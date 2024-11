Der Zusammenhang zwischen Blutgruppen und dem Risiko von COVID-19, Krebs und anderen Krankheiten

Von Ellen Wan

Die Blutgruppe spielt nicht nur bei der Gewährleistung sicherer Bluttransfusionen eine entscheidende Rolle, sondern beeinflusst auch verschiedene Gesundheitsrisiken. Zahlreiche Studien deuten darauf hin, dass genetisch bedingte Blutgruppen die Anfälligkeit für sowohl infektiöse als auch nicht-infektiöse Krankheiten erhöhen können, darunter COVID-19, Herzkrankheiten und Allergien.

Blut wird in vier Haupttypen eingeteilt – A, B, AB oder 0 – basierend auf den Arten von Antigenen, die auf der Oberfläche der roten Blutkörperchen vorhanden sind. Antigene sind Proteine auf roten Blutkörperchen, die eine Immunreaktion auslösen, wenn sie auf unbekannte Substanzen wie bestimmte Bakterien treffen, wie Dr. Douglas Eric Guggenheim, Arzt am Abramson Cancer Center des University of Pennsylvania Hospital, in einem Artikel von Penn Medicine aus dem Jahr 2020 erklärte.

Erhöhtes Risiko für Virusinfektionen

Eine 2023 durchgeführte Studie der Harvard Medical School, die in der Fachzeitschrift Blood veröffentlicht wurde, ergab, dass das SARS-CoV-2-Virus, das COVID-19 verursacht, bevorzugt Blutzellen des Typs A befällt.

„Wir zeigen, dass der Teil des SARS-CoV-2-Spike-Proteins, der für das Eindringen des Virus in Zellen entscheidend ist, eine Affinität für Zellen der Blutgruppe A aufweist, und das Virus wiederum eine bevorzugte Fähigkeit zur Infektion von Zellen der Blutgruppe A zeigt“, so Dr. Sean R. Stowell von der Harvard Medical School und dem Brigham and Women’s Hospital in einer Pressemitteilung.

Blutzellen des Typs A sind anfälliger für eine SARS-CoV-2-Infektion als Blutzellen des Typs O, so Stowell. „Einige Studien deuten darauf hin, dass bei einer Gruppe von mehreren tausend Menschen die Wahrscheinlichkeit einer Infektion nach Kontakt mit SARS-CoV-2 bei Personen mit Blutgruppe A um 20 Prozent höher ist als bei Personen mit Blutgruppe O.“ Nachfolgende Experimente zeigten, dass die Omicron-Variante eine noch stärkere Präferenz für die Infektion von Blutzellen des Typs A aufweist als das ursprüngliche Virus.

Andere neuere Studien haben die Mechanismen untersucht, die die Blutgruppe mit der Anfälligkeit für SARS-CoV-2 in Verbindung bringen. Eine Studie zeigte, dass die ACE2-Proteinspiegel, der Rezeptor, an den sich das Virus bindet, um in die Zellen einzudringen, bei Menschen mit Blutgruppe A im Vergleich zu anderen Blutgruppen signifikant höher waren. Die Forscher fanden auch heraus, dass die Bindungsrate des Spike-Proteins an rote Blutkörperchen bei Menschen mit Blutgruppe A am höchsten und bei Menschen mit Blutgruppe O am niedrigsten war.

Trotz dieser Zusammenhänge haben bei der Beurteilung des Risikos einer Person für eine schwere SARS-CoV-2-Infektion Faktoren wie das Alter und bereits bestehende chronische Erkrankungen, wie Herzkrankheiten, tendenziell einen größeren Einfluss auf das Risiko einer schweren SARS-CoV-2-Infektion als die Blutgruppe.

Erhöhtes Krebsrisiko

Bauchspeicheldrüsenkrebs ist eine der tödlichsten Krebsarten, da er schnell wächst, rasch in umliegende Organe eindringen kann und oft schwer frühzeitig zu erkennen ist. Eine Studie ergab einen statistisch signifikanten Zusammenhang zwischen der ABO-Blutgruppe und dem Risiko für Bauchspeicheldrüsenkrebs. Im Vergleich zu Menschen mit Blutgruppe 0 hatten Menschen mit den Blutgruppen A, AB und B ein um 32, 51 bzw. 72 Prozent höheres Risiko, an Bauchspeicheldrüsenkrebs zu erkranken.

Darüber hinaus ergab eine umfassende Untersuchung, dass Menschen mit Blutgruppe A anfälliger für Helicobacter pylori sind, einen bekannten Risikofaktor für Magenkrebs, wodurch sich die Wahrscheinlichkeit erhöht, an dieser Krankheit zu erkranken. Im Gegensatz dazu wurde Blutgruppe O mit einem geringeren Risiko für verschiedene Krebsarten in Verbindung gebracht, darunter Darm-, Magen- und Brustkrebs.

Höheres Risiko für andere schwerwiegende Erkrankungen

Es wurde festgestellt, dass die Blutgruppe mit einem erhöhten Risiko für verschiedene andere schwerwiegende Erkrankungen verbunden ist.

Erhöhtes Risiko für Herzerkrankungen

Die Blutgruppe kann auch mit dem Risiko einer Herzerkrankung in Zusammenhang stehen. Eine Metaanalyse der Harvard T.H. Chan School of Public Health, bei der Gesundheitsdaten von fast 90.000 Personen über einen Zeitraum von mehr als 20 Jahren analysiert wurden, ergab, dass Menschen mit Blutgruppe 0 das geringste Risiko hatten, eine koronare Herzkrankheit zu entwickeln. Nach Berücksichtigung kardiovaskulärer Risikofaktoren wiesen Teilnehmer mit den Blutgruppen A, B und AB ein um 6, 15 bzw. 23 Prozent höheres Risiko für koronare Herzkrankheiten auf als Menschen mit Blutgruppe 0.

Erhöhtes Risiko für allergische Erkrankungen

Es besteht auch ein eindeutiger Zusammenhang zwischen Blutgruppe und allergischen Erkrankungen. Eine Studie ergab, dass Menschen mit Blutgruppe 0 anfälliger für allergische Rhinitis und Asthma sind als Menschen mit einer anderen Blutgruppe. Im Gegensatz dazu hatten Menschen mit einer anderen Blutgruppe eine höhere Wahrscheinlichkeit, an atopischer Dermatitis zu erkranken, wobei die höchste Prävalenz bei Menschen mit Blutgruppe B, gefolgt von Blutgruppe A, zu verzeichnen war.

Erhöhtes Risiko für kognitive Beeinträchtigungen

Genetische Faktoren, die mit der Blutgruppe zusammenhängen, können auch die Gehirnfunktion und den Gedächtnisverlust beeinflussen. Eine Kohortenstudie aus dem Jahr 2014, die in der Fachzeitschrift „Neurology“ veröffentlicht wurde, ergab, dass Menschen mit Blutgruppe AB ein um 82 Prozent höheres Risiko haben, eine kognitive Beeinträchtigung zu entwickeln, als Menschen mit anderen Blutgruppen.

Die Studie zeigte auch, dass Menschen mit höheren Faktor-VIII-Werten – einem Blutgerinnungsprotein – ein um 24 Prozent erhöhtes Risiko für kognitive Beeinträchtigungen hatten. Menschen mit Blutgruppe AB haben tendenziell höhere Faktor-VIII-Werte als Menschen mit anderen Blutgruppen.

Erhöhtes Malariarisiko

Plasmodium falciparum, der Parasit, der für schwere Malaria verantwortlich ist, ist mit der menschlichen Blutgruppe verbunden. Eine 2015 in Nature Medicine veröffentlichte Studie ergab, dass ein Protein, das von mit P. falciparum infizierten roten Blutkörperchen exprimiert wird, sich bevorzugt an die Oberfläche von roten Blutkörperchen des Typs A bindet, was auf ein höheres Risiko für Menschen mit dieser Blutgruppe hindeutet.

Eine 2018 in Scientific Reports veröffentlichte Studie, in der das Blut von 40 gesunden Spendern untersucht wurde, zeigte jedoch, dass P. falciparum-Parasiten bevorzugt rote Blutkörperchen des Typs O anstelle des Typs A befallen. Dieses Ergebnis steht im Gegensatz zu der bekannten Schutzwirkung von Blut des Typs O gegen schwere Malaria und unterstreicht die Komplexität der Wechselwirkungen zwischen Wirt und Krankheitserreger.

Zusammenhänge zwischen Blutgruppe und 49 Krankheiten

In einer groß angelegten Studie des Karolinska-Instituts, einer forschungsorientierten medizinischen Universität in Schweden, wurden Daten von 5,1 Millionen Menschen mithilfe von Vorhersagemodellen analysiert, um die Ergebnisse in 1.217 Krankheitskategorien zu bewerten. Die Ergebnisse zeigten Zusammenhänge zwischen der ABO-Blutgruppe und 49 verschiedenen Krankheiten.

Zum Beispiel waren Menschen mit Blutgruppe A anfälliger für Blutgerinnsel, während Menschen mit Blutgruppe O ein höheres Risiko für Blutgerinnungsstörungen hatten. Darüber hinaus war bei Menschen mit Blutgruppe A oder AB die Inzidenz schwangerschaftsbedingter Hypertonie geringer und bei Menschen mit Blutgruppe B das Risiko für Nierensteine geringer.