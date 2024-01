Zu Tode geimpft – Der Film

Die Geschichte auf einen Blick

„Shot Dead The Movie“ erzählt die herzzerreißenden Geschichten von Kindern, die nach einer COVID-19-Impfung gestorben sind

Trista war eine gesunde 18-Jährige, die sich auf das College vorbereitete, als sie eine COVID-19-Spritze erhielt; ihr Gesundheitszustand begann sich kurz darauf zu verschlechtern, und sie starb drei Monate später

In einem anderen Fall starb der 16-jährige Ernesto Junior fünf Tage nach der Verabreichung der COVID-19-Spritze von Pfizer; er war mit einem Freund zum Basketballspielen gegangen und brach zusammen, als er über einen Parkplatz lief

Das Baby Naomi starb 11 Stunden nach der Geburt; ihre Mutter Tory hatte im ersten Schwangerschaftsdrittel eine COVID-19-Spritze erhalten, um ihre Stelle in einem Pflegeheim behalten zu können

Myokarditis, eine Entzündung des Herzens, ist ein dokumentiertes Risiko für Kinder nach COVID-19-Impfungen; es wird auch von einer Zunahme von Fehl- und Totgeburten berichtet

„Shot Dead The Movie“ erzählt die herzzerreißenden Geschichten von Kindern, die nach einer COVID-19-Impfung gestorben sind. Ihre Eltern müssen die Scherben aufsammeln und sich fragen, wie und warum eine Impfung, von der man ihnen versicherte, dass sie sicher sei, das Leben ihrer Kinder im Alter zwischen Neugeborenen und 18 Jahren kostete.

Während Großbritannien und Dänemark ihre Impfprogramme für Kinder eingestellt haben, erklären die US-Gesundheitsbehörden weiterhin, dass Nebenwirkungen „selten“ seien und die Vorteile der COVID-19-Impfung die Risiken für Kinder überwiegen. Selbst wenn Kinder sterben, wurden keine Warnungen herausgegeben, um die Eltern über dieses sehr reale Risiko zu informieren.

In der Zwischenzeit berichten Eltern von Kindern, die gestorben sind, dass sie von verschiedenen Behörden an der Nase herumgeführt und absichtlich im Unklaren gelassen werden. Der Internist und Kardiologe Dr. Peter McCullough erklärt in dem Film:

„Der Tsunami des Elends, der akuten Atemwegsinfektionen, der Krankenhausaufenthalte, des Syndroms der postakuten Folgen, leider auch des Todes durch die Krankheit, und jetzt die Welle von Impfstoffverletzungen, Behinderungen und Todesfällen war erdrückend in Bezug auf die menschliche Verzweiflung. Das Elend ist überwältigend, und es hat den Lauf des Lebens der Menschen verändert. Denken Sie daran, dass selbst die seltenste Nebenwirkung von Bedeutung ist, wenn eine Therapie oder ein Impfstoff auf eine riesige Bevölkerung angewendet wird.“

Kinderleben durch „sichere“ COVID-19-Impfungen verloren

Trista war eine gesunde 18-Jährige, die sich auf das College vorbereitete, als sie eine COVID-19-Spritze erhielt. Kurz darauf begann sich ihr Gesundheitszustand zu verschlechtern, und drei Monate später starb sie.

„Sie wachte an diesem Morgen auf und klagte darüber, dass sie nicht atmen konnte und ihr ganzer Körper überall weh tat“, sagt ihre Mutter. „Aber sie war ein zähes Mädchen und sagte, sie wolle sich wieder hinlegen und sehen, ob es ihr besser ginge. Als ihre Schwester etwa 10 Minuten später nach ihr sehen wollte, konnte sie sie nicht mehr zum Aufwachen bewegen.

Das Oklahoma Medical Examiner’s Office übermittelte der Familie einen Bericht, in dem Lungenembolie, Azidose, Atemversagen, Nierenversagen, rechtsventrikuläres Herzversagen, ein früher Herzinfarkt, Magen-Darm-Blutungen und mehrere weitere Krankheiten aufgelistet waren, die zum Zeitpunkt von Tristas Tod vorlagen, und kam zu dem Schluss, dass die offizielle Todesursache unbestimmt“ war.

In einem anderen Fall starb der 16-jährige Ernesto Ramirez Jr. fünf Tage nach der Verabreichung der COVID-19-Spritze von Pfizer. Er war mit einem Freund zum Basketballspielen gegangen und brach zusammen, als er über einen Parkplatz lief. Nach Angaben von McCullough:

„Im Fall des jungen Ramirez erfuhren wir, dass das Herz im Rahmen einer Myokarditis geschwollen war, bevor COVID eingesetzt wurde. Unsere Richtlinien besagen, dass sie niemals trainieren dürfen. Wenn eine Myokarditis oder eine Herzentzündung vorliegt, darf kein Sport getrieben werden, weil der Adrenalinstoß die Elektrizität dazu anregen kann, diese abnorme Leitung durch den verletzten Bereich zu ziehen und wieder zurück zu kehren. Das nennt man eine Reentrant-Arrhythmie, eine ventrikuläre Tachykardie. Eine ventrikuläre Tachykardie ist sehr schnell, und bei einem jungen Mann wie diesem könnte sie nicht länger als eine Minute oder weniger toleriert werden. Sie geht im Grunde genommen in ein Kammerflimmern über, das einen nahezu flachen Rhythmus darstellt. Und wenn im VT- oder VF-Stadium nicht ordnungsgemäß geschockt wird, ist es vorbei, und der Tod ist letztlich ein Flatline-Tod … er gilt als plötzlicher, arrhythmischer Tod, ein Herzstillstand, der in direktem Zusammenhang mit der durch den Impfstoff COVID-19 ausgelösten Myokarditis steht … Seit seinem Fall gab es eine Vielzahl ähnlicher Todesfälle nach einer COVID-19-Impfung, bei denen es sich wahrscheinlich um eine tödliche Myokarditis handelt.“

COVID-19-Spritzen lösen einen „Tsunami von Herz-Kreislauf-Problemen“ aus

McCullough sagt, dass er in seiner Praxis einen „Tsunami von kardiovaskulären Problemen“ beobachtet, darunter auch Myokarditis, eine Entzündung des Herzens. „Alle Aufsichtsbehörden sind sich einig, dass die Impfstoffe Myokarditis verursachen“, sagt er.

„Es gibt über 200 von Experten begutachtete Veröffentlichungen über tödliche und nicht tödliche Myokarditis, Beschleunigung atherosklerotischer Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Herzinfarkte und ischämische Schlaganfälle, Blutgerinnsel, Blutgerinnsel in den Arterien, den Venen, Blutgerinnsel in einer ganzen Reihe von Szenarien.“

Eine SARS-CoV-2-Infektion kann zwar Herz-Kreislauf-Erkrankungen begünstigen, aber die Risiken sind zeitlich begrenzt. „Es gibt eine Risikoperiode für Herzinfarkte, Schlaganfälle und andere kardiovaskuläre Ereignisse. Etwa sechs Wochen nach einer Infektion ist der Risikozeitraum, in dem die Infektion selbst ein kardiovaskuläres Ereignis auslösen könnte“, sagt McCullough. Im Falle einer impfstoffinduzierten Myokarditis bei Kindern scheint es jedoch keine zeitliche Begrenzung zu geben – es kann sich eine dauerhafte Vernarbung des Herzens entwickeln:

„Was wir leider gelernt haben, ist, dass es nicht innerhalb von ein paar Tagen oder Wochen verschwindet. Und bei einigen unglücklichen Kindern entwickelt das Herz eine bleibende Narbe. Mit einer dauerhaften Narbe ist es also möglich, unter den falschen Bedingungen, zur falschen Zeit, wenn alles mit einer dauerhaften Narbe zusammenkommt, einen abnormalen Herzrhythmus zu bekommen … und einen Herzstillstand zu erleiden. … Jetzt haben wir also Kinder, die den COVID-19-Impfstoff erhalten. Einige von ihnen entwickeln eine Narbe … einige der Narben bei Kindern sind beträchtlich. Und sie spüren es nicht immer. Sie spüren die Symptome nicht, wenn sie den Impfstoff nehmen. Sie erleiden Herzschäden. Sie entwickeln eine Myokardnarbe … ein unglückliches Kind verliert Monate nach der Impfung sein Leben durch einen Herzstillstand. Und die zugrunde liegende Pathologie ist eine durch den Impfstoff verursachte Myokarditis und Myokardnarbe.“

Erster Fall von tödlicher Myokarditis nach COVID-19-Spritze im Jahr 2021 gemeldet

Der erste Fall einer tödlichen Herzmuskelentzündung nach einer COVID-19-Spritze wurde im Jahr 2021 im New England Journal of Medicine gemeldet.

„Wenn so etwas passiert, warum passiert es dann nicht jedem? Und genau das versuchen wir zu untersuchen. Wir führen sorgfältige Untersuchungen durch und verfolgen die Literatur sehr genau. Während wir heute hier sitzen, betrachten wir Milliarden von Menschen weltweit, die mit dem Virus oder dem Impfstoff oder beidem in Berührung gekommen sind.

Selbst wenn nur ein kleiner Teil dieser Menschen eine Komplikation, eine Nebenwirkung oder ein Residualsyndrom hat, ist dieser Prozentsatz, egal wie klein er ist, eine riesige Zahl von Menschen“, sagt McCullough.

Der ehemalige Blackrock-Portfoliomanager Edward Dowd hat ebenfalls auf „einen Anstieg der Sterblichkeit bei jüngeren Menschen im arbeitsfähigen Alter [hingewiesen], der mit den Impfvorschriften zusammenfiel. Die Spitze bei den jüngeren Todesfällen erreichte ihren Höhepunkt im dritten Quartal 2021, als die COVID-Todesfälle extrem niedrig waren (aber bis Ende September anstiegen)“. Laut Dowd:

„Von 2020 bis 21 gab es eine Verschiebung der Übersterblichkeit von den Alten zu den Jungen. Im Jahr 2020 waren es also hauptsächlich alte Menschen … Die Übersterblichkeit hat sich so stark verschoben, dass es ziemlich phänomenal ist … Was ich aber interessant und merkwürdig finde, ist, dass unsere Gesundheitsbehörden kein Interesse daran haben, herauszufinden, was los ist, während die Übersterblichkeit und die Behinderung weitergehen. Meiner Meinung nach sollte es eine nationale Geschichte geben.“

Anstieg von Totgeburten, Fehlgeburten und Fruchtbarkeitsproblemen nach Impfungen

Dr. James Thorp, ein Experte für fötale Medizin, und Kollegen veröffentlichten eine Preprint-Studie, in der sie auffällige Risiken für schwangere Frauen, die sich impfen ließen, sowie für ihre ungeborenen Kinder feststellten. Die Ergebnisse waren so gravierend, dass die Forscher zu dem Schluss kamen, dass schwangere Frauen bis zum Abschluss weiterer Untersuchungen keine COVID-19-Impfungen erhalten sollten.

Der Film erzählt die Geschichte des Babys Naomi, das 11 Stunden nach der Geburt starb. Ihre Mutter Tory erhielt im ersten Schwangerschaftsdrittel eine COVID-19-Impfung, um ihren Job in einem Pflegeheim behalten zu können. Bei Naomi wurden zwei schwerwiegende Krankheiten diagnostiziert: ein angeborener Zwerchfellbruch und eine kurze Nabelschnur, die zu ihrem Tod beitrugen. sagt Thorp:

„Gibt es einen Zusammenhang mit dem Impfstoff? … absolut, ja. Jeder Impfstoff, der eine Entzündung hervorruft, hat mit Sicherheit das Potenzial, eine Fehlbildung zu verursachen, weil er für die Entwicklung entscheidend ist. Roberto Romero ist wahrscheinlich der weltweit führende Experte auf dem Gebiet der mütterlich-fötalen Medizin. Er ist ein sehr brillanter Forscher. Er forscht seit fünf Jahrzehnten auf dem Gebiet der Entzündung und der Schwangerschaft … er wird sogar von der Regierung und den NIH unterstützt … jede Substanz, die in der Schwangerschaft eine Entzündung hervorruft, ist die Todesursache für jedes Organsystem. Es ist die entzündlichste Substanz, die es meiner Erfahrung nach in der Geschichte des Menschen je gegeben hat. Und wenn sich dieses Spike-Protein an den ACE-Rezeptor anlagert – es handelt sich um eine Furin-Spaltstelle – verursacht es eine schwere Entzündung, eine schwere Entzündung im ganzen Körper. Es ist verheerend.“

Zunahme der Todesfälle bei Babys veranlasst Krankenschwester zu einer Stellungnahme

Bereits kurz nach der Einführung der COVID-19-Impfung traten Probleme auf, so dass eine durchgesickerte E-Mail eines großen kalifornischen Krankenhauses als Warnung an 200 Krankenschwestern verschickt wurde. Die E-Mail vom September 2022 enthielt die Betreffzeile „Demise Handling“ und bezog sich auf eine Zunahme von Totgeburten und fötalen Todesfällen. Ein TCW-Bericht der Journalistin Sally Beck enthielt den Inhalt der E-Mail, der lautete:

„Es sieht so aus, als ob die Zunahme der Sterbefälle [Babys], die wir beobachten, anhalten wird. Im August [2022] gab es 22 Sterbefälle [Totgeburten und fötale Todesfälle], was die Rekordzahl von Sterbefällen im Juli 2021 erreicht, und im September [2022] waren es bisher 7, und es ist erst der achte Tag des Monats“.

Einer Krankenschwester, die auf der Neugeborenenstation arbeitet, Michelle Gershman, wurde ihre Prämie vorenthalten, weil sie den Anstieg der fötalen Todesfälle anprangerte. Sie sagt:

„Vor März 2021 hatten wir vielleicht alle paar Monate ein oder zwei fötale Todesfälle. Und dann, nach März 2021, fingen wir an, ein oder zwei pro Woche zu haben … sie waren im Grunde voll ausgetragen, und es sah so aus, als ob ein Muster vorlag. Diese Mütter gingen zu ihrem Arzt, während sie volljährig waren, und bekamen eine COVID-Impfung. Und dann, etwa eine Woche später, brachten sie ein totes Baby zur Welt. Ich sah immer wieder diese fötalen Todesfälle. Ich sah immer wieder Mütter mit gesundheitlichen Problemen. Ich sah immer wieder Mütter mit Bluthochdruckproblemen, Blutungen aus den Augen, Blutgerinnsel, die aus ihnen herauswuchsen, all diese schrecklichen Dinge, die man nur in einem Horrorfilm sehen würde. Und jedes Mal, wenn ich zur Arbeit komme, sehe ich diese Babys mit schweren Fällen von Gelbsucht und Atemproblemen, all diese Dinge, die früher nicht vorkamen … Vor zwei Monaten erzählte mir eine der Krankenschwestern, dass es an einem Tag acht waren. Und drei oder vier Wochen zuvor waren es noch fünf an einem Tag. Die Zahl ist also gestiegen.“

Pfizers eigene Daten waren ebenfalls alarmierend und zeigten, dass die Impfungen zu einer Fehlgeburtenrate von 81 %, einer fünffachen Erhöhung der Totgeburtenrate, einer 7,9-fachen Erhöhung der Neugeborenen-Todesrate und einem 13,7-prozentigen Risiko für unerwünschte Komplikationen bei Neugeborenen führten, die von Müttern gestillt wurden, die eine COVID-19-Spritze erhalten hatten.

Sind COVID-Spritzen die tödlichste Droge aller Zeiten?

Thorp bezeichnet die COVID-19-Spritze als das tödlichste Medikament aller Zeiten und zitiert Daten, die der Pharmakonzern, Pfizer, die CDC und die FDA 75 Jahre lang zu verbergen versuchten:

„Zuschauer, Sie können es sich selbst ansehen. Sie werden es nicht in der Google-Suchmaschine finden, weil es versteckt ist. Sie wollen nicht, dass Sie das sehen, aber Sie werden es in jeder anderen Suchmaschine finden. Gehen Sie einfach auf Pfizer 5.3.6 und dann auf Seite sieben. Sie werden sehen, dass es in den ersten 10 Wochen der Markteinführung das tödlichste Medikament war, das je auf den Markt kam. Ich fordere jeden, der dies beobachtet, wie ich es in den letzten zwei Jahren getan habe, auf, mir ein anderes Medikament zu zeigen, bei dessen Einführung es mehr als 1.223 Tote nach dem Impfstoff gab. Das gibt es nicht.“

Die Eltern in dem Film gehören zu den wenigen Mutigen, die ihre Stimme erheben, um auf die Risiken der COVID-19-Spritze aufmerksam zu machen. Viele andere leiden stillschweigend und werden unter Druck gesetzt, die wahre Ursache für das Ableben ihres Kindes zu verschweigen. McCullough erklärte, dass die Impfung allein aufgrund ihrer mangelnden Wirksamkeit vom Markt genommen werden sollte. Und die Argumente werden noch stärker, wenn man die hohe Zahl der damit verbundenen Behinderungen und Todesfälle berücksichtigt:

„Die Behauptung, dass die COVID-19-Impfstoffe die Ausbreitung von Infektionen, Krankenhausaufenthalten und Todesfällen verringert haben, muss zurückgewiesen werden. Die Beweislast wurde nicht erfüllt, und die Gefahren für die Gültigkeit wurden nicht ausgeräumt. Alle COVID-19-Impfstoffe sollten vom Markt genommen werden, und wir sollten eine Untersuchung darüber einleiten, wie es diesem massiven Programm nicht gelingen konnte, COVID-19 zu stoppen.“

