Zeugenaussagen von Krankenschwestern enthüllen „perfekten Sturm“ von COVID-Protokollen in Krankenhäusern, die zum Tod von Patienten führten.

Krankenhäuser erhielten Geldprämien, um gefährliche Protokolle für COVID-Patienten einzuführen, wie Krankenschwestern berichten, die selbst bestraft wurden, weil sie ihre Meinung äußerten.

Zeugnisse von Krankenschwestern enthüllen, dass Krankenhäuser während des COVID-Ausbruchs nicht nur einen tödlichen Cocktail von Protokollen anwandten, die den Tod von Patienten erleichterten, sondern auch Informanten bestraften, wie ein Autor und Forscher kürzlich erklärte.

COVID-Politikers „schufen eine der größten Terrorkampagnen in der Geschichte der Menschheit,“, sagte Ken McCarthy Polly Tommey von Children’s Health Defense letzten Monat, als er die schockierendsten Ergebnisse seiner Interviews mit Krankenschwestern, die an der COVID-Pandemie beteiligt waren, mitteilte.

McCarthy erzählte, wie er, als er begann, mit Krankenschwestern über ihre Erfahrungen zu sprechen, feststellte, dass die Missstände in den Krankenhäusern der COVID-Ära, von denen er wusste, dass sie in New York City stattfanden, in Wirklichkeit landesweit aufgrund von „von oben gesteuerten“ Protokollen der National Institutes of Health (NIH) stattfanden.

Diese Protokolle, so McCarthy, wurden durch die Finanzchefs der Krankenhäuser „gefiltert“, weil sie „stark“ finanziell incentiviert wurden. Und nach allem, was er von den Krankenschwestern erfahren hatte, waren sie gefährlich und sogar tödlich für die als COVID-Patienten bezeichneten Patienten.

McCarthy ging der Reihe nach vor und nannte mehrere durch Anreize geförderte COVID-Protokolle von Krankenhäusern, die diesen Patienten Schaden zufügten, beginnend mit der Verweigerung von Entzündungshemmern wie Ibuprofen sowie von inhalierbaren Steroiden.

„Das ist die normale Art, wie man Atemnot behandelt. Man hemmt die Entzündung und gibt den Leuten Steroide. Wenn man eine positive COVID-Diagnose hätte, würde man diese grundlegenden Behandlungen nicht bekommen. Das ist wie ein Feuerwehrmann, der am Feuer auftaucht und sagt: „Lasst es noch ein wenig brennen, bevor wir etwas tun““, so McCarthy.

Die nächste schädliche Praxis, die Krankenhäuser bei „COVID“-Patienten anwandten, bestand darin, den Patienten BiPAP-Masken aufzusetzen, eine Form der nicht-invasiven Beatmung, die bei unsachgemäßer Anwendung bei vielen Patienten Panikattacken auslöste.

„Wenn man jemanden damit behandelt, muss man ihn warnen … Das ist so, als ob Sie mit 129 km/h fahren würden und einer Ihrer Fahrgäste den Kopf aus dem Fenster steckt. Der Wind dreht sich so schnell nach unten. Sie haben die Patienten nicht vorbereitet, sie haben sie nicht getröstet. Sie setzten ihnen einfach dieses Ding auf und ließen sie in Ruhe“, erklärte McCarthy und fügte hinzu, dass dies „verständlicherweise“ Panikattacken auslöste, woraufhin man ihnen Beruhigungsmittel anbot.

Diese Beruhigungsmittel entspannten ihre Muskeln, einschließlich des Zwerchfells, wodurch ihre Atmung geschwächt wurde.

Außerdem wurden Krankenhäuser finanziell dafür belohnt, dass sie COVID-Patienten das „gescheiterte Medikament“ Remdesivir verabreichten, dessen Einsatz laut McCarthy in Afrika, wo es gegen Ebola eingesetzt wurde, gestoppt wurde, weil es Organversagen verursachte.

Das Medikament Remdesivir wurde 2018 in einer klinischen Studie für Ebola gestrichen, da es die höchste Sterblichkeitsrate der vier getesteten Medikamente aufwies, erklärte Dr. Bryan Ardis 2021. Laut Anwalt Thomas Renz sind in der Datenbank der Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) 25,9 % der COVID-19-Patienten, die Remdesivir erhielten, als verstorben registriert. Diese Sterblichkeitsrate liegt deutlich über der von COVID-Patienten, die Ivermectin erhielten, die in der CMS-Datenbank mit 7,2 % angegeben wird.

Der tödliche Knackpunkt dieser Protokolle war die invasive Intubation, d.h. der Einsatz von Beatmungsgeräten, die ebenfalls finanziell gefördert wurden.

McCarthy sagte zu Tommey, dass eine solche Intubation für einen Patienten nur dann infrage kommt, „wenn man alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft hat“, da es sich um ein „gefährliches Verfahren“ handelt.

„Der Spitzname, den die Krankenhausmitarbeiter dafür haben, ist Gartenschlauch. Er ist groß. Dann muss man jemandem eine Ernährungssonde geben … Das kann zu Abschürfungen, Blutungen und Infektionen führen.“

McCarthy erfuhr außerdem, dass intubierten Patienten in der Regel fünf bis 15 verschiedene Medikamente verabreicht werden, darunter Analgetika wie Fentanyl, das für die starken Schmerzen einer invasiven Intubation benötigt wird, Lähmungsmittel und Medikamente, „die einen einfach nur bewusstlos machen.“

Er erläuterte, dass normalerweise ein Atemtherapeut vier oder fünf intubierte Patienten betreuen sollte, während es bei COVID in der Regel nur einen solchen Therapeuten „für eine ganze Station von Menschen“ gab.

„Ein Rezept für eine Katastrophe. Und in der Tat gab es eine Katastrophe“, sagte McCarthy.

„Und jetzt kommt das wirklich Schlimme. Wenn man (einen Patienten) 90 Stunden oder länger am Leben erhält, bekommt man einen zusätzlichen Bonus“, fuhr er fort.

„Jeder Atemtherapeut wird Ihnen sagen, dass man, sobald man jemanden intubiert hat, innerhalb von 24 Stunden prüft, ob sich die Person so weit erholt hat, dass wir sie von der Intubation befreien können. Denn jeder Tag, an dem man intubiert ist, bringt einen dem Tod näher. Das ist einfach eine Tatsache.“

„Wie kann es sein, dass die Krankenhäuser einen Anreiz haben, Menschen 90 Stunden lang festzuhalten?“, sagte McCarthy und fügte hinzu: „Ich wüsste gerne, wer in dem Raum saß, in dem diese Protokolle geplant wurden.“

Der Autor betonte, dass Krankenhäuser heutzutage als Unternehmen agieren und nicht wie früher als karitative Einrichtungen – das heißt, sie sind „gewinnorientiert“. Wenn sie also Geldprämien für die Umsetzung bestimmter Protokolle erhalten, weisen sie einfach ihr gesamtes Personal an, diese auszuführen.

McCarthy sagte, dass Krankenhäuser nach Aussagen von Krankenschwestern Informanten bestraften, um diese tödlichen Protokolle zu verbergen.

Eine Gruppe, die „buchstäblich mit den Vereinten Nationen verbunden war“, Team Halo, das sich, wie McCarthy feststellte, der Bekämpfung von „Anti-Vaxxern“ verschrieben hatte, „verwandelte“ sich während des COVID-Ausbruchs in eine Gruppe, die es auf Krankenschwestern abgesehen hatte, die Missstände aufdeckten.

„Sie gaben die Adressen und Telefonnummern der Krankenschwestern weiter. Sie ermutigten Unruhestifter, an ihrer Tür aufzutauchen und sie zu bedrohen“, sagte McCarthy und erzählte, wie bei einer Krankenschwester, die „in der Provinz von Nevada“ wohnt, Leute „an ihrer Tür auftauchten“, nachdem sie geoutet worden war.

„Es gab auch Leute, die bei den Krankenpflegebehörden Beschwerde gegen die Krankenschwestern einreichten. Vielen von ihnen wurde die Zulassung zur Krankenpflege entzogen“, fügte McCarthy hinzu.

„Und das waren die Schläger, die hinausgingen und diese Krankenschwestern terrorisierten. Die Krankenschwestern wurden also nicht nur bei der Arbeit misshandelt – sie wurden alle entlassen. Jeder, der sich zu Wort meldete und nicht aufhörte, wurde entlassen. Sie wurden auch danach aufgespürt und bestraft. Sie sind durch die Hölle gegangen“, sagte McCarthy.

McCarthys Buch über seine Erkenntnisse, „What the Nurses Saw,“ wird derzeit auf Amazon verkauft und hat im Durchschnitt volle Fünf-Sterne-Bewertungen erhalten.