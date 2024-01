Die neue Waffe der Globalisten

Von Robert Malone

Es ist die Woche des Weltwirtschaftsforums in Davos und die hysterische Propaganda der Globalisten bezüglich der „Krankheit X“ ist in vollem Gange. Werfen Sie einfach einen Blick auf einige der heutigen Schlagzeilen der Corporate Mockingbird Media.

Warum schreibe ich „schwarze Propaganda“? Weil die „Experten“ nicht namentlich genannt werden, weil es keine von Fachleuten überprüften Arbeiten gibt, die die These „ein tödlicher Erreger, der 20 Mal mehr Todesfälle verursacht als COVID-19“ oder „20 Mal mehr Menschen tötet als COVID-19“ oder „50 Millionen Menschen tötet“ stützen. Dennoch sind diese Berichte in den Mainstream-Medien in den Schlagzeilen.

Dies ist nur eine weitere Übung in globalisierter Nachrichtenübermittlung, um das von der WHO (Weltwirtschaftsforum) und dem WEF propagierte Narrativ zu unterstützen, dass Regierungen Milliarden in die größten transnationalen Unternehmen der Welt stecken müssen, um eine nicht existierende Krankheit zu „heilen“.

Was keine schwarze, sondern eher graue Propaganda ist, ist die Tatsache, dass diese Angstmacherei vom WEF und der WHO vorangetrieben wird. WHO-Vertreter sind die meisten der Hauptredner und Diskussionsteilnehmer zum Thema „Krankheit X“ auf dem Treffen in Davos diese Woche. Von der WEF-Website:

Die Staats- und Regierungschefs der Welt werden auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos über die Vorbereitung auf die nächste Pandemie diskutieren… Beamte aus der ganzen Welt werden zu dem jährlichen Treffen in der Schweiz anreisen, wobei die von der sogenannten „Krankheit X“ ausgehende Gefahr eines der wichtigsten Themen auf der Tagesordnung sein wird. Das Treffen wird sich mit neuen Warnungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) befassen, wonach die noch nicht identifizierte Krankheit 20 Mal mehr Menschen töten könnte als die Coronavirus-Pandemie.

Der große Vorstoß der WHO und des WEF ist, dass „Krankheit X“ zoonotisch sein wird. Das Geld für die Überwachung jedes Fleckchens Land auf der Welt ist der Weg, um „Krankheit X“ zu stoppen. Welch ein Zufall, dass die brandneue CIA/Geheimdienstbehörde, die das National Counterproliferation and Biosecurity Center zur Überwachung von Krankheitserregern leiten soll, genau das zu tun beabsichtigt. Und dass dies zufällig parallel zum Auftrag der CIA läuft, die Welt für andere (ruchlose?) Zwecke zu überwachen.

Nach Ansicht der WHO geht es bei Disease X um One Health-Lösungen. Die Weltgesundheitsorganisation beschreibt One Health wie folgt:

Regierungsbeamte, Forscher und Beschäftigte aller Sektoren auf lokaler, nationaler, regionaler und globaler Ebene sollten gemeinsam auf Gesundheitsbedrohungen reagieren. Dazu gehören die Entwicklung gemeinsamer Datenbanken und die sektorübergreifende Überwachung sowie die Suche nach neuen Lösungen, die die Ursachen und Zusammenhänge zwischen Risiken und Auswirkungen angehen.

Im Grunde gibt One Health den Beamten des öffentlichen Gesundheitswesens die totale Kontrolle und Überwachung über KI, das Internet, die Landwirtschaft, den Klimawandel, das öffentliche Gesundheitswesen, medizinische Systeme, ökologische Standorte, städtische und ländliche Gebiete. Es kann so ziemlich alles umfassen. Es wertet auch tierisches und pflanzliches Leben als gleichwertig mit menschlichem Leben. Die WHO fährt fort:

Untersuchung der Auswirkungen menschlicher Aktivitäten auf die Umwelt und die Lebensräume wild lebender Tiere sowie der Frage, wie dies zu Krankheitsbedrohungen führt. Zu den kritischen Bereichen gehören die Nahrungsmittelproduktion und -verteilung, die Verstädterung und die Entwicklung der Infrastruktur, der internationale Reiseverkehr und Handel, Aktivitäten, die zum Verlust der biologischen Vielfalt und zum Klimawandel führen, sowie Aktivitäten, die den Druck auf die natürlichen Ressourcen erhöhen – all dies kann zum Auftreten von Zoonosekrankheiten führen.

Wir haben dieses Spielbuch schon einmal gesehen…

Das International Journal of Arts of Social Science veröffentlichte die Abhandlung mit dem Titel: „The World Economic Forum, „The Lancet,“ and COVID-19 Knowledge Gatekeeping„. Dieser Artikel ist wegweisend für das Verständnis, wie korrumpierend das WEF und die WHO für wissenschaftliche Zeitschriften, Wissenschaftler, Universitäten und Medien (Faktenprüfer) geworden sind.

Zusammenfassung: Die Studie untersuchte die Verbindungen, die das Weltwirtschaftsforum mit Organisationen und Personen geknüpft hat, die mit dem Lancet-Artikel Statement in support of the scientists, public health professionals, and medical professionals of China combating COVID-19 in Verbindung stehen. Geleitet von der Gatekeeping-Theorie, ergänzt durch die Theorie der politischen Ökonomie des Wissens, führte die Studie eine integrative Literaturanalyse (Textsynthese) durch. Einschlägige Online-Literatur wurde mithilfe einer Schneeballsystemtechnik unter Verwendung der Google-Suchmaschinenplattform ausgewählt, um die Finanzierung und die Eigentümerschaft des Lancet sowie die 27 Autoren des besagten Artikels und ihre Zugehörigkeit zu höheren Bildungseinrichtungen im Hinblick auf ihre Verbindungen zum Weltwirtschaftsforum zu eruieren, um ihre Auswirkungen auf das Gatekeeping und die COVID-19-Wissensproduktion in Zeitschriftenpublikationen, insbesondere des Lancet, zu beleuchten. Die Ergebnisse zeigen, dass das WEF in alle Wissensinstitutionen eingedrungen ist, die von der Hypothese der natürlichen Herkunft des COVID-19-Virus und der Unterdrückung gegenteiliger Hypothesen, einschließlich des Lab-Leak-Narrativs, profitieren. Ein Modell des WEF-Wissensproduktionskomplexes gegen die Lab-Leak-Hypothese wurde vorgestellt, um den Einfluss des WEF auf das Gatekeeping wissenschaftlicher Zeitschriften im Kontext des Lancet visuell darzustellen.

Dies ist das zur Diskussion stehende Papier:

Letzteres war die wissenschaftliche Arbeit, die die „Verbreitung“ der „Fehlinformation“ stoppte, dass Cvoid-19 aus einem Labor stammen könnte. Diese Abhandlung war entscheidend dafür, dass die Untersuchungen der WHO und der USA zum „Lab-Leck“ eingestellt wurden. Der im Februar 2021 veröffentlichte WHO-Bericht über den Ursprung des Virus kam zu dem Schluss, dass die Hypothese des „Lab-Leaks“ „extrem unwahrscheinlich“ sei. Später wurde eine zweite Untersuchung abgebrochen, weil die WHO-Beamten behaupteten, China sei unkooperativ – und dabei nicht einmal zugaben, dass die USA möglicherweise eine wichtige Rolle bei der Finanzierung und Leitung des Laborforschungsprogramms in Wuhan gespielt haben.

Zurück zu der ursprünglichen Lancet-Veröffentlichung von 2020: Zu den 27 dem WEF angeschlossenen Autoren gehörten sowohl Peter Daszak als auch Jeremy Farrar (seit 2023 leitender Wissenschaftler bei der Weltgesundheitsorganisation). Zuvor war er von 2013 bis 2023 Direktor des Wellcome Trust).

Aus der Lancet-Veröffentlichung von 2020:

***

Der rasche, offene und transparente Austausch von Daten über diesen Ausbruch wird nun durch Gerüchte und Fehlinformationen über seinen Ursprung gefährdet. Wir stehen zusammen, um Verschwörungstheorien, die besagen, dass COVID-19 keinen natürlichen Ursprung hat, aufs Schärfste zu verurteilen.

***

Was Brian Bantugan, der Autor von „The World Economic Forum, ‚The Lancet‘, and COVID-19 Knowledge Gatekeeping“ herausgefunden hat, ist schockierend. Die Verleger, die Autoren, die angeschlossenen Universitäten, die Nichtregierungsorganisationen und die Geldgeber sind fast alle direkt mit dem WEF verbunden. Sie alle haben während der gesamten Pandemie Informationen über das Laborleck unterdrückt. Er schreibt:

Durch eine Inhaltsanalyse in Form einer Analysematrix wurden in der Studie die Verbindungen zwischen The Lancet und dem WEF ermittelt. Die Studie argumentierte mithilfe des Gatekeeping und der politischen Ökonomie der Wissensproduktion, dass die gefundenen Verbindungen zwischen The Lancet und dem WEF auf eine wahrscheinliche geheime Absprache hindeuten, die bereits im Februar 2020 zur Marginalisierung des Narrativs über den Ursprung des Lab-Leaks und zu einem Netzwerk der Desinformation innerhalb etablierter, aber unsichtbarer Netzwerke der Wissensproduktion führte.

Ferner hielten wissenschaftliche Zeitschriften Informationen zurück, was als „Gatekeeping“ bezeichnet wird.

Laut dem Autor Brian Bantugan:

Der Begriff „Gatekeeping“ wurde von Kurt Lewin geprägt und bezieht sich auf einen Prozess, bei dem „unerwünschte oder nutzlose Dinge durch ein Tor blockiert werden“ (communicationtheory.org, n.d., Abs. 2). Die Theorie besagt, dass „(t)he Gatekeeper entscheidet, welche Informationen an eine Gruppe oder Einzelperson weitergeleitet werden und welche nicht“ (Abs. 3). Nach Shoemaker und Vos (2009) ist Gatekeeping der „… Prozess, der nicht nur bestimmt, welche Informationen ausgewählt werden, sondern auch, wie der Inhalt und die Art der Nachrichten… sein werden“ (Abs. 1). Ursprünglich wurde der Begriff verwendet, um den Prozess der Nachrichtenproduktion in den Massenmedien zu beschreiben, der „die Auswahl, das Schreiben, die Bearbeitung, die Positionierung, die Planung, die Wiederholung und die sonstige Aufbereitung von Informationen zu Nachrichten“ umfasst (Vos & Reese, 2009, in Omlette à la Chantal, 2021).

Zunächst einmal ist das Lancet Eigentum von Elsevier, das wiederum dem WEF-Partner RELX Group gehört. Diese Tatsache ist übrigens auf der Lancet-Website nicht transparent.

Aber es kommt noch schlimmer.

Einige Beispiele für diese Bemühungen waren das Elsevier Novel Coronavirus Information Center, das Wiley COVID-19 Resources and News Portal, das Springer Nature COVID-19 Resources Center und das Frontiers Coronoravirus Knowledge Hub (Matias-Guiu, 2020). Elsevier ist im Besitz des WEF-Partners RELX Group. John Wiley & Sons veröffentlichte Schwab’s Stakeholder Capitalism (WEF, 2022). Springer Nature ist im Besitz des WEF-Partners Holtzbrinck Publishing Group. Frontiers wurde von Henry Markram, einem WEF-Partner, gegründet (WEF, 2022).

Alle diese Verlage haben also direkte Verbindungen zum WEF… und doch waren sie die Wächter darüber, was während des Covid-19 veröffentlicht wurde. Dazu gehört auch die Veröffentlichung des Originalpapiers über die Herkunft der Tiere.

Bemerkenswert ist, dass Frontiers in Pharmacology (gegründet von Henry Markram, der dem WEF angehört) die Publikation war, die die Veröffentlichung jeglicher früher Behandlungsmethoden für Covid-19-Studien zurückzog. Ich war Redakteur der Sonderausgabe für die frühe Behandlung. Als dies geschah, traten ich und die anderen vier leitenden Redakteure zurück.>

In dem Papier wird aber auch dokumentiert, dass fast alle 27 Lancet-Autoren und ihre Universitäten enge Verbindungen zum WEF haben. Die Einzelheiten dieser Beziehungen werden in einer Reihe von Tabellen dargelegt, die Sie hier finden können. Aber das Papier geht noch weiter:

Die Tatsache, dass die Autoren des umstrittenen Artikels in The Lancet alle in hochrangige Organisationen wie die UN-FAO, die WHO und die USAID involviert sind, verrät viel darüber, warum sie sich entschieden haben, die Maßnahmen zu unterstützen, die zur sofortigen „Verschwörungstheorie“ anderer Hypothesen über den Ursprung des Virus und zu Massenimpfungen führten, die sie nicht lange nach den weltweiten Abriegelungsmaßnahmen massiv förderten. Wenn man davon ausgeht, dass die UN-FAO, die WHO und die USAID in einem nahtlosen System arbeiten, das durch den One-Health-Ansatz verkörpert wird, für den sie sich Jahre vor der Pandemie eingesetzt haben, wäre es nicht schwer zu glauben, dass die redaktionellen Prozesse, die mit ihrem System verknüpft sind und von diesem unterstützt werden, zu ihrem und des WEFs Nutzen und Vorteil arbeiten. Die Daten zeigen, dass der WEF Teil der Mikro- und Makroumgebung ist, die das redaktionelle Gatekeeping prägt. Es gibt ein Spielfeld, das auf ihr System ausgerichtet ist, und nur Ideen, die ihr System fördern, haben eine Chance, gehört zu werden. Dass die Lab-Leak-Hypothese zum Schweigen gebracht wird, ist das, was der Artikel der 27 Autoren wahrscheinlich bezweckt hat. Abbildung 1 unten zeigt das Netzwerk, das die Hypothese der natürlichen Herkunft von COVID-19 unterstützt. Die nachstehende Abbildung 1, die sich auf die obigen Daten stützt „Tabellen im Artikel„, zeigt die komplexen Beziehungen, auf die sich der WEF fest gegründet hat. Durch den Einfluss der WHO und der UN-FAO prägt das WEF nicht nur die dem WEF angeschlossenen Hochschuleinrichtungen, sondern auch diejenigen, die sich an ihnen orientieren. Die jüngsten Entwicklungen haben jedoch gezeigt, dass nicht nur das Lancet durch seine Entscheidung, die Arbeit der 27 Autoren zu bevorzugen, die mit WEF-verbundenen Universitäten verbunden sind, fragwürdig geworden ist, was zur Marginalisierung konkurrierender, aber gleichermaßen gültiger Theorien über den Ursprung des Covid-19-Virus geführt hat, sondern auch NatureMedicine (Campbell, 2022), das ebenfalls einer Organisation untersteht, die mit dem WEF verbunden ist. Das Gatekeeping in wissenschaftlichen Zeitschriften wird hier eindeutig als ebenso anfällig für den Einfluss der politischen und wirtschaftlichen Elite angesehen wie der Rest der Mainstream- und sozialen Medien. Angesichts der Tatsache, dass durchgesickerte und geschwärzte Dokumente aufgetaucht sind, die Fauci mit einigen der Autoren des umstrittenen Lancet-Artikels in Verbindung bringen (die zeigen, dass einige der Autoren vor der Veröffentlichung des Artikels direkt mit ihm kommunizierten) (Peak Prosperity, 2022), und angesichts des Beziehungsgeflechts in Abbildung 1 ist es nicht überraschend, dass der umstrittene Artikel innerhalb kürzester Zeit veröffentlicht wurde. „Wissenschaftliches“ Gatekeeping und „Wahrheitsfindung“ scheinen vor allem die Interessen des WEF zu begünstigen

Zusammen mit den Daten in den Tabellen 2 und 3 kann man daraus schließen, dass das WEF in alle Institutionen eingedrungen ist, die durch ihre Politik und ihre Programme die Köpfe der Menschen formen. Abgesehen von den leitenden Redakteuren des Lancet, seinen Eigentümern und den Geldgebern hat sich der WEF unbestreitbar positioniert, um künftige Führungskräfte, politische Entscheidungsträger und Wissensvermittler wie den Lancet zu beeinflussen, insbesondere diejenigen in angesehenen Schulen, die nur für Privilegierte und Wohlhabende zugänglich sind. Es ist nicht schwer zu glauben, dass das Interesse des WEF bei den Studenten und Absolventen solcher Universitäten an erster Stelle steht, im Vergleich zu den vielen, die überhaupt kein Interesse an der Arbeit des WEF haben.

Derzeit werden Krankheit X und One Health in den Mainstream-Medien als die Lösung propagiert, um die Welt vor einem massiven Aussterben zu bewahren“ – diese Propaganda wird vom WEF in Zusammenarbeit mit der WHO vorangetrieben. Die EcoHealth Alliance steht ebenfalls an der Spitze der One Health-Initiative und hat Millionen von Dollar für ihre Forschungsprojekte zu One Health gesammelt. Das Treffen in Davos wird genutzt, um die Unterstützung für den WHO-Pandemievertrag zu fördern, der die nationale Souveränität über die öffentliche Gesundheit aufhebt, indem er gefördert wird.

Das WEF und die WHO stellen sich Lösungen für die imaginäre „Krankheit X“ vor, die einen weiteren Verlust von Freiheiten bedeuten. Sie wollen die Kontrolle über die Nahrungsmittelsysteme, mehr Geld, mehr Zensur, mehr Überwachung, Kontrolle über die Klimawandel-Agenda – alles im Namen der öffentlichen Gesundheit. Aber noch schlimmer ist, dass sie all dies in einem Dokument festschreiben wollen, das die nationale Souveränität an die WHO abgibt.

Der WEF und die WHO wissen, dass One Health und das Pandemieabkommen ihre besten Wege zu mehr Kontrolle über die Welt sind.

Ohne jemals souveräne Nationen zu konsultieren, hat die WHO die globale „Rechte in der Natur“-Bewegung auf eine Stufe mit oder über den Menschen gestellt. Aus diesem Grund muss das One Health-Modell abgelehnt werden.

Hören Sie sich unten die Diskussion des Weltwirtschaftsforums 2024 „Preparing For Disease X“ an, in der Dr. Tedros Ghebreyesus, der Generaldirektor der WHO, über das Pandemieabkommen spricht:

Um besser vorbereitet zu sein und Krankheit X zu bekämpfen, haben wir ein Pandemie-Abkommen. Das Pandemie-Abkommen kann alle Erfahrungen und alle Herausforderungen, denen wir gegenüberstanden, in einem einzigen Dokument zusammenfassen… Dies ist ein gemeinsames globales Interesse, und sehr enge nationale Interessen sollten nicht im Wege stehen. Natürlich gibt es nationale Interessen, aber es sind die NARROW nationalen Interessen, die schwierig sein können und die Verhandlungen in diesem Moment beeinflussen… Dr. Tedros, Davos 2024

Dies ist das Gesicht des Feindes.

Diese besondere Verkörperung des Feindes kommt in Form des WEF und der WHO. Sie kontrollieren jetzt die Knöpfe der Mainstream-Medien, der Faktenprüfer, der akademischen Einrichtungen, der Herausgeber wissenschaftlicher Zeitschriften und der Staatsoberhäupter. Die Liste der Personen, die ihnen gehören oder von ihnen gekauft wurden, ist fast endlos.

Der Kampf, der vor uns liegt, ist gewaltig. Jetzt ist nicht die Zeit, um aufzugeben.