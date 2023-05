Trump lag in einer wichtigen Sache, die er während der CNN Town Hall gesagt hat, völlig falsch

Die überwiegende Mehrheit seiner Äußerungen entsprach einer „America First“-Perspektive. Aber es gab eine Sache, die er ein paar Mal betont hat und die schlichtweg falsch war.

„Unser Land wird von dummen Leuten zerstört, von sehr dummen Leuten“, sagte Donald Trump während seiner Town Hall auf CNN am Mittwochabend.

Es gibt definitiv dumme Leute im Biden-Harris-Regime, einschließlich und vor allem die beiden Leute, die angeblich an der Spitze der Nahrungskette im Weißen Haus stehen. Aber wir müssen den Feind ganz klar erkennen. Diese Nation wird nicht von dummen Menschen zerstört. Sie wird von extrem gerissenen, manipulativen und möglicherweise sogar dämonischen Individuen zerstört.

Die Behauptung, sie seien dumm, eignet sich hervorragend als Wahlkampffutter, aber sie verharmlost die Lage, in der wir uns befinden. Wenn wir gegen Dummheit kämpfen, können wir sie mit gesundem Menschenverstand und der Verbreitung der Wahrheit besiegen. Leider nutzen die wahren Gegner dumme Leute wie Joe Biden und Kamala Harris, um ihre Machenschaften voranzutreiben, aber die tatsächlichen Machthaber sind alles andere als dumm.

Sogar der Zeitpunkt der Bürgerversammlung selbst ist ein sehr kluger Schachzug der Machthaber. Sie wussten, dass es zu einem Blutbad kommen würde. Sie wussten, dass Caitlan Collins der Aufgabe, sich mit Trump anzulegen, nicht gewachsen war. Das Gelächter und der Spott, der ihr entgegenschlug, waren zu erwarten. CNN stürzte sich in sein Schwert und erhielt den kleinen Vorteil von ein paar zusätzlichen Werbedollar im Austausch dafür, dass sie sich selbst schlechter als sonst aussehen ließen. Aber es war etwas Großes nötig, um die Patrioten dazu zu bringen, über etwas anderes als die Grenzkrise zu sprechen, und nach den Reaktionen in den sozialen Medien heute Morgen zu urteilen, hat es wunderbar funktioniert.

Trumps siegreiche Stadthalle übertrumpfte die Aufhebung von Titel 42 (Die Aufhebung von Titel 42 würde bedeuten, dass diese Einwanderer wieder das Recht hätten, Asyl in den USA zu beantragen.) im ersten Nachrichtenzyklus, genau wie es beabsichtigt war. Für jeden Artikel oder jedes Video, das ich in den sozialen Medien über die Grenzinvasion sehe, die gerade stattfindet, sehe ich ein Dutzend oder mehr Clips und Artikel darüber, wie Trump die Libs besiegt hat.

Wir müssen anerkennen, dass unser Gegner viel intelligenter ist als die beiden Handlanger, die sie der Welt präsentieren. Joe Biden ist für nichts zuständig, und Kamala Harris ist irgendwie für noch weniger zuständig. Sie sind nicht die wahren Feinde. Sie sind die Ablenkungsmanöver des Feindes, die die meisten Amerikaner – vor allem die Patrioten – davon abhalten, den falschen Dingen ihre Aufmerksamkeit zu schenken oder sie überhaupt nicht zu beachten.

So sehr mir die meisten Antworten von Donald Trump am Mittwochabend auch gefallen haben, so muss ich mich doch darüber beschweren, dass er Amerika erzählt hat, dumme Menschen würden dieses Land zerstören. Unsere wahren Feinde sind brillant, und so sehr es mich schmerzt, das zu sagen, so schmerzt es mich noch mehr, zu hören, dass die Bedrohungen gegen dieses Land als unintelligent heruntergespielt werden.

Wenn wir glauben würden, dass es reine Inkompetenz ist, die uns in den Abgrund reißt, dann würden wir unsere Probleme auf bestimmte Weise angehen. Aber wenn wir wissen, dass sie nicht inkompetent sind, dass sie tatsächlich ihre Ziele erreichen, nämlich die Wirtschaft zu ruinieren, uns in Richtung Krieg zu hetzen und eine Post-Wahrheits-Gesellschaft zu fördern, dann werden wir unsere Probleme ganz anders angehen, als wenn wir es mit Idioten zu tun haben.