Weihnachtsgrüße aus New Normal Germany!

Von CJ Hopkins: Er ist ein preisgekrönter amerikanischer Dramatiker, Romanautor und politischer Satiriker, der in Berlin lebt. Seine Theaterstücke sind bei Bloomsbury Publishing und Broadway Play Publishing, Inc. erschienen. Sein dystopischer Roman, Zone 23, ist bei Snoggsworthy, Swaine & Cormorant erschienen. Die Bände I und II seiner Consent Factory Essays werden von Consent Factory Publishing veröffentlicht, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Amalgamated Content, Inc. Er kann unter cjhopkins.com oder consentfactory.org erreicht werden.

Ich hatte also gestern eine kleine Meinungsverschiedenheit mit Jillian C. York, der Direktorin für internationale Meinungsfreiheit der Electronic Frontier Foundation in Berlin, und einigen ihrer vielen hackerähnlichen Twitter-Follower, und heute … nun, es scheint, dass NortonLifeLock den Blog Consent Factory blockiert und ihn mit einem großen, roten Warnhinweis „gefährliche Webseite“ versehen hat. (Sie sehen das vielleicht nicht, wo immer Sie leben, und Sie werden es sicher nicht sehen, wenn Sie Norton nicht benutzen, aber viele Leute benutzen Norton, und das ist ein Problem für einen Autor wie mich).

Ich bin mir sicher, dass dies (a) nur ein Zufall ist, denn ich weiß, dass niemand bei EFF und auch keiner der Hacker, die sich auf meinen Twitter-Feed stürzten, nachdem Jillian mich für ein Twitter-Mobbing auserkoren hatte, sich so weit herablassen würde, sich auf diese Art von Drecksackverhalten einzulassen (d.h., den Blog Consent Factory als „gefährliche“ Website zu kennzeichnen), und (b) wahrscheinlich nur ein unschuldiges Versehen seitens der NortonLifeLock Corporation, die natürlich niemals wissentlich irgendeine böswillige, verleumderische Aktion durchführen würde, die den Ruf und den Lebensunterhalt eines Autors schädigen würde (wie z. B. in 28 U.S.C. § 4101 dargelegt).

Wie auch immer, während ich darauf warte, dass NortonLifeLock diesen „Fehler“ aufklärt, möchte ich Ihnen ein Update über die Atmosphäre hier im Neuen Normalen Berlin geben, wo „die Ungeimpften“ (und andere politische Dissidenten, die sich weigern, sich der neuen offiziellen Ideologie anzupassen) effektiv aus der menschlichen Gesellschaft verbannt sind (d.h. aus Restaurants, Cafés, kulturellen Veranstaltungen, Geschäften usw., sogar aus den öffentlichen Verkehrsmitteln), sodass wir sozusagen unter Hausarrest stehen. OK, wir dürfen immer noch Lebensmittel einkaufen, solange wir unsere medizinisch aussehenden Masken tragen, und wir dürfen rausgehen und in der Kälte und im Regen herumlaufen, solange wir es aushalten, also sind wir technisch gesehen keine Gefangenen oder so. Aber es ist nicht gerade… Sie wissen schon, festlich.

Das ist eine bekannte Botschaft hier in Deutschland. Einige von Ihnen kennen sie vielleicht noch aus den 1930er Jahren, obwohl sie sich damals auf eine andere Gruppe von Menschen bezog …

Natürlich ist es völlig unangemessen und falsch und sehr, sehr schlimm (und technisch gesehen ein Verbrechen hier in New Normal Germany), New Normal Germany mit Nazi-Deutschland zu vergleichen. Ich tue das nicht. Ich würde nicht im Traum daran denken, das zu tun. Solche Vergleiche sind nicht nur illegal, sondern auch empirisch (d.h. laut „Wissenschaft“) ungenau.

Nur weil New Normal Germany eine riesige „IMPFUNG = FREIHEIT“-Botschaft auf einen oder zwei riesige Fernsehtürme projiziert …

… und hassgetränkte deutsche Faschisten der Neuen Normalität gehen umher und sprühen in großen roten Buchstaben an die Wände von Innenhöfen.

… und die Schlägertrupps der Neuen Normalität führen Razzien in Restaurants, Bars und sogar in Friseurläden durch, „überprüfen Papiere“ und machen Jagd auf „Ungeimpfte“ …

🇩🇪 3G controle bij een kapper in Hamburg🤦🤦 pic.twitter.com/ydEErU0tyS — Kees71 (@Kees71234) November 28, 2021

… das bedeutet nicht, dass „Verschwörungstheoretiker“ wie ich eine Form des Totalitarismus mit einer anderen Form des Totalitarismus vergleichen oder die Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen zwei Formen des Totalitarismus aufzeigen dürfen, oder irgendetwas Unangemessenes in dieser Richtung.

Es ist mir jedoch erlaubt, Tweets wie diesen zu veröffentlichen …

Mein Name ist CJ Hopkins. Ich lebe in Berlin, Deutschland. Ich habe Hausverbot in Restaurants, Bars, Geschäften, bei kulturellen Veranstaltungen, auf Reisen, in öffentlichen Verkehrsmitteln usw. Ich darf nicht protestieren und mein Schreiben wird zensiert. Und das alles nur, weil ich mich der neuen offiziellen Ideologie nicht beugen will. Und wie geht es Ihnen?

My name is CJ Hopkins. I live in Berlin, Germany. I am banned from restaurants, bars, stores, cultural events, travel, public transport, etc. I’m not allowed to protest and my writing is censored. All because I won’t comply with the new official ideology. How are you doing? pic.twitter.com/EbX5kT3MQy — CJ Hopkins (@CJHopkins_Z23) November 25, 2021

OK, aber nur weil es mir erlaubt ist, solche Tweets zu posten, heißt das nicht, dass es angesichts der faschistischen Atmosphäre, die hier derzeit herrscht, eine gute Idee ist. In der Tat veranlasste dies eine Menge New Normals, mich in den Antworten mit Spott und Beleidigungen zu überschütten, darunter insbesondere Jillian C. York, Direktorin für internationale Meinungsfreiheit der Electronic Frontier Foundation in Berlin, die mir in einem Tweet im Namen der ganzen Stadt mitteilte, dass ich in Berlin nicht willkommen sei, und mich dann den ganzen Tag auf Twitter verfolgte.

Da Jillian außerdem die Direktorin für internationale Meinungsfreiheit der Electronic Frontier Foundation in Berlin ist und etwa 68.000 Follower auf Twitter hat, veranlasste sie eine Reihe von Typen aus der Tech-Community und … nun ja, Hackern, mich mit hasserfülltem Spott und Beleidigungen zu überhäufen und mich ganz allgemein als böse, lebensbedrohliche, Desinformationen verbreitende, „ungeimpfte“ Person mit einem Blog zu betrachten.

Und so sende ich dies heute an Substack, weil der Blog Consent Factory angeblich eine „gefährliche Webseite“ ist, zumindest was NortonLifeLock-Benutzer betrifft.

Aber auch hier bin ich sicher, dass ich paranoid bin und dies nur ein Zufall ist … wie all die Herzinfarkte und Schlaganfälle und das Auftauchen der gefürchteten OMICRON-Variante und die Facebook-Zensur, die ich und viele, viele andere erfahren haben, und die „Warnung“, die Twitter auf jeden von OffGuardian veröffentlichten Artikel anwendet …

… all die anderen Zufälle, die sich in diesen Tagen zu ereignen scheinen.

Wie auch immer, es tut mir leid, Sie mit meinem persönlichen Drama zu belästigen, das wahrscheinlich nichts mit Ihnen oder den „Nachrichten“ und „verifizierten“, „zuverlässigen“ Informationen zu tun hat, die Sie von unkontrollierbaren globalen Konzernen lesen dürfen, die schließlich niemanden „zensieren“, technisch gesehen, und die sicherlich keinen Grund haben, zu versuchen, Ihre Weltanschauung zu formen und zu kontrollieren, oder irgendetwas Ruchloses in dieser Art.

Fröhliche Weihnachtseinkäufe … und alles Gute aus dem sonnigen New Normal Berlin,

CJ

UPDATE: 01. Dezember 12:00 Uhr MEZ – NortonLifeLock hat mir mitgeteilt, dass es die gefälschte Warnung vor „gefährlichen Webseiten“ entfernt hat und den Consent Factory Blog wieder als „sicher“ einstuft. Natürlich habe ich keine Antwort auf meine Bitte um eine Erklärung erhalten, warum der Blog plötzlich als „gefährlich“ eingestuft wurde, aber … egal. Manchmal hilft es eben doch, sich laut zu äußern (und mit Rechtsstreitigkeiten zu drohen). Vielen Dank an alle für Ihre Unterstützung!

UPDATE: 01. Dezember 1:15 AM CET – Nun, es scheint, dass ich das vorherige Update zu früh hinzugefügt habe …