Die neue Impfstoff-Strategie der US-Behörde FDA

Bis Januar 2023 hatten nur 16,2 % der Berechtigten eine bivalente Auffrischungsimpfung erhalten. Jetzt hat die FDA einen neuen Weg gefunden, um diese Zahl zu erhöhen.

❗Warnung: Grafischer Inhalt

GESCHICHTE AUF EINEN BLICK

Das Video „Children of the COVID“ von Matt Orfalea (oben) zeigt, wie weit die globalistische Kabale gehen wird, um die Menschen zu verängstigen. Die meisten Eltern lieben ihre Kinder, und ihnen die Angst einzuflößen, dass das Leben ihres Kindes in großer Gefahr ist, ist ein todsicherer Weg, um sie auf Linie zu bringen – auch wenn diese Linie in Wirklichkeit auf etwas Schlimmeres als den Tod zusteuert. Wie der investigative Reporter Matt Taibbi feststellte:

Dies ist ein Medienansatz, den wir bei einer Vielzahl von Themen – von Fake News bis hin zu „Schallwaffen“ – beobachten können und der ein verängstigtes Publikum dazu erzieht, extreme Lösungen zu befürworten und das Denken an Behörden auszulagern. Umso wichtiger ist es, dass wir uns an Episoden wie ‚Children of the COVID‘ erinnern, wenn uns das nächste Mal gesagt wird: Habt Angst. Habt große Angst.“

Daran erinnert zu werden, was uns jahrelang Tag für Tag erzählt wurde, nachdem wir darauf trainiert wurden, es zu vergessen, ist wie das Aufwachen aus einem unangenehmen Traum, das Gedanken wie „Ist das wirklich passiert? In Matts Video sehen wir, wie die Pandemie nicht als kollektives Problem dargestellt wurde, das gelöst werden muss, sondern als Horrorfilm, den man passiv miterlebt.

„… das war ein echter Pressekommentar, der sich über Jahre hinweg über ein COVID-19-Virus erstreckte, von dem man jetzt weiß, dass es ein außerordentlich geringes Risiko für Kinder darstellt. Das Leben in Amerika in den letzten 6-7 Jahren war wie ein Fugue-Zustand, in dem die Realität kaleidoskopisch ist, die Erinnerung schwer fassbar ist und Momente der Klarheit manchmal eher erschreckend als beruhigend sind.

Die neueste Impfstoffstrategie der FDA

Als die bivalenten COVID-Auffrischungsimpfungen gegen Omicron auf den Markt kamen, hatten nur diejenigen Anspruch auf sie, die die erste Impfserie erhalten hatten. Die Akzeptanz war, gelinde gesagt, enttäuschend. Die ursprüngliche Schätzung für die USA lag um satte 95 % daneben, denn bis Oktober 2022 hatten weniger als 5 % der Berechtigten die Impfung erhalten.

Ende Januar 2023 waren mehr als 73 % der US-Bevölkerung (ab 5 Jahren) anspruchsberechtigt und hatten die erste Impfserie erhalten, aber nur 16,2 % hatten die aktualisierte bivalente Auffrischungsimpfung erhalten. In der Hoffnung, die Akzeptanz der Impfung zu erhöhen, hat die US Food and Drug Administration eine neue Strategie entwickelt – eine jährliche COVID-Impfung, für die keine Erstimpfung erforderlich ist.

Das Vaccine and Related Biological Products Advisory Committee (VRBPAC) der FDA traf sich am 26. Januar 2023, um den Plan zu diskutieren. Hintergrundmaterial die die neue Strategie im Detail beschreiben, wurden am 23. Januar veröffentlicht. Wie inzwischen üblich, wurde der Vorschlag ohne nennenswerte Diskussion über die Risiken verabschiedet.

Nach dem neuen Konzept wird den meisten Menschen einfach empfohlen, sich einmal im Jahr mit der neuesten Version der COVID-Impfung impfen zu lassen, genau wie bei der Grippeimpfung. Und wie bei der Grippeimpfung wird der VRBPAC jedes Jahr im Juni zusammentreten, um zu entscheiden, welche SARS-CoV-2-Stämme in der Impfung enthalten sein sollen, die im Herbst verabreicht wird. Während eine einzige Dosis für die meisten die Norm sein wird, wird sehr jungen und sehr alten Menschen sowie Personen mit geschwächtem Immunsystem zu zwei Dosen geraten.

Vorbedingung für die Akzeptanz von „Notfalldosen“

Sollte jedoch ein besonders gefährlicher Stamm auftauchen, wird die FDA eine zusätzliche Notfallimpfung speziell gegen diesen Stamm einführen. Eine solche Notfallimpfung würde dann zusätzlich zur jährlichen Impfung verabreicht werden.

Ich würde sagen, dies ist eine geschickte Art und Weise, die Öffentlichkeit darauf vorzubereiten, dass sie ihr Wort immer wieder einlösen wird. Wenn der Plan vorsieht, im Notfall zusätzliche Dosen zu verabreichen, kann man sicher sein, dass es Notfälle geben wird.

Schließlich ist der COVID-„Notfall“ noch nicht einmal offiziell aufgehoben worden, obwohl keine Pandemie in der Geschichte der Pandemien jemals drei Jahre gedauert hat.

Die Tatsache, dass die Notstandsbefugnisse noch nicht aufgehoben wurden, ist ein sicheres Zeichen dafür, dass sie nicht die Absicht haben, sie jemals aufzuheben – es sei denn, sie sind bereit, kurz darauf einen anderen „Notfall“ auszurufen, etwa eine weitere Pandemie.

FDA völlig von der Realität abgekoppelt

Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, „Die FDA hofft, dass jährliche Impfpläne zu einem weniger komplizierten Einsatz des Impfstoffs und zu weniger Fehlern bei der Verabreichung des Impfstoffs beitragen können, was zu einer besseren Durchimpfungsrate führen würde.“

Ein kombinierter Influenza-COVID-mRNA-Impfstoff wurde zwar noch nicht zugelassen, ist aber in Vorbereitung, es ist also nur eine Frage der Zeit, bis man Ihnen das Leben weiter „vereinfacht“, indem man Ihnen eine Kombinationsimpfung empfiehlt.

Dr. Deb Salas-Lopez, Senior Vice President für Community und Population Health bei Northwell Health, kommentierte die neue Strategie für die COVID-Impfung gegenüber NewsDay: Sie glaubt, dass eine jährliche Impfung „mehr Menschen davon überzeugen könnte, sich impfen zu lassen“. Das ist auch die Meinung der FDA.

In ähnlicher Weise schlug der ehemalige Gesundheitsbeauftragte von Nassau County, Dr. Lawrence Eisenstein, Präsident von Catholic Health, vor, dass „ein einheitlicher Ansatz den Menschen helfen kann, dem Prozess zu vertrauen und an ihn zu glauben“.

In diesen Kommentaren fehlt natürlich die Tatsache, dass die meisten Menschen die Entscheidung gegen die bivalente Auffrischungsimpfung nicht aufgrund von Verwirrung oder mangelndem Vertrauen in den „Prozess“ treffen.

Es liegt daran, dass sie der Impfung nicht vertrauen. Sie trauen Pfizer und Moderna nicht, und sie trauen unseren Gesundheitsbehörden nicht mehr. Derzeit ist es schwer, jemanden zu finden, der nicht von jemandem weiß, der durch die Impfung verletzt oder getötet wurde, oder der wiederholt COVID bekam, obwohl er vollständig geimpft wurde.

Das führt dazu, dass die Bereitschaft der Menschen, ihr eigenes Leben aufs Spiel zu setzen, abnimmt. Die Tatsache, dass die neu formulierten Impfungen auf der Grundlage von Antikörpertitern bei einigen wenigen Mäusen zugelassen wurden, hat auch nicht gerade Vertrauen erweckt.

„Future Framework“ bringt ungetestete Gentherapien auf den Markt

Letzten Sommer haben wir davor gewarnt, dass eine jährlich aktualisierte COVID-Impfung kommen würde. Wir wussten, dass sie kommen würde, weil der VRBPAC Ende Juni 2022 die Regeln heimlich umschrieb, als er eine bivalente COVID-Spritze für Herbst 2022 genehmigte. Auf dieser Sitzung sollte über die Frage abgestimmt werden, ob reformulierte COVID-19-Spritzen als neue molekulare Einheiten behandelt werden sollten.

Aber sie stimmten nicht über diese Grundsatzfrage ab. Stattdessen stimmten sie darüber ab, ob eine neu formulierte Auffrischungsimpfung genehmigt werden sollte. Indem sie für die Frage eines reformulierten Boosters stimmten, schmuggelten sie eine brandneue Politik ein – die Politik, dass reformulierte mRNA-Impfungen biologisch ähnlich zu bestehenden Impfungen sind.

„Dies ist buchstäblich die schlechteste Idee in der Geschichte der öffentlichen Gesundheit. Wenn man ein einziges Molekül der mRNA in diesen Spritzen verändert, wird das die Gesundheitsergebnisse in einer Weise verändern, die niemand vorhersehen kann. Das erfordert zwangsläufig neue klinische Studien …“

Dies bedeutet, dass keine zusätzlichen klinischen Studien erforderlich sind, wenn neu formulierte Impfungen entwickelt werden. Wie bereits im Mai 2022 von Toby Rogers, Ph.D. – einem politischen Ökonomen, dessen Forschungsschwerpunkt auf der Vereinnahmung durch die Regulierungsbehörden und der Korruption durch Big Pharma liegt:

„Dies ist buchstäblich die schlechteste Idee in der Geschichte der öffentlichen Gesundheit. Wenn man ein einziges Molekül der mRNA in diesen Spritzen verändert, wird das die Gesundheitsergebnisse in einer Weise verändern, die niemand vorhersehen kann. Das erfordert zwangsläufig neue klinische Studien …“

Diese Politik, neu formulierte mRNA-Impfungen als biologisch ähnlich wie frühere Versionen zu betrachten, ist Teil des so genannten „Future Framework„, das es der FDA ermöglichen soll, die experimentellen mRNA-Impfstoffe so zu behandeln, als wären sie dem herkömmlichen Grippeimpfstoff gleichwertig, der jedes Jahr aktualisiert wird, ohne dass er jemals zusätzlichen Tests unterzogen wird.

Im Grunde genommen werden die mRNA-Impfstoffe jetzt als „einmalig“ betrachtet, und die klinischen Studien, die uns die ursprüngliche Impfung beschert haben, sind alles, was es jemals geben wird. Es wäre eine Sache, wenn die klinischen Studien abschließend bewiesen hätten, dass die Impfungen sicher sind, aber sie haben alles andere als das getan.

Es gibt nicht nur Beweise dafür, dass Pfizer bei seinen Studien betrogen hat, sondern auch dafür, dass die Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention Hunderte von Sicherheitssignalen in ihren Daten zur Sicherheitsüberwachung nach der Markteinführung ignoriert haben.

Die Behauptung, dass alle neu formulierten COVID-Impfungen sicher sind, weil die ursprünglichen Impfungen keine schwerwiegenden Nebenwirkungen hatten, ist also eine eklatante Lüge. Es gibt Tausende von registrierten Nebenwirkungen, von denen einige noch nie bei einem anderen Impfstoff aufgetreten sind.

Die jährliche COVID-Spritze wirkt nicht, und sie wissen es

Die Idee einer jährlichen COVID-Impfung mag vernünftig klingen, vorausgesetzt, man weiß nichts darüber, wie Viren mutieren und wie sich die Mutationsraten auf ihre Eignung für einen Impfstoff auswirken. Sich schnell entwickelnde Viren sind schlechte Impfstoffkandidaten, und zwar aus dem einfachen Grund, dass sie schneller mutieren, als die Impfstoffentwicklung Schritt halten kann.

Aus diesem Grund gibt es auch keinen Impfstoff gegen Erkältungskrankheiten. Nun, SARS-CoV-2 mutiert zwei- bis zehnmal schneller als das Influenzavirus, und wenn Sie die Mutationen in den letzten ein oder zwei Jahren verfolgen konnten, dann gratuliere ich Ihnen. Alle paar Monate haben sich neue Varianten durchgesetzt.

Wenn man gegen ein schnell mutierendes Virus impft, läuft man auch Gefahr, dass es zu virulenteren und/oder impfstoffresistenteren Formen gezwungen wird, und genau das ist bei SARS-CoV-2 passiert. Jeder neue Stamm ist infektiöser (aber weniger tödlich) und zunehmend in der Lage, sowohl die natürliche Immunität als auch die durch die Impfung gebildeten Antikörper zu überwinden.

Angesichts der rasanten Mutation von SARS-CoV-2 und der Tatsache, dass die durch die Impfung hervorgerufene Immunität innerhalb weniger Monate nachlässt, stellt sich die Frage, was die FDA mit einer jährlichen Impfung erreichen will. Es ist eine Übung in Vergeblichkeit. Sie wird jedoch die Impfstoffhersteller reich machen, und das scheint alles zu sein, was zählt.

Die Weltgesundheitsorganisation steht hinter der Idee, die Sicherheit zu verwerfen

Es überrascht nicht, dass die FDA die Idee des „Future Framework“ nicht selbst erfunden hat. Rogers zufolge sind die Weltgesundheitsorganisation und andere vorhersehbare Namen die wahren Vordenker:

„… dieses gesamte ‚Future Framework‘ kommt eigentlich von der WHO. Die Bill & Melinda Gates Foundation ist der größte freiwillige Beitragszahler der WHO. Gates ist also wahrscheinlich der Regisseur des Stücks. Gates verlangt, dass die WHO die McKinsey-Beratungsfirma einsetzt, also handelt es sich wahrscheinlich um eine McKinsey-Operation (und McKinsey arbeitet auch für die Pharmaindustrie, was einen enormen Interessenkonflikt darstellt).

Bereits im Januar erkannte die WHO/Gates/McKinsey-Junta, dass diese Aufnahmen schrecklich waren, und beschloss, dies als Gelegenheit zu nutzen, um noch mehr Macht und Kontrolle zu erlangen.

Die WHO hat eine Technical Advisory Group on COVID-19 Vaccine Composition (TAG-CO-VAC) eingesetzt, um diese Orwellschen ‚Future Frameworks‘ in den Industrieländern zu implementieren, um die Herstellungskosten für die Pharmaindustrie zu senken und lästige Gesundheitsdaten zu vermeiden, die die Gewinne beeinträchtigen könnten. Alle Nachrichten, die wir von der FDA gesehen und an die Presse weitergegeben haben, wurden ursprünglich von TAG-CO-VAC entwickelt und veröffentlicht.“