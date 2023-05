Die Not ist groß, sagt Wolfgang Wodarg.

Exklusives stattzeitung.org-Interview mit Doktor Wolfgang Wodarg zum „Round-Table“.

Der Gesundheits-Politiker beklagt mangelnden politischen Willen zur Aufklärung.

Der mehrfache Facharzt unterstellt falsche finanzielle Anreize für Ärzte.

Der Buchautor von „Falsche Pandemien“ befürchtet, der mRNA-Genwirkstoff bleibt im Körper aktiv.

Am 14. April 2023 fand im „Oberschwäbischen“ ein intensiver Austausch von Ärzten und Wissenschaftlern zu Symptomatik und Therapie von Menschen statt, die sich nach einer „Impfung“ gegen Covid-19- also einer mRNA-Gentherapie, gesundheitliche Schäden zugezogen haben. Doktor Wolfgang Wodarg, Pneumologe, Hygiene-Umweltmediziner und Experte für das Gesundheitswesen war neben Prof. Dr. Ulrike Kämmerer und Prof. Dr. Arne Burkhardt einer der zehn Teilnehmer. In einem exklusiven Interview mit Stef Manzini von stattzeitung.org äußert sich Wodarg zu den gewonnenen Erkenntnissen und Bewertungen dieses „Round-Tables“. Ziel des runden Tisches war es unter anderem, eine Checkliste für Symptomatik und Therapieformen für Betroffene und Mediziner zu erarbeiten.

„Wir sind ganz kurz vor dem Durchbruch, zweifelsfrei nachzuweisen, dass es die Impfung war“, erklärt der mehrfache Facharzt, und kritisiert heftig, dass in der sogenannten „Corona-Pandemie“ die falschen finanziellen Anreize für die Ärzte gesetzt wurden. „Damit haben sich manche ein Häuschen verdient, und das war kein kleines Häuschen“, so Wolfgang Wodarg.

Der Arzt, der sich dem MWGFD (Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie) angeschlossen hat, und der