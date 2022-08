Die Neue Weltordnung kommt aus dem Osten – Nicht aus dem Westen

Der Gedanke, dass eine Gruppe westlicher, international agierender Bankiers und Konzerneliten in Kooperation mit den Politkern der führenden Nationen für den Aufstieg jener korrupten und totalitären Mächte in der jüngeren Geschichte verantwortlich ist, mit welchen sich Westeuropa und die USA Jahr(zehnt)e lang in Kriegen und Konflikten befanden, ist für viele Menschen absurd und unvorstellbar. Ebenso, dass die meisten Konflikte, Kriege und Revolutionen der jüngeren Geschichte von diesen Internationalisten/Globalisten/Eliten (IGE) gezielt genutzt und gesteuert wurden und werden, um ein bereits feststehendes Endziel, eine Neue Weltordnung (NWO), zu erreichen.

Die historischen Fakten belegen jedoch, dass dies eine Kontinuität in der jüngeren Geschichte ist.

In ihrem Werk Verborgene Geschichte belegen die beiden schottischen Historiker Jim McGregor und Gerry Docherty