Weder die New York Times, noch die von der Autorin Ana Swanson zitierten westlichen Experten, noch der IWF können glaubhaft beschuldigt werden, „russlandfreundlich“ zu sein, geschweige denn sogenannte „russische Propagandisten“ oder gar „russische Agenten“ zu sein, was somit die Beobachtung bestätigt, dass sich diese Dimension der antirussischen Informationskriegskampagne der Goldenen Milliarde entscheidend verschoben hat.

Das „offizielle Narrativ“ zum Ukraine-Konflikt hat in den vergangenen Wochen eine Kehrtwende vollzogen: Statt den vermeintlich „unvermeidlichen“ Sieg Kiews vorschnell zu feiern, wird heute ernsthaft vor dessen wahrscheinlicher Niederlage gewarnt. Es war daher im Nachhinein zu erwarten, dass sich auch andere Dimensionen der Informationskriegskampagne der von den USA geführten Goldenen Milliarde des Westens gegen Russland ändern würden. Als Beweis dafür hat die New York Times (NYT) gerade zugegeben, dass die antirussischen Sanktionen des Westens ein Fehlschlag sind.

In Ana Swansons Artikel „Russia Sidesteps Western Punishments, With Help From Friends“ (Russland umgeht westliche Strafen mithilfe von Freunden) zitiert sie westliche Experten, die zu dem Schluss kommen, dass „Russlands Importe sich bereits auf das Vorkriegsniveau erholt haben oder dies bald schaffen werden, je nach ihren Modellen.“ Noch überzeugender ist der Verweis auf die jüngste Einschätzung des IWF vom Montag, der „nun erwartet, dass die russische Wirtschaft in diesem Jahr um 0,3 Prozent wachsen wird, was eine deutliche Verbesserung gegenüber seiner früheren Schätzung von 2,3 Prozent Schrumpfung darstellt.“

Weder die NYT, noch die von Swanson zitierten westlichen Experten, noch der IWF können glaubhaft als „russlandfreundlich“ bezeichnet werden, geschweige denn als sogenannte „russische Propagandisten“ oder gar „russische Agenten“, was die Beobachtung bestätigt, dass sich auch diese Dimension des Infokrieges der Goldenen Milliarde entscheidend verschoben hat. Tatsache ist, dass die antirussischen Sanktionen des Westens nicht zum Zusammenbruch der Wirtschaft dieser multipolaren Großmacht geführt haben, die sich nach wie vor beeindruckend widerstandsfähig zeigt.

Der Zeitpunkt, zu dem sich dieses Narrativ änderte, ist auch deshalb wichtig, weil es dem bekannteren neuen Narrativ Glaubwürdigkeit verleiht, das heutzutage ernsthaft vor einer wahrscheinlichen Niederlage Kiews im Stellvertreterkrieg der NATO gegen Russland warnt. Denn wenn die Sanktionen das Ziel erreicht haben, das sie angeblich erreichen sollten und von dem die von den USA geführten westlichen Mainstream-Medien (MSM) bisher gelogen haben, dann folgt daraus natürlich, dass Kiew „unweigerlich“ gewinnen würde, genau so, wie sie es bis Mitte Januar behauptet haben.

Vor diesem Hintergrund ist die effektivste Art und Weise, den durchschnittlichen Westler „umzuprogrammieren“, nachdem man ihn in den letzten 11 Monaten einer Gehirnwäsche unterzogen hat, damit er den angeblich „unvermeidlichen“ Sieg Kiews erwartet, auch die ergänzenden Erzählungen entscheidend zu ändern, die diese falsche Schlussfolgerung künstlich hergestellt haben. Zu diesem Zweck wurde der Auftrag erteilt, die Öffentlichkeit auf das Scheitern der antirussischen Sanktionen der Goldenen Milliarde aufmerksam zu machen, daher der jüngste Artikel der NYT und der genaue Zeitpunkt dafür.

Was in diesem Artikel ungesagt bleibt, ist die „politisch unkorrekte“, aber dennoch stark implizierte Feststellung, dass der gemeinsam von BRICS und SCO geführte Globale Süden, zu dem Russland gehört, sich den Forderungen der Goldenen Milliarde widersetzt hat, diese multipolare Großmacht zu „isolieren“. Kein MSM-Blatt wird es je zugeben, zumindest noch nicht, aber ihr De-facto-Block des Neuen Kalten Krieges hat nur begrenzten Einfluss außerhalb der kürzlich wiederhergestellten „Einflusssphäre“ der USA in Europa, dessen Länder die einzigen sind, die unter diesen Sanktionen leiden.

Der jüngste Artikel der NYT könnte vielen Mitgliedern ihrer Öffentlichkeit dies jedoch unbeabsichtigt bewusst machen, und sie könnten sich daher zunehmend dagegen wehren, dass ihre Regierungen ihr Engagement im Stellvertreterkrieg der NATO gegen Russland auf amerikanischen Druck hin verstärken. Der kroatische Präsident Zoran Milanovic hat sich kürzlich dem ungarischen Premierminister Viktor Orban angeschlossen, um diese Kampagne zu verurteilen und das Bewusstsein dafür zu schärfen, wie kontraproduktiv sie für die objektiven Interessen Europas ist.

Wenn die Europäer erkennen, dass sie die Einzigen sind, die unter den antirussischen Sanktionen leiden, zu denen ihr amerikanischer Vorgesetzter sie gezwungen hat, und dass ihre Opfer sich nicht nachteilig auf die spezielle Operation dieser multipolaren Großmacht ausgewirkt haben, könnte es zu massiven Unruhen kommen. Es ist unwahrscheinlich, dass sie ihre von den USA kontrollierten Führer dazu bewegen können, ihren Kurs zu ändern, zumal der deutsche Außenminister Ende letzten Jahres geschworen hat, dies niemals zu tun, sondern stattdessen ein gewaltsames polizeiliches Durchgreifen auslösen könnte.

Der Grund für diese pessimistische Vorhersage ist, dass eine Umkehr oder zumindest eine Abschwächung des derzeit rigiden antirussischen Sanktionsregimes einen beispiellos eigenständigen Schritt des/der europäischen Staaten/Staaten darstellen würde, der/die dies tut/tun. Da dies in den acht Jahren vor der erfolgreichen Durchsetzung der unipolaren Hegemonie der USA über das gesamte Jahr 2022 nicht einmal der Fall war, ist die Wahrscheinlichkeit, dass dies heute unter diesen viel schwierigeren Bedingungen geschieht, praktisch gleich null.

Die den USA unterstellte „Führung von hinten“ für die „Verwaltung“ der europäischen Angelegenheiten im Rahmen ihrer neuen sogenannten „Lastenteilungs“-Strategie, Deutschland, verfügt über mehr als genug Hebel des wirtschaftlichen, institutionellen und politischen Einflusses, um jeden dieser untergeordneten amerikanischen Vasallen, der aus der Reihe tanzt, mehrfach zu bestrafen. Es ist daher unrealistisch zu erwarten, dass sich ein einzelnes EU-Mitglied einseitig über die antirussischen Sanktionen des Blocks hinwegsetzen wird, denen seine eigene Regierung zuvor zugestimmt hat.

In Anbetracht dieser Realität werden diejenigen Staats- und Regierungschefs, die an der Macht bleiben oder zumindest nicht den von Deutschland angezettelten Hybridkrieg der USA gegen ihre Volkswirtschaften riskieren wollen, nur ungern einen Anschein ihrer weitgehend verlorenen Souveränität auf so dramatische Weise wiederherstellen. Stattdessen besteht ihre pragmatischste Vorgehensweise darin, sich nicht am militärischen Aspekt dieses Stellvertreterkriegs zu beteiligen, indem sie sich weigern, Waffen nach Kiew zu liefern, genau wie es der entstehende mitteleuropäische pragmatische Block aus Österreich, Kroatien und Ungarn getan hat.

Es ist daher unwahrscheinlich, dass die Bevölkerung dieser Länder gegen die Sanktionen protestiert, selbst wenn sie die Fakten aus dem jüngsten Artikel der NYT kennt und zu dem Schluss kommt, dass die antirussischen Sanktionen nur ihrer eigenen Wirtschaft geschadet haben, nicht aber der der betroffenen Großmacht. Die Menschen in Frankreich, Deutschland und Italien könnten jedoch sehr wohl anders reagieren, vor allem, wenn man bedenkt, dass sie traditionell massive Proteste veranstalten.

Es ist zu erwarten, dass ihre Regierungen in einem solchen Fall ein gewaltsames polizeiliches Vorgehen unter einem beliebigen Vorwand anordnen werden, sei es, dass sie die Demonstranten fälschlicherweise beschuldigen, zuerst Gewalt angewendet zu haben, oder dass sie alle beschuldigen, sogenannte „russische Agenten“ zu sein. Unabhängig davon, wie es geschieht, wird das Ergebnis dasselbe sein, nämlich dass die westeuropäischen Länder noch tiefer in eine liberal-totalitäre Diktatur abgleiten, was wiederum zur weiteren Radikalisierung ihrer Bevölkerung in Richtung ungewisser Ziele beitragen wird.

Der Artikel der NYT stellt eine bemerkenswerte Umkehrung des „offiziellen Narrativs“ dar, indem er offen zugibt, dass die antirussischen Sanktionen des Westens ein Fehlschlag sind. Dies deckt sich mit der entscheidenden Veränderung des größeren Narrativs, das von der amerikanischen und polnischen Führung in den vergangenen Monaten vorangetrieben wurde und in dem sie nun ernsthaft vor einer wahrscheinlichen Niederlage Kiews im Stellvertreterkrieg der NATO gegen Russland warnen. Es bleibt abzuwarten, welche anderen Narrative sich ebenfalls ändern werden, aber es wird vorhergesagt, dass mehr solcher Narrative dies unweigerlich machen werden.