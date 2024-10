Was im Norden des Gazastreifens passiert, beweist, dass Israel über alles gelogen hat.

Wir waren immer auf diesen Punkt zugesteuert. Einmal mussten sie aufhören, über Geiseln und Selbstverteidigung und menschliche Schutzschilde zu lügen und die Hamas auszuschalten, und einfach sagen: „Haha, ja, wir stehlen tatsächlich einen Haufen palästinensisches Land“;

Caitlin Johnstone

Hamas-Führer Yahya Sinwar ist getötet worden. Er starb nicht versteckt hinter Zivilisten oder als Frau verkleidet, wie Israel-Apologeten seit einem Jahr behaupten, sondern allein und in Uniform im Kampf gegen die israelischen Streitkräfte, wobei ihm ein Arm durch Panzerfeuer abgeschossen wurde.

Sinwars Tod wird keinen bedeutenden Einfluss auf das Verhalten der Hamas oder Israels haben, daher ist es lustig zu sehen, wie sich die Unterstützer Israels aufplustern, als sei dies eine Art Erfolg. Israel wird weiterhin Krankenhäuser bombardieren, Kindern in den Kopf schießen, Zivilisten absichtlich verhungern lassen und daran arbeiten, palästinensisches Land zu stehlen, genau wie es das gestern getan hat, und die Palästinenser werden sich weiterhin dagegen wehren, genau wie sie es gestern getan haben.

Daran hat sich nichts geändert. Wenn Israel tatsächlich all diese Menschen mit dem Ziel töten würde, die Hamas zu zerstören, dann wäre Sinwars Tod vielleicht von Bedeutung, aber Israels Ziel ist nicht die Zerstörung der Hamas. Israels Ziel ist die ethnische Säuberung und Annexion von Gaza. Dies ist inzwischen allgemein bekannt und kann nicht ernsthaft infrage gestellt werden. Der einzige Sieg, den Israels Befürworter hier für sich beanspruchen können, ist der der Rache, und das ist nur leeres Ego-Getue, das sich nur für sehr egozentrische Menschen real anfühlt.

Man sieht sogar, wie Israel-Apologeten versuchen, Sinwar einen „Feigling“ zu nennen, weil er so gestorben ist, was absurd ist. Er starb im Kampf gegen Soldaten, Drohnen und einen verdammten Panzer mit einem gottverdammten Arm. Westliche Männer wichsen sich einen ab und fantasieren davon, so zu sterben und sterben dann in Pflegeheimen an Parkinson-Komplikationen mit Bäuchen voller Vanillepudding. Man darf ihn nicht einen Feigling nennen.

Keine Hamas-Propaganda wird die Hamas jemals knallharter aussehen lassen als Israels Aufnahmen von Sinwar, der mit seinem einzigen verbliebenen Arm einen Stock nach einer IDF-Drohne wirft, kurz bevor er stirbt. Ich kann ehrlich gesagt nicht glauben, dass sie dieses Video veröffentlicht haben. Sie hätten genauso gut ein rotes Dreieck auf die Drohnenkamera zeigen können.

❖

Jemand filmte von seinem Fenster im nördlichen Gazastreifen den Moment, als die israelischen Streitkräfte, die ein Kind mit einer Scharfschützen-Drohne verletzt hatten, einen Luftangriff auf den Ort starteten, nachdem Menschen zu seiner Rettung gerannt waren. Stellen Sie sich vor, Sie haben Angst, einem verletzten Kind zu Hilfe zu eilen, weil Sie dafür getötet werden könnten.

Das ist der Albtraum, den die Palästinenser in Gaza erleben. Ein Kind, das von einem fliegenden Roboter verletzt wurde, könnte als Köder benutzt werden, um Rettungskräfte anzulocken, die sie dann bombardieren. Eine, in der die Menschen mit ansehen müssen, wie ihre Familienmitglieder vor ihren Augen bei lebendigem Leib verbrennen. Eine, in der sie mit anhören müssen, wie ihr behinderter Angehöriger im Nebenzimmer von Hunden zerfetzt wird, während sie von israelischen Soldaten mit vorgehaltener Waffe festgehalten werden. Eine, in der sie mit ansehen müssen, wie alles, was sie je gekannt haben, um sie herum verbrannt wird, während die Welt zuschaut und gähnt.

Fick dich, wenn du das mitmachst. Fick dich, wenn du das ignorierst. Fick dich, wenn du versuchst, andere Leute davon abzuhalten, sich dem zu widersetzen. Fick dich, fick dich, fick dich.

Sie warteten, bis alle, die auf das verletzte Kind zugerannt waren, angekommen waren. Gewöhnliche palästinensische Zivilisten leisten mehr wichtige journalistische Arbeit, indem sie ihren eigenen Völkermord aus den Fenstern ihrer Häuser filmen, als die gesamte westliche Presse in einem ganzen Jahr.

