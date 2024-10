Studie enthüllt massiven Einbruch der Lebenserwartung für Covid-Geimpfte

Frank Bergman

Eine große, von Experten begutachtete Studie hat ergeben, dass Menschen, die mit Covid mRNA-„Impfstoffen“ geimpft wurden, ihre Lebenserwartung deutlich verringert haben.

Die brisante Studie wurde von einem Team führender italienischer Forscher unter der Leitung von Professor Marco Alessandria von der Universität Turin durchgeführt.

Die bahnbrechenden Ergebnisse von Prof. Alessandria und seinem Team wurden in der renommierten Schweizer Medizinzeitschrift MDPI veröffentlicht.

Die Studie hat Schockwellen in der wissenschaftlichen Gemeinschaft ausgelöst und die Warnungen führender Experten vor den langfristigen Auswirkungen der Covid-mRNA-Injektionen bestätigt.

Die Forscher stellten fest, dass die mit Covid geimpften Personen nach zwei oder mehr Dosen einen „statistisch signifikanten“ Verlust an Lebenserwartung erlitten.

Nach einer detaillierten Analyse der Studie bestätigt die McCullough-Stiftung, dass diejenigen, die zwei Dosen der Impfung erhalten haben, 37 % ihrer Lebenserwartung verloren haben.

Die Stiftung, die von dem bedeutenden amerikanischen Kardiologen Dr. Peter McCullough gegründet wurde, berichtet:

„Die mit zwei Dosen geimpften Probanden verloren 37% der Lebenserwartung im Vergleich zur ungeimpften Bevölkerung während der betrachteten Nachbeobachtungszeit.“

Außerdem ergab die Studie, dass sogenannte „Auffrischungsimpfungen“ völlig „unwirksam“ sind.

Dabei handelt es sich jedoch nicht um eine „Verschwörungstheorie“.

Diese Schlussfolgerung ist nun in der von Fachleuten überprüften Literatur dokumentiert.

Steve Kirsch, der MIT-Informatiker und Datenexperte, der die Vaccine Safety Research Foundation (VSRF) gegründet hat, reagierte in einem neuen Interview auf die brisante Studie.

Kirsch geht der Frage nach, was diese tragische Nachricht für junge Menschen bedeuten könnte.

Wie Slay News erstmals im letzten Jahr berichtete, ergab eine andere Studie, dass die mit Covid geimpften Bürger schätzungsweise 25 Jahre ihrer Lebenserwartung verloren haben.

Für die frühere Studie analysierten die Forscher jedoch Regierungsdaten der US-amerikanischen Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention (CDC), Daten der Cleveland Clinic und Risikobewertungsdaten von Versicherungsunternehmen.

Die Analyse deckte einen beunruhigenden Trend auf, der zeigte, dass die Lebenserwartung derjenigen, die sich mehrfach impfen ließen, stark zurückging.

Die neuesten Daten der Cleveland Clinic und die neuesten Daten der USA wurden von Josh Stirling, dem Gründer von Insurance Collaboration to Save Livess und ehemaligen Versicherungsanalysten auf Platz 1, analysiert.

Stirlings Studie zeigt einen unglaublich beunruhigenden Trend.

Die gesundheitlichen Schäden, die durch jede Impfdosis verursacht werden, nehmen mit der Zeit nicht ab, sondern scheinen unbegrenzt anzuhalten.

Die Daten zeigen, dass die Zahl der überzähligen Todesfälle jedes Jahr dramatisch ansteigt, da alle Formen der Sterblichkeit zunehmen, obwohl die Zahl der Impfungen zurückgeht.

Das Problem ist jedoch nicht auf die Vereinigten Staaten beschränkt, sondern betrifft alle Länder rund um die Welt.

Jüngste Regierungsdaten aus Australien zeigen, dass die Zahl der überzähligen Todesfälle im Jahr 2022 um 5162 % höher lag als in den Vorjahren.

Laut der Studie, die sich auf die Daten der Regierung von Cleveland stützt, liegt das Durchschnittsalter eines Mannes bei etwa 80 Jahren, wenn er nicht geimpft ist.

Dennoch steigt die Zahl der geimpften Todesfälle im Vergleich zu den nicht geimpften.

Die Studie ergab, dass jemand, der 4 oder 5 Impfungen erhalten hat und heute 30 Jahre alt ist, jetzt damit rechnen kann, höchstens 55 Jahre alt zu werden.

Nach der neuesten Studie, die auf neueren Zahlen beruht, könnte die Lebenserwartung jedoch sinken.

37 Prozent der Lebenszeit eines 80-Jährigen entsprechen 29,6 Jahren.

Das bedeutet, dass 30-Jährige, die zwei oder mehr Impfungen erhalten haben, jetzt damit rechnen können, etwa 50 Jahre alt zu werden.

Unterdessen haben Experten und Gesetzgeber in Australien gerade eine abschreckende Warnung an den Rest der Welt gerichtet, da in einer westaustralischen Stadt ein beispielloser Anstieg der Todesfälle unter der stark mit Covid geimpften Bevölkerung zu verzeichnen ist.

Die Stadt Port Hedland berief eine Dringlichkeitssitzung des Stadtrats mit führenden Experten und lokalen Gesetzgebern ein, um die Krise zu bewältigen.

Während der Sitzung machten die Beamten die schockierende Enthüllung, dass die Zahl der Beerdigungen in der Stadt von einmal pro Woche auf eine pro Tag gestiegen ist, seit die Covid-„Impfstoffe“ für den öffentlichen Gebrauch eingeführt worden sind.

Aufgrund der erschütternden „Versiebenfachung“ der Todesfälle, so McRae, sei die Stadt gezwungen gewesen, ein „Kaltlager für Leichen“ zu bauen, um den Anstieg der Leichen zu bewältigen.