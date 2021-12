Pocken: Bedrohung oder False Flag? Eine aussagekräftige Zeitleiste

Am 16. November 2021 wurde berichtet, dass im Merck-Labor in North Wales, Pennsylvania, in einer Gefriertruhe 15 Fläschchen mit Pockenviren (Variola) gefunden wurden. Während viele Menschen in Panik geraten, dass die Pocken als Biowaffe gegen Amerikaner eingesetzt werden könnten, wie Bill Gates vor ein paar Wochen andeutete, lautet die eigentliche Frage: Wurden die Fläschchen wirklich gefunden, oder soll damit Panik geschürt, ein weiterer Geldtopf abgeschöpft und möglicherweise ein zukünftiges Ereignis unter falscher Flagge vorbereitet werden, um das von den Globalisten so sehr gewünschte System der Versklavung der Menschen aufzubauen?

Unabhängig davon, ob es sich um ein bevorstehendes Ereignis unter falscher Flagge oder um ein zukünftiges Ereignis handelt, das sie in die Wege leiten wollen, zeichnet die unten stehende Zeitleiste ein sehr interessantes Bild. Insbesondere die Tatsache, dass die FDA in letzter Zeit unter dem Deckmantel des „Bioterrorismus“ mehrere Impfstoffe und medikamentöse Behandlungen für Pocken zugelassen hat und die Pockenimpfstoffe weiterhin in ihren strategischen nationalen Vorrat aufnimmt. Außerdem ist dies nicht das erste Mal, dass angeblich Pockenampullen außerhalb der CDC gefunden wurden. Im Jahr 2014 sollen 6 Ampullen in einem Pappkarton gefunden worden sein, der in einem Kühlraum des NIH verstaut war. Haben diese Labore damit experimentiert, oder wurden die Fläschchen wirklich an diesen Orten gefunden?

Es gibt angeblich nur zwei Orte auf der Welt, an denen das Pockenvirus aufbewahrt wird. Der eine ist das CDC, der andere das russische staatliche Forschungszentrum für Virologie und Biotechnologie, auch bekannt als das Vector-Institut, das sich in der Nähe von Nowosibirsk in Sibirien befindet.

Zeitleiste der wichtigsten Ereignisse im Zusammenhang mit den Pocken

22./23. Juni 2001 – Simulierter verdeckter Pockenangriff mit dem Namen „Dark Winter“

Das „Center for Strategic and International Studies“ (CSIS), das „Johns Hopkins Center for Civilian Biodefense Studies, Analytic Services, Inc.“ (ANSER) konzipierten und initiierten eine Übung mit ehemaligen hochrangigen Beamten zur Reaktion auf einen bioterroristischen Pockenangriff auf US-Bürger, und General Dennis Reimer vom „Memorial Institute for the Prevention of Terrorism“ (MIPT) finanzierte „Dark Winter“.

Im November 2020 warnte Joe Biden mit Blick auf die steigenden Covid-Fälle vor einem „sehr dunklen Winter“, und am 15. Januar 2021 erklärte er: „Wir befinden uns weiterhin in einem sehr dunklen Winter.„

4. September 2007 – Die FDA erteilt dem Pockenimpfstoff ACAM2000 von Sanofi Pastuer Biologics Co. die Zulassung

Die FDA-Pressemitteilung enthält die folgenden Aussagen:

„Bis zur Zulassung von ACAM2000 war Dryvax, hergestellt von Wyeth Laboratories, Inc. der einzige von der FDA zugelassene Impfstoff. Die routinemäßige Impfung der amerikanischen Bevölkerung wurde 1972 eingestellt, nachdem die Krankheit in den Vereinigten Staaten ausgerottet worden war. Die Pocken haben jedoch das Potenzial, von Terroristen gezielt als Waffe eingesetzt zu werden. Ein großer Teil der Bevölkerung ist nicht immun, und die Sterblichkeitsrate könnte mehr als 25 % betragen, wenn die Pocken als bioterroristische Waffe eingesetzt würden.

Beide Impfstoffe stammen vom Vacciniastamm der New Yorker Gesundheitsbehörde ab, Dryvax wurde jedoch auf der Haut von Kälbern gezüchtet und anschließend für die Lagerung im Wesentlichen gefriergetrocknet. Er wurde 1931 von der FDA zugelassen, wird aber nicht mehr hergestellt. ACAM2000, ein Pockenimpfstoff der „zweiten Generation“, wurde von einem Klon von Dryvax abgeleitet, gereinigt und mit moderner Zellkulturtechnik hergestellt.

Der Hersteller hat erklärt, dass der Impfstoff nicht im Handel erhältlich sein wird, d. h. er kann nicht in einer Arztpraxis erworben werden. Er wurde von der Bundesregierung erworben, um in den strategischen nationalen Vorrat des Landes aufgenommen zu werden, der vom Gesundheitsministerium verteilt wird, für den Fall, dass er jemals benötigt wird.

Derzeit erhalten ausgewählte Angehörige des US-Militärs den Impfstoff.“

Eine am 15. September 2021 veröffentlichte Studie zeigt die Häufigkeit von Myoperikarditis, kardiovaskulären und neurologischen Nebenwirkungen bei Angehörigen des US-Militärs.

1. Juli 2014 – 6 Fläschchen mit Pocken wurden in einer Pappschachtel in einem Kühlraum des NIH gefunden

Es wurden insgesamt 327 Ampullen gefunden, von denen 6 Pocken waren. In einem Bericht der FDA aus dem Jahr 2016 wird geschildert, was mit diesen Fläschchen geschah:

Nach der Entdeckung wurden die 327 Fläschchen dem verantwortlichen Beamten (Responsible Official, RO) des NIH Select Agent Program übergeben. Der RO sicherte die Materialien in einem von der CDC registrierten Selektivmittellabor auf dem NIH-Campus in Bethesda, MD. Der RO der NIH informierte daraufhin sofort das Federal Bureau of Investigation (FBI) und die Division of Select Agents and Toxins (DSAT) der CDC über den Fund. Die sechs Fläschchen mit der Aufschrift Variola (vier Fläschchen mit der Aufschrift Variola und zwei Fläschchen mit der Aufschrift Alastrim, Variola minor), ein Fläschchen mit der Aufschrift RSSE (Russisches Frühlings-Sommer-Enzephalitis-Virus) sowie neun weitere Fläschchen, die anhand ihrer Etiketten nicht eindeutig identifiziert werden konnten, wurden am 7. Juli 2014 zur Untersuchung an die CDC übergeben. Diese Fläschchen wurden später, am 24. Februar 2015, im CDC unter Aufsicht von WHO-Beamten vernichtet. Von den verbleibenden 311 Fläschchen wurden 32 Fläschchen am 9. Juli 2014 auf dem NIH-Campus vernichtet. Die verbleibenden 279 Fläschchen wurden dem National Biodefense Analysis & Countermeasures Center übergeben und entweder vernichtet (163 Fläschchen) oder für Forschungszwecke aufbewahrt (116 Fläschchen) (siehe Tabelle 1 für eine Beschreibung des Verbleibs aller 327 Fläschchen).

November 2014 – Bill Gates, Chimerix, Wellcome Trust, Oxford University und FDA – Künftige Pockenbehandlung

Im Jahr 2014 finanzierte Bill Gates das Medikament „Brincidofovir“ des in Durham ansässigen Unternehmens „Chimerix“ zur angeblichen Behandlung von Ebola. Die Studie wurde vom „Wellcome Trust“ finanziert und von der Universität Oxford geleitet, und die FDA genehmigte die Studie. „Brincidofovir“ wurde später unter dem Namen „Tembexa“ als erstes antivirales Medikament zur Behandlung von Pocken von der FDA im Juni 2021 zugelassen (siehe unten).

6. Oktober 2017 – „Emergent BioSolutions“ schließt die Übernahme des Pockenimpfstoffgeschäfts ACAM2000 von „Sanofi Pasteur“ ab

„Emergent“ wird in die Geschichte eingehen für die Verwüstungen, die ihr „BioThrax“-Impfstoff im Rahmen des obligatorischen Milzbrand-Impfprogramms für Militärangehörige angerichtet hat, bei dem bis zu 300.000 Soldaten verletzt wurden – eine der größten Vertuschungen bis zu Covid. Vielleicht ist dies ein Grund, warum so viele vor der Covid-19-Impfung zurückschrecken, denn auch hier hat „Emergent“ seine Hände im Spiel.

„Emergent“ hat sowohl „Astrazeneca“ als auch „Johnson & Johnson“ bei der Produktion ihrer Covid-19-Impfstoffe geholfen. Es kam zu einer Verunreinigung von 15 Millionen Dosen der J&J-Impfstoffe, was zum Ende des Produktionsvertrags mit der Biden-Regierung führte, aber „Emergent“ produzierte die Impfstoffe weiterhin unter einem separaten Vertrag mit J&J.

13. Juli 2018 – FDA läßt „TPOXX“ (Tecovirimat) von „SIGA Technologies“ zu – das erste Medikament mit einer Indikation für die Behandlung von Pocken

10. September 2018 – „SIGA Technologies“ unterzeichnet einen mehrjährigen „TPOXX“-Vertrag mit BARDA über bis zu 629 Millionen Dollar

Der Vertrag zwischen „SIGA“ und der „Biomedical Advanced Research and Development Authority“ (BARDA) betrifft die Lieferung von oralen und intravenösen (IV) Rezepturen von „TPOXX“ für das „Strategic National Stockpile“. Der Vertrag hat eine Grundlaufzeit von fünf Jahren und kann mit Optionen auf bis zu zehn Jahre verlängert werden, um einen Vorrat von 1,7 Millionen antiviralen Behandlungen gegen Pocken zu erhalten.

3. September 2019 – „Emergent BioSolutions“ hat einen 10-Jahres-Vertrag mit dem Gesundheitsministerium (HHS) im Wert von ca. 2 Mrd. $ über die Lieferung des Pockenimpfstoffs „ACAM2000“ für das strategische nationale Lager erhalten

Wie bei den meisten großen Pharmaunternehmen sind die beiden größten Aktionäre von „Emergent BioSolutions“ die Konzerne „Vanguard“ und „BlackRock“. „Corey’s Digs“ hat sowohl über „BlackRock“ als auch über die Finanzübernahme und ihren CEO Larry Fink berichtet.

16. September 2019 – In dem russischen Labor, das als eines von nur zwei Labors weltweit bekannt ist, lebende Proben des Pocken erregenden Variola-Virus einzulagern, kam es zu einer Explosion

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation ereignete sich die Explosion nicht in der Nähe der Pocken- oder anderer Viruslager, aber sie gab Anlass zur Sorge über die Aufbewahrung des Pockenvirus.

24. September 2019 – FDA-Zulassung für „Jynneos“ von „Bavarian Nordic“ – der erste nicht-replizierende Lebendimpfstoff zur Vorbeugung von Pocken und Affenpocken

15. November 2019 – FDA veröffentlicht endgültige Richtlinien für die Entwicklung von Pockenbehandlungen als Teil der kritischen Bereitschaftsmaßnahmen

25. Juni 2020 – „SIGA Technologies“ liefert weitere 32 Millionen Dollar für „Oral TPOXX“ an HHS

11. März 2021 – Merck erhielt über 300 Millionen Dollar von der Biden-Administration und der Gates-Stiftung

Biden kündigte ein Regierungsabkommen zur Sicherung von 100 Millionen Dosen des Covid-Impfstoffs von Johnson & Johnson an. In der Woche zuvor hatte sich Merck mit Johnson & Johnson zusammengetan, um die Produktion aller Impfstoffe in den beiden Werken von Merck in North Carolina und Pennsylvania zu unterstützen. Die Regierung stellte 105,4 Millionen Dollar für die „Umrüstung, Aufrüstung und Ausrüstung der Merck-Anlagen“ zur Verfügung, wobei sich der Gesamtbetrag auf 268,8 Millionen Dollar belief, die über den „Defense Production Act“ beschafft wurden.

Im selben Monat erhielt Merck über 45 Millionen Dollar von der Bill & Melinda Gates Foundation, um angeblich eine einmal monatlich einzunehmende Pille zur HIV-Prävention zu entwickeln.

Die angeblichen 6 Pockenampullen tauchten später, am 16. November 2021, in Mercks Werk in North Wales, PA, auf.

4. Juni 2021 – Die FDA hat die erste antivirale Behandlung gegen Pocken zugelassen – „Tembexa“ (Brincidofovir) von „Chimerix“

„Tembexa“ erhielt eine vorrangige Prüfung und ein beschleunigtes Verfahren, um es zu beschleunigen. Die Pocken wurden 1980 ausgerottet, und in den USA gab es seit 1947 keinen Ausbruch mehr, aber man ist besorgt über ihre Verwendung als „Biowaffe“. Es handelt sich um dasselbe Unternehmen und Medikament, das Bill Gates und der Wellcome Trust im Jahr 2014 finanziert haben.

Hier ist die Pressemitteilung von Chimerix und die Aufschlüsselung von Tembexa.

29. Juli 2021 – „SIGA Technologies“ kündigt Zusammenarbeit mit der Universität Oxford an, um den Einsatz von „TPOXX“ zur Behandlung von Affenpocken in der Zentralafrikanischen Republik auszuweiten

Ziel der Zusammenarbeit ist die Ausweitung des Zugangsprotokolls zur Behandlung von an Affenpocken erkrankten Personen in der Zentralafrikanischen Republik (ZAR). Die Universität Oxford wird das Protokoll und die Studie in der ZAR sponsern, und SIGA wird 500 Behandlungen mit TPOXX kostenlos zur Verfügung stellen.

SIGA bemüht sich auch um die Aufnahme der Behandlung von Affenpocken, Kuhpocken und Pocken in die Zulassungsindikation bei der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) und rechnet mit der Zulassung bis Ende 2021 oder Anfang 2022.

SIGA ist auch eine Partnerschaft mit „Meridian Medical Technologies“, einer Tochtergesellschaft von „Pfizer“, für die internationale Vermarktung von „TPOXX“ eingegangen. Sie haben zwei separate Verträge mit der kanadischen Regierung über die Lieferung von TPOXX im Wert von bis zu 47 Millionen Dollar abgeschlossen und zielen auch auf Europa, Japan, Südkorea und Australien ab.

31. Oktober 2021 – Joe Biden unterzeichnete die Executive Order 14051: „Designation to Exercise Authority Over the National Defense Stockpile“

9. November 2021 – Bill Gates warnte Regierungen vor einem Pocken-Terroranschlag und forderte gleichzeitig zig Milliarden für Forschung und Entwicklung

Der Milliardär fordert mindestens eine Milliarde pro Jahr, um eine Pandemie-Task-Force einzurichten, die „Keimspiele“ spielen kann, um Strategien für Bioterroranschläge zu entwickeln, z. B. Pocken in Flughäfen. Dies würde sicherlich zu seinem bereits umfangreichen Portfolio an Schmiergeldern beitragen.

12. November 2021 – OSHA setzt Covid-19-Impf- und Testpflicht für Unternehmen aus

Das US-Berufungsgericht für den Firth Circuit Court hat einem Antrag auf Aussetzung des vorläufigen Covid-19-Impf- und Teststandards der OSHA stattgegeben. Das Gericht ordnete an, dass die OSHA „bis zu einer weiteren gerichtlichen Anordnung keine Schritte zur Umsetzung oder Durchsetzung der ETS unternimmt“.

16. November 2021 – 15 Angebliche Pockenampullen in einer Merck-Fabrik in PA gefunden

Wie in einem Uhrwerk tauchten nur sieben Tage nach der Warnung von Bill Gates und nur vier Tage nach der Aufhebung der OSHA-Mandate auf magische Weise 15 Pockenampullen in einer Gefriertruhe in der Merck-Anlage Upper Gwenydd in North Wales, PA, auf. Nach Angaben der CDC wurden sie am 15. Mai kontaktiert. Wurden sie von einem Labormitarbeiter „entdeckt“, wurden sie eingeschleust oder waren sie von Anfang an gar nicht da?

Angesichts dieses CNN-Artikels mit einem beängstigenden 1-1/2-minütigen Video über die Tödlichkeit der Pocken und einem Link zu einem „verwandten Artikel“, in dem die Zulassung des ersten Pockenmedikaments durch die FDA verkündet wird, scheint das Timing von allem ein wenig zu koordiniert.

Die Tatsache, dass alle Medien über diese Geschichte berichten, bedeutet, dass sie versuchen, Angst zu schüren. Das ist nicht die Art von Geschichte, die sie veröffentlichen würden, es sei denn, sie wollten ein bestimmtes Narrativ verbreiten, wie z. B. Drohungen, Einschüchterung und die nächste Seite ihres Drehbuchs, um jedem einem Impfpass aufdrücken zu können.

UPDATE: Am 18. November 2021 gab die CDC eine Pressemitteilung heraus, in der es heißt: „Labortests in den Centers for Disease Control and Prevention (CDC) haben heute gezeigt, dass die kürzlich entdeckten Fläschchen, die als ‚Pocken‘ gekennzeichnet sind, Vaccinia enthalten, das Virus, das in Pockenimpfstoffen verwendet wird. Es gibt keine Hinweise darauf, dass die Fläschchen das Variola-Virus, die Ursache der Pocken, enthalten. Das CDC steht wegen dieser Erkenntnisse in engem Kontakt mit staatlichen und lokalen Gesundheitsbehörden, Strafverfolgungsbehörden und der Weltgesundheitsorganisation.“

Wusste man bei Merck wirklich nicht, dass es sich bei den Fläschchen um den Impfstoff und nicht um die Pocken selbst handelte, oder war dies ein Versuch der Medien, Millionen von Menschen mit der Angst vor den Pocken zu überfluten?

17. November 2021 – Der zweite Fall von Affenpocken in den USA in diesem Jahr wird in Maryland entdeckt

Wie stehen die Chancen dafür – nur einen Tag nach der Entdeckung der Pockenampullen? Ein Einwohner von Maryland, der kürzlich aus Nigeria zurückgekehrt war, hatte sich angeblich mit den Affenpocken angesteckt, und nur wenige Monate zuvor hatte sich ein Einwohner von Texas, der ebenfalls aus Nigeria zurückgekehrt war, ebenfalls angesteckt. Die Affenpocken kommen vor allem in Zentral- und Westafrika vor, obwohl es laut CDC im Jahr 2003 einen Ausbruch in den USA gab, der zu 47 bestätigten sowie wahrscheinlichen Fällen in sechs Bundesstaaten führte.

Die Frage bleibt also bestehen …

Wird hier die Bühne für ein Ereignis unter falscher Flagge bereitet, um die Bevölkerung weiter einzuschüchtern, damit sie sich unterwirft und Impfungen und Impfpässe akzeptiert? Ist dies ein Vorwand für mögliche zukünftige Todesfälle von Personen, die durch die experimentelle Covid-Impfung unerwünschte Nebenwirkungen erlitten haben? Beabsichtigen sie wirklich, Pocken in der Bevölkerung freizusetzen? Es wäre sicherlich eine Möglichkeit, die Menschen dazu zu bringen, sich für „die Impfung“ anzustellen und gleichzeitig die Covid-Impfung in den Termin einzubauen. Wenn sie so etwas durchziehen würden, wäre es wahrscheinlich ein isoliertes Gebiet, das auf eine kleine Gruppe von Menschen abzielt – gerade genug, um den Rest des Landes zu erschrecken und neue Vorschriften einzuführen – ähnlich wie bei der Masern-„Epidemie“ in den Jahren 2018-2019, bei der Merck zufällig der exklusive MMR-Impfstoffanbieter war. Einige werden argumentieren, dass sie eine Massenentvölkerung wollen, und obwohl das der Fall sein mag, hat die Geschichte gezeigt, dass sie dazu neigen, dies in mundgerechten Stücken anzugehen, während sie aus dem Schaden Kapital schlagen.

Jeder kann zustimmen, dass sie mit Sicherheit etwas im Schilde führen. Der Zeitplan zeigt Planung, Angsttaktik, Kontrolle über die Darstellung, eingehende Schmiergelder, Partnerschaften und Geldwechsel, und ein gewünschtes Ergebnis, das sich wahrscheinlich in naher Zukunft zeigen wird. Sie werden weiterhin einschüchtern, um ihr System zur Versklavung der Menschen aufzubauen – lassen Sie sich nicht einschüchtern, seien Sie sich einfach dessen bewusst.

Die Tatsache, dass US-Bürger mit ihren Steuergeldern eine Biowaffen-Infrastruktur finanzieren – ein System, das voller Korruption ist, wenig Wert auf menschliches Leben legt und sich als völlig unzuverlässig und unwissenschaftlich erwiesen hat – sollte jedem zu denken geben, wie man die illegalen und kriminellen Ausgaben unserer Steuergelder stoppen kann.

Dieser Bericht wurde von „The Solari Report“ gesponsert.