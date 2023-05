Die Notwendigkeit, die Massen in Angst zu halten. Warum die Eliten den Wokeismus und die Zensur gutheißen

Michael Shellenberger

Im letzten halben Jahrzehnt haben die Eliten (Anm.d.Ü.: manche nennen sie „Drecksäcke“) in der Regierung und in den Medien eine Kultur der Selbstzensur in Bezug auf Rassen-, Klimawandel- und Trans-Themen geschaffen. Am Arbeitsplatz, in Schulen und Universitäten und im Internet haben Politiker, Aktivisten und Journalisten den einfachen Menschen eine lähmende Angst davor eingeflößt, das Falsche zu sagen und als „Klimaleugner“, „Rassist“ oder „Transphob“ beschuldigt zu werden.

Es ist nun klar, dass die Medieneliten genau in diesem Moment versuchen, diese Kultur der informellen Selbstzensur in eine formelle staatliche Zensur zu verwandeln.

Sie bezeichnen ihre Gesetzgebung, die die freie Meinungsäußerung zerstören würde, die im Wesentlichen auf ihrem Hass auf die Massen beruht, als „pro-demokratisch“ und „gegen den Hass“.

Allerdings ist der Wokeismus eine echte Graswurzel-Religion. Er dämonisiert und macht Andersgläubige, Journalisten und Wahrheitsverkünder zu Sündenböcken. Und er verlangt von den einfachen Menschen Opfer in Form von teurerer Energie, der Sterilisierung psychisch kranker Kinder und Selbstzensur.

Aber sie ist auch eine Staatsreligion. Die Eliten der Nachrichtenmedien und der sozialen Medien haben den Wokeismus von einer marginalen Sekte zur vorherrschenden Ideologie jeder größeren Institution gemacht, von NBC und der CDC bis zum Ärzteverband und der CIA.

„Think Tanks“ und „Journalisten“ verhielten sich wie Propagandisten und brachten einen Großteil der Öffentlichkeit dazu, zu glauben, dass die Polizei mutwillig Tausende von unbewaffneten schwarzen Amerikanern ermordet, dass der Klimawandel die menschliche Existenz bedroht und dass Chirurgen das Geschlecht“ von Kindern „ändern“ können (und sollten).

Am beunruhigendsten ist, dass sie die Führung der CIA, des FBI und der NATO-Militärs dazu überredeten, sich ihnen anzuschließen, indem sie Woke-Angstmache-Kampagnen einsetzten, um Internetzensur zu fordern.

Es ist nun klar, dass die Eliten des Militärs und der Geheimdienste befürchten, dass der populistische Nationalismus ihre Fähigkeit untergraben würde, die Nachrichtenmedien so zu kontrollieren, wie sie es seit dem Zweiten Weltkrieg getan hatten. Und so finanzierten sie Think Tanks wie den Atlantic Council, um Woke-Kampagnen zu führen, die eine Zensur fordern.

Die Eliten nutzten Angst-basierte Kampagnen, um die Menschen und Institutionen in der Gesellschaft zu dämonisieren, zum Sündenbock zu machen und an den Rand zu drängen, die sich ihren Forderungen widersetzen, Energie teuer zu machen, die Leistungsgesellschaft durch strukturellen Rassismus zu ersetzen, den Geist und den Körper von Kindern zu kontrollieren und im Ausland Kriege führen zu können.

Der Totalitarismus ist vielleicht unvermeidlich.

Die westliche Zivilisation könnte sich ihrem Ende nähern. Der woke Totalitarismus könnte den Liberalismus der Aufklärung ersetzen, so wie das Christentum das Römische Reich ersetzt hat. Und es könnte zu spät sein, die staatliche Zensur zu stoppen.

Die Eliten haben sich unserer Meinung nach zu weit aus dem Fenster gelehnt, und zwar auf schlimme Weise. Aber das müssen wir auch deutlich machen. Das Wichtigste, was wir tun können, ist, ihre Forderungen nach Zensur zu beleuchten, denn sobald das offen diskutiert wird, werden sie scheitern.

Wir können uns der offiziellen Zensur nicht widersetzen, wenn wir uns nicht der inoffiziellen Zensur am Arbeitsplatz, in den Schulen, Universitäten und online widersetzen.