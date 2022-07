Der Leser sollte nicht vergessen, dass die in dieser Analyse vermittelten Erkenntnisse aus der eigenen Berichterstattung der New York Times stammen, die realistischerweise nicht als „russische Propaganda“ bezeichnet werden kann. Wenn überhaupt, ist es mehr als wahrscheinlich, dass die New York Times verschleiert, wie schlimm die Lage in der Ukraine heutzutage ist, was darauf hindeutet, dass die Situation weitaus schlimmer ist, als sich selbst ihre schärfsten Kritiker vorstellen.

Die New York Times (NYT) veröffentlichte am Montag einen Artikel mit dem Titel „As Ukraine signs up soldiers, questions arise about how it choices (Während die Ukraine Soldaten ausbildet, stellt sich die Frage, wie sie sich entscheidet)“, der zwar kostenpflichtig ist, aber hier vollständig und kostenlos gelesen werden kann. Im Kern geht es darum, dass das Militär seine Rekrutierung in den Überresten der ehemaligen Sowjetrepublik aggressiv vorangetrieben hat, um die vielen hochqualifizierten Soldaten, die es bereits verloren hat, wieder aufzustocken (wie die NYT im letzten Monat berichtete). Dem jüngsten Bericht zufolge sind die Rekrutierer sogar so weit gegangen, dass sie angeblich unausgebildete Männer zum Eintritt in die Streitkräfte zwingen, während sie die erfahrenen und motivierten Männer, die sich freiwillig gemeldet haben, unerklärlicherweise ignorieren. Die NYT zitiert auch einen Militärbeamten, der davor gewarnt hat, dass diese neuen schwerfälligen Taktiken die Truppe demoralisiert haben.

Da es sich bei der NYT um eines der weltweit bekanntesten US-geführten westlichen Mainstream-Medien (MSM) handelt, das beim besten Willen nicht als so genannte „russische Propaganda“ bezeichnet werden kann, sollte ihr Bericht als genaues Abbild der Realität in der heutigen Ukraine betrachtet werden. Diese Erkenntnis sollte wiederum Anlass sein, sich zu fragen, was genau in den letzten Wochen dort passiert ist, damit diese beunruhigende Entwicklung überhaupt stattfinden konnte, die im Widerspruch zu vielem steht, was die MSM zuvor über die angeblich „übermenschliche Moral“ ihrer Kämpfer berichtet hatten. Die Wahrheit ist nach wie vor, dass die Ukraine im Rahmen der laufenden Informationskampagne gegen Russland von Anfang an falsch dargestellt wurde und dass nicht alles so ist, wie es der westlichen Öffentlichkeit vorgegaukelt wurde.

Selbst unter den leidenschaftlichsten Befürwortern der Ukraine ist bereits bekannt, dass Hoaxes wie die Schlangeninsel und das Gespenst von Kiew nur deshalb erfunden werden mussten, um die Moral in der ukrainischen Gesellschaft künstlich aufrechtzuerhalten, da andernfalls ernsthaft zu befürchten gewesen wäre, dass sich nur wenige zum Kampf bereit erklärt hätten. Jetzt, da die Fake News nachgelassen haben, setzt die Realität ein, und die Rekrutierer sind verzweifelt, ihre Reihen wieder aufzufüllen, nachdem sie in diesem Sommer in der Schlacht um den Donbass bisher Tausende von Soldaten verloren haben. Die Ukrainer wurden bis zur Befreiung der gesamten Lugansker Volksrepublik durch Russland mit so genannten „Siegespornos“ gefüttert, von denen sie nun wissen, dass es sich dabei um nichts anderes als einen von ihren eigenen Machthabern gegen sie geführten Informationskrieg handelt.

Dies erklärt die Abneigung vieler Menschen, ihr Leben zu riskieren, um für eine Sache zu kämpfen, die sie zu Recht als aussichtslos betrachten: die Entfernung aller russischen Streitkräfte aus den ukrainischen Grenzen vor 2014, zu denen nicht nur der Donbass, sondern auch die Krim gehört. Als Reaktion darauf hat das Militär aggressiv damit begonnen, nach neuen Rekruten zu suchen und sie zu zwingen, sich ihnen anzuschließen, was den Quellen der NYT zufolge in vielen Fällen illegale Vorladungen sind. Zwar ist nicht bekannt, warum die erfahrenen und motivierten Männer, die sich freiwillig gemeldet haben, abgewiesen werden, doch könnte dies auf eine Kombination aus typischer bürokratischer Dysfunktion und dem möglicherweise zynischen Wunsch zurückzuführen sein, nur die schwächsten Bürger in die Mühle des Donbass zu werfen, während die vergleichsweise besseren für die Verteidigung von Gebieten weiter im Landesinneren aufbewahrt werden, falls dies erforderlich ist.

Aus der Sicht des durchschnittlichen ukrainischen Mannes im wehrfähigen Alter, der nicht bereits an der Front kämpft und dies natürlich auch nicht will, scheint es, als führe der Staat nun gewissermaßen Krieg gegen ihn, indem er überall im Land Jagd auf seine Kameraden macht. Die Behörden tun dies, weil sie den Konflikt verlieren, obwohl sie der Bevölkerung Hoffnungen gemacht haben, dass westliche schwere Waffen das Blatt endlich wenden würden. Das ist aber offensichtlich nicht geschehen, und deshalb brauchen sie dringend mehr Fleisch, das sie in den Fleischwolf werfen können, um den Vormarsch der Alliierten unter russischer Führung zu verlangsamen. Einfach ausgedrückt: Unerfahrene und demoralisierte Männer – darunter laut NYT auch Alkoholiker – werden in den Tod geschickt, um Kiew Zeit zu verschaffen, in der Hoffnung, dass „Wunderwaffen“ ihnen endlich zum Sieg verhelfen.

All das ist unhaltbar, aber das bedeutet nicht, dass die Kiewer Streitkräfte jeden Tag zusammenbrechen werden, auch wenn das noch passieren könnte. Vielmehr verwandelt sich diese zerfallende ehemalige Sowjetrepublik in eine dystopische Militärdiktatur, in der die Streitkräfte die volle Kontrolle über die Bevölkerung ausüben, deren schwächste Mitglieder sie durch den Fleischwolf drehen, damit die Elite ihre eigene Haut noch ein wenig länger retten kann. Der Leser sollte nicht vergessen, dass die in dieser Analyse vermittelten Erkenntnisse aus der eigenen Berichterstattung der NYT stammen, die wiederum nicht realistisch als „russische Propaganda“ bezeichnet werden kann. Wenn überhaupt, ist es mehr als wahrscheinlich, dass die NYT verschleiert, wie schlimm die Lage in der Ukraine heutzutage ist, was darauf hindeutet, dass die Situation viel schlimmer ist, als sich selbst ihre schärfsten Kritiker vorstellen.