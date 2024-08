Die NAZI-EU und die Demokratische Partei

Paul Craig Roberts

Eine Frage unserer Zeit lautet: Warum lassen sich die Europäer den tyrannischen EU-Abschaum gefallen?

Wie ich bereits erwähnt habe, hat die EU Elon Musk mitgeteilt, dass sie und nicht er den Inhalt seines Interviews mit Donald Trump bei X kontrolliert. Die EU ist kein gewähltes Regierungsorgan. Trotzdem behauptet sie, demokratisch zu sein. Sie behauptet, die Demokratie in der Ukraine zu verteidigen, die derzeit von einem nicht gewählten Präsidenten regiert wird, wenn man das so nennen kann. Die EU gibt vor, die europäische Demokratie vor Russland zu schützen, aber es gibt keine demokratischen Regierungen in Europa. Keine europäische Regierung, nicht einmal die britische, repräsentiert die Bevölkerung, die die ethnische Basis des Landes bildet. In jedem europäischen Land steht die Regierung auf der Seite der Einwanderer gegen die einheimische Bevölkerung.

Die weiße europäische Bevölkerung ist nicht in der Lage, gegen den Verlust ihres Landes zu protestieren, geschweige denn, sich zu seiner Verteidigung zu organisieren. Ihre schwachen Proteste werden offiziell als Hassreden und Hassverbrechen eingestuft. Die Anführer oder Organisatoren der Proteste werden verhaftet, die Demonstranten geschlagen. Manchmal verprügeln Migranten gemeinsam mit der Polizei weiße Demonstranten, denen ihr Land gestohlen wird. Es ist erstaunlich, dass sich die weiße Polizei auf die Seite der Einwanderer stellt, die gegen ihre eigenen Leute protestieren. Das zeigt, dass die ethnische Nationalität in Europa tot und verschwunden ist. Ethnische Loyalität gibt es nur noch bei Einwanderern, die ins Land kommen.

Wir haben das kürzlich in Großbritannien erlebt, oder zumindest diejenigen von uns, die alternative Medien zu nutzen wissen, denn Großbritannien ist nicht mehr groß. Als ich geboren wurde, war Großbritannien noch eine Großmacht, aber heute kann es sich nicht einmal mehr gegen Einwanderer wehren und hat sich vor ihnen prostituiert, indem es sich sogar einem indischen Premierminister unterwarf.

Der neue britische Premierminister, selbst ein weißer ethnischer Brite, sprach sich vehement gegen die einheimische Bevölkerung und für die Einwanderer aus und drohte mit allen möglichen Strafen für diejenigen, die sich der Besetzung ihres Landes durch feindliche Kulturen widersetzten.

Wenn die Briten in der Lage wären, für ihr Land zu kämpfen, wenn sie die Exkremente, die sich als Premierminister ausgeben, an den nächsten Laternenpfahl in Downing Street 10 hängen würden, wenn sie jede Polizeistation stürmen und sich wieder bewaffnen würden, dann könnten sie die britische Kontrolle über Großbritannien wiederherstellen, aber das Selbstvertrauen der Briten ist so erschöpft, dass sie dazu nicht in der Lage sind. Genauso wenig wie die Deutschen, die Italiener, die Niederländer, die Belgier, die Schweden oder die Norweger. Und doch fordert die EU all diese Länder auf, sich auf einen Krieg mit Russland vorzubereiten! Erstaunlich, nicht wahr? Europa ist nicht in der Lage, seine eigenen Grenzen gegen unbewaffnete Horden zu verteidigen, bereitet sich aber auf einen Krieg mit Russland vor!

Sogar die Iren beugen sich der absichtlichen Überflutung durch Einwanderer, die ihnen von “ihrer eigenen Regierung” aufgezwungen wird.

Ich habe gerade von einer weißen Frau in Irland gehört, dass ihr Dorf oder ihre Kleinstadt kürzlich eines Morgens aufwachte und feststellte, dass die irische Regierung 200 junge männliche Einwanderer im Militäralter in ihrem Dorf abgeladen hatte. In den Berichten las sie, dass, da die Neuankömmlinge keine Frauen bei sich hatten, von den irischen Frauen erwartet wurde, dass sie für sexuellen Komfort sorgten, also bitte keine Beschwerden über Vergewaltigungen.

Was für ein Witz Europa doch ist. Mit 2.000 südamerikanischen Hinterwäldlern könnte ich ganz Europa erobern. Welche europäische Ethnie wird für eine anti-weiße europäische Regierung kämpfen?

Was glauben die Idioten in diesen Regierungen, was mit ihnen passiert, wenn sie mit Russland in den Krieg ziehen? Wer glaubt, dass ganz Europa plus Amerika eine Armee hat, die der deutschen Wehrmacht entspricht, die in Russland einmarschiert ist? Die Idioten, die von einem Angriff auf China reden, müssen alle auf Crack sein.

Wer Russland angreift, stirbt. Wer China angreift, stirbt. Die USA und die NATO sind nicht einmal in der Lage, den Iran anzugreifen, es sei denn, sie beeilen sich, denn das russische Luftabwehrsystem S-400 wird gerade im Iran stationiert. Keine amerikanische oder israelische Rakete oder Flugzeug kann es durchdringen.

In der westlichen Welt herrscht Gedankenlosigkeit. Das gilt auch für die MAGA-Trump-Anhänger, von denen man hoffen würde, dass sie das Gewissen beherrschen. Aber das ist nicht der Fall.

Ich habe bereits darauf hingewiesen, dass alles darauf hindeutet, dass die Wahl 2024 für die Demokraten gestohlen wird, genau wie die Wahlen 2020 und 2022. Die amerikanischen Hurenmedien haben Kamala von einer Nichtkandidatin mit null Unterstützung zu einer Kandidatin gemacht, die vor Trump liegt, vorwiegend in den Swing States, wo die betrügerischen Wahlverfahren alle legalisiert wurden und zumindest in einigen von ihnen die Wahlanfechtung kriminalisiert wurde.

Was sagen die Republikaner dazu, dass die Demokraten in den blauen Staaten das Verbot von Wahlurnen an Straßenecken aufheben wollen? Was sagen sie zur Absicht der Demokraten, diejenigen zu bestrafen, die Wahlbetrug melden, einschließlich der Wahlbeobachter? Sie sagen nichts. Sie fordern nur mehr Geld. Die Wahl, sagen republikanische Spendensammler, hängt vom Geld ab. Mit anderen Worten: Die Republikaner geben selbst zu, dass Kamala gewinnen wird, wenn sie mehr Geld sammelt. Die republikanischen Spendensammler helfen also den Demokraten, die Wahl zu stehlen.

Die Republikaner, unfähig zu kämpfen, laufen also wieder einmal in eine gestohlene Wahl.

Die Demokraten sind organisiert. Sie haben eine fanatische, anti-weiße, anti-christliche Aganda, die die Vereinigten Staaten in den Turmbau zu Babel verwandeln will.

Das Ziel der Republikanischen Partei ist es, die Kontrolle über die Partei in den Händen eines Außenseiters wie Trump zu behalten. Sie können sehen, wer diese Wahl gewinnen wird.