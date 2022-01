Warum schickt Russland Flugzeuge voll mit Gold nach London?

Von Riley Waggaman (alias „Edward Slavsquat“): Er ist ein amerikanischer Schriftsteller, der in Moskau lebt. Er arbeitete fast vier Jahre lang bei RT (seine offizielle Position war „leitender Redakteur“, aber seine täglichen Aufgaben waren nicht so illuster, wie der Titel vermuten lässt)

Um Missverständnissen vorzubeugen, seien hier einige Fakten genannt: Die Goldreserven Russlands gehören zu den größten der Welt. Definitiv unter den ersten fünf. (Im September meldete Reuters, dass Russlands Gold- und Devisenreserven die viertgrößten der Welt sind.) Russland ist auch ein führender Goldproduzent.

In den letzten zehn Jahren hat die russische Goldwäscherei Gerüchte und „Berichte“ (von sehr unterschiedlichem Wahrheitsgehalt) hervorgebracht, wonach Moskau die Einführung eines mit Goldbarren unterlegten Rubels vorbereitet, der den US-Dollar torpedieren würde. Eine glaubhaftere Variante dieser Theorie war, dass Moskau Gold einfach als zuverlässiges Wertaufbewahrungsmittel ansah, während es sich von US-Staatsanleihen trennte. Im Januar deckte Bloomberg auf, dass Russlands „mehrjähriger Versuch, das Engagement in US-Vermögenswerten zu reduzieren“ dazu geführt hatte, dass die Goldbestände des Landes zum ersten Mal in der Geschichte seine US-Dollar-Reserven überstiegen.

In Anbetracht der unbestreitbaren Vorliebe Russlands für Gold wäre es nur logisch, dass die russische Regierung angesichts einer schwindelerregenden Reihe von innenpolitischen und geopolitischen Unsicherheiten, die ein schweres wirtschaftliches Chaos auslösen könnten, gierig alles glänzende Edelmetall verschlingt, das sie in die Finger bekommt.

So schlug Pepe Escobar kürzlich vor, dass Russland Zahlungen für Öl und Gas in Gold akzeptieren könnte, wenn es von SWIFT abgekoppelt wird.

Imperial hawks want to disconnect Russia from SWIFT.



So payments for oil and gas will immediately switch to gold.



Bring it on. — Pepe Escobar (@RealPepeEscobar) December 8, 2021

Andere Analysten haben in den letzten Wochen und Monaten ähnliche Behauptungen aufgestellt. Es ist eine sehr populäre Theorie, diese Vorstellung, dass Russland fiat-phob ist und immer von Gold träumt.

Die Sache ist die: Das genaue Gegenteil ist der Fall – zumindest im Moment. Russland wird in einem noch nie dagewesenen Ausmaß von Gold geplündert, sodass der Gesetzgeber Antworten fordert. Die russische Zentralbank hat den Ankauf von Gold im April 2020 eingestellt und den Privatbanken grünes Licht gegeben, ihre Goldbestände ins Ausland zu schicken:

Die Situation ist in gewisser Weise beispiellos: Fast das gesamte in Russland geförderte Gold wird nach London, dem Zentrum des Edelmetallhandels, geflogen.

Dies geschieht nun schon seit fast zwei Jahren, seit Beginn der Coronavirus-Krise. Im April kritisierte der Wirtschaftswissenschaftler Valentin Katasonov diese Politik und bezeichnete die Weigerung der Bank von Russland, Goldbarren zu kaufen, als „goldene Geschenke“.

Laut Finanz.ru begann die russische Zentralbank im Oktober 2020 zum ersten Mal seit dreizehn Jahren, ihre Goldreserven zu verkaufen.

Laut der Website der Bank von Russland ist der Wert ihrer Goldbestände in USD seit einem Jahr jedoch nur leicht gesunken. Es handelt sich also nicht um einen massiven Ausverkauf. Tatsächlich stiegen die Goldreserven im November sogar leicht an – soweit wir wissen, weil die Bank von Russland von den einheimischen Produzenten eine Kürzung erhielt. Technisch gesehen handelte es sich jedoch nicht um einen „Kauf“.

In USD, keine wesentliche Veränderung gegenüber dem Vorjahr

Die Frage liegt also auf der Hand: Warum betrügt Russland seine Goldfresser-Instinkte und tauscht Goldbarren gegen Geldscheine?

Das Land beschloss, seine Goldreserven aufzubrauchen, weil es aufgrund des katastrophalen Einbruchs der Öl- und Gaspreise nach dem Einsetzen der COVID-Krise an Deviseneinnahmen mangelte. (Erinnern Sie sich noch an die Zeit, als ein Barrel Öl für negative Dollar verkauft wurde?)

Nach einigen Nachforschungen zu diesem Thema haben wir die folgende, leicht verständliche Analyse gefunden:

Es gibt viele Theorien darüber, warum die Zentralbanken und insbesondere Russland ihre Goldkäufe einschränken, aber im Falle Russlands liegt der Grund einfach darin, dass sie Bargeld brauchen, so Jeff Christian, geschäftsführender Gesellschafter der CPM Group. Die russische Regierung ist knapp bei Kasse. Sie ist mit der Pandemie konfrontiert, mit der alle anderen konfrontiert sind, aber sie hat sich nur langsam darauf eingestellt, sodass sie ernsthafte Probleme damit hat. Sie hat immer noch mit Sanktionen zu kämpfen, es kommen nicht viele Devisen herein, sie verliert Geld mit jedem Barrel Öl, das sie in Russland verkauft“ so Christian gegenüber Kitco News. Es hat nicht das Geld, um Gold zu kaufen.

Der Anstieg der Verkäufe nach London wurde zumindest zum Teil auch durch die Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem Brexit ausgelöst.

Also nichts Schändliches, oder? Das internationale Bankenkartell raubt dem Land nicht sein Gold, bevor Hermann Gräf und die Bank von Russland den digitalen Rubel und den „Sbercoin“ den unglücklichen Russen aufzwingen, richtig? Mag sein.

Der massive Export von Gold ist vielleicht auf dem Papier vernünftig, aber dennoch irgendwie verdächtig. Vor allem, wenn private Banken beteiligt sind.

So wurde beispielsweise im März 2020 mehr als eine Tonne nicht staatliches Gold aus Russland ausgeflogen – und zwar offenbar in einem so panischen Zustand, dass sie einige Goldbarren auf der Landebahn zurückließen. Wir machen nicht einmal Witze.

Die Wahrscheinlichkeit, dass hier etwas faul ist, ist im Juni gestiegen, als der russische Präsident Wladimir Putin ein Gesetz zur Lockerung der Devisenkontrollen für Goldexporteure unterzeichnete. Die gelockerten Vorschriften bedeuten, dass der Verkauf von Edelmetallen nun von der Verpflichtung befreit ist, den Erlös auf russische Konten zu überweisen. Das Geld kann nun in westlichen Banken gelagert werden.

Nach unserem Verständnis bedeutet dies, dass Gold in Russland gefördert und in London verkauft werden könnte – und der Erlös in Euro auf einem Schweizer Bankkonto aufbewahrt wird (zum Beispiel).

Wie auch immer, wenn Sie das nächste Mal auf einer Cocktailparty sind und jemand erwähnt, dass Russland das gesamte Gold der Welt für die Freiheit aufhebt, können Sie die nervige Person sein und sagen: „Nun, eigentlich…“