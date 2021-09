Die Nekrometrie des sich ausbreitenden Krieges in Myanmar

Von David Scott Mathieson: Er ist ein unabhängiger Analyst, der sich mit Konflikt-, Friedens- und Menschenrechtsfragen in Myanmar beschäftigt.

Die Volksverteidigungskräfte, die gegen den Putsch kämpfen, fordern einen überraschend hohen Tribut, aber die Tatmadaw ist in der Lage, schwere Verluste zu verkraften

Der 48-jährige Oberstleutnant der Armee Myanmars, Zaw Zaw Soe, wurde Ende Juli zusammen mit mehreren seiner Männer in der Nähe der Stadt Mindat getötet, woraufhin die staatlich kontrollierte Zeitung Kyemon (Spiegel) eine seltene Todesnachricht für einen hohen Offizier veröffentlichte.

Die Tötung durch Kämpfer der Chinland Defense Force (CDF), einer der schätzungsweise 150 kürzlich gegründeten Volksverteidigungskräfte (PDF), die sich gegen den Staatsstreich des Militärs stellen, reiht sich ein in eine immer länger werdende Liste von Opfern des Konflikts, die zeigt, dass die Sicherheitskräfte von mehreren Akteuren unter Beschuss genommen werden.

Am 30. August sollen mindestens 40 Soldaten getötet worden sein, als ein Militärkonvoi in Kawlin in der Region Sagaing in eine Sprengfalle geriet, die von einer lokalen PDF-Gruppe gelegt worden war, so ein in Medienberichten zitiertes PDF-Mitglied.

Zuvor waren am 23. August bei einem Zusammenstoß in der Stadt Tamu in der Region Sagaing 17 Soldaten der Armee getötet worden, wie PDF-Quellen in myanmarischen Medien berichteten. Anderen Berichten zufolge wurden Ende August in Gangaw in der Region Magwe an einem Tag 30 Soldaten der Infanterie getötet.

Diese Verluste der Armee bzw. der Tatmadaw in ländlichen Städten sind alle in Gebieten zu verzeichnen, die vor dem Staatsstreich des Militärs vom 1. Februar und der Bildung der Junta des State Administration Council (SAC) nicht mit bewaffneten Konflikten in Verbindung gebracht wurden.

Gleichzeitig verschärfen sich die Kämpfe in den seit langem bestehenden Konfliktgebieten in den Staaten Kachin, Shan, Kayin und Kayah. Die Karen National Liberation Army (KNLA), die älteste noch aktive Rebellengruppe der Welt, meldete, dass sie allein im Mai und Juni 284 Soldaten getötet und 297 verwundet habe.

In Hpapun, der Heimat der KNLA-Brigade 5, wo der Konflikt in den vergangenen Jahren anhielt, obwohl die Aufständischen 2015 ein landesweites Waffenstillstandsabkommen unterzeichnet hatten, wurden im August 50 und im Juli 65 Soldaten der Tatmadaw getötet.

Die oppositionelle Regierung der Nationalen Einheit (NUG), die nach dem Staatsstreich als Schattenregierung gebildet und vom SAC als „terroristische“ Organisation bezeichnet wurde, gab vor kurzem an, dass die Zahl der Tatmadaw-Toten bei Zusammenstößen im ganzen Land zwischen Juni und Juli 1.130 Tote und 443 Verwundete betrug, davon 740 Tote allein im Juli.

Myanmarische Soldaten auf dem Marsch inmitten einer Anti-Putsch-Demonstration. Bild: Getty via AFP / Hkun Lat

Die Aussicht auf einen eskalierenden Krieg in den Städten muss die Tatmadaw beunruhigen, die Berichten zufolge mit bis zu 500.000 Soldaten in Uniform die größte in Südostasien ist. Ihre tatsächliche Größe dürfte jedoch deutlich geringer sein, da die durchschnittliche Zahl der Fronteinheiten nur einen Bruchteil der optimalen Größe ausmacht und sich über mehrere Kampffronten erstreckt.

Am 30. August wurden sieben Bombenexplosionen in der Handelsmetropole Yangon gemeldet. Dies war der jüngste in einer Reihe von dubiosen Bombenanschlägen, die vor allem auf weiche Ziele des Militärs abzielten. Auch Attentate mit Fahrerflucht auf Junta-Beamte und ihre mutmaßlichen bezahlten Informanten haben zugenommen.

Diese Anschläge haben die Junta dazu gebracht, nach Schatten zu greifen. Staatliche Medien berichteten, dass die Behörden allein in Yangon 41 mutmaßliche Mitglieder der PDFs verhaftet haben, von denen viele in den letzten Monaten in Gebieten ausgebildet worden sein sollen, die von bewaffneten ethnischen Organisationen (EAOs) kontrolliert werden.

Da viele der PDFs, die unabhängig, unabhängig oder im Verbund mit EAOs agieren, im ganzen Land aktiv werden, wird die Zahl der Opfer der Tatmadaw wohl steigen.

Doch wird die steigende Zahl der Todesopfer den Zusammenhalt der Tatmadaw beeinträchtigen? In früheren Konflikten musste die Tatmadaw hohe Verluste hinnehmen, die die meisten Streitkräfte schwächen würden oder eine dramatische Änderung der Taktik und des Befriedungskonzepts erforderlich machten.

Bei den jüngsten Kämpfen im Bundesstaat Rakhine gegen die aufstrebende Arakan-Armee (AA) hat die Tatmadaw wahrscheinlich rund 2.000 Opfer zu beklagen, wenn die Zahlen der AA auch nur annähernd stimmen.

Genaue Beobachtung des Konflikts und Berichte über verschiedene Zusammenstöße im Bundesstaat von Mitte 2018 bis Ende 2020, als ein verbaler Waffenstillstand vereinbart wurde, der seither weitgehend eingehalten wird, bestätigen die Behauptungen der AA über Tote.

Während des Krieges im Bundesstaat Kachin zwischen 2011 und 2013 hat die Kachin Independence Army (KIA) wahrscheinlich mehrere Tausend Soldaten getötet, oft bei der Abwehr von Angriffen der Tatmadaw auf KIA-Bergstellungen.

Die Kachin veröffentlichten vereinzelte Berichte über die Zahl der Opfer des Konflikts, verzichteten aber darauf, die hohe Zahl der Todesopfer zu bejubeln, da sie dies als kontraproduktiv ansahen.

Aufständische Soldaten der Kachin Independence Army (KIA) mit Gewehren an einer Versorgungsroute von Laiza, einer von der KIA kontrollierten Hochburg im nördlichen Kachin-Staat Myanmars an der Grenze zu China. Bild: AFP / Patrick Bodenham

Im Januar 2013 erzählte U Aung Min, ein ehemaliger General und Minister in der Regierung des damaligen Präsidenten Thein Sein, in seinem Büro in Naypyidaw, dass die KIA bei den Versuchen der Tatmadaw, einen umzingelten Außenposten nahe der chinesischen Grenze zu befreien, in nur zwei Tagen Kampfhandlungen 200 Tote zu beklagen hatte.

Sowohl 2009 als auch 2015 hatte die Tatmadaw im Kampf gegen die ethnischen Kokang-Rebellen der Myanmar National Democratic Army (MNDAA) schwere Verluste zu beklagen, was durch die Einrichtung eines speziellen „Witwen-Wohnprojekts“ in Lashio im Jahr 2016 und eines speziellen Friedhofs außerhalb der Stadt mit Hunderten von weißen Kreuzen belegt wird.

Die Opferschwelle der Tatmadaw ist also offensichtlich hoch. Aber wie viele konfliktbedingte Opfer hat Myanmar in den vergangenen 70 Jahren mit niedrigen und hohen Intensitäten des Bürgerkriegs zu beklagen?

Die tatsächliche Zahl wird natürlich nie bekannt sein, auch wenn die Tatmadaw genaue Aufzeichnungen führt. Die Verluste durch Landminen, Scharfschützen, Malaria, Unfälle und Desertionen sind unmöglich zu berechnen.

Sicher ist, dass die Bestrafung nie ausgereicht hat, um Meuterei, Desertion im großen Stil oder eine wesentliche Änderung der Einsatzdoktrin zu erzwingen.

Die Aufstandsbekämpfung der Tatmadaw beruht seit langem darauf, ungeachtet der Todesraten und Entbehrungen voranzukommen. Die Frustration wird oft an der Zivilbevölkerung ausgelassen, wie die jüngsten Plünderungen und schlimmeren Übergriffe von Soldaten in Gebieten, in denen PDFs aktiv sind, zeigen.

Und „Fragmentierung“, d. h. Morde in den Reihen der Soldaten, auch an Anführern von Einheiten, ist sicherlich ein Phänomen innerhalb der Tatmadaw, aber nicht genug, um den Zusammenhalt erheblich zu schwächen.

Die Natur von Myanmars Konflikten wurde von westlichen Entwicklungsakteuren seit 2011 ebenso wenig untersucht wie der wahre Charakter der Tatmadaw – ein fatales Versäumnis, da nur wenige das Potenzial für ihren katastrophalen Putsch voraussahen.

Stattdessen wurde dem Friedensprozess, den Entwicklungsprojekten, dem militärischen Engagement, den friedenserhaltenden Trainings und den energischen Spitzfindigkeiten der Forschung zur Reform des Sicherheitssektors der Vorzug gegeben, die alle die tatsächliche Leistung des Militärs in der Praxis, nicht in der Theorie, außer Acht ließen.

Soldaten stehen vor der Zentralbank von Myanmar, als sich am 15. Februar 2021 in Yangon Menschen versammeln, um gegen den Militärputsch zu protestieren. Foto: AFP / Sai Aung Main

Forschungseinrichtungen wie EXERA, ACLED (Armed Conflict Location and Event Data Project) und das pro-Tatmadaw Myanmar Institute for Peace and Security (MIPS) analysierten die Dynamik des bewaffneten Konflikts und produzierten Daten mit reichhaltiger Konfliktberichterstattung.

Ein großer Teil dieser Berichterstattung ist dadurch eingeschränkt, dass sie sich hauptsächlich auf lokale Nachrichtenberichte stützt: ein unsicherer Maßstab, der oft auf unzuverlässigen oder irreführenden EAO-Statistiken beruht.

Die Nachrichtenmedien sind auch durch den geografischen Zugang, den Mangel an Bestätigungsmöglichkeiten, die Schwierigkeiten bei der Transkription von birmanischen und ethnischen Sprachen und die höchst uneinheitliche Qualität von Informationen aus offenen Quellen eingeschränkt.

Die Assistance Association of Political Prisoners, eine Rechtsgruppe, behauptet, dass die Junta seit dem Putsch 1.026 Menschen getötet hat, eine Zahl, die wahrscheinlich besser überprüft ist als die meisten Angaben über den Konflikt nach dem Putsch, aber immer noch entweder übertrieben oder untertrieben sein könnte.

Die Bewertung von Konfliktdaten in Myanmar basiert auf der Anzahl der Zusammenstöße und der Anzahl der Toten, beides unvollkommene Messgrößen, um die Art der bewaffneten Konflikte zu verstehen, insbesondere ohne die Konfliktmuster in längere Zeiträume einzuordnen, um die Volatilität, lokale Bedingungen und saisonale Schwankungen zu bewerten.

Ähnliche Einschränkungen zeigen sich bei großen Konfliktdatensätzen, die von Wissenschaftlern zur Analyse von Kriegen verwendet werden. Das Uppsala Conflict Data Program (UCDP) beziffert die Gesamtzahl der Todesopfer bei Konflikten in Myanmar zwischen 1989 und 2020 auf 20 442, einschließlich staatlicher Gewalt, nichtstaatlicher Gewalt und einseitiger Gewalt.

Eine andere Karte beziffert die Zahl auf 24.072. Das UCDP schließt jedoch weder die AA und andere bewaffnete Gruppen ein, noch unterscheidet es zwischen Kämpfern und Zivilisten.

Ähnliche Einschränkungen sind auch in anderen Datenbanken wie der Correlates of War-Datenbank zu finden. Dies soll keine Kritik an der ökonometrischen Analyse von Konflikten sein, sondern vielmehr die Grenzen fast aller Daten, die aus dem modernen Myanmar stammen, hervorheben.

Allzu oft dienten diese Datenquellen dazu, die Besorgnis über die Intensität der Konflikte zu beschwichtigen und den westlichen Geldgebern zu versichern, dass der Frieden ausbricht, obwohl viele ethnische Konflikte so kinetisch waren wie seit Jahrzehnten nicht mehr.

Ein falsches Post-Putsch-Positivum ist, dass die hohen Opferzahlen schließlich zum Zusammenbruch der Tatmadaw führen werden. Seit Februar mehren sich die Spekulationen über eine bevorstehende Spaltung in den Reihen der Tatmadaw und vermehrte Überläufer zu den Widerstandskräften.

NUG-Verteidigungsminister Yee Mon gab am 28. August eine Direktive heraus, in der die Tatmadaw und die Polizei aufgefordert wurden, zum Widerstand überzulaufen, die Befehle des SAC zu verweigern, die PDF-Aktivitäten nicht zu behindern und das Töten und Foltern von Zivilisten sowie die Plünderung von Eigentum einzustellen.

Dieses am 7. Juli 2021 aufgenommene Foto zeigt Mitglieder der Karenni People Defense Force (KPDF), die an einem militärischen Training in ihrem Lager in der Nähe von Demoso im Bundesstaat Kayah teilnehmen. Foto: AFP / Stringer

Ominöserweise schließt die Direktive mit einer Warnung: „Die PDF und ihre verbündeten Streitkräfte werden energisch gegen die terrorisierenden Handlanger der SAC vorgehen, die verräterisch gegen das Land und sein Volk vorgehen.“

Die NUG verkennt jedoch, dass viele Soldaten ihre ranghohen Kommandeure verachten und den Putsch ablehnen, aber aus Angst vor Repressalien gegen sich selbst oder ihre Familien nicht überlaufen werden.

Einige junge Widerstandskämpfer lassen sich eher von der AA als von der NUG inspirieren. Die AA haben sich in nur wenigen Jahren durch methodische Organisation, Disziplin, starke soziale Bindungen in einem weitgehend homogenen zentralen Teil des Staates und durch extreme und rücksichtslose Gewalt aus der Bedeutungslosigkeit zu einem Quasi-Monopol der organisierten Gewalt im Rakhine-Staat entwickelt.

Der Waffenstillstand zwischen den AA und der Tatmadaw hat während des landesweiten Aufstands nach dem Putsch gehalten und den Aufständischen die Möglichkeit gegeben, ihre Autorität und Kontrolle in mehreren Gemeinden auszuweiten, während die staatlichen Streitkräfte anderswo abgelenkt waren.

Der bekannte amerikanische Stratege Thomas Schelling stellte fest, dass „die Macht zu schaden Verhandlungsmacht ist“. Die Theorie besagt, dass man politische Ziele erreichen kann, wenn man den Gegner mehr tötet, wenn er kapituliert oder Kompromisse eingeht.

Aber wenn der Feind über Jahre hinweg deutlich gemacht hat, dass er sich nicht um Verluste schert, werden Tötungskampagnen die politischen Ziele der PDF nicht ohne weiteres erreichen und wahrscheinlich nur die institutionalisierte Bunkermentalität der Tatmadaw vertiefen.