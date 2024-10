Die Niederlande wollen nicht, dass Bürger selbst denken und verlängern das Verbot der Einreise von David Icke

Der britische Redner und Autor David Icke wird für weitere zwei Jahre, am besten für immer, aus den Niederlanden verbannt. Er sei eine „Bedrohung“.

„Das ist ihm noch nie passiert. Er tut keiner Fliege etwas zuleide. Warum eine solche heftige Reaktion?“ sagte Robert Jensen in seiner bekannten unabhängigen Sendung.

Die Sperre wird um zwei Jahre verlängert, weil „er seine Vorstellungen nicht angepasst hat“. „Läuft Ihnen ein Schauer über den Rücken, wenn Sie das hören?“, fragte Jensen. „Haben Sie jemals daran gedacht, dass […] die Regierung jetzt bestimmen kann, was Sie denken dürfen? Und wenn man darüber spricht, was man denkt, was man denkt oder wie man etwas sieht, dann ist das einfach strafbar, weil es ‚gefährlich‘ ist“.

Die niederländische Regierung nimmt unter anderem Anstoß an Ickes Behauptung, die Welt werde von Geheimbünden regiert. Jensen: „Er soll es erklären. Der Mann hat großartige Bücher geschrieben. Was ist daran so gefährlich? Wer bestimmt denn, was in der Welt passiert? Rob Jetten? Gibt es denn niemanden, der wirklich glaubt, dass da nichts dahinter steckt?“

„Was ist so gefährlich daran, es zu verbieten?“

Außerdem zitierte Icke in einem Interview mit Jensen eine Person, die sagte, dass Regierungen die Bevölkerung nicht schützen oder vertreten, sondern kontrollieren.

„Das ist in der Tat kritisch gegenüber der Funktionsweise des politischen Systems. Aber darf das in den freien Niederlanden nicht mehr sein?“ fragte Jensen. „Was hat dieser Mann eigentlich falsch gemacht?

„Das Verrückteste ist natürlich: ‚Ihr habt eure Meinung nicht geändert, also verlängern wir das Verbot. Warum muss man umdenken, sonst wird man bestraft? Das ist wirklich intensiv.

Islamische Hassprediger hingegen sind in den Niederlanden willkommen.