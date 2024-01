Was sind die gesundheitlichen Vorteile des Schwitzens?

Die Geschichte auf einen Blick

Wenn die Körpertemperatur ansteigt, geben die Schweißdrüsen Wasser an der Hautoberfläche ab, das schnell verdunstet und die Haut und das Blut darunter kühlt

In der traditionellen persischen Medizin wird das Schwitzen sowohl zur Vorbeugung als auch zur Behandlung von Krankheiten eingesetzt

Schweißdrüsen scheiden antimikrobielle Peptide aus, die dazu beitragen, das Wachstum verschiedener Mikroben auf der Haut einzuschränken, was Infektionen oder atopischer Dermatitis entgegenwirken kann

Die Konzentrationen der Schwermetalle Nickel, Blei und Chrom können im Schweiß 10- bis 30-mal höher sein als in Blut und Urin, und einige Toxine werden bevorzugt über den Schweiß ausgeschieden

Schwitzen kann bei chronischen Krankheiten wie Herz-Kreislauf-, Atemwegs- und Gelenkerkrankungen hilfreich sein

Schwitzen wird oft als lästig empfunden – als etwas Unangenehmes, das der Mensch zu vermeiden und zu überdecken versucht. Doch dieser natürliche und wichtige Körperprozess geschieht aus guten Gründen. Schwitzen reguliert nicht nur die Körpertemperatur, sondern trägt auch zur Aufrechterhaltung der Homöostase im Körper bei, einschließlich der Beseitigung von Abfallprodukten und Giftstoffen.

Schwitzen kann auch therapeutisch genutzt werden, um das Wohlbefinden zu fördern und chronische Krankheiten zu reduzieren. Wenn Sie nicht in der Lage sind, normal zu schwitzen, kann zu starkes oder zu schwaches Schwitzen auf erhebliche gesundheitliche Probleme hindeuten – ein weiterer Hinweis auf seine weitreichende Bedeutung.

Warum der Mensch schwitzt

Schwitzen, auch bekannt als Transpiration, beschreibt die Abgabe von Flüssigkeit aus den Schweißdrüsen, von denen es zwischen 2 Millionen und 4 Millionen gibt. Während der Pubertät werden die Schweißdrüsen voll aktiv, wobei die Schweißdrüsen bei Männern tendenziell mehr Schweiß produzieren als die Schweißdrüsen bei Frauen.

Die Schweißproduktion ist eine Methode der Wärmeregulierung, um den Körper kühl zu halten, und wird bei heißem Wetter oder bei sportlicher Betätigung verstärkt. Sie können aber auch schwitzen, wenn Sie sich wütend, gestresst, ängstlich oder verängstigt fühlen. Auch Krankheiten wie Krebs und niedriger Blutzucker können Schwitzen auslösen, ebenso wie die Wechseljahre und Fieber.

Die Einnahme bestimmter Medikamente, darunter Schilddrüsenhormone und Morphin, kann ebenfalls zu Schweißausbrüchen führen, ebenso wie der Genuss von Alkohol oder koffeinhaltigen Getränken oder der Verzehr von scharf gewürzten Speisen, ein Zustand, der als gustatorisches Schwitzen bekannt ist.

Wenn die Körpertemperatur ansteigt, geben die Schweißdrüsen Wasser an der Hautoberfläche ab, das schnell verdunstet und die Haut und das Blut darunter kühlt. „Dies ist das wirksamste Mittel zur Wärmeregulierung beim Menschen“, so die Forscher des University of Mississippi Medical Center. Neben der Abkühlung hat das Schwitzen auch „wichtige homöostatische Funktionen“, wie z. B.:

Ausleitung überschüssiger Mikronährstoffe aus dem Körper

Beseitigung von Abfallprodukten, die durch Stoffwechselprozesse entstehen

Ausscheidung von Giftstoffen

Unterstützung bei chronischen Krankheiten, einschließlich Herz-Kreislauf-, Atemwegs- und Gelenkerkrankungen

Gesundheitsrisiken durch übermäßiges oder unzureichendes Schwitzen

Der Körper ist auf die Fähigkeit angewiesen, normal zu schwitzen, und wenn dieses Gleichgewicht gestört ist, kann es zu Krankheiten kommen. Hyperhidrose ist der medizinische Begriff für übermäßiges Schwitzen, von dem schätzungsweise 4,8 % der Erwachsenen in den USA, also 15,8 Millionen Menschen, betroffen sind.

Es ist bekannt, dass Hyperhidrose das Selbstwertgefühl, soziale Interaktionen, Beziehungen und die Berufswahl beeinträchtigt, wobei viele Betroffene über Probleme bei der Arbeit, in der Schule, beim sozialen Funktionieren und bei der emotionalen Gesundheit berichten. Fast die Hälfte – 48 % – geben an, dass ihre Lebensqualität aufgrund von Hyperhidrose schlecht oder sehr schlecht ist.

Die Erkrankung kann auch zu Dehydrierung und Hautinfektionen führen. Ein Zusammenhang mit systemischen Erkrankungen ist ebenfalls möglich, da Schwitzstörungen auf Funktionsstörungen des autonomen Nervensystems, insbesondere des Sympathikus, hindeuten können.

Hypohidrose, d. h. unzureichendes Schwitzen, und pathologische Anhidrose, d. h. die Unfähigkeit zu schwitzen, sind ebenfalls potenziell gesundheitsschädlich und können zu trockener Haut, Hitzeerschöpfung, Hitzschlag und Tod führen.

Schwitzen zur Vorbeugung und Linderung von chronischen Krankheiten

In der traditionellen persischen Medizin wird das Schwitzen sowohl zur Vorbeugung als auch zur Behandlung von Krankheiten eingesetzt. Laut einer im Galen Medical Journal veröffentlichten Übersichtsarbeit:

„Die Durchsicht historischer medizinischer Manuskripte zeigt, dass Wissenschaftler der traditionellen persischen Medizin (PM) mehrere Methoden zur Behandlung von Krankheiten beschrieben haben. Schwitzen ist eine davon, die sowohl bei der Vorbeugung als auch bei der Behandlung von Krankheiten eine wichtige Rolle spielt. Die Ärzte der persischen Medizin waren sich des gesundheitlichen Nutzens des Schwitzens bewusst und glaubten, dass durch das Schwitzen Abfallstoffe abtransportiert, die Gesundheit des Körpers erhalten und die Körpertemperatur ausgeglichen wird. Nach den Grundsätzen der PM kann jede Störung bei der Ausscheidung von Stoffwechsel- und Nahrungsabfallprodukten zu Krankheiten führen; daher werden seit vielen Jahrhunderten verschiedene Methoden des Schwitzens und sogar schweißtreibende Kräuter zur Erhaltung der menschlichen Gesundheit und als eine der therapeutischen Methoden eingesetzt.“

Von den römischen Bädern über die skandinavischen Saunen bis zu den Schwitzhütten der Aborigines – Schwitzen für die Gesundheit ist in vielen Kulturen weltweit bekannt. Forscher schreiben in der Zeitschrift „Journal of Environmental and Public Health“:

„Schwitzen in Verbindung mit Hitze und/oder körperlicher Betätigung wird seit jeher von Gruppen auf der ganzen Welt als ‚Reinigung‘ angesehen … Schwitzen hat das Potenzial, die Ausscheidung toxischer Elemente aus dem Körper zu unterstützen, und verdient daher Beachtung. … Es wurde nicht nur beobachtet, dass Schwitzen die Ausscheidung der toxischen Elemente, die in dieser Arbeit von Interesse sind, erhöht, sondern es kann auch die Ausscheidung verschiedener Giftstoffe erhöhen, wie dies bei New Yorker Rettungskräften beobachtet wurde, oder insbesondere persistente Flammschutzmittel und Bisphenol-A … Die Optimierung des Potenzials des Schwitzens als therapeutischer Ausscheidungsmechanismus verdient weitere Forschung.“

Die Forscher stellten die folgenden vielversprechenden Funktionen des Schweißes bei der Entgiftung fest:

Schweiß kann ein wichtiger Weg für die Ausscheidung von Cadmium sein, wenn eine Person hohen Mengen ausgesetzt ist

Der schweißtreibende Saunabesuch könnte eine therapeutische Methode sein, um die Ausscheidung von toxischen Spurenmetallen zu erhöhen

Schwitzen sollte die erste und bevorzugte Behandlung von Patienten mit erhöhten Quecksilberwerten im Urin sein

Schweißdrüsen scheiden auch antimikrobielle Peptide aus, die dazu beitragen, das Wachstum verschiedener Mikroben auf der Haut einzuschränken, und so möglicherweise Infektionen oder atopische Dermatitis verringern helfen. Das aus Schweißdrüsen stammende antimikrobielle Peptid Dermcidin spielt vermutlich auch eine Rolle bei der Regulierung der Reaktion des angeborenen Immunsystems auf Infektionen und Verletzungen.

Viele Giftstoffe werden ‚bevorzugt über den Schweiß ausgeschieden‘

Da Schweiß zu 99 % aus Wasser besteht, wird manchmal behauptet, dass Schwitzen keine sinnvolle Möglichkeit zur Entgiftung bietet. In der Zeitschrift Temperature heißt es: „Die Rolle des Schwitzens bei der Ausscheidung von Abfallprodukten und Giftstoffen scheint im Vergleich zu anderen Ausscheidungswegen über die Nieren und den Magen-Darm-Trakt gering zu sein.“

Die Forschung zeigt jedoch, dass Giftstoffe tatsächlich über den Schweiß ausgeschieden werden. Dies geht aus einer Studie in Archives of Environmental Contamination and Toxicology hervor:

„Viele toxische Elemente scheinen bevorzugt über den Schweiß ausgeschieden zu werden. Einige toxische Elemente, die vermutlich in den Geweben gespeichert sind, konnten im Schweiß einiger Teilnehmer nachgewiesen werden, während sie in ihrem Serum nicht zu finden waren. Das induzierte Schwitzen scheint eine mögliche Methode zur Ausscheidung vieler toxischer Elemente aus dem menschlichen Körper zu sein.“

So können die Konzentrationen der Schwermetalle Nickel, Blei und Chrom im Schweiß 10- bis 30-mal höher sein als in Blut und Urin. Im International Journal of Environmental Research and Public Health heißt es weiter: „Physiologen betrachten das Schwitzen seit langem als wirksames und sicheres Mittel zur Entgiftung, und Schwermetalle werden über den Schweiß ausgeschieden, um den Gehalt an solchen Metallen im Körper zu verringern.“

In dieser Studie wurde festgestellt, dass die Nickel-, Blei-, Kupfer- und Arsenkonzentrationen im Schweiß höher waren, wenn das Schwitzen durch dynamische Bewegung ausgelöst wurde, als wenn man in die Sauna ging, obwohl die Quecksilberkonzentrationen im Schweiß unabhängig von der Methode des Schwitzens gleich waren.

In einer anderen systematischen Übersichtsarbeit wurde festgestellt, dass bei Menschen mit einer höheren Belastung durch Arsen, Kadmium, Blei und Quecksilber „die Schweißkonzentration im Allgemeinen höher war als die Plasma- oder Urinkonzentration, und die tägliche Ausscheidung über die Haut konnte der Ausscheidung über den Urin entsprechen oder diese sogar übertreffen … Schwitzen sollte bei der Entgiftung von toxischen Elementen in Betracht gezogen werden“.

Bisphenol A ist ein weiterer chemischer Schadstoff, der häufig im Schweiß nachgewiesen wird, in einigen Fällen sogar dann, wenn in Serum- oder Urinproben kein BPA gefunden wurde.

Gesundheitliche Vorteile von Saunabesuchen

Das Schwitzen in der Sauna wird mit vielen gesundheitlichen Vorteilen in Verbindung gebracht, u. a. für das Herz, die Atemwege, die Gelenke, chronische Schmerzen und das Gehirn. Man nimmt an, dass ein Mechanismus für diese Wirkung darin besteht, dass die Hitze Herz und Körper ähnlich wie beim Sport belastet und somit ähnliche Effekte hervorruft. Aber auch das Schwitzen ist Teil der therapeutischen Wirkung des Saunabadens.

Forscher in Finnland – wo das Saunieren weit verbreitet ist – fanden heraus, dass Männer, die vier bis sieben Mal pro Woche für durchschnittlich 15 Minuten in die Sauna gingen, ein um 66 % geringeres Risiko hatten, an Demenz zu erkranken, und ein um 65 % geringeres Risiko, an Alzheimer zu erkranken, als Männer, die nur einmal pro Woche in die Sauna gingen.

Die Waon-Therapie, eine Form der Trockensauna, die den gesamten Körper erwärmt, wird auch mit einer besseren Herzgesundheit in Verbindung gebracht, auch bei Menschen mit chronischer Herzinsuffizienz. Eine in der Fachzeitschrift JAMA Internal Medicine veröffentlichte Studie ergab, dass Männer, die siebenmal pro Woche in eine finnische Sauna mit trockener Hitze gingen, ihr Risiko, an tödlichen Herzproblemen zu sterben, um die Hälfte reduzierten, verglichen mit denjenigen, die nur einmal pro Woche in die Sauna gingen.

Dies galt selbst dann noch, wenn Störfaktoren wie Rauchen, Blutdruck und Triglyceridspiegel berücksichtigt wurden. Was den Zeitaufwand betrifft, so wurden die größten Vorteile bei denjenigen festgestellt, die mindestens 19 Minuten pro Sitzung schwitzten.

In der Studie heißt es: „Das Saunabaden führt zum Schwitzen der Haut, was zu einem Flüssigkeitsverlust und einem Anstieg der Herzfrequenz führt, die physiologische Reaktionen auf die hohe Temperatur sind … Unsere Ergebnisse legen nahe, dass das Saunabaden eine empfehlenswerte Gesundheitsgewohnheit ist.“

Wie man das Schwitzen anregt

Ein regelmäßiger Saunabesuch ist eine Möglichkeit, um Schwitzen anzuregen, aber nicht die einzige. Praktisch jede Art von intensivem Training führt zum Schwitzen, ebenso wie Übungen bei hohen Temperaturen oder in einem beheizten Raum, wie z. B. beim Bikram-Yoga. Wenn Sie eine Sauna zum Schwitzen nutzen möchten, gibt es mehrere Möglichkeiten, darunter eine finnische Sauna, Ferninfrarot-Saunen und Nahinfrarot-Saunen.

Der Unterschied zwischen den Infrarotsaunen und der traditionellen finnischen Sauna besteht darin, dass die finnische Sauna von außen nach innen heizt, während die Infrarotsauna von innen nach außen heizt. Nahinfrarotsaunen haben zusätzliche Vorteile, da sie effektiver in das Gewebe eindringen und Wellenlängen aufweisen, die nicht von Wasser absorbiert werden.

Der Nahinfrarotbereich wirkt sich vor allem durch die Interaktion mit Chromophoren, lichtabsorbierenden Molekülen in den Mitochondrien und Wassermolekülen, auf Ihre Gesundheit aus. Nahinfrarotlicht hat auch heilende und reparierende Eigenschaften und trägt zur Optimierung anderer biologischer Funktionen bei.

Denken Sie daran: Wenn Sie stark schwitzen, verlieren Sie auch wertvolle Flüssigkeit und Elektrolyte. Achten Sie also darauf, viel reines Wasser zu trinken und Ihre Elektrolyte zu ersetzen. Kokosnusswasser ist eine Möglichkeit, Elektrolyte auf natürliche Weise zu ersetzen. Sie können auch einen viertel Teelöffel Himalaya-Salz mit einer Gallone reinem, gefiltertem Wasser mischen, um die Elektrolyte zu ersetzen.

