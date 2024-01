Die niederländischen Experten Dr. Maarten Fornerod und Prof. Theo Schetters fordern nun, genetische mRNA-Impfstoffe auszusetzen.

—–Highlights—–

Neu ist, dass letzte Woche im deutschen Fernsehen eine Sendung ausgestrahlt wurde, in der ein deutscher Professor diese Ergebnisse wiederholte und ebenfalls eine DNA-Kontamination feststellte. Das ist also die dritte oder vierte unabhängige Bestätigung, dass es eine solche DNA-Kontamination gibt. Und es ist eigentlich ganz einfach, das nachzuweisen. Es gibt Hunderte Labore in den Niederlanden, die das machen können. Es ist keine PCR. Es ist eine mRNA-Probe.

Das ist also die eine Sache. Und die zweite Überraschung ist, dass diese mRNA-Vakzine außer dem Spike-Protein, das sie produzieren sollten, noch eine Menge anderer Produkte produzieren. Neue Forschungsergebnisse also. Angesichts dieser neuen Forschungsergebnisse hat die Doctors Collective Foundation einen Artikel über mRNA-Impfstoffe veröffentlicht. Wir lesen, dass mRNA-Impfstoffe auch zur Produktion von Fremdproteinen führen können. Eine begutachtete Publikation in der renommierten Fachzeitschrift Nature zeigt, dass mRNA-Impfstoffe neben dem SARS-CoV-2-Spike-Protein auch eine Vielzahl anderer Proteine produzieren, gegen die bei Geimpften eine Immunreaktion ausgelöst werden kann.

Das ist wichtig, denn es gilt auch für alle anderen mRNA-Impfstoffe, die sich derzeit in der Entwicklung befinden. Dazu gehören sowohl Moderna als auch Pfizer. Sie haben eine ganze Reihe von mRNA-Impfstoffen gegen Influenza und RSV in der Pipeline. Aber sie werden alle unter diesem Problem leiden. Sie werden auch exprimiert, sie werden auch unerwartete Nebenprodukte in die Produktion einbringen. Ja, man spricht von Fremdproteinen.

Und was sind die Konsequenzen? Die Folgen sind, dass man diese unerwarteten Proteine bekommt, diese durcheinandergewürfelten Proteine, die eigentlich keine bekannte Bedeutung für die Zelle haben. Aber wie bei einem Wort, wenn man die Buchstaben eines Wortes durcheinander wirft, kommt manchmal ein Wort heraus, das etwas bedeutet. Und dann stellt sich die Frage: Wie reagiert die Zelle darauf? Was für eine Anweisung gibt es der Zelle? Ich glaube, das ist eine mögliche Gefahr. Denn es könnte auch sein, dass sich diese Proteine nicht richtig falten, wie man so schön sagt. Und dann kann es zu einer Art Aggregation dieser Proteine kommen, zu einer Anhäufung. Und das ist eigentlich nichts, was man will, vorwiegend nicht in neuronalen Zellen. Dort will man keine Proteinaggregation.

Wenn nur eine Gehirnzelle anfängt, schlechter zu funktionieren, dann merkt man natürlich nach einer Weile, dass auch der Körper schlechter funktioniert. Und das ist das eine. Es hat sich gezeigt, dass diese fremden Proteine tatsächlich eine Immunreaktion auslösen können.

Aber was könnten die möglichen schädlichen Folgen dieses Prozesses sein, der im Körper nach einer solchen mRNA-Impfung abläuft? Ja, das ist unvorhersehbar. Das ist der springende Punkt. Man kann nicht vorhersagen, wie die Zelle reagiert, wie der Organismus reagiert, wie das Immunsystem reagiert. Vielleicht hat nur einer von tausend Menschen ein Problem. Aber multipliziert mit wie vielen Milliarden… Was ich aus dem Artikel verstanden habe, aber das ist auch Ihr Thema, ist, dass es leicht schief gehen kann, dass es in zwanzig Prozent der Fälle ganz schief gehen kann. Und da geht es nicht unbedingt um Menschen. Denn es geht um LNP-Partikel, die in den Körper gelangen, und das passiert mit vielen Zellen in Ihrem Körper.

Denn wir haben mRNA mit dieser Veränderung, die zu Frameshifts und seltsamen Proteinen führt. Aber abgesehen davon gibt es, wie Maarten das letzte Mal sagte, auch DNA-Verunreinigungen. Die wollen wir auch nicht. Das gelangt auch durch diese Partikel in die Zellen. Und wenn sie in sich teilende Zellen gelangen, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass DNA-Stücke einfach in Ihre DNA eingebaut werden.

Um diese Impfstoffe zu stoppen, aber auch um zu lernen, dass wir mit genetischen Medikamenten sehr vorsichtig sein müssen. Das betrifft nicht nur mRNA-Impfstoffe, sondern auch CRISPR-Cas. Auch mit genetischen Manipulationen, um Krankheiten zu heilen. Man muss sehr vorsichtig sein, denn es kann Unerwartetes passieren.