Es scheint, dass die US-Regierung vollkommen korrupt ist

Paul Craig Roberts

„Es ergibt nicht viel Sinn, gegen denjenigen zu ermitteln, der die Anschuldigung vorbringt, und nicht gegen die Anschuldigung selbst.“ – Der ehemalige Bundesstaatsanwalt Bud Cummins

Am 4. Oktober 2018 brachte Bud Cummins dem US-Staatsanwalt Geoff Berman Beweise für kriminelles Verhalten von Vizepräsident Joe Biden zur Kenntnis. Anstatt gegen Biden zu ermitteln, ermittelte Berman gegen Cummins. So sieht das Justizministerium heute aus. Das DOJ ist genauso korrupt wie das FBI, das Teil des DOJ ist, die CIA, die NSA, die FDA und all die anderen. Versuchen Sie, eine ehrliche Bundesbehörde oder Institution zu finden.

Wenn Sie nicht glauben, dass das FBI korrupt ist, denken Sie an den Laptop von Hunter Biden. Die Informationen auf dem Laptop, die eindeutig auf kriminelles Verhalten hindeuten, sind seit Jahren bekannt, und es wurde nichts dagegen unternommen. Das korrupte FBI erklärte sogar, der Laptop sei eine russische Falle, um die US-Wahlen zu beeinflussen. Das stimmt.

Das korrupte FBI weigert sich, Informationen freizugeben, wodurch der Überwachungsausschuss des Repräsentantenhauses an der Überwachung gehindert wird, was einmal mehr die völlige Schwäche der Legislative bei der Rechenschaftspflicht der Exekutive offenbart. Im Grunde ist der Kongress machtlos. Die Bundesregierung braucht nur die Worte „nationale Sicherheit“ auszusprechen, und der Kongress bricht zusammen.

Die Vertuschung der Verbrechen von Bidens Vater und Sohn durch das FBI ermöglicht es den korrupten Demokraten und ihren Medienhuren zu behaupten, dass die Berichte über Verbrechen der Familie Biden „anonyme Andeutungen“ seien. Aber natürlich sind die Informationen auf dem Laptop nicht anonym und auch der ehemalige Bundesstaatsanwalt Cummins ist es nicht.

Um Demokraten vor echten Verbrechen zu schützen, leisten Bundesbeamte einen Meineid, und um Präsident Trump fälschlicherweise zu beschuldigen, leisten sie erneut einen Meineid. Man fragt sich, ob die Republikaner den Kampf verstehen, in dem sie sich befinden.