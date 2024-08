Trump: Dritter Weltkrieg so gut wie sicher

Donald Trump, geschützt durch kugelsicheres Glas, hat am Mittwoch seine Rivalin Kamala Harris bei ihrer ersten Wahlkampfveranstaltung unter freiem Himmel seit dem Attentat auf sie im vergangenen Monat angegriffen, berichtet AFP.

Der republikanische Kandidat für das Weiße Haus, der eine Kundgebung im Schlüsselstaat North Carolina abhielt, beschuldigte die demokratische Vizepräsidentin, die “radikalste Linke” zu sein, die jemals für die Präsidentschaft kandidiert habe.

“Ihre Ersparnisse werden komplett verschwinden”, sagte er.

“Unsere Gegner auf der ganzen Welt wussten, dass Amerika ernst genommen werden musste, als ich ihr Oberbefehlshaber war”, fügte der ehemalige republikanische Präsident hinzu. “Wenn Genossin Kamala im November gewinnt, haben wir mit ziemlicher Sicherheit den Dritten Weltkrieg”, fügte er hinzu.

Es war Donald Trumps erste große Wahlkampfveranstaltung unter freiem Himmel, seit er Mitte Juli bei einem fehlgeschlagenen Angriff eines 20-jährigen Bewaffneten auf eine Kundgebung in Butler, Pennsylvania, leicht verletzt wurde.

Der Milliardär führt diese Woche Wahlkampf in mehreren wichtigen Bundesstaaten, um zu versuchen, den Schwung von Kamala Harris zu stoppen, die es schafft, Massen von mehr als 10.000 Menschen auf die Beine zu bringen.

Die stellvertretende Vorsitzende der Demokraten wurde am Dienstagabend auf dem Parteitag der Demokraten in Chicago, der am Donnerstag zu Ende geht, feierlich vereidigt.

Ähnlich äußerte er sich am Dienstag in Howell, Michigan: “Wir stehen kurz vor dem Dritten Weltkrieg, aber die Leute merken es nicht”.