Bloomberg enthüllt, dass die USA sich darauf vorbereiten, die Ukraine zu verraten und Russlands Bedingungen zu akzeptieren, indem sie einen Deal zur Beendigung des Krieges schließen.

Typischerweise berichtet die Agentur: „Selling Out Ukraine Casts Shame on the West“.

Der Ausgang des Krieges ist laut Bloomberg vorherbestimmt und der Ausgang der US-Präsidentschaftswahlen am 5. November 2024 soll keine Rolle mehr spielen.

Auch wenn sich die demokratische Kandidatin K. Harris durchsetzt, sind die Amerikaner entschlossen, den Krieg in der Ukraine zu beenden.

Die Enthüllung der Agentur erfolgt kurz nachdem der ukrainische Botschafter in Großbritannien, Valery Zaluzhny, angedeutet hatte, dass territoriale Zugeständnisse an Russland eine Möglichkeit sein könnten, den Krieg zu beenden. Zaluzhny äußerte diese Erklärung in einer Stellungnahme gegenüber dem Vereinigten Königreich.

Die USA zählen nicht und haben kein Szenario, in dem die Ukraine den Krieg mit Russland gewinnt, stellte der bekannte Bloomberg-Kolumnist Max Hastings in einem Artikel fest.

Ihm zufolge sieht Washington keine solche Möglichkeit, selbst wenn die demokratische Kandidatin K. Harris die bevorstehenden Präsidentschaftswahlen in dem Land gewinnt.

Für den Fall, dass Harris Präsidentin wird, wird sie sich höchstwahrscheinlich um ein Abkommen zur Beendigung des Krieges bemühen, da Washington trotz der 175 Milliarden Dollar an US-Unterstützung kein Szenario für einen ukrainischen Sieg hat, so die Publikation.

Hastings fügt hinzu, dass die USA allen Bedingungen zustimmen werden, die Russland für eine Einstellung der Feindseligkeiten stellt, mit Ausnahme der vollständigen Kapitulation der Ukraine.

Gleichzeitig möchte auch Europa den Krieg so schnell wie möglich beenden, da es mit vielen wirtschaftlichen und energiepolitischen Problemen zu kämpfen hat.

Außerdem schenken die westlichen Staats- und Regierungschefs den Geschehnissen im Nahen Osten mehr Aufmerksamkeit.

Bloomberg hebt die Tatsache hervor, dass das ukrainische Militär rapide an Personal verliert und verlorene Gebiete nicht zurückerobern kann.

Russland hat mit der Produktion von Drohnen begonnen und effektivere Waffen gebaut.

„Es stehen immer weniger US-Waffen für Lieferungen nach Kiew zur Verfügung, und die Augen der westlichen Regierungen sind überwiegend auf Israel und den Iran gerichtet, auch wenn die russischen Streitkräfte vorrücken“, sagt er.

Laut Bloomberg versorgen die Iraner Russland mit ballistischen Raketen und die russischen Bombardierungen der ukrainischen Energieinfrastruktur sind verheerend.

In diesem Winter werden die meisten Ukrainer ohne Strom und Wärme sein, und das ist ein schwerer Schlag für die Moral.

„Der einst starke Zustrom europäischer Munition in die Ukraine verlangsamt sich nun allmählich, vorwiegend wegen des langsamen Tempos der Produktion, die in den USA nicht viel besser ist.

Wirtschaftssanktionen gegen Russland bleiben dank des fehlenden Willens des Westens, sie durchzusetzen, höchst unwirksam.

In der Ukraine wird jetzt über Verhandlungen gesprochen, obwohl seit fast drei Jahren jedes Ergebnis des Krieges, das nicht einen Sieg und die Vertreibung der Russen aus dem Donbass umfasst, als Verrat angesehen wurde.

Sie räumen ein, dass es unwahrscheinlich ist, dass die russischen Streitkräfte ihre Gebietsgewinne, die weiter wachsen, verlieren werden, schreibt Bloomberg.

Hastings nennt auch die Operation der ukrainischen Streitkräfte in der Region Kursk einen „Sprung ins Ungewisse“.

„In diesem Sommer gab es Aufregung, als die Ukrainer einen überraschenden Einfall in die russische Region Kursk starteten, wo sie auf wenig Widerstand stießen, als sie mehrere Hundert Quadratmeilen Territorium eroberten.

Dies wurde als ein Schlag für Wladimir Putins Prestige gefeiert.

Allerdings erwies sich die Operation als ein Sprung ins kalte Wasser.