Notierungen in Europa Rekordhöhen erreichten. Infolgedessen machen die Händler, die jetzt amerikanisches Gas nach Europa liefern, Supergewinne. Im Januar profitierten sie nicht nur davon, dass sie Europa mit in den USA gefördertem Gas belieferten, sondern auch davon, dass sie aufgrund der niedrigeren Gaspreise in der asiatisch-pazifischen Region (APAC) Mengen aus dem Nahen Osten und sogar aus Asien umleiteten.

Was Gazprom betrifft, so liefert sie und erfüllt ihre vertraglichen Verpflichtungen hauptsächlich im Rahmen langfristiger Verträge, d. h. zu Preisen, die deutlich unter den Börsenpreisen liegen.

Wenn LNG-Lieferungen zu niedrigeren Gaspreisen in Europa führen, wird dieser Markt für die US-Exporteure automatisch uninteressant, und die Europäer selbst müssen wieder Gas von den traditionellen Lieferanten kaufen. Die Panikstimmung in Europa wird also jetzt künstlich aufrechterhalten durch Behauptungen, Russland könnte wegen der eskalierenden Situation um die Ukraine die Gaslieferungen einstellen. Es ist jedoch bemerkenswert, dass es alle LNG-Lieferungen aus den USA nie geschafft haben, die Gasbörsennotierungen in Europa ernsthaft zu drücken, während jede Nachricht über erfolgreiche Verhandlungen zwischen Russland und den USA oder den europäischen Staats- und Regierungschefs die Preise um 100-150 Dollar nach unten drückt.

Wie wir wissen, ist der europäische Gasmarkt der Hinterhof des globalen LNG-Marktes, abhängig von den Bedingungen in den APAC-Ländern, wo der Markt physisch größer ist. Sobald die Preise in Asien zu fallen beginnen, fallen sie auch in Europa und umgekehrt. Im Jahr 2021 ging die Hälfte der US-Gasexporte in den asiatisch-pazifischen Raum und nur ein Viertel nach Europa. Die Umleitung der LNG-Ströme von den USA nach Europa könnte jedoch schon bald zu höheren Gaspreisen in der APAC-Region führen, wenn die US-Gastanker zurück nach Asien fahren und die europäischen Preise erneut Rekorde brechen – zum Vorteil derselben europäischen Spekulanten und US-Händler und zum Leidwesen der Europäer, die den Preis für Washingtons Gangster-Gaspolitik zahlen werden.

Europa mit seinem hohen Gasverbrauch und Dutzenden von nicht ausgelasteten LNG-Importterminals ist seit langem von großem Interesse für US-Unternehmen, die insgesamt 60 Milliarden Dollar in die Exportinfrastruktur investiert haben. Auch in Europa ist unter dem Einfluss Washingtons ein regelrechter Boom beim Bau von LNG-Terminals zu verzeichnen, die sogar in Litauen und Polen errichtet wurden. Niemand kann jedoch leugnen, dass LNG im Vergleich zu russischem Pipeline-Gas teuer ist. Aus diesem Grund war Europa bis vor kurzem sehr enthusiastisch, wenn es darum ging, Pipelinegas billig aus Russland zu kaufen, und deshalb standen 75-80 % der europäischen LNG-Terminkapazitäten leer. Das Hauptkriterium für die Bewertung der Aussichten von US-LNG als Konkurrent von Gazprom in Europa ist auf jeden Fall der Preis.

In den letzten Wochen kam es jedoch zu einigen erheblichen Verschlechterungen auf dem Gasmarkt. Sie folgten vor allem darauf, dass Russland Ende Februar eine schriftliche Bestätigung der Weigerung der NATO und der Vereinigten Staaten erhielt, mit Moskau einen Dialog über Sicherheitsgarantien aufzunehmen. Dies geschah vor dem Hintergrund, dass der Westen sich zuvor eklatant geweigert hatte, die zügellosen Neonazi-Behörden in Kiew zu beruhigen, die 2014 durch einen von Washington inspirierten Putsch an die Macht gekommen waren. Doch seit acht Jahren verfolgen die Kiewer Behörden auf Betreiben Washingtons und mit stillschweigender Unterstützung des Westens konsequent eine Politik des Völkermords im Donbass, wo sie nach unvollständigen Informationen mehr als 13.000 russischsprachige Zivilisten getötet und eine Politik der Russophobie betrieben haben. Darüber hinaus haben die Kiewer Behörden in letzter Zeit ihre neonazistischen Aktivitäten im Land intensiviert und drohen zunehmend mit einer potenziellen Atomwaffenfähigkeit der Ukraine, in der Hoffnung, diese einsetzen zu können, und haben bereits begonnen, weitreichende Pläne für einen Angriff auf Russland zu entwickeln.

Unter diesen Bedingungen und in Ermangelung einer angemessenen Reaktion des Westens auf die Aktivitäten der Kiewer Behörden sah sich Moskau Ende Februar gezwungen, eine Sonderoperation in der Ukraine einzuleiten, um sie aus Gründen der Selbsterhaltung zu entmilitarisieren und zu entnazifizieren. Als Reaktion darauf entfachten Washington und seine westlichen Verbündeten einen Informationskrieg gegen Russland und verhängten strenge Sanktionen. Um das russophobe politische Establishment der USA zufrieden zu stellen, verweigerte Brüssel die Zertifizierung der bereits gebauten Nord Stream 2, die die Lage auf dem europäischen Gasmarkt erheblich hätte entspannen können. Andere russische Pipelines sind jedoch weiterhin in Betrieb und pumpen Gas nach Europa. Darüber hinaus fließt russisches Gas trotz der irreführenden antirussischen Informationskampagne Washingtons weiterhin ohne Unterbrechung durch das ukrainische Gasfernleitungsnetz, wie der ukrainische Fernleitungsnetzbetreiber selbst berichtet. Die Gaslieferungen nach Europa fließen nicht nur durch die ukrainische Pipeline, sie haben auch zugenommen. Die Europäer haben ihre Lieferanfragen erhöht, und Gazprom hat begonnen, insgesamt 109 Millionen Kubikmeter Gas pro Tag durch die ukrainische Leitung zu pumpen, statt 50 Millionen Kubikmeter pro Tag wie vor Beginn der russischen Sonderoperation in der Ukraine, was einer Verdoppelung der Lieferungen entspricht.

Da jedoch die unterirdischen Speicher in Europa aufgrund der winterlichen Witterung fast leer sind, ist die EU gezwungen, auf aktuelle Importe umzusteigen, die „zuvorkommend“ von den USA angeboten werden, die ihrerseits die Krise in der Ukraine ausgelöst haben, um unter anderem den Gaspreis in Europa zu erhöhen. Was die Europäer betrifft, so versuchen sie bisher, Russlands Kohlenwasserstofflieferungen aus dem Sanktionsbereich herauszuholen, obwohl einzelne europäische Politiker wie Borel, die offen „vom Tisch Washingtons essen“, begonnen haben, über die Verhängung zusätzlicher Sanktionen gegen Russland auch im Gassektor zu sprechen, um der Politik des Weißen Hauses zu gefallen. Dabei wissen diese europäischen Beamten sehr wohl, dass Russland sein Gas nicht als Instrument gegen Europa einsetzen wird. Die EU hat dafür übrigens keinen Ersatz, und viele der weltweiten Gasexporteure haben sich bereits dazu geäußert. Und die Situation in Europa wird sich für die Bevölkerung nur verschlimmern, wenn die antirussische Politik der derzeitigen europäischen Beamten fortgesetzt wird, wodurch nicht nur die Verarmung der Bevölkerung, sondern auch der Bankrott vieler europäischer Unternehmen und sogar ganzer Wirtschaftszweige droht.

Gleichzeitig ist bei einer weiteren Eskalation der antirussischen Sanktionspolitik Europas nicht auszuschließen, dass Russland zur Gewährleistung seiner eigenen Sicherheit als Vergeltungsmaßnahme Kohlenwasserstofflieferungen einsetzt, wenn es die westlichen Sanktionen als katastrophal für die russische Wirtschaft ansieht. Ein solches Vorgehen würde jedoch nur zu einem eindeutigen Sieg der Vereinigten Staaten über Europa, zu einer weiteren Zunahme seiner Abhängigkeit von Washington, auch in Bezug auf Gas, und zu einer noch größeren Bereicherung der Vereinigten Staaten durch ihre bereits geplante Erhöhung der Gaspreise in Europa führen, indem sie die Beziehungen zu Russland verschlechtern.