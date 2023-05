Trump ist bereit, sich mit Putin zu treffen, um den Ukraine-Krieg „an einem Tag“ beizulegen

Zur Überraschung vieler (und zur Empörung der Linken, weil sie ihm „eine Plattform geben“) veranstaltete CNN am Mittwoch in New Hampshire eine Town Hall mit dem ehemaligen Präsidenten Donald Trump, und ein wichtiger außenpolitischer Schwerpunkt der Diskussion war der Russland-Ukraine Krieg.

Während der Town Hall wurde er gefragt, ob er wolle, dass die Ukraine „gewinnt“. Doch anstatt den Köder zu schlucken, konzentrierte er sich stattdessen darauf, eine friedliche Lösung zu finden. „Ich denke nicht in Kategorien von Gewinnen und Verlieren“, sagte Trump. Ich denke an eine Lösung des Konflikts, damit wir aufhören, all diese Menschen zu töten.

Er betonte erneut seine seit Langem geäußerte Behauptung, dass er, wenn er Präsident wäre, den Konflikt innerhalb von 24 Stunden beenden könnte. „Russen und Ukrainer, ich will, dass sie aufhören zu sterben“, sagte der Präsidentschaftskandidat. „Und ich werde das in 24 Stunden schaffen“.

Er wurde von Kaitlan Collins von CNN hart angegangen, ob er wolle, dass „die Ukraine diesen Krieg gewinnt“. Trump weigerte sich zwar auch zu sagen, ob er Putin als „Kriegsverbrecher“ ansieht, als er zu diesem Thema befragt wurde, und sagte, dass dies „später besprochen werden sollte“ – aber er behauptete, dass „Putin einen Fehler gemacht hat“, als er die spezielle Militäroperation startete.

Die Mainstream-Medien machen auch viel aus Trumps Weigerung, zu sagen, ob er eine bestimmte Seite des Krieges bevorzugt. Er möchte jedoch eindeutig als möglicher zukünftiger neutraler Schiedsrichter und Vermittler gesehen werden, wenn sich die Gelegenheit bietet. Eine neue Schlagzeile des Rolling Stone lautet: „Trump weigert sich, eine Seite im Ukraine-Russland-Krieg zu wählen“.

Trump wies darauf hin:

„Wenn man sagt, dass er [Putin] ein Kriegsverbrecher ist, wird es viel schwieriger sein, einen Deal zu machen, um diese Sache zu stoppen.“

Vorhersehbar rollte eine Lawine von Experten und Schlagzeilen in den Medien mit der „Handlanger des Kremls“-Trophe los, darunter auch potenzielle GOP-Präsidentschaftskandidaten:

Der ehemalige Gouverneur von New Jersey, Chris Christie, nannte den ehemaligen Präsidenten Donald Trump einen „Feigling“ und eine „Marionette Putins“, weil er sich weigerte zu sagen, dass die Ukraine in ihrem Krieg gegen Russland gewinnen sollte. … „Ich halte ihn für einen Feigling und für eine Marionette Putins“, sagte Christie, ein Republikaner, der eine Präsidentschaftskandidatur erwägt, dem Radiomoderator Hugh Hewitt. „Ich weiß nicht, warum, um die Wahrheit zu sagen, aber ich kann es nicht herausfinden, aber es gibt keinen anderen Schluss, zu dem man kommen kann.“

“I’ll meet with Putin. I’ll meet with Zelensky. They both have weaknesses, and both have strengths and within 24 hours that war will be settled.” President Trump promises to end the war in Ukraine in ONE DAY!”

Während des Gesprächs in der CNN-Townhall vertrat Trump eine Sichtweise, die bei den Konservativen mit zunehmender Dauer des Stellvertreterkriegs immer beliebter geworden ist. Er kritisierte, dass Amerika „so viel“ von seinen eigenen Waffen und Steuergeldern verschenkt.

„Wir haben keine Munition für uns selbst [und verschenken doch] so viel“, sagte er. Dann sagte er, Europa solle die Last schultern und „mehr Geld bereitstellen“, um die Unterstützung im Vergleich zu dem, was Washington ausgeteilt hat, „auszugleichen“.

Trump sagte, er würde „diesen Krieg an einem Tag beilegen“, wenn er Präsident wird, und er ist bereit, sich mit Wladimir Putin zu treffen, um dies zu erreichen.