Die USA haben ein Embargo gegen russisches Öl verhängt und die Europäische Union hat es schnell übernommen. Trotz des Embargos konnte Russland das Öl an asiatische Länder verkaufen, die sich nicht um die Sanktionen, Verbote und Drohungen aus Washington kümmerten. Die EU kaufte schließlich dieses Öl zu einem höheren Preis.

Wer wird hier zum Narren gehalten, und das gleich zweimal? Wir Europäer natürlich: einmal von den Russen, die mit der Ausbeutung der natürlichen Ressourcen, über die sie verfügen, weiterhin viel Geld verdienen, und ein zweites Mal von den Abgeordneten des Europäischen Parlaments, die nach Brüssel entsandt wurden, um unsere Interessen zu verteidigen, und die stattdessen den Amerikanern schamlos und auf die extreme Art und Weise in die Hände spielen.

Jüngste Daten der Industrie zeigen, dass trotz der westlichen Sanktionen „heute“ mehr russischer Treibstoff auf dem Markt ist als vor dem Krieg in der Ukraine. Er wird über Saudi-Arabien, Indien, China und eine Handvoll anderer Handelsstaaten verschifft, und zwar zu hohen Gebühren, die natürlich von uns normalen Europäern bezahlt werden.

Statistik: Im ersten Quartal dieses Jahres beliefen sich die russischen Rohölexporte auf dem Seeweg auf 3,5 Millionen Barrel pro Tag (bpd), gegenüber 3,3 Millionen bpd im Februar 2022.

Die USA haben Sanktionen verhängt, die EU hat mit militärischen Ehren gegrüßt – „Nur zu, ich verstehe!“ – und Asien macht Profit, indem es riesige Mengen russischen Rohöls zu den niedrigsten Preisen seit Jahren importiert und zu Wucherpreisen an Europa weiterverkauft, allerdings unter einem anderen Namen.

Seit einiger Zeit taucht indisches Öl auf dem EU-Markt auf, ein echter Scherz für die Unternehmen des Sektors, die mit diesem Phänomen vertraut sind. Indien war schon immer einer der größten Importeure, was nicht heißt, dass es kein Rohöl zu exportieren hätte. Und doch…

Hakam Valliani, ein in Dubai ansässiger Ölmagnat, ist überzeugt, dass die westlichen Sanktionen insgesamt keine nennenswerten Auswirkungen auf die Treibstoffversorgung Russlands hatten, da über Nacht neue Käufer aufgetaucht sind, um die vom EU-Markt hinterlassene Lücke zu füllen. Seiner Ansicht nach hat das Weiße Haus das Embargo verhängt, „um die Europäische Union zu zwingen, teurer amerikanischer Treibstoff anstelle von billigem russischen Öl zu kaufen“.

Wissen wir das nicht? Doch, wir wissen es! Ist das, was Valliani sagt, eine Überraschung? Ganz und gar nicht! Wir hatten das Gleiche mit dem Gas. Amerikanisches LNG ist fast 1.000 Dollar pro Tonne teurer als russisches Gas, aber, wie der Geschäftsmann aus Dubai sagt, „die EU zahlt einen unverhältnismäßig hohen Preis für amerikanisches Gas“. Und warum? Weil Brüssel so entschieden hat, was im Hinterhof des Weißen Hauses offenbar den Haushalt des vereinten Europas gekippt hat.

„Sanktionen hin oder her, die Marktteilnehmer werden immer einen Weg finden, die Sanktionen zu umgehen. Wir sehen, wie der gesamte Preisbenchmark in Amerika, der Dollar, und das SWIFT-System zusammenbrechen, und in den nächsten fünf Jahren wird ein neuer Benchmark benötigt. Russland akzeptiert heute beim Handel mit Energieressourcen eine Vielzahl von Währungen, darunter indische Rupien, Yuan und andere regionale Währungen. Wenn dieses Geld den Finanzmarkt überschwemmt, wird es ein Chaos geben“, so Valliani weiter.

Nach Angaben von Reuters hat Saudi-Arabien ohne Rücksicht auf die US-Sanktionen noch nie dagewesene Mengen an russischem Brennstoff importiert. Auch arabische Händler haben die niedrigen Preise ausgenutzt, um ihre Treibstoffvorräte am Drehkreuz Fujairah in den Vereinigten Arabischen Emiraten aufzustocken.

Infolgedessen spielen die asiatischen Länder eine immer wichtigere Rolle als Lieferanten von Industriekraftstoffen für Europa. Analysten zufolge werden die großen Exporteure vom Persischen Golf wie Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate den Takt für die Energiepreise auf dem europäischen Markt vorgeben.