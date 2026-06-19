CENTCOM gibt bekannt, dass die Seeblockade des Hormuz-Kanals endet und der Energiefluss im Golf wieder in Gang kommt und weitere Updates

Von Tyler Durden

Zusammenfassung:

Das US- CENTCOM gibt bekannt, dass die Seeblockade der USA am Hormuz-Kanal „aufgehoben“ wurde

Der CEO von Kuwait Petroleum erklärt, dass die Energieproduktion in einer Woche hochgefahren wird

Iranische Medien berichten, dass sich der Verkehr in den südlichen Häfen wieder normalisiert

Die Normalisierung am Hormuz-Kanal beginnt, während saudische Supertanker den Kanal verlassen und eine Flut von Öl aus dem Persischen Golf nach Asien strömt

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Die rund zweimonatige Seeblockade der Straße von Hormus durch die US-Marine ist laut einer Mitteilung des US-Zentralkommandos (CENTCOM) auf X offiziell beendet. Dies stellt eine erhebliche Deeskalation in der Golfregion dar, da erste Anzeichen darauf hindeuten, dass sich der Energiefluss durch diese wichtige Wasserstraße mittels Tankschiffen wieder normalisiert.

„Heute haben die US-Streitkräfte gemäß der Anweisung des Präsidenten die Blockade für den gesamten Schiffsverkehr, der in iranische Häfen und Küstengebiete ein- und ausläuft, aufgehoben“, erklärte CENTCOM.

CENTCOM fuhr fort: „Die amerikanischen Streitkräfte behindern den Schiffsverkehr von und zu iranischen Häfen am Arabischen Golf und am Golf von Oman nicht. Alle Maßnahmen der US-Streitkräfte zur Durchsetzung der Blockade wurden eingestellt. Unsere großartigen Kriegsschiffe werden in der Region verbleiben, um sicherzustellen, dass alle Aspekte der Vereinbarung eingehalten, befolgt und in vollem Umfang umgesetzt werden.“

Today, U.S. forces lifted the blockade on all maritime traffic entering and exiting Iranian ports and coastal areas, in accordance with the President's direction. American forces are not impeding the transit of vessels to or from Iranian ports. All U.S. military blockade… — U.S. Central Command (@CENTCOM) June 18, 2026

Übersetzung von „X“: Heute haben die US-Streitkräfte gemäß der Anweisung des Präsidenten die Blockade für den gesamten See- und Schiffsverkehr, der in iranische Häfen und Küstengebiete ein- und ausläuft, aufgehoben. Amerikanische Streitkräfte behindern den Transit von Schiffen zu oder von iranischen Häfen nicht. Alle Bemühungen der US-Streitkräfte zur Durchsetzung der Blockade sind eingestellt. Unsere großartigen Marineschiffe werden in der allgemeinen Region verbleiben, um sicherzustellen, dass alle Aspekte der Vereinbarung eingehalten, befolgt und in vollem Umfang wirksam sind.

Der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormuz ist nach wie vor gering.

Auf der Suche nach Anzeichen für eine Normalisierung der Lage am Hormuz

Die Aufmerksamkeit der institutionellen Handelsabteilungen richtet sich zunehmend auf Anzeichen für eine Normalisierung der Lage an der Seestraße von Hormuz.

At the time of writing at least 14 transits through the Strait of Hormuz were recorded on Thursday June 18 – up from just 2 on the same day last week pic.twitter.com/qcWLrWewCy — Lloyd's List (@LloydsList) June 18, 2026

Übersetzungen von „X“: Mehrere große Frachtschiffe, die von einigen der weltweit führenden Reedereien gesteuert werden, darunter die Grimaldi Group, Cosco und NYK, verlassen endlich den Persischen Golf im Mittleren Osten, zeigen Daten von Lloyd’s List Intelligence.

Zum Zeitpunkt des Schreibens wurden am Donnerstag, dem 18. Juni, mindestens 14 Durchfahrten durch die Straße von Hormus registriert – im Vergleich zu nur 2 am selben Tag letzte Woche.

Zuvor hatten wir ausführlich darüber berichtet, wie saudische Supertanker begannen, die enge Wasserstraße in Richtung Asien zu verlassen, und dabei auch darauf hingewiesen, dass nach wie vor ein riesiger Rückstau an Tankern darauf wartet, den Persischen Golf zu verlassen, während der Prozess der Wiederöffnung in Gang kommt.

Bloomberg berichtete unter Berufung auf die halboffizielle iranische Studenten-Nachrichtenagentur, dass sich der Schiffsverkehr in den südlichen Häfen wieder normalisiert, wobei Schiffe mit lebenswichtigen Gütern eintreffen und zwei Tanker auslaufen.

In einem separaten Bloomberg-Bericht wurde der CEO der Kuwait Petroleum Corp., Scheich Nawaf Al-Sabah, zitiert, der in einem Interview erklärte, dass die kuwaitische Fördermenge voraussichtlich innerhalb einer Woche 2 Millionen Barrel pro Tag übersteigen werde.

„Wir gehen davon aus, dass wir innerhalb einer Woche ab jetzt 2 Millionen Barrel pro Tag überschreiten können“, so Nawaf Al-Sabah.

Er fügte hinzu: „Und sofern die internationale Handelsschifffahrt wieder in der Lage ist, die kuwaitischen Häfen anzulaufen, sollten wir in der Lage sein, die Produktion auf das Vorkriegsniveau innerhalb weniger Wochen wieder aufzunehmen.“

Vor dem Konflikt produzierte Kuwait 2,5 Millionen Barrel pro Tag, doch seitdem ist die Fördermenge auf bis zu eine halbe Million Barrel pro Tag eingebrochen.

Zuvor hatte das Rohstoffteam von BofA Global Research seine Brent-Prognose für 2026 von 93 US-Dollar/Barrel auf 82 US-Dollar/Barrel gesenkt und dies mit einer Flut von Rohöl begründet, die in den kommenden Wochen und Monaten den Weltmarkt erreichen werde, da sich die Normalisierung der Lage am Hormuz-Kanal beschleunige.

„Das Team hat zudem seine Brent-Prognose für 2027 von 78 US-Dollar pro Barrel auf 70 US-Dollar pro Barrel gesenkt, da für das Jahr ein Überschuss von 1,1 Mio. Barrel pro Tag prognostiziert wird“, so die Analysten der BofA.

Die Normalisierung der Lage in der Straße von Hormuz beginnt: Saudische Supertanker verlassen die Region, und eine Flut von Öl aus dem Persischen Golf strömt nach Asien

Der Energiefluss durch die Straße von Hormus nimmt am Donnerstag nach dem vorläufigen Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran wieder Fahrt auf: Mehrere von Saudi-Arabien kontrollierte Supertanker durchqueren die wichtige Wasserstraße und verlassen den Persischen Golf.

Im Persischen Golf hat sich ein riesiger Stau von Rohöl- und LNG-Tankern gebildet, die sich darauf vorbereiten, die Engstelle von Hormus in Richtung Asien zu passieren. Laut Bloomberg könnten bald 31 Supertanker mit einer Ladung von etwa 62 Millionen Barrel Rohöl auslaufen.

Die tatsächliche Zahl der Rohöl- und LNG-Tanker, die sich auf die Ausfahrt vorbereiten, könnte deutlich höher sein, da einige Tanker ihre Transponder möglicherweise ausschalten. Nach dem Auslaufen steuern viele dieser Tanker Häfen in Ostasien an, wo sie nach etwa drei Wochen eintreffen werden.

Eine der wichtigsten Entwicklungen in der vergangenen Nacht war, dass drei von Saudi-Arabien kontrollierte Supertanker, darunter die von Bahri kontrollierten saudischen VLCCs „Shaden“, „Jaham“ und „Awtad“, ihre Transponder einschalteten und begannen, den Persischen Golf zu verlassen.

Der Schiffsverkehr liegt weiterhin weit unter dem normalen Niveau, und es könnte viele Monate dauern, bis sich die Lage wieder normalisiert.

„Es gibt bestimmte praktische Schritte, die unserer Meinung nach notwendig sind, bevor die Schiffe, die seit 110 Tagen im Golf festsitzen, die Durchfahrt durch die Straße von Hormus wieder aufnehmen können“, erklärten Sheila Cameron, CEO, und Neil Roberts, Leiter des Bereichs Schifffahrt und Luftfahrt bei der Lloyd’s Market Association, in einer Stellungnahme gegenüber Bloomberg.

Cameron fuhr fort: „Die wichtigste Voraussetzung für eine Erholung ist Stabilität und Sicherheit für Reeder und Versicherer. Der Weg zur Erholung im Golf wird lang und kompliziert sein. Es wird Monate dauern, bis im internationalen Schiffsverkehr wieder eine gewisse Normalität einkehrt, da sich Schiffe am falschen Ort befinden und die Lieferketten gestört sind.“

Daan Struyven, Co-Leiter des Global Commodities Research bei Goldman Sachs, erklärte gegenüber Kunden: „Wir gehen nun davon aus, dass sich die Exporte aus dem Persischen Golf bis Ende Juli auf das Vorkriegsniveau normalisieren werden.“

Am Donnerstagmorgen fielen die Brent-Rohöl-Futures unter 78 US-Dollar, während West Texas Intermediate bei knapp 74 US-Dollar notierte. Händler preisen bereits die bevorstehende Flut von auf dem Seeweg transportiertem Rohöl ein.

Die Terminkurven für Dubai- und Murban-Rohöl haben sich in ein Contango verwandelt, Oman-Rohöl wird mit einem Abschlag gegenüber Dubai gehandelt, und einige Diesel-Ladungen werden unter dem Referenzpreis gehandelt, nachdem sie zuvor hohe Aufschläge erzielt hatten.

Die ersten Anzeichen einer Normalisierung sind bereits sichtbar, nachdem Präsident Trump am Mittwoch auf dem G7-Gipfel einräumte, dass das vorläufige Friedensabkommen mit dem Iran zur Wiederöffnung der Straße von Hormus unterzeichnet wurde, als die USA kurz davor standen, „in etwa vier Wochen keine Reserven mehr zu haben“.

*Trump Says `We Run Out of Reserves in About Four Weeks'



we know, but maybe not the smartest thing to admit https://t.co/N28eXJih5e — zerohedge (@zerohedge) June 17, 2026

Übersetzung von „X“: *Trump sagt: „Wir gehen in etwa vier Wochen mit den Reserven aus“, wir wissen Bescheid, aber vielleicht nicht das Klügste, das zuzugeben

Struyven merkte an, dass sich die Kapitalflüsse selbst dann, wenn die erwartete „Normalisierung“ bis Ende nächsten Monats eintritt, möglicherweise nur auf 70 % des Vorkriegsniveaus erholen werden …

Aktuelle Schlagzeilen der letzten Nacht (mit freundlicher Genehmigung von Bloomberg):

Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran

• Präsident Trump unterzeichnete am Mittwochabend im Schloss von Versailles im Anschluss an den G7-Gipfel ein vorläufiges Friedensabkommen mit dem Iran

• Das Abkommen ist nun in Kraft getreten und wurde laut US-amerikanischen und iranischen Regierungsvertretern von beiden Präsidenten elektronisch unterzeichnet

• Die Absichtserklärung ebnet den Weg für 60 Tage dauernde Verhandlungen über das iranische Atomprogramm und andere Themen

• Der Iran erhält Sanktionsausnahmen, die es ihm ermöglichen, sofort Öl zu verkaufen und Zugang zu einem Wirtschaftsentwicklungsprogramm im Umfang von 300 Milliarden Dollar zu erhalten

• Verteidigungsminister Pete Hegseth erklärte, die USA könnten eine eiserne Blockade wieder verhängen, sollte der Iran sich nicht an das Abkommen halten

Wiederöffnung der Straße von Hormus

• Drei saudische Supertanker mit einer Ladung von etwa sechs Millionen Barrel Öl verließen am Donnerstag die Straße von Hormus; damit waren dies die ersten Rohöltanker in saudischem Besitz, die die Meerenge seit Kriegsbeginn durchquerten

• Ein beladener LNG-Tanker und ein leerer Produktentanker durchquerten die Straße von Hormus am frühen Donnerstag und folgten dabei einer von Teheran genehmigten Route für sichere Durchfahrten

• Katar brachte am Donnerstag zum ersten Mal seit Kriegsbeginn einen leeren LNG-Tanker durch die Straße von Hormus zurück in den Persischen Golf

• Goldman Sachs schätzt, dass sich die Öllieferungen durch die Straße von Hormus nur auf etwa 70 % des Vorkriegsniveaus erholen könnten, wobei die Normalisierung möglicherweise bis Ende nächsten Monats abgeschlossen sein könnte

Wirtschaftliche Auswirkungen

• Die US-Benzinpreise fielen am Donnerstag erstmals seit März unter 4 Dollar pro Gallone, nachdem sie im Mai einen Höchststand von über 4,50 Dollar erreicht hatten

Kritik am Abkommen und Komplikationen

• Trump sah sich Widerstand von Republikanern gegenüber, die das Abkommen und die Milliarden von Dollar, die nach Teheran fließen sollen, ablehnen

• Trump hat am Mittwoch mehrere rote Linien beiseitegeschoben und angedeutet, dass der Iran das Recht haben sollte, Uran anzureichern, ballistische Raketen zu entwickeln und auf eingefrorene Gelder zuzugreifen

• Israel lehnte eine US-Forderung zum Abzug von Truppen aus dem Südlibanon ab und verwies auf die anhaltende Präsenz der Hisbollah, was die umfassenderen Friedensbemühungen zu erschweren droht

Ermittlungen gegen die iranische Führung

• Das US-Justizministerium untersucht derzeit, wie der oberste Führer des Iran, Mojtaba Khamenei, ein globales Anlageportfolio mit Engagements bei Wall-Street-Banken aufgebaut hat, und prüft dabei Vorwürfe der Geldwäsche und Korruption

Verwandte rechtliche Entwicklungen

• Ein Bundesrichter gestattete dem Justizministerium am Mittwoch, ein Strafverfahren gegen die staatliche türkische Halkbank einzustellen, der vorgeworfen wurde, dem Iran bei der Umgehung von US-Sanktionen geholfen zu haben

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