Indische Studie findet beunruhigende Trends bei COVID-19 Geimpften auf der Intensivstation, hohe Inzidenzsterblichkeit

Mediziner, die an verschiedenen akademischen medizinischen Zentren in Indien tätig sind, bewerten in dieser Studie den Zeitpunkt der COVID-Impfung und der Einweisungsdiagnose in Indien sowie deren Auswirkungen auf die Sterblichkeit auf der Intensivstation. Der Zeitpunkt der Impfung kann helfen, unerwünschte Ereignisse zu identifizieren, die direkt mit der Impfung zusammenhängen.

Während des Zeitraums dieser Studie wurden zwei Impfstoffe auf den Markt gebracht, darunter ein adenoviraler Vektorimpfstoff namens ChAdOx1 nCov-19 sowie Covishield, der zunächst von der Universität Oxford entwickelt, dann von AstraZeneca lizenziert und mitentwickelt wurde, und für Indien wiederum lizenziert an Serum Institute of India (SII), sowie einen von Bharat Biotech entwickelten inaktivierten Impfstoff mit der Bezeichnung BBV152 COVID-19 oder dem Handelsnamen Covaxin. Als Vertreter der Prüfärzte führten Dr. Amarja A. Havaldar, Critical Care Medicine, St. John’s Medical College Hospital, Bengaluru und Kollegen diese retrospektive Kohortenstudie in vier Zentren in Indien durch. Teilnehmer dieser Studie waren geimpfte Patienten (erste oder zweite Dosis), die mit einer nicht-COVID-Erkrankung auf der Intensivstation aufgenommen wurden. Die Studie war so angelegt, dass die Patienten anhand des Zeitintervalls seit der Impfung in die Kategorien ≤42 Tage oder >42 Tage eingeteilt wurden. Der primäre Endpunkt dieser Untersuchung: Die Sterblichkeit auf der Intensivstation. Die sekundären Endpunkte waren die Dauer des Aufenthalts auf der Intensivstation und die Dauer der mechanischen Beatmung.

Die Ergebnisse der Studie waren beunruhigend. So traten bei Patienten nach der COVID-Impfung thromboembolische Ereignisse und neuromuskuläre Erkrankungen auf, die eine Einweisung in die Intensivstation erforderten. Ferner entdeckten Dr. Havaldar und Kollegen eine signifikant höhere Sterblichkeit in den Altersgruppen >66 Jahre und ≤35 Jahre, wenn sie innerhalb von 42 Tagen nach der COVID-Impfung aufgenommen wurden. Patienten, die mit zerebrovaskulären Erkrankungen eingeliefert wurden, hatten ebenfalls eine höhere Sterblichkeit.

In der Zeitschrift Cureus berichten die Autoren über Ergebnisse, die laut TrialSite einer genaueren Untersuchung bedürfen. Die Hauptautoren sind mit dem St. John’s Medical College Hospital, Critical Care Medicine verbunden.

Ergebnisse

Das Studienteam konzipierte das Protokoll so, dass 175 Patienten der Intensivstation einbezogen wurden. Bei einem Durchschnittsalter der Teilnehmer von 53,49 (15,89) Jahren waren 61,14 % der Teilnehmer männlich.

Insgesamt betrug die Sterblichkeitsrate auf der Intensivstation in dieser Kohorte (geimpft und auf der Intensivstation hospitalisiert) 24,57 % (18,38 % bis 31,63 %).

Havaldar und Kollegen berichten, dass in der Patientengruppe folgendes beobachtet wurde:

Erkrankungsereignis nach COVID Vax % Thromboembolische Ereignisse wie das akute Koronarsyndrom (ACS) 7.43% Zerebrovaskulärer Unfall (CVA), 7.43% Mesenteriale Ischämie 1.14%

3,43 % oder sechs Patienten entwickelten eine neuromuskuläre Erkrankung.

Wie sieht es mit der Sterblichkeit aus? Die Autoren berichten, dass die Sterblichkeit bei Patienten >66 Jahren höher war, gefolgt von einem Alter ≤35 Jahren, wenn sie ≤42 Tage nach der Impfung aufgenommen wurden (p=0,008), was beunruhigende Fragen aufwirft. Die Sterblichkeit war bei zerebrovaskulären Störungen höher und klinisch signifikant (p<0,001).

Die Zeit von der Impfung bis zur Aufnahme in die Intensivstation war bei Nicht-Überlebenden signifikant kürzer als bei Überlebenden (p=0,033). Obwohl statistisch nicht signifikant, war der Anteil der Sterblichkeit (30,14 %) bei Patienten, die innerhalb von 42 Tagen nach der Impfung aufgenommen wurden, höher als bei Patienten, die nach 42 Tagen nach der Impfung aufgenommen wurden (20,59 %), p=0,148.

In dieser Studie weisen die Autoren darauf hin, dass „neuromuskuläre Erkrankungen möglicherweise mit der Impfung in Zusammenhang stehen; eine Kausalität konnte jedoch nicht festgestellt werden“.

Außerdem war „die Zeit nach der Impfung allein der signifikante Faktor in der logistischen Regression nach Anpassung für Kovariaten, einschließlich APACHE II“.

Beschränkungen