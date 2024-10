Meta-Mitarbeiter geben zu, dass Facebook Pro-Trump-, konservative und anti-demokratische Beiträge zensiert.

David Lindfield

Meta-Mitarbeiter wurden in einem Undercover-Video dabei erwischt, wie sie zugaben, dass die Social-Media-Plattformen Facebook und Instagram des Unternehmens konservative Inhalte gezielt zensieren, um linke Narrative zu fördern und die Demokraten zu unterstützen.

Das Undercover-Journalistenbüro OMG Media von James O’Keefe nahm die Mitarbeiter mit versteckten Kameras auf.

Sie wurden dabei gefilmt, wie sie zugaben, dass Facebook Pro-Trump-Beiträge zensiert und unverhältnismäßig viele „Faktenkontrollen“ bei Konservativen vornimmt.

Das Unternehmen nimmt auch Beiträge ins Visier, die sich kritisch über die Demokraten und Kamala Harris äußern und die der Tech-Gigant als „Fehlinformationen“ bezeichnet.

Laut einem brisanten Undercover-Bericht, der von OMG Media veröffentlicht wurde, glauben drei Meta-Mitarbeiter, dass das Unternehmen voreingenommen gegenüber Republikanern ist.

Die Mitarbeiter von Facebook und seiner Muttergesellschaft Meta sind unter anderem Software-Ingenieure, Datenwissenschaftler und Ingenieure für maschinelles Lernen.

Matthew Fowler, ein Software-Ingenieur bei Meta, erzählte einem von O’Keefes Undercover-Journalisten bei einem gefälschten Date, dass sie, wenn sie Trump-freundliche Inhalte sehen, diese „untersuchen“.

„Dann wird ein anderes Team damit beauftragt, den Beitrag zu löschen“, erklärte Fowler.

Er behauptete, dass die Mehrheit der „Desinformationen“, die sein Team beobachtet, von Konservativen stammen.

Fowler stellte klar, dass Metas „Desinformations“-Untersuchungen für ihren Verifizierungsprozess von den Konzernmedien abhängig sind.

Er enthüllte, dass Inhalte, die nicht mit den Narrativen der liberalen Konzernmedien übereinstimmen, automatisch als „Desinformation“ gekennzeichnet werden.

„Die Nachrichten werden ihre Arbeit machen, und auf der Grundlage dessen, was die Nachrichtenagenturen sagen, müssen Sie darauf vertrauen“, betonte er.

BREAKING: Zweite Runde von Meta Engineers deckt Zensurpraktiken auf: „Pro-Trump“-Posts „gehen nur bis zu einem anderen Team, um es zu entfernen"



„Normalerweise waren die Desinformationen, die wir gesehen haben, pro-Trump… We'll investigate, and then it goes just up to another team to take it [the post] down,“… pic.twitter.com/EJ6DnXjkFk