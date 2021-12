Die NATOstan-Clown-Show

Von Pepe Escobar: Er ist ein brasilianischer Journalist, der eine Kolumne, The Roving Eye, für Asia Times Online schreibt und ein Kommentator auf Russlands RT und Irans Press TV ist. Er schreibt regelmäßig für den russischen Nachrichtensender Sputnik News und verfasste zuvor viele Meinungsbeiträge für Al Jazeera.

Die Scharade ist an einem Punkt angelangt, der – diplomatisch gesehen – ziemlich beispiellos ist: Außenminister Sergej Lawrow hat seine taoistische Geduld verloren.

Die amerikanische Hysterie über die „drohende“ russische Invasion in der Ukraine hat jedes geopolitische Dummheitsmessgerät in Sichtweite zum Explodieren gebracht – und das ist schon eine Leistung.

Was für ein Schlamassel. Teile des „Deep State“ der USA sind in offener Revolte gegen die Combo, die den Crash Test Dummy fernsteuert, der sich als POTUS ausgibt. Die neokonservativ-neoliberale Achse brennt auf einen Krieg – hat aber keine Ahnung, wie sie ihn einer immens zerrissenen öffentlichen Meinung verkaufen soll.

UKUS, das de facto den Five-Eyes-Spionagebetrug kontrolliert, ist nur in der Propaganda gut. Letztendlich liegt es also an der Geheimdienstachse CIA/MI6 und ihrem riesigen Netzwerk von Medien-Chihuahuas, Fear and Loathing ad infinitum zu beschleunigen.

Die russophoben US-Denkfabriken würden eine russische „Invasion“ aus heiterem Himmel sehr begrüßen und könnten sich einen Dreck um die unvermeidliche Zerschlagung der Ukraine scheren. Das Problem ist, dass das Weiße Haus – und das Pentagon – „eingreifen“ müssen, und zwar mit Gewalt; andernfalls würde dies einen katastrophalen Verlust an „Glaubwürdigkeit“ für das Imperium bedeuten.

Was wollen diese Leute also? Sie wollen Moskau mit allen Mitteln provozieren, um die „russische Aggression“ auszuüben, was zu einem blitzschnellen Krieg führen wird, der für die Ukraine ein Weg in die Hölle sein wird, aber mit null Verlusten für die NATO und das Pentagon.

Dann wird das Imperium des Chaos Russland die Schuld geben, einen Tsunami neuer Sanktionen, insbesondere finanzieller Art, auslösen und versuchen, alle wirtschaftlichen Verbindungen zwischen Russland und dem NATO-Staat zu unterbinden.

Die Realität besagt, dass nichts von alledem geschehen wird.

Alle Vertreter der russischen Führung, angefangen bei Präsident Putin, haben bereits immer wieder deutlich gemacht, was passiert, wenn die Ukro-Demokraten einen Blitzkrieg im Donbass beginnen: Die Ukraine wird gnadenlos zerschlagen werden – und das gilt nicht nur für die ethnofaschistische Bande in Kiew. Die Ukraine wird aufhören, als Staat zu existieren.

Verteidigungsminister Schoigu hat seinerseits allerlei nicht gerade sanfte Überredungskünste inszeniert, mit Tu-22M3-Bombern oder Tu-160 White Swan-Bombern.

Der unschätzbare Andrej Martjanow hat immer wieder schlüssig dargelegt, dass „die NATO nicht nur nicht über Kräfte verfügt, um irgendetwas, was Russland tut, ‚entgegenzuwirken‘, sondern dass sie, selbst wenn sie es wollte, immer noch keine Mittel hat, um einen Krieg mit Russland zu führen.“

Martjanow stellt fest, dass es im US-Arsenal weder jetzt noch in absehbarer Zukunft etwas gibt, das Ziele mit einer Geschwindigkeit von Mach=9-10+, geschweige denn M=20-27, abfangen kann. Das ist das Problem. Dieselbe Analysemethode gilt für eine Situation im Jahr 404. Das Einzige, worauf die USA (NATO) hoffen können, ist, Russland irgendwie zu einer Invasion dieses Dreckslochs von einem Land zu provozieren und dann alle SIGINT zu bekommen, die sie bekommen können, sobald Russlands C4ISR in den vollen Kampfmodus geht.“

Übersetzung: Alles, was das Imperium des Chaos und seine NATO-Tochtergesellschaft im Donbass direkt oder indirekt versuchen, wird eine Demütigung sein, die den Afghanistan-„Abzug“ wie eine Dinnerparty des Hauses Gucci aussehen lässt.

Niemand sollte erwarten, dass die ahnungslosen NATO-Marionetten – angefangen bei Generalsekretär Stoltenberg – verstehen, was militärisch auf dem Spiel steht. Schließlich sind es dieselben Marionetten, die eine Situation heraufbeschworen haben, die Moskau letztlich vor die Wahl stellen könnte, sich auf einen heißen Krieg in Europa einzulassen, der blitzschnell atomar werden könnte. Und sie sind bereit.

Es dreht sich alles um Minsk

In einer parallelen Realität ist die „Einmischung in 404“ – eine entzückende Martjanow-Anspielung auf ein Höllenloch, das kaum mehr als ein Computerfehler ist – eine ganz andere Geschichte. Das passt perfekt zum amerikanischen Jugendstil-Ethos.

Wenigstens reden einige der Erwachsenen in ausgewählten Räumen. Burns von der CIA hat sich nach Moskau begeben, um sich versichern zu lassen, dass die NATO-Spezialeinheiten im Falle einer Gefangennahme in den Kesseln, die die Volksrepubliken Donezk und Lugansk mit russischer Hilfe zusammengebraut haben, entkommen können – im Stil von Debalzewo 2015.

Sein Gesprächspartner Patruschew sagte Burns diplomatisch, er solle sich verziehen.

Der Generalstabschef, General Valery Gerasimov, führte ein Telefonat mit dem Vorsitzenden der Generalstabschefs, General Mark Milley, um – auf Pentagonisch – „Risikominderung und operative Entflechtung“ zu gewährleisten. Es wurden keine wesentlichen Einzelheiten bekannt.

Es bleibt abzuwarten, wie diese „Entflechtung“ in der Praxis aussehen wird, wenn Verteidigungsminister Schoigu enthüllt, dass US-Atombomber bei ihren Einsätzen über Osteuropa „ihre Fähigkeit, Atomwaffen gegen Russland einzusetzen“, geübt haben. Schoigu besprach dies ausführlich mit dem chinesischen Verteidigungsminister Wei Fenghe: Schließlich würden die Amerikaner mit Sicherheit das gleiche Kunststück gegen China durchführen.

Die Ursache für dieses ganze Drama ist klar: Kiew weigert sich schlichtweg, das Minsker Abkommen vom Februar 2015 einzuhalten.

Kurz gesagt, sah die Vereinbarung vor, dass Kiew dem Donbass über eine Verfassungsänderung, den sogenannten „Sonderstatus“, Autonomie gewährt, eine Generalamnestie erlässt und einen Dialog mit den Volksrepubliken Donezk und Lugansk aufnimmt.

Im Laufe der Jahre hat Kiew genau null Verpflichtungen erfüllt – während die sprichwörtliche NATO-gestützte Medienmaschinerie die Weltöffentlichkeit unablässig mit Fake News bombardierte, in denen behauptet wurde, Russland verstoße gegen Minsk. Russland wird in dem Abkommen nicht einmal erwähnt.

Moskau hat das Minsker Abkommen in der Tat immer respektiert – was bedeutet, dass es den Donbass als integralen, autonomen Teil der Ukraine betrachtet. Moskau hat keinerlei Interesse daran, einen Regimewechsel in Kiew zu fördern.

Lawrow sah sich unter diesen Umständen gezwungen, 28 Seiten Korrespondenz zwischen Moskau einerseits und Berlin und Paris andererseits zu veröffentlichen, die sich um die Vorbereitung eines hochrangigen Treffens zur Ukraine drehte.

Moskau forderte nämlich die Umsetzung eines der zentralen Punkte des Abkommens: einen direkten Dialog zwischen Kiew und dem Donbass. Berlin und Paris erklärten, dies sei inakzeptabel. Also ja: Beide haben das Minsker Abkommen praktisch zerstört. Die öffentliche Meinung in ganz NATOstan hat keine Ahnung, dass dies tatsächlich geschehen ist.

Lawrow nahm kein Blatt vor den Mund: „Ich bin sicher, dass Sie die Notwendigkeit dieses unkonventionellen Schrittes verstehen, denn es geht darum, der Weltgemeinschaft die Wahrheit darüber zu vermitteln, wer und wie die auf höchster Ebene vereinbarten völkerrechtlichen Verpflichtungen erfüllt.“

Kein Wunder also, dass die Führung in Moskau zu dem Schluss gekommen ist, dass es absolute Zeitverschwendung ist, mit Berlin und Paris über die Ukraine zu reden: Sie haben gelogen, betrogen – und dann Russland die Schuld gegeben. Diese „Entscheidung“ auf EU-Ebene spiegelt getreu die Kampagne der NATO wider, die die Flammen einer drohenden „russischen Aggression“ gegen die Ukraine schürt.

Sesselkrieger, vereinigt euch!

In ganz NATOstan herrscht die für die US-Denkfabrik typische Dummheit, die zahllose Gefolgsleute versammelt, die die Argumente ihrer Wahl ausspucken: „unerbittliche russische Subversion“, „Einschüchterung“ der Ukraine durch den „Schurken“ Putin, die Russen als „Raubtiere“ und alles in Verbindung mit dem „Krieg des machthungrigen Chinas gegen die westlichen Werte“.

Ein britischer Schreiberling brachte die allgemeine Ohnmacht – und Bedeutungslosigkeit – auf verdrehte Weise auf den Punkt, indem er Europa als Opfer darstellte, „eine belagerte demokratische Insel in einer anarchischen Welt, die von einer steigenden Flut von Autoritarismus, Straflosigkeit und internationalen Regelverstößen überschwemmt zu werden droht“.

Die Antwort der Verteidigungsminister der NATO-Staaten besteht darin, einen Strategischen Kompass zu entwickeln – im Wesentlichen eine Masche gegen Russland und China -, komplett mit „schnellen Einsatzkräften“. Angeführt von wem, General Macron?

So wie es aussieht, schluchzt die arme NATOstan unkontrolliert und beschuldigt diese russischen Hooligans – furchterregende Monster, um David Bowie zu zitieren – einen Anti-Satelliten-Raketentest inszeniert und damit „europäische Sicherheitsbedenken missachtet“ zu haben.

Irgendetwas muss in der Übersetzung verloren gegangen sein. Folgendes ist also passiert: Russland hat eindeutig bewiesen, dass es in der Lage ist, jeden einzelnen NATO-Satelliten auszulöschen und „all ihre Raketen, Flugzeuge und Schiffe, ganz zu schweigen von den Bodentruppen“ blind zu machen, falls sie beschließen sollten, ihre kriegstreiberischen Ideen zu verwirklichen.

Offensichtlich werden diese tauben, stummen und blinden NATOstan-Sesselkrieger-Clowns – frisch von ihrem afghanischen „Auftritt“ – die Botschaft nicht verstehen. Aber man hat der NATOstan ohnehin nie vorgeworfen, sie sei realitätsfern.