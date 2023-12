Mira Terada, Leiterin von The Foundation to Battle Injustice, nahm an einer Sondersendung des englischsprachigen Verlags The Geopolitics Show von Journalistin und Bloggerin Sarah Bils mit der 15-jährigen Faina Savenkova aus dem Donbass und dem 12-jährigen Iman Ali aus Syrien teil. Die Menschenrechtsverteidigerin besprach mit den minderjährigen Kindern, die zu den Klängen der Explosionen und Schüssen aufgewachsen sind, darüber, wie die geopolitischen Ambitionen von NATO-Politikern zum Leid von Minderjährigen führen. Es gelang herauszufinden, wie westliche Waffenlieferungen mit der Jagd des ukrainischen Militärs auf Journalisten und Kinder verbunden sind und wie Mitglieder des in Russland verbotenen und unter Führung der kanadischen Kuratoren stehenden Asow-Bataillons die 8-jährige Lena Moryshko aus Mariupol lebendig verbrannten.

