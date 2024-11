Die Obamas bekommen, was sie verdienen

Von Jack Cashill

Die einzige Person, die wusste, dass die Präsidentschaft von Joe Biden etwas anderes war als „Obamas dritte Amtszeit“, war Barack Obama. Wenn Obama irgendwelche Illusionen über seine Kontrolle über die Ereignisse hatte, wurde er am 21. Juli 2024 unsanft eines Besseren belehrt. An diesem Sonntag zog sich Biden aus dem Rennen um die Präsidentschaft zurück und unterstützte Kamala Harris.

Die Ankündigungen trafen Obama unvorbereitet. Biden hatte seinen ehemaligen Chef weder zu seiner Entscheidung, aus dem Rennen auszusteigen, noch zu seiner Entscheidung, Harris zu unterstützen, konsultiert. Um 12:46 Uhr EDT gab Biden auf X seine Absicht bekannt, sich zurückzuziehen.

Die Unterstützung von Harris, ebenfalls auf X, kam um 13:13 Uhr. Die Medien haben sich nicht für die 27-minütige Lücke interessiert. Wenn Biden unter Druck gesetzt wurde, Harris zu unterstützen, dann waren es nicht die Obamas.

Die Clintons sind eine andere Geschichte. Um 14:10 Uhr posteten Bill und Hillary eine gemeinsame Erklärung auf X, in der sie erklärten: „Wir fühlen uns geehrt, uns dem Präsidenten bei der Unterstützung von Vizepräsidentin Harris anzuschließen, und werden alles in unserer Macht Stehende tun, um sie zu unterstützen.“ Um 14:34 Uhr postete Alex Soros, Sprössling des bösen Soros-Imperiums und Verlobter von Hillarys Vertrauter Huma Abedin, auf X: „Es ist an der Zeit, dass wir uns alle hinter Kamala Harris scharen und Donald Trump schlagen.“ Am Ende des Tages war fast jeder prominente Demokrat auf den Harris-Zug aufgesprungen.

Jeder prominente Demokrat außer den Obamas.

Das fiel auf. Am 21. Juli um 21:10 Uhr veröffentlichte die New York Times einen Artikel mit der Überschrift „Warum Obama Harris nicht unterstützt hat“. Als die Tage ohne eine Unterstützung Obamas gezählt wurden, kritisierten einige Demokraten im Kongress den ehemaligen Präsidenten offen. Die Medien hielten sich mit Fragen über das Zögern zurück. Zu diesem Zeitpunkt waren sie alle für Kamala. Die internen Spannungen kamen Harris nicht zugute.

Die New York Post spielte nach ihren eigenen Regeln. Eine Quelle aus der Biden-Familie sagte der Post: „Obama ist sehr verärgert, weil er weiß, dass sie nicht gewinnen kann.“ Die anonyme Quelle machte die glaubwürdige Behauptung, dass Obama, der über seinen Stellvertreter George Clooney arbeitete, geholfen habe, den Putsch gegen Biden zu starten, aber „schockiert“ gewesen sei, als Biden Harris unterstützte. Eine andere Quelle sagte: „Obama denkt immer, er sei der klügste und coolste Typ im Raum. Er ist schließlich mit George Clooney befreundet.“

Am 26. Juli verkündeten Barack und Michelle schließlich: ‚Wir könnten nicht aufgeregter für sie sein – oder begeisterter, Kamala Harris als Kandidatin der Demokraten für das Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten zu unterstützen.‘ Zu diesem Zeitpunkt glaubte ihnen niemand mehr.

Weniger als einen Monat vor der Wahl begannen die Obamas, im Namen von Harris Wahlkampf zu betreiben. Um in demokratischen Kreisen relevant zu bleiben, hatten sie keine andere Wahl. Baracks ursprüngliche Aufgabe bestand darin, schwarze Männer dazu zu drängen, für Harris zu stimmen.

Am 10. Oktober sagte Obama in Pittsburgh: „Wir haben noch nicht in allen Vierteln unserer Nachbarschaften und Gemeinden die gleiche Energie und Wahlbeteiligung gesehen, wie wir sie während meines Wahlkampfs erlebt haben.“ Diese Apathie, fügte er hinzu, „scheint bei den Brüdern stärker ausgeprägt zu sein.“ Schwarze Männer der Frauenfeindlichkeit zu beschuldigen, kam bei den „Brüdern“ nicht gut an, die die schwarze Fassade sowohl von Harris als auch von Obama durchschauten.

Als diese Taktik nach hinten losging, beendete Obama den Wahlkampf – und die Obama-Ära – so, wie er seine Karriere begonnen hatte: mit rassistischen Lügenmärchen hausieren gehen. In Milwaukee hielt ein müder Obama am letzten Sonntag vor der Wahl eine Rede, in der es weniger darum ging, Harris zu loben, als vielmehr darum, Trump zu verleumden.

Nachdem er dem Publikum versichert hatte, dass „wahre Stärke darin besteht, die Wahrheit zu sagen, auch wenn es unbequem ist“, recycelte Obama eine Reihe von Lügen, die selbst von Faktenprüfern auf seiner eigenen Seite als Schwindel entlarvt worden waren. Obama las vom Teleprompter ab und wechselte dabei immer wieder in einen falschen schwarzen Predigerakzent. Am Ende der Rede sammelte er seine Energie, um eine rassistische Hetze zu betreiben, die einem die Haare zu Berge stehen lässt.

Obama erklärte der besorgten Menge, dass Donald Trump neben anderen Sünden gegen den Anstand behauptet habe, dass „jeder Mexikaner, der die Grenze überquert, ein Krimineller und Vergewaltiger ist“. Er habe „ein sogenanntes Muslimverbot eingeführt“. Und ja, dieser Klassiker: Er habe „gesagt, dass es auf beiden Seiten einer Versammlung von weißen Rassisten sehr gute Menschen gibt“.

„Die Brüder“ ließen sich nicht täuschen. In den letzten Wochen des Wahlkampfs verachteten junge schwarze Männer offen Obamas Bemühungen, sie durch einen Appell an ihr gemeinsames Schwarzsein zu umwerben. Schätzungsweise 40 Prozent der schwarzen Männer unter 40 Jahren stimmten für Trump. Mehr als die Hälfte der hispanischen Männer taten dasselbe. ‚Ich habe für Obama gestimmt, weil er ein schwarzer Mann war‘, sagte ein afroamerikanischer Kunde in einem Friseursalon in Pennsylvania einem CBS-Reporter. “Das war ein Fehler.“

Mit einer Trump-Regierung an der Macht könnten wir mehr als nur den Abbau des DIE-Regimes erleben, das die Obamas während ihrer gesamten Karriere gestützt hat. Wir könnten auch hinter den Vorhang der russischen Absprachen und der anderen Schikanen blicken, die Obamas Fingerabdrücke tragen. In den zwanzig Jahren seines öffentlichen Lebens schützte Obamas Status als schwarze Ikone ihn vor einer ernsthaften Medienprüfung. Am 5. November setzten sich die Ikonoklasten durch.

Es ist Zeit, mit dem Hämmern zu beginnen.