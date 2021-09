Twitter sperrt den ehemaligen NYT-Journalisten Alex Berenson auf Dauer

Wir haben bereits darüber berichtet, wie das wachsende Zensurprogramm von Twitter den ehemaligen New York Times-Journalisten und Autor Alex Berenson ins Visier genommen hat, der die Wissenschaft und die Reaktion der Regierung auf die Pandemie offen kritisiert. Berenson wurde zuvor suspendiert, weil er lediglich seine Meinung über die Notwendigkeit einer „Pause“ bei jeglichen Bundesverordnungen zu Covid-19 während der Untersuchung neuer Forschungsergebnisse geäußert hatte. Auch ein Journalist wurde von Twitter suspendiert, weil er Informationen der CDC veröffentlicht hatte, die als kritisch gegenüber der offiziellen Haltung der CDC zu Impfstoffen angesehen wurden. Jetzt ist er nach seiner Kritik am Impfstoff und möglichen Nebenwirkungen dauerhaft gesperrt. Twitter hat wieder einmal gezeigt, dass es diejenigen zum Schweigen bringen will, die es wagen, der eigenen Meinung zu widersprechen oder gar die der Regierung in Frage zu stellen.

Auf seiner Substack-Seite postete Berenson eine kurze Nachricht mit dem Titel „Goodbye Twitter“. Dann postete er den folgenden Tweet, der den Ausschlag für Twitter gab:

„Betrachten Sie es nicht als einen Impfstoff“, fuhr er fort. „Betrachten Sie es – bestenfalls – als ein Therapeutikum mit einem begrenzten Wirksamkeitsfenster und einem schrecklichen Nebenwirkungsprofil, das VOR der Erkrankung verabreicht werden muss“.

Das ist eine Meinung, die viele teilen und über die man diskutieren kann. Ich stimme Berenson in Bezug auf den Impfstoff nicht zu, aber ich würde gerne seine Ansichten hören und die Reaktionen darauf sehen. Wie viele andere auch, möchte ich nicht einfach die von Unternehmen oder Regierungen genehmigten Standpunkte vertreten. Anstatt auf Berenson mit einer vernünftigen Debatte zu antworten, verlangen diese Leute, dass er von den Plattformen entfernt wird, um andere daran zu hindern, sich eine eigene Meinung zu bilden.

Das Erschreckendste an dieser Geschichte ist, wie viele Linke eine solche Zensur gutheißen. Eine neue Umfrage zeigt, dass etwa die Hälfte der Öffentlichkeit nicht nur die Zensur durch Unternehmen, sondern auch die staatliche Zensur von allem, was als „Fehlinformation“ gilt, unterstützt.

Wie bereits erwähnt, spiegelt die Umfrage den jahrelangen Ruf der demokratischen Politiker nach Zensur wider. Twitter-CEO Jack Dorsey erschien zu einer wichtigen Anhörung, in der er sich für die Zensur der Hunter-Biden-Geschichte entschuldigte und weitere Zensur ankündigte. Einer der erschreckendsten Momente kam vom Senator von Delaware, Chris Coons, der das Wesen der Gefahr eines „rutschigen Hanges“ demonstrierte.

Dorsey: Nun, irreführende Informationen sind, wie Sie wissen, ein großes Problem. Es ist schwer, es vollständig und kohärent zu definieren. Wir wollten unseren Ansatz so weit fassen, dass wir uns auf die schwerwiegendsten Schäden konzentrieren können. Wir haben uns auf drei Bereiche konzentriert: die von Ihnen erwähnten manipulierten Medien, die Integrität der Bürger im Zusammenhang mit den Wahlen, speziell im Bereich der öffentlichen Gesundheit, speziell im Zusammenhang mit COVID. Wir wollten sicherstellen, dass unsere Ressourcen dort den größten Einfluss haben, wo wir glauben, dass der Schaden am größten sein wird. Unsere Politik ist ein lebendiges Dokument. Sie wird sich weiterentwickeln. Wir werden sie ergänzen, aber wir hielten es für wichtig, dass wir unsere Energien bündeln und die Arbeit so weit wie möglich priorisieren.

Coons: Nun, Herr Dorsey, ich möchte mit folgendem schließen. Ich kann mir keinen größeren Schaden vorstellen als den Klimawandel, der unseren Planeten buchstäblich verändert und unserer ganzen Welt Schaden zufügt. Ich denke, dass wir in diesem Moment einen erheblichen Schaden erleben. Ich erkenne an, dass die Pandemie und die Fehlinformationen über COVID-19, die manipulierten Medien ebenfalls Schaden anrichten, aber ich möchte Sie dringend bitten, dies zu überdenken, weil die Unterstützung der Verbreitung von Klimaleugnung meiner Ansicht nach eine der größten existenziellen Bedrohungen für unsere Welt weiter erleichtert und beschleunigt. Vielen Dank also an unsere beiden Zeugen.

Anstatt Bedenken gegen die Zensur von Meinungen und Kommentaren auf der Grundlage einer solch amorphen Kategorie zu äußern, drängte Coons auf eine Ausweitung der Kategorien von zensiertem Material, um Menschen daran zu hindern, Ansichten zu teilen, die er als „Klimaleugnung“ betrachtet.

Es gibt natürlich eine breite Palette von Ansichten, die von verschiedenen Personen oder Gruppen als „schädlich“ bezeichnet werden können. In der Tat schien der Senator von Connecticut, Richard Blumenthal, Twitter die gegenteilige Bedeutung zuzuschreiben, indem er zugab, dass es falsch war, die Biden-Geschichte zu zensieren. Blumenthal sagte, er sei „besorgt, dass Ihre beiden Unternehmen in der Tat einen Rückzieher machen oder sich zurückziehen, dass Sie es versäumen, gegen gefährliche Desinformation vorzugehen“. Dementsprechend verlangte er eine Antwort auf diese Frage:

„Werden Sie sich bei der kommenden Wahl zu derselben Art von robuster Inhaltsänderung verpflichten, einschließlich Faktenüberprüfung, Kennzeichnung, Reduzierung der Verbreitung von Fehlinformationen und anderen Schritten, auch für Politiker in den bevorstehenden Stichwahlen?

„Robuste Inhaltsänderung“ hat einen gewissen Orwellschen Beigeschmack. Es ist keine Änderung der Inhalte. Es ist Zensur.

Diese Forderung wurde nun von Wissenschaftlern und Medienvertretern aufgegriffen. Dozenten und Redakteure unterstützen aktiv moderne Versionen der Bücherverbrennung mit schwarzen Listen und Verboten für Personen mit gegenteiligen politischen Ansichten. Der Dekan der Columbia Journalism School, Steve Coll, hat die „waffenmäßige Verwendung“ der freien Meinungsäußerung angeprangert, die anscheinend von den Rechten genutzt wird. Der Dekan einer der führenden Journalistenschulen unterstützt nun also die Zensur.

Der Aufstieg der Zensoren in den Unternehmen hat in Verbindung mit den stark Biden-freundlichen Medien die Angst vor einem faktischen Medienstaat hervorgerufen, der Informationen eher aufgrund einer gemeinsamen Ideologie als aufgrund von staatlichem Zwang kontrolliert.

Ich habe diese Fragen wieder einmal zugunsten einer möglichst frühzeitigen Impfung entschieden, so wie es auch meine Familie getan hat. Dennoch sind Stimmen wie die von Berenson wichtig, um eine informierte und lebhafte Debatte zu führen. Am wichtigsten ist, dass Berenson nie versucht hat, andere zum Schweigen zu bringen. Diese Befürworter privater und staatlicher Zensur untergraben mit ihrer aggressiven Verfolgung von Personen, die Zweifel äußern oder die Politik in Frage stellen, nur das Vertrauen in Impfstoffe.