Die neuen Nazis sind auf dem Vormarsch

Karen Harradine

Wie die meisten jüdischen Kinder wurde ich umfassend über den Holocaust aufgeklärt, was es mir leicht machte, Parallelen zu den neuen Nazis zu erkennen, die uns den Faschismus der Medizin und des Klimawandels aufzwingen. Auch den Faschismus der Apartheidpolitik in Südafrika habe ich am eigenen Leib erfahren.

Vor dem März 2020 wurden wir ermutigt, Vergleiche mit den Monstern der Geschichte wie Adolf Hitler und seinen Nazis zu ziehen. Aber die heutigen neuen Nazis, eine verdorbene Mischung aus den Vereinten Nationen (UN), der Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF), dem Weltwirtschaftsforum (WEF), der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh), Gesundheitsbeamten, Pharmaunternehmen, sozialen Mediengiganten, Mainstream-Medien und Politikern, sind solchen Vergleichen geschickt ausgewichen, indem sie sowohl die moralische Überlegenheit als auch die Kontrolle über die Weltgesundheit für sich beanspruchen. Infolgedessen wird alles, was in den letzten zweieinhalb Jahren anormal war, normalisiert, wobei das ultimative Ziel die UN-Agenda 2030 zu sein scheint.

Man vergisst leicht, dass Hitlers Nazis auch im Namen der Volksgesundheit handelten: Sie verteufelten die Juden als „unrein“, nannten sie „Untermenschen“ und beschuldigten sie, Krankheiten zu verbreiten, und behaupteten, die nationale Gesundheit und Reinheit müsse geschützt werden. Die neuen Nazis entmenschlichen, dämonisieren und vernichten im Namen der öffentlichen Gesundheit und Sicherheit, unterstützt von vielen nützlichen Idioten, jeden, der von der grünen Agenda, dem Covid-Kult und seinem Impfstoff-Eifer abweicht. In diesem Namen haben sie ganze Bevölkerungsgruppen eingesperrt und alle Freiheiten beseitigt, was den Armen am meisten schadet.

Wie die alten Nazis machen sich auch die neuen Nazis, einschließlich britischer Abgeordneter aller Parteien, schuldig, im Wesentlichen eine eugenische Agenda zu unterstützen. Die alten Nazis ermordeten 200.000 geistig und körperlich behinderte Opfer, darunter auch Babys, die sie zu Tode hungerten, weil sie sie für „lebensunwert“ hielten.

Die wissenschaftsfeindlichen Abriegelungen im Stil der KPCh in den vergangenen zwei Jahren dienten den Vertretern einer neuen Art von Eugenik als Deckmantel. Sie verweigerten lebensrettende Behandlungen, lebenswichtige Gesundheitsfürsorge und sogar jegliche Pflege, wenn man nicht Covid-19 hatte. Im Frühjahr 2020 führten einige NHS-Gesundheitsbehörden ihre eigenen Eugenik-Programme durch und verlangten, dass autistische Erwachsene, die als gefährlich erkrankt galten, mit Covid-19 nicht wiederbelebt werden dürfen. Die Care Quality Commission stellte später fest, dass in einigen Pflegeheimen pauschale Wiederbelebungsmaßnahmen für Demenzkranke über 80 Jahre angeordnet worden waren.

Das Gesundheitsministerium unter Gesundheitsminister Matt Hancock ordnete große Mengen des Palliativmedikaments Midazolam an, offenbar um „mögliche Engpässe“ zu vermeiden. Hancock förderte den Einsatz des Medikaments bei Pflegeheimbewohnern, von denen Zehntausende auf seinen Befehl hin aus den Krankenhäusern entlassen worden waren. Hancock verdient jetzt sein Geld als „Prominenter“ im Fernsehen. Die Tatsache, dass damals so wenige protestierten und sich so viele Politiker bei seiner kürzlichen Buchvorstellung bei ihm anbiederten, zeigt, wie schnell die Normalisierung des Abnormen stattgefunden hat und sich beschleunigt.

Die neuen Nazis setzen ihre miteinander verflochtenen (und ebenso sinnlosen) Ideologien von Zero Covid und Net Zero rücksichtslos durch, egal, wie viele Existenzen sie zerstören, wie es die alten Nazis taten. Beides ist autoritäre Politik. Die Times pries kürzlich die Tugenden des Zitterns im Dunkeln und in der Kälte, um „Ressourcen zu schonen“, was die neuen Nazis sicherlich nicht selbst machen werden. Nichts besitzen und glücklich sein“ ist das Mantra, das diesen perversen und gefühllosen Ansatz zusammenfasst, der von Klaus Schwab und seinen Gefolgsleuten auf dem Weltwirtschaftsforum vertreten wird.

Faschistische Regime zerstören in der Regel die wirtschaftlichen und sozialen Grundlagen, um eine starre Ideologie zu verfolgen, in deren Mittelpunkt apokalyptische Ängste und Bedrohungen stehen, sodass Gehorsam und die Abhängigkeit vom Staat eine Notwendigkeit für das Überleben darstellen. Ein neues dunkles Zeitalter, gepaart mit einem neuen Feudalsystem, steht uns bevor.

Die meisten von denen, die uns diesen neuen Nazismus (im Namen eines schlimmen Grippevirus) aufgezwungen haben, sitzen immer noch im Parlament. Boris Johnson hat jeden Anschein von Demokratie über Bord geworfen und mit dem Coronavirus-Gesetz und den Änderungen des Gesetzes zur öffentlichen Gesundheit eine totalitäre Herrschaft möglich gemacht. Wir sollten nicht vergessen, dass die damalige Innenministerin Priti Patel in Anlehnung an die Praktiken in der ehemaligen DDR Nachbarn dazu ermutigte, einander wegen Ungehorsam beim Einsperren zu verpetzen – die bekannte faschistische Taktik des „Teile und herrsche“.

Um den Verfall Großbritanniens zu beschleunigen, hat unsere Regierung mit der stillschweigenden Zustimmung der Abgeordneten auch die Macht an nicht rechenschaftspflichtige supranationale Gremien mit klaren Plänen zur Kontrolle der Bevölkerung übertragen, vorwiegend in jüngster Zeit mit der Agenda 2030, die korrektes Denken vorschreibt und unsere Freiheiten einschränkt, denen die nationalen Regierungen nur schwach oder aktiv nachkommen.

Protest, ob auf der Straße oder im Internet, wird schnell zum Schweigen gebracht. Wie die alten Nazis dulden auch die neuen Nazis keinen Dissens und bewegen sich in besorgniserregender Weise in Richtung Kriminalisierung der Opposition. Das repressive neue Polizei-, Kriminalitäts-, Straf- und Gerichtsgesetz (Police, Crime, Sentencing and Courts Bill) gibt der Polizei die Befugnis, Auflagen für Proteste zu erteilen, insbesondere um „Lärm“ oder eine „Beunruhigung“ der Öffentlichkeit zu verhindern.

Das Gesetz zur Online-Sicherheit hat immer noch die Befugnis, die Unterdrückung der freien Meinungsäußerung im Orwell’schen Sinne durchzusetzen, um uns alle „sicher“ zu halten, obwohl versprochen wurde, die Klausel „legal aber schädlich“ zu streichen. Toby Young hat darauf hingewiesen, dass die Definition von illegalen Inhalten in Paragraf 52 (12) des Gesetzentwurfs besagt, dass die Plattformen für soziale Medien gesetzlich verpflichtet sind, Inhalte zu entfernen, die in einem Teil des Vereinigten Königreichs illegal sind („Straftat“ bedeutet eine Straftat nach dem Recht eines beliebigen Teils des Vereinigten Königreichs). Werden solche Inhalte nicht entfernt, können diese Plattformen mit einer Geldstrafe von bis zu 10 % ihres weltweiten Jahresumsatzes belegt werden. Keine guten Nachrichten für Freiheitsplattformen wie TCW.

Dieselben Abgeordneten sind auch noch nicht fertig mit der Unterdrückung, denn sie haben den Pandemievertrag der Weltgesundheitsorganisation unterzeichnet.

Diese Machtergreifung ermöglicht es der KPCh und der vom BMGF dominierten WHO, nationale Verfassungen und Regierungen zu ersetzen und eine globale Reaktion auf alles zu diktieren, was sie als „Pandemie“ ansieht. Erzwungene Abriegelungen und Zwangsimpfungen werden die Instrumente der totalitären Herrschaft sein. Die digitale Sklaverei, wie sie von der KPCh praktiziert und weltweit eingeführt wird, wird die Kontrolle dieser nicht rechenschaftspflichtigen supranationalen Organisationen verschärfen und stellt eine weitere Übertragung von Macht an diejenigen dar, die uns gegenüber nicht rechenschaftspflichtig sind und denen nicht unsere Interessen am Herzen liegen – sondern nur ihre eigenen.

Die alten Nazis waren offen furchterregend, aber in vielerlei Hinsicht stellen diese neuen verdeckten Nazis eine größere Bedrohung für die Menschheit dar. Im Gegensatz zu ihren Vorgängern üben sie bereits globale Macht aus und haben Milliarden von Menschen durch eine Gehirnwäsche gefügig gemacht, damit sie ihren menschenfeindlichen Machenschaften folgen und sie durchsetzen. Ihnen um jeden Preis zu widerstehen, ist jetzt eine dringende Aufgabe.