Yaccarino sagte, dass die Werbetreibenden „das Gefühl haben müssen, dass sie die Möglichkeit haben, Einfluss auf das zu nehmen, was Sie aufbauen“.

Die wahrscheinliche neue CEO von Twitter, Linda Yaccarino, eine Vorstandsvorsitzende des Weltwirtschaftsforums und Werbefachfrau bei NBCUniversal, hat kürzlich versucht, den Twitter-Eigentümer Elon Musk zur Selbstzensur zu bewegen, und ihn aufgefordert, den Werbekunden das Gefühl zu geben, dass sie Twitter „beeinflussen“ können.

Während eines Interviews mit Musk im April 2023 sagte Yaccarino zu Musk, dass Werbetreibende „das Gefühl haben müssen, dass sie die Möglichkeit haben, das, was Sie aufbauen, zu beeinflussen“.

Sie setzte ihn dann unter Druck, sich selbst zu zensieren, indem er nach 3 Uhr morgens nicht mehr twitterte. Musk willigte ein, nach 3 Uhr morgens weniger zu twittern, wehrte sich aber teilweise gegen den Versuch, seine Rede zu beeinflussen.

„Wenn ich sagen würde: ‚Ja, Sie können mich beeinflussen‘, dann wäre das falsch“, sagte Musk. „Das wäre falsch, denn das wäre eine Einschränkung der Redefreiheit.“

Yaccarino widersprach und behauptete, dass „Beeinflussung“ eher eine „offene Feedback-Schleife“ für Werbetreibende sei, um „dabei zu helfen, Twitter zu einem Ort zu machen, an dem sie gerne investieren“ in Bereichen wie „Produktentwicklung, Anzeigensicherheit und Inhaltsmoderation“.

Musk wehrte sich jedoch weiter:

„Es ist völlig in Ordnung zu sagen, dass man seine Werbung an bestimmten Stellen in Twitter sehen will und an anderen nicht, aber es ist nicht in Ordnung zu versuchen, zu sagen, was Twitter tun wird, und wenn das bedeutet, dass wir Werbedollar verlieren, dann verlieren wir sie, aber die Redefreiheit steht an erster Stelle.“

Obwohl Musk klarstellte, dass er es für falsch hält, wenn Werbetreibende versuchen, Twitter zu beeinflussen, versuchte Yaccarino immer wieder, auf den Punkt zu kommen.

Sie forderte Musk auf, sich erneut für die Wiedereinführung eines „Einflussrates“ einzusetzen, der Werbetreibenden einen „wiederkehrenden Zugang“ zur Twitter-Führung ermöglicht.

„Ich würde mich davor hüten, dass dies zu einem Rückschlag in der Öffentlichkeit führt“, warnte Musk.

Bevor Yaccarino zum neuen Twitter-CEO ernannt wurde, war sie Chairman of Global Advertising and Partnerships bei NBCUniversal. Zuvor war sie während ihrer fast zwölfjährigen Tätigkeit bei NBCUniversal Chairman of Advertising & Client Partnership und President of Cable Entertainment & Digital Advertising Sales.

Sie hat auch mehrere Verbindungen zum Weltwirtschaftsforum (WEF), einer globalen Gruppe, die sich konsequent für die Zensur von „Fehlinformationen“ einsetzt und die massenhafte Datenerfassung unterstützt.

Linda Yaccarino’s LinkedIn Seite.

In ihrem LinkedIn-Profil gibt Yaccarino an, dass sie seit Januar 2019 Executive Chair des WEF ist. Derzeit ist sie die Vorsitzende der WEF-Taskforce zur Zukunft der Arbeit. Sie ist auch Mitglied des WEF-Lenkungsausschusses für die Medien-, Unterhaltungs- und Kulturindustrie. Außerdem engagiert sie sich stark für die WEF-Initiative Value in Media. Yaccarino hat auf der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums über die Gestaltung der Zukunft von Medien, Unterhaltung und Kultur gesprochen.