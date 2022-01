Die New York Times erklärt, das Tragen von Masken trage zur „Umprogrammierung“ von Kindern bei

Pro-Tipp: Google und die New York Times haben eine geschäftliche Vereinbarung getroffen, die das Lesen ohne Abonnement erleichtert. Wenn Sie diese einst großartige Zeitung nicht durch den Kauf eines New York Times-Abonnements stützen wollen, dann tun Sie Folgendes: Wann immer Sie auf eine Bezahlschranke der Zeitung stoßen, können Sie die URL einfach kopieren, in eine Google-Suche einfügen und auf das oberste Ergebnis klicken, um den Artikel der New York Times kostenlos zu lesen.

Sollte ich mich nicht schlecht fühlen, wenn ich das tue?

Sie sollten sich nicht schämen, dies zu tun. Die New York Times ist seit Jahren zu einem reinen Propagandablatt für das Einparteien-Establishment verkommen und verdient keine Unterstützung. Möge die Gray Lady einen schnellen und ruhigen Tod sterben, damit sie zumindest in die Erinnerung der Menschen zurückehren kann, um für die allgemein edlen Bemühungen bekannt zu sein, die einst auf ihren Seiten stattfanden, Seiten, für die einst große Männer und Frauen schrieben.

Obwohl die Institution im Laufe ihrer Geschichte zweifellos mit Schwächen und Skandalen behaftet war, findet sich in dieser beispielhaften Liste von Schriftstellern auch der brillante, marktwirtschaftlich denkende Henry Hazlitt. Hazlitt war einst Redakteur bei der New York Times und verfasste häufig die nicht unterzeichneten Leitartikel, die die offizielle Meinung der Times-Redaktion wiedergaben. Obwohl es Bemühungen gab, die New York Times zu reformieren und ihren Niedergang zu verhindern, hat sich die Zeitung so weit von einer wahrheitsgetreuen Berichterstattung und einer ehrlichen Debatte entfernt, dass Hazlitt heute nicht mehr durch die Sicherheitskontrolle in das Gebäude gelassen werden würde.

Obwohl einige New Yorker für ihre provinzielle Blindheit bekannt sind, die es einem erlaubt, sich in einer rattenverseuchten, in Schmutz und Müll ertrinkenden Stadt umzuschauen und unkritisch alles in New York als „das Beste“ zu bezeichnen, schreibe ich dieses Lob der einst großartigen New York Times als Midwesterner, der einst ein eifriger Leser der Sonntagsseiten dieser einst exzellenten Publikation war, und erkenne, was für ein Verlust es für die amerikanische Gesellschaft ist, dass sie so weit in den Abgrund gesunken ist.

Bitte verzeihen Sie die Vorrede, aber die ungeheuerliche Natur dieses Stücks verdient es, angesprochen zu werden

Seit August arbeite ich an meinem nächsten Buch („Face Masks Hurt Kids“ wird bald erscheinen), was bedeutet, dass ich es versäumt habe, mich seither zu einigen der ungeheuerlichsten Themen der Masken-Debatte zu äußern. Der Meinungsartikel der New York Times „Actually, Wearing a Mask Can Help Your Child Learn“ von Judith Danovitch ist eines davon. Danovitchs Artikel wurde Mitte August 2021 veröffentlicht, als mutige Eltern aus nah und fern in Scharen für ihre Kinder bei Schulratssitzungen eintraten. Der Artikel verdient weit mehr Kritik, als er bisher erhielt.

Mehr als die Hälfte des 757 Wörter umfassenden Artikels verharmlost die klugen und natürlichen Bedenken der Eltern, dass Masken schädlich und vielleicht sogar gefährlich für ihre Kinder sind. Das ist bedauerlich, denn wir leben bereits in einer Zeit, in der gutes elterliches Verhalten so entmutigt wird, dass weitere Entmutigungen gar nicht mehr nötig und überflüssig sind. Ein guter Aspekt des Artikels ist, dass Danovitch in dem Artikel viel Wahres sagt; sie verdreht es nur auf eine so unethische und manipulative Weise, dass es sehr schwierig ist, diese Wahrheit zu erkennen. In den nächsten Abschnitten werde ich versuchen, ihre Worte wieder in Form zu bringen dahingehend, dass die Wahrheit klarer wird und es leichter ist, zwischen den Zeilen zu lesen.

Um Ihnen ein Gefühl dafür zu geben, wer die Autorin ist, wollen wir zunächst auf die Ethik einer Mutter hinweisen, die mit ihrem Kind eifrig „verrückte Wissenschaftlerin“ spielt.

Diese Biografie von einem Profi wird Sie schockieren

Ich gebe zu, dass es sich hier um ein „Ad Hominem“ handelt, das die mangelnde Ethik dieses Autors in Bezug auf Grenzen illustrieren soll, denn Dr. Danovitch betrachtet ihr Kind als „ihr liebstes Forschungsobjekt“, wie es in ihrer Biografie unten heißt.

„Dr. Judith Danovitch wuchs in New York auf und spricht Englisch, Spanisch und Hebräisch. Nach ihren Abschlüssen in Harvard und Yale wurde sie Professorin für Psychologie. Sie unterrichtet Kurse zur kindlichen Entwicklung und untersucht, wie Kinder denken und lernen. Ihr Lieblingsforschungsobjekt ist ihr eigenes Kind, das zweisprachig in Englisch und Hebräisch ist.“

Kinder sind großartig, um sie zu beobachten und von ihnen zu lernen. Kinder sind nicht geeignet, um an ihnen zu forschen. Wenn Forschung betrieben werden muss, muss sie unter Berücksichtigung der wichtigsten ethischen Gesichtspunkte durchgeführt werden. Kinder können ihre informierte Zustimmung nicht geben. Das müssen die Eltern. Es ist nahezu unmöglich, ein Elternteil gleichzeitig zum leitenden Forscher und zum unparteiischen Erteiler der Einwilligung nach Aufklärung zu machen. Das eine muss dem anderen vorgezogen werden. Im Fall von Danovitch scheint, wie man aus der Biografie ersehen kann, die Rolle des Forschers diejenige zu sein, die sie an die erste Stelle setzt.

Ausgehend davon und von anderen Aspekten ihrer beruflichen und elterlichen Bemühungen, die in ihren Schriften offengelegt werden, fürchte ich, dass Danovitch viel Mühe darauf verwendet hat, ihr armes Kind zu einem Erwachsenenleben auf der Couch des Therapeuten zu verurteilen. Da ich so viele Mitglieder der New Yorker Intelligenzia kenne, vermute ich, dass Danovitch dies nicht im Geringsten als Problem ansieht.

Als ob der schreckliche Meinungsartikel in der New York Times nicht schon Bände sprechen würde, zeigt Danovitchs Biografie für Kveller.com, dass sie über die richtigen Referenzen und die richtigen ethischen Verfehlungen verfügt, um diesen betrügerischen Artikel in der Zeitung schreiben zu können. Wenn man in den Zeitungen des Establishments auf betrügerische Arbeiten stößt, muss man besonders vorsichtig sein und sich fragen: „Was will der Autor wirklich sagen?“

Auch wenn ein Artikel in einer angenehmen oder zumindest schmackhaften Sprache formuliert sein mag, ist das, was der Autor wirklich sagen will, manchmal so abscheulich, wie es nur sein kann. Die Kunst, ein Talkmaster für die technokratische Mainstream-Klasse zu sein, besteht darin, die abscheulichsten Begriffe in den beruhigendsten Tönen und in der entwaffnendsten Sprache vorzutragen. Wenn ein Zuhörer bei beruhigenden, sanften Worten sanft in den Schlaf oder sogar in eine hypnotische Trance zu gleiten beginnt, ist das umso besser. Solange die Zuhörer das Abscheuliche nicht als solches erkennen können, ist alles gut.

New York Times: Wenn du sie das Beste aus der Krise machen lässt, werden sie Masken benutzen, um deine Kinder zu verhunzen

Der machiavellistische Rahm Emanuel, Insider aus Washington D.C. und Bürgermeister von Chicago in der Übergangszeit, ist für die Äußerung bekannt: „Eine gute Krise darf man nicht verschwenden“. Die Einwohner Chicagos nannten die Stadt einst „die Stadt, die funktioniert“, weil die Stadtväter bei aller Korruption zumindest dafür sorgten, dass es sich hier gut leben und eine Familie gründen ließ, dass die Stadt sauber war, dass die Scheckbücher ausgeglichen waren und dass die Straßen fast so schnell geräumt und mit Salz bestreut wurden, wie der Schnee fiel.

Bevor so viele andere Teile des Landes den Schmerz himmelhoher Steuern kennenlernten, ertrugen die Chicagoer die Korruption und die Bestechung, weil die Stadt wenigstens einigermaßen in Ordnung war. Emmanuel war derjenige, der dazu beigetragen hat, den relativ effektiven, wenn auch mit Dreckskerlen gespickten demokratischen Apparat, den die Stadt einst hatte, zu beseitigen und den Weg für die völlige Degeneration und den kulturellen Marxismus zu ebnen, den sie heute kennt.

Vielleicht ist es nicht verkehrt, von einer Krise zu profitieren, die jemand anderes verursacht hat. Manchmal fragt man sich jedoch, wie oft diese machiavellistische Sichtweise der Krise Emanuel dazu veranlasst hat, Krisen zu produzieren, um mehr Kontrolle zu erlangen.

Danovitch greift dieselbe machiavellistische Herangehensweise an Krisen auf und gibt im letzten Satz ihres Artikels in der New York Times wahrheitsgemäß ihre psychotische Meinung wieder. Es ist der aufschlussreichste Satz des Artikels und ein Schlüssel zur Entschlüsselung des restlichen Artikels.

„Masken sind hoffentlich nicht von Dauer, aber solange sie noch notwendig sind, sollten wir das Beste aus ihnen machen.“

Was meint Danovitch mit „das Beste aus ihnen machen“?

Obwohl Danovitch in diesem Artikel eine Mutter aus Utah kritisiert, die sich Sorgen über die Auswirkungen von Gesundheitsvorschriften macht, die die Gehirne von Kindern „neu verdrahten“, geht Danovitch in dem Artikel darauf ein, wie wichtig es ist, Masken zu verwenden, um genau das zu tun – die Gehirne unserer Kinder neu zu verdrahten. Wahrscheinlich ohne Absicht liefert Danovitch ein überzeugendes Argument dafür, wie wirksam Masken dabei sind.

New York Times: Masken lenken Kinder ab und hindern sie daran, sich auf wichtigere Dinge zu konzentrieren

Viele Menschen erleben ihre besten kreativen Momente, wenn sie keinen Handy-Empfang haben, wenn der Akku ihres Handys leer ist, wenn es früh am Morgen oder spät am Abend ist oder wenn sie sich abkapseln und sich auf ein Projekt konzentrieren. In solchen Momenten ist die Person in der Lage, die Ablenkungen des täglichen Lebens zu begrenzen und sich zu konzentrieren. Solange der Strom nicht ausfällt, ist es fast unmöglich zu erkennen, wie sehr man durch den Lärm des täglichen Lebens abgelenkt wird und wie sehr man das Leben ohne diesen Lärm vermisst. In solchen Momenten findet man das „Signal“ des Lebens und nicht nur den Lärm. In solchen Momenten lernt man, sich auf die eigenen verfügbaren Fähigkeiten zu verlassen. Danovitch scheint lobend über diese ruhige Umgebung zu schreiben, in der man aufmerksam sein kann, aber in Wirklichkeit schreibt sie lobend über das genaue Gegenteil – Ablenkung:

„Das Tragen einer Maske kann auch dazu beitragen, dass Kinder lernen, mehr auf ihren eigenen Körper und ihr körperliches Verhalten zu achten“.

Danovitch schreibt hier „Aufmerksamkeit“, meint aber eigentlich das genaue Gegenteil. Sie spricht von Ablenkung. Anstatt dass ein Kind auf das achtet, worauf es sich wirklich konzentrieren möchte, achtet es auf eine Ablenkung – eine Gesichtsmaske.

Die Aufmerksamkeit auf eine Ablenkung zu richten, bedeutet, abgelenkt zu sein. Abgelenkt zu sein ist das Gegenteil von aufmerksam sein. Verstehen Sie, was Danovitch hier getan hat? Sie hat das Antonym anstelle des passenden Wortes verwendet. Sie hat das Gegenteil kommuniziert. Ein Antonym anstelle eines passenden Wortes zu verwenden, nennt man lügen.

Dies ist eine der Techniken der Schwätzerklasse, die darauf abzielt, uns inmitten der abscheulichen Konzepte, die sie ausspucken, in Sicherheit zu wiegen. Frank Lutz hat diese Technik in seinem 2007 erschienenen Buch lobend erläutert.

Die Lüge verdient kein Lob. Sie verdient Zurechtweisung. Lassen Sie uns jedoch noch ein wenig mehr Zeit auf die Bedeutung der Ablenkung verwenden.

Die Bedeutung der Ablenkung

Maria Montessori (1870-1952) schreibt in ihrem Buch, dass ein Kind in Ruhe gelassen werden muss, um sich zu konzentrieren. Dies ist einer der Hauptkonflikte zwischen der Welt der Erwachsenen und der Welt des Kindes – die Unfähigkeit der Erwachsenen, das Kind in Ruhe zu lassen, damit es sich konzentrieren kann.

Stattdessen wird häufig versucht, das Kind dazu zu drängen, den hektischen Zeitplan des Erwachsenen oder jeden anderen Zeitplan der Erwachsenen einzuhalten. Zeitpläne sind nicht nur schlecht, aber manchmal lenken Zeitpläne mehr von dem ab, was wirklich wichtig ist, als dass sie Nutzen bringen.

Montessori vertritt die Auffassung, dass ein Kind, das sein Bestes geben will, keinen vollen Terminkalender braucht, in dem es nach Lust und Laune hin- und hergefahren wird, sondern dass es stattdessen viel Ruhe und Frieden braucht. Es ist möglich, dass diese ständige Ablenkung nicht nur für das Kind, sondern auch für den Erwachsenen schädlich ist. Wir alle profitieren von der Disziplin, die entsteht, wenn wir öfter „Nein!“ zur Außenwelt sagen und uns erlauben, langsamer zu werden und uns auf das Wesentliche zu konzentrieren.

Das Tragen einer Maske wurde von vielen Kindern als „ablenkend“ bezeichnet. Eine Maske lenkt ein Kind von bedeutungsvolleren Beschäftigungen ab und macht ein Kind besessen von dem fleischlichen Unbehagen, das jugendliche Körper nur selten kennen. Wenn man es schafft, ein Kind von Geburt an abzulenken, findet es nie den Fokus, um die Kernwahrheiten des Lebens zu erkennen. Je mehr dies möglich ist, desto weniger ist das Kind in der Lage, diese Kernwahrheiten zu erkennen.

Wenn man diese Ablenkung bis in die Erwachsenenjahre hinein fortsetzen kann – wenn man einen Menschen daran hindert, über eine Wahrheit zu meditieren -, dann hat dieser Mensch nie die Chance gehabt, die Wahrheit kennen zu lernen und wichtigen Offenbarungen zu begegnen.

Man kann über eine Wahrheit meditieren. Man kann sich abwechselnd mit der den Geist klärenden Natur des Yoga beschäftigen, die auch Meditation genannt wird, aber in Wirklichkeit das Gegenteil ist. Die Tatsache, dass die Meditation über eine Wahrheit und die den Geist klärende „Meditation“ über nichts denselben Namen tragen, macht sie nicht zu derselben Aktivität.

Yoga – eine passende Religion für unsere Zeit

Yoga ist eine passende Religion für unsere Zeit, in der ständiger Lärm den Menschen davon ablenkt, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, ihn davon abhält, über die Wahrheit zu meditieren. Wenn der Mensch dann vom Alltag erschöpft ist, findet er erfrischende Ruhe in der yogischen Praxis, seinen Geist zu klären und sich auf nichts zu konzentrieren.

Das Endergebnis ist ein Tag, an dem man herausgefunden hat, wie man einen ganzen Tag mit der Konzentration auf nichts Sinnvolles verbringen kann.

Yoga hilft vielen, Ruhe in ein Leben zu bringen, das voller Bewegung ist, in dem aber im Allgemeinen das Streben nach etwas Sinnvollem fehlt. Mit Yoga kann man sich davon überzeugen, dass jede Unruhe in dieser Situation nicht darauf zurückzuführen ist, dass die Grundlagen der Situation verrottet sind, sondern auf einen Mangel an stiller Meditation über das Nichts. Mit Yoga hat die Moderne also ein weiteres Mittel, um zu sagen: „Du bist vom Leben enttäuscht? Verbringe einfach mehr Zeit damit, über nichts zu meditieren, und du wirst dich großartig fühlen.“

Die Ruhe, die eine solche Herangehensweise an das Leben bietet, kann sehr verlockend sein. Einer hektischen Welt kann durch mehr Ruhe gut gedient sein. Die Ruhe, die dem Einzelnen wirklich dient, ist jedoch eine Ruhe, die aus einer disziplinierten Beschäftigung mit dem kommt, was wichtig ist, und nicht eine Ruhe, die aus der Konzentration auf das Nichts kommt. Die Ruhe entsteht, wenn man echte Grenzen hat, und nicht, wenn man ein Leben ohne Grenzen führt und dann so tut, als wäre eine Stunde Savasana das Richtige für einen. Das mag einen vorübergehend beruhigen, aber es bringt einen nicht in Ordnung. Auf diese Weise eingesetzt, ist Yoga nur eine weitere der vielen Drogen, mit denen die Moderne von der Wurzel des Problems ablenken will.

Und Gesichtsmasken sind ein passendes Accessoire

Nochmal: „Aufmerksamkeit“ für nichts Sinnvolles zu haben, bedeutet, abgelenkt zu sein. Tag für Tag, Woche für Woche auf diese Weise zu leben, bedeutet, eine Praxis der Ablenkung aufzubauen und ein Leben der Ablenkung zu führen. Yoga macht das moderne Leben der Ablenkung erträglich, ist aber selbst genau die gleiche Ablenkung.

Gesichtsmasken sind das passende Kleidungsstück für eine Gesellschaft, die sagt: „Wie können wir die Menschen dazu bringen, der Ablenkung so viel Aufmerksamkeit wie möglich zu schenken?“ Damit soll die Frivolität im Leben gefördert werden, während eigentlich Ernsthaftigkeit in Bezug auf den Ernst und den Wert des Lebens vonnöten wäre. Die Bereitschaft oder der Unwille, eine Maske zu tragen, ist zum Lackmustest für Ernsthaftigkeit einerseits und zur Eintrittskarte in die Welt der Clowns andererseits geworden.

Kein ernsthafter Mensch hat sich bis 2020 und darüber hinaus damit abgefunden. Dazu muss man schon sehr leichtsinnig sein. Man muss einem grundlegenden Irrtum über den Wert des Lebens erliegen, um eine Gesichtsmaske zu tragen oder ein Kind zu maskieren. Das heißt, dass eine solche Person abgelenkt ist oder der Ablenkung „Aufmerksamkeit“ schenkt.

Obwohl es heißt, dass Yoga-Einrichtungen und Yoga-Praktizierende die Bedeutung des Atems seit Jahrhunderten erforscht haben, sind sie fast ausschließlich bereit, die Maskenpolitik voll zu unterstützen. Dieses Verhalten ist bezeichnend. Worte können so eitel sein. Es sind die Taten, die die eigenen Werte offenbaren.

Die gute Nachricht ist, dass jeder jederzeit ein neues Blatt aufschlagen kann, wenn er das möchte. Ich lade Sie ein, das Leichtsinnige abzuschalten und mit mir zusammen das zu tun, worauf es ankommt: Ihrem Leben und dem Leben der Menschen um Sie herum die ganze Ernsthaftigkeit zu geben, die eine solche Erkenntnis mit sich bringt.

New York Times: Masken erziehen Kinder dazu, das zu akzeptieren, von dem sie intuitiv wissen, dass es unangenehm und falsch ist

Mit der Erkenntnis, dass der Milliardär Jeffrey Epstein, ein Pädophiler und Sexhändler, und seine Partnerin Ghislaine Maxwell mit Hunderten, vielleicht Tausenden der mächtigsten Menschen der Welt befreundet waren, hat das Wort „Grooming“ im allgemeinen Sprachgebrauch eine neue Bedeutung bekommen.

Es bedeutet nicht, sich penibel um sein Äußeres zu kümmern, sondern ein Kind darauf vorzubereiten, dass es sich in der Gegenwart des Bösen wohl fühlt. Ich bin zwar nicht dankbar für die Schrecken, die geschehen mussten, damit ich diese Praxis erkannte und sie mir im Zusammenhang mit den wenigen Medien, die sich wahrheitsgemäß zu diesem Thema geäußert haben, schmerzhaft vor Augen geführt wurde, aber ich bin dankbar für die Klarheit. Im Folgenden lesen Sie, wie Danovitch das Grooming von Kindern ermutigt. Danovitch schreibt:

„Eine Maske im Laufe eines Schultages aufrechtzuerhalten, erfordert die Art von Selbstbeherrschung und Selbstregulierung, die für viele Kinder eine Herausforderung darstellt.“

Einem Kind vorzulügen, dass eine Maske die Ausbreitung eines Atemwegsvirus verhindert, und es dann mit Schuldgefühlen dazu zu bringen, diese unangenehme Sache zu tun, von der das Kind weiß, dass sie falsch ist, ist Missbrauch. Manche Kinder werden so missbraucht, dass sie sogar so weit gehen, dass das Kind nicht mehr seiner Intuition glaubt, sondern stattdessen dem Missbraucher.

Ein Kind zu ermutigen, angesichts des Kindesmissbrauchs Selbstbeherrschung zu zeigen, nennt man Grooming. Einige Teile unserer Gesellschaft fördern dies. Es hilft dem Missbraucher. Es ermöglicht den Tätern, noch mehr Missbrauch zu begehen. Körperlicher Missbrauch ist ein Einfallstor für sexuellen Missbrauch. Sexueller Missbrauch ist ein Einfallstor für körperlichen Missbrauch. Kein Missbrauch ist ein guter Missbrauch.

Mit einer Gesichtsmaske, wie sie Danovitch und ihre Kollegen vorschlagen, kann Ihr Kind lernen, seinen Missbrauch und seine Missbraucher zu lieben und zu respektieren. Alles, was getan werden muss, ist die Verwendung einer Gesichtsmaske gemäß den Protokollen der öffentlichen Gesundheit.

New York Times: Masken erziehen Kinder dazu, missbräuchliche und sinnlose Regeln zu akzeptieren

Grooming hat eine weitaus unheilvollere Bedeutung, aber der Begriff kann auch auf die schrittweise Überschreitung anderer Grenzen angewendet werden. Missbraucher, Tyrannen und alle Formen von Soziopathen bedrängen einen und ziehen sich dann gerne zurück, immer und immer wieder, bis eine Person zulässt, dass ihre Grenzen schrittweise weit über das hinausgehen, was eine Person auf einen Schlag zugelassen hätte, um diese Grenzen zu verschieben. Der Degenerierte kennt die Macht der schrittweisen Degeneration, um eine Person zu verändern. Das ist Teil des Groomings. Danovitch schreibt:

„Jüngere Kinder müssen den Drang hemmen, ihre Maske abzuziehen, und ältere Kinder müssen darauf achten, wann ihre Maske herunterrutscht oder wann es in Ordnung ist, sie abzunehmen.“

Wenn Sie einen Sklaven oder ein hirnloses Rädchen im System erziehen wollen, ist dieser Ansatz von Danovitch ein solider Ansatz. Die molochhafte Degeneration der Gesichtsmaske ist also perfekt für Sie und Ihre Familie. Dadurch werden auch Sie zum Perversen. Wenn Sie das nächste Mal jemand nach Ihren Glaubenspraktiken fragt, seien Sie ehrlich und sagen Sie: „Ich bete den kanaanäischen Gott Moloch an.“

Wenn Sie an die guten jüdisch-christlichen Werte des nach dem Ebenbild Gottes geschaffenen Individuums glauben, dann ist dieses Verhalten, ein Kind zu maskieren, so krank, wie es nur sein kann. Es bereitet ein Kind auf Dinge vor, auf die ein Kind niemals vorbereitet werden sollte. Das ist nicht Ihre Aufgabe als Eltern. Ihre Aufgabe ist es, einen voll funktionsfähigen Erwachsenen in die Welt zu setzen, der in der Lage ist, sein Leben so zu leben, dass er seine besonderen und einzigartigen Gaben so gut wie möglich ausschöpft. Solange Ihr Kind keinen IQ von 43 hat, können Sie es nicht zu einem solchen Erwachsenen heranziehen und es dazu „erziehen“, einer Autorität blind zu gehorchen. Im Falle von Kindern mit wirklich geringen Fähigkeiten ist Gehorsam die beste Hoffnung, die Eltern haben. Dieses Szenario ist jedoch eine Ausnahme, die nur auf einen Bruchteil eines Prozents der Kinder zutrifft.

Kein gesundes Elternteil eines gesunden Kindes darf wollen, dass sein Kind „Ja“ zu einer missbräuchlichen oder anderweitig unmoralischen Autorität sagt. Kinder müssen so früh wie möglich lernen, sich gegen schlechte oder fehlgeleitete Autoritäten zu wehren, und so früh wie möglich gute Autoritäten erkennen und zu ihnen Ja sagen können. Dies gilt selbst dann, wenn dies bedeutet, sich gegen ein Elternteil zu stellen, wenn dieses in einem Zustand der Heuchelei gefangen ist.

Gott schuf den Menschen nach seinem Ebenbild. Auch die Babys. Obwohl sie und ihre Schüler unvollkommen sind, zeichnet sich die römisch-katholische Maria Montessori dadurch aus, dass sie erkannt und überzeugend argumentiert hat, dass auch Kinder, lange vor dem Erwachsenenalter, nach dem Ebenbild Gottes geschaffen sind. Ein 18 Monate altes Kind, das praktisch noch nicht sprechen kann, zeigt erstaunliche Werte und Moralvorstellungen, wenn man ihm erlaubt, diese zum Ausdruck zu bringen, während ein 18-Jähriger dazu erzogen werden kann, sie bis zur nihilistischen Degeneration zu unterdrücken. Danovitch scheint diese Unterscheidung anzuerkennen und den Moloch’schen Ansatz zu unterstützen.

Wenn Sie mehr über den moloch’schen Ansatz erfahren möchten, lesen Sie die zahlreichen alttestamentlichen Erklärungen über die Kinder Israels, die in die Irre gingen und Moloch anbeteten. Alternativ können Sie auch einfach die New York Times lesen oder eine der vielen Mainstream-Kirchen besuchen, einschließlich der Kirche, in der ich aufgewachsen bin, um zu lernen, wie man ein guter Anhänger von Moloch wird.

Mit der sorgfältigen Anwendung einer Gesichtsmaske nach den Ratschlägen von Danovitch und ihren Kollegen können Sie dazu beitragen, Ihr Kind darauf vorzubereiten, das abscheulichste Verhalten in seinem Leben zu begrüßen, als wäre es nicht nur normal, sondern wünschenswert. Wenn sie im Einklang mit den Protokollen des öffentlichen Gesundheitswesens verwendet werden, sind Gesichtsmasken ein nützliches Werkzeug genau dafür.

New York Times: Das Tragen einer Maske lehrt Ihr Kind, ein Kommunist, ein Stiefellecker, ein Leugner der wissenschaftlichen Methode und ein Anhänger des Szientismus zu sein

Die wissenschaftliche Methode ist ein Prozess des Aufstellens von Hypothesen, des Testens, des Austauschs von Ergebnissen und des erneuten Testens. Sie ist wirklich nützlich. Sie schert sich nicht um Autoritäten. Sie schert sich nicht darum, was „etabliert“ ist. Sie nimmt so wenig Rücksicht auf Autoritäten, dass sogar ein Siebenjähriger die wissenschaftliche Methode anwenden kann, um die etablierte Wissenschaft umzustoßen. Sie konzentriert sich auf die Messung und Identifizierung dessen, was wahr ist, so gut wie möglich. Im Gegensatz dazu ist der Szientismus eine Hingabe an das, was man von der richtigen Autorität als die richtige Erzählung erhält. Er ist eine Perversion der wissenschaftlichen Methode, die ihr nur dem Namen nach ähnelt. Aufgrund seines Gehorsams gegenüber der Täuschung ist er das ungefähre Gegenteil der wissenschaftlichen Methode, die dazu neigt, einen Gehorsam gegenüber der messbaren Wahrheit zu verlangen. Danovitch schreibt:

„Vielleicht am wichtigsten ist, dass das Tragen von Masken während einer Pandemie selbst für kleine Kinder eine Gelegenheit ist, sich in der Sorge um ihre Gemeinschaft zu üben.“

Als ob Kinder, die durch die Schule gehen, noch einen weiteren Einfluss des Schulsystems bräuchten, um ihre eigenen Ziele aufzugeben und sich den Borg zu unterwerfen, bieten die Masken ein weiteres äußerst nützliches Werkzeug dafür. Das Tragen von Masken ist kein Opfer für das Wohl anderer. Das Tragen von Masken bedeutet, dass man seinen Sinn für Vernunft und Anstand auf dem Altar der Autorität opfert. Das nennt man Szientismus.

Diejenigen, die den Szientismus praktizieren, lieben es, manipulativ mit Worten um sich zu werfen, die funktionieren – wie „Pandemie“, „Fürsorge“ und „Gemeinschaft“. Die Fähigkeit, solch überzeugend klingende Worte zu verwenden, macht ihre Ansichten nicht wahrer. Es macht es jedoch schwieriger, ihre Lügen zu erkennen.

Kombiniert man diese manipulative Praxis mit den Theorien des öffentlichen Gesundheitswesens, kommt man zu dem Teilbereich davon, der „Motivationstheorie des öffentlichen Gesundheitswesens“ genannt wird. Die Motivationstheorie des öffentlichen Gesundheitswesens ist das Studium und die Praxis, einen Patienten oder eine andere Person dazu zu bringen, freiwillig auf eine informierte Zustimmung zu verzichten und sich in einen Zustand der Akzeptanz einlullen zu lassen, indem man ihnen die richtigen Worte präsentiert, die auf betrügerische Weise verwendet werden.

Rudyard Kipling beschrieb dieses Verhalten lieblos in einer Schrift aus den 1890er Jahren, die der Motivationstheorie für die öffentliche Gesundheit vorausging, nicht aber dem Verhalten, Wörter so zu verdrehen, dass sie als ihr Gegenteil verwendet werden, was wiederum als Lüge bekannt ist. Kipling kommentierte dieses allgemeine menschliche Szenario:

„Die Wahrheit zu hören … verdreht von Schurken, um eine Falle für Narren zu stellen“.

Ich halte nicht alle, die auf solche Lügen hereinfallen, für Narren, aber das mag nur an der Unkenntnis dessen liegen, was das Wort „Narr“ wirklich bedeutet. Kipling lebte in einer Zeit, die im Allgemeinen hohe Anforderungen an den Einzelnen stellte. Wir leben in einer Zeit, die hohe Anforderungen an die Menschen stellt, die diese Ära überstehen wollen, ohne dass die Gedanken ihrer Kinder neu verdrahtet werden.

Mit Hilfe einer Gesichtsmaske, die man nach den Ratschlägen von Danovitch und ihren Kollegen sorgfältig anwendet, kann man seinem Kind beibringen, alle schlimmen Aspekte des modernen Lebens zu dulden und diese selbst zu zeigen. Wenn sie gemäß den Protokollen des öffentlichen Gesundheitswesens verwendet werden, sind Gesichtsmasken ein hervorragendes Mittel dafür.

New York Times: Das Tragen einer Gesichtsmaske lehrt ein Kind, sich selbst zu belügen

Durch das Tragen einer Maske lernt ein Kind, sich selbst zu belügen und dies im Namen der Nächstenliebe zu tun. Dadurch wird die Akzeptanz von Lügen zum Wohle der Allgemeinheit verstärkt, auch wenn eine solche Lüge niemandem nützt. Danovitch schreibt:

„In einer Zeit der Angst und Unsicherheit gibt das Tragen einer Maske kleinen Kindern die Möglichkeit, etwas zum Schutz anderer Menschen zu tun.“

Sorry, stimmt nicht. Das Tragen einer Maske verhindert nicht die Verbreitung eines Atemwegsvirus. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es mindestens 15 randomisierte kontrollierte Studien, die dies belegen. Keine seriöse Studie beweist das Gegenteil. Es wurde sogar die These aufgestellt, dass das Tragen einer Gesichtsmaske die Ausbreitung von Krankheiten eher fördert.

Solche Beobachtungen waren schon seit Jahren bekannt, lange vor den Iden des März 2020, und wurden in einer Übersichtsarbeit vom Mai 2020 in der CDC-eigenen Fachzeitschrift für Epidemiologie , „Emerging Infectious Diseases“, mit dem Titel „Nonpharmaceutical Measures for Pandemic Influenza in Nonhealthcare Settings-Personal Protective and Environmental Measures“ sehr deutlich gemacht. [„Nicht-pharmazeutische Maßnahmen bei pandemischer Influenza in nicht-gesundheitlichen Einrichtungen – Persönliche Schutz- und Umweltmaßnahmen“, Anm. d. Übersetzers]

Haben Kritiker dieses Papiers es als unverantwortlich bezeichnet, da es dazu führen könnte, dass Menschen die Anordnungen zum Tragen von Gesichtsmasken nicht befolgen? Ja. Hindert das die Studie daran, wahr zu sein? Nein. Eine Anordnung zum Tragen von Gesichtsmasken, die weder für den Träger noch für seine Umgebung von Nutzen ist, sollte missachtet werden. Gesichtsmasken sind nicht nur neutral für den Träger. Sie sind schädlich für den Träger.

Tatsächlich umfasst mein nächstes Buch „Face Masks Hurt Kids“ etwa 500 Seiten an Informationen, darunter 40 Seiten mit zitierten Forschungsergebnissen darüber, wie schädlich Gesichtsmasken sowohl für den Träger als auch für seine Umgebung sind. Das ist nicht nur ein Grund, die schlechten Anweisungen zu missachten. Es ist ein Grund, diejenigen, die die falschen Anordnungen umgesetzt und durchgesetzt haben, zu inhaftieren und sie für immer aus jeder Position des öffentlichen Vertrauens zu entfernen.

Mit Hilfe von Danovitch und ihren Kollegen können Sie die Maske verwenden, um Ihrem Kind die selbstsabotierende Persönlichkeitsstörung, sich selbst zu belügen, so effektiv wie möglich beizubringen. Wenn sie gemäß den Protokollen des öffentlichen Gesundheitswesens eingesetzt werden, sind Gesichtsmasken ein hervorragendes Mittel dafür. Mit ein wenig Selbstgefälligkeit und Selbstüberschätzung kann man ein früheres Kind wirklich zu einem Monster „umprogrammieren“.

New York Times: Maskentragen pervertiert das Konzept der Großzügigkeit

Großzügigkeit bedeutet, sich selbst für den Nutzen anderer einzusetzen. Manche Menschen geben, wenn sie Lust dazu haben. Manchmal sind sie frustriert, wenn niemand ihr Geben zu würdigen weiß. Wenn Sie einem Obdachlosen am Times Square (benannt nach der New York Times) Ihr halb aufgegessenes, sechs Stunden altes Reuben von Katz’s Deli geben (ein erstaunliches und riesiges Sandwich, falls Sie es noch nie probiert haben), ist es nur logisch, dass er sich nicht allzu sehr darüber freuen würde, es zu erhalten.

Um ehrlich zu sein, ist das kein sehr großzügiger Akt. Sie werden es nicht essen. Sie wollen es nicht mehr mit sich herumtragen, und Sie empfinden es als tugendhafter, es dem Obdachlosen zu geben, als es in den Müll zu werfen. Sie haben jedoch nicht das nötige Gespür für sich selbst, um zu erkennen, dass Sie den Obdachlosen lediglich wie eine Mülltonne, eine Taube oder eine Ratte behandeln und sich dann von der Euphorie anstecken lassen, die Sie befällt, wenn Sie sich einreden, dass Sie wirklich im Geiste von Weihnachten gehandelt haben. Es ist nicht nur entmenschlichend, sondern auch pervers, so etwas als Großzügigkeit zu bezeichnen.

Wenn dies geschieht, nachdem man 368,95 Dollar für den Besuch einer Show ausgegeben hat, ist dieses Verhalten vielleicht noch fragwürdiger. Danovitch schreibt:

„Im Alter von 7 Jahren glauben Kinder zum Beispiel, dass es sich gut anfühlt, für andere Bedürftige Opfer zu bringen. Die Betonung, dass die Unannehmlichkeiten und Unbequemlichkeiten des Maskentragens eine Form der Großzügigkeit und des öffentlichen Dienstes sind, könnte Kinder dazu motivieren, andere soziale Probleme in ihrem Leben anzugehen, wie z. B. Mobbing.“

Sie verdreht nicht nur das Konzept der Großzügigkeit, Danovitchs Version des öffentlichen Dienstes ist faszinierend – von dem, was niemandem hilft, redet man sich ein, es sei sehr hilfreich für andere. Diese Definition würde eine Menge über das Verhalten von Staatsbediensteten bis 2020 und darüber hinaus erklären. Sie würde auch erklären, dass ein Politiker umso großzügiger ist, je unbeteiligter er ist, je mehr er sich einredet, er sei großzügig. Indem man den Empfänger einer solchen Großzügigkeit ignoriert, erschwert man es, festzustellen, ob ein solches Verhalten tatsächlich Großzügigkeit ist. Vergewaltigung, Diebstahl und Sklaverei können von den Tätern dieser Verbrechen ebenfalls als großzügig angesehen werden, denke ich. Menschen mit klarem Verstand würden das anders sehen.

Danovitch, die im übertragenen Sinne 368.95 Dollar für ein Broadway-Ticket ausgegeben hat, versteht nicht, warum es nicht sehr großzügig ist, dem sprichwörtlichen Obdachlosen das sprichwörtlich sechs Stunden alte Sandwich zu geben, das nicht mehr zum Verzehr geeignet ist. Mit der gezielten Anwendung von Gesichtsmasken kann auch Ihr Kind dermassen entfremdet werden.

Wenn sie strikt nach den Vorschriften des öffentlichen Gesundheitswesens eingesetzt werden, sind Gesichtsmasken ein hervorragendes Mittel dafür.

Was werden Sie jetzt tun?

Wenn man das alles erkannt hat, stellt sich die Frage: „Wie kann ich aufhören, eine Maske zu tragen?“ Sie müssen nicht nur aufhören, meistens eine zu tragen, oder anfangen, eine ungehorsam zu tragen, wobei die Nase herausragt, oder mit markigen oder abfälligen Sprüchen auf der Außenseite. Sie müssen aufhören, in jeder Situation eine Maske zu tragen, und Sie müssen verhindern, dass Ihre Kinder jemals in eine Maske gesteckt werden.

Ressourcen genau für Sie und andere, die mit diesem Thema ringen

Ich habe ein Buch über dieses Thema geschrieben. In den ersten zehn Minuten der Lektüre erfahren Sie alles, was Sie darüber wissen müssen, wie Sie nie wieder eine Gesichtsmaske tragen und trotzdem ein normales Leben führen können. Auf den nächsten 300 Seiten des Buches wird dieser Prozess in fast jeder erdenklichen Situation erläutert. Wenn Sie dieses Buch oder ein anderes Buch über den obigen Amazon-Link kaufen, geht ein Teil des Erlöses an LewRockwell.com in Form einer Empfehlungsgebühr, die den Betrieb dieser wunderbaren Website unterstützt.

Meine Artikel auf LewRockwell.com gehen auch darauf ein, wie man nie wieder eine Maske trägt, und sind kostenlos erhältlich. Beginnen Sie einfach um die Zeit der CDC-Ankündigung der Maskenempfehlung vom 3. April 2020 herum und arbeiten Sie sich vorwärts, um eine ganze Reihe von Informationen zu diesem Thema zu erhalten.

Außerdem biete ich eine Reihe hochwertiger Schulungen und Videos an, die ich an diejenigen versende, die sich für meinen E-Mail-Newsletter unter www.RealStevo.com (http://www.RealStevo.com) anmelden. Diese Ressourcen sollen Ihnen Wege aufzeigen, wie Sie unmaskiert und mit der Leichtigkeit eines VIP durch die Gesellschaft manövrieren können. Das ist genau das, was manche Menschen brauchen. Diese Videos sollen jedoch auch dazu beitragen, eine zusätzliche Dosis Mut zu vermitteln, und genau das ist es, was die meisten Menschen meiner Meinung nach wirklich brauchen – nämlich ein wenig zusätzliche Ermutigung. Wenn Sie oder Ihre Angehörigen aus irgendeinem Grund immer noch eine Gesichtsmaske tragen, möchte ich Sie einladen, von diesen Ressourcen Gebrauch zu machen.

Niemand sollte eine Maske tragen. Das Tragen von Gesichtsmasken ist einfach schädlich für Sie und Ihre Mitmenschen. Es ist schlecht für Sie. Es ist besonders schlecht für die Kranken. Es ist besonders schlecht für ältere Menschen. Es ist besonders schlecht für Kinder. Das ist es, was die besten wissenschaftlichen Erkenntnisse der letzten zwei Jahre zeigen, und das ist die Richtung, in die wir das Narrativ über Masken lenken müssen – die Richtung der Wahrheit. Masken schaden Ihnen. Der Schaden kann sogar irreversibel sein. Hören Sie also auf, die Lüge zu unterstützen, indem Sie eine Maske tragen oder zulassen, dass sie um Sie herum getragen wird.

Ich habe nicht umsonst das Russell-Zitat, das ich schon öfter vorgebracht hatte, als Artikelbild gewählt. Es sei hiermit nochmal wiederholt – was man meiner Meinung nach gar nicht oft genug tun kann. Es ist wirklich bezeichnend. Ja, man kann hier mit Fug und Recht von einer „Umprogrammierung“ von Kindern sprechen:

„Fichte statuierte, dass die Erziehung darauf abzielen sollte, den freien Willen zu zerstören, so dass die Schüler, nachdem sie die Schule verlassen haben, für den Rest ihres Lebens unfähig sein sollten, anders zu denken oder zu handeln, als es ihre Schulmeister wünschten. Aber zu seiner Zeit war dies ein unerreichbares Ideal: Das seiner Meinung nach beste System, das es gab, brachte Karl Marx hervor. In der Zukunft werden solche Misserfolge nicht mehr vorkommen, wenn es eine Diktatur gibt. Ernährung, Injektionen und Anordnungen werden schon in jungen Jahren kombiniert werden, um die Sorte von Charakter und die Arrt von Überzeugungen hervorzubringen, die die Obrigkeit für wünschenswert hält, und jede ernsthafte Kritik an den Machthabern wird psychologisch unmöglich. Selbst wenn alle unglücklich sind, werden sich alle für glücklich halten, weil die Regierung ihnen sagt, dass sie so sind.“

Bertrand Russell, „The Impact of Science on Society“, 1953, S. 50, Kapitel „Scientific Technique in Oligarchy“, US-Kongreßbibliothek, Katalognummer 68-54290