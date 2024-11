Putin: Die Ukraine wird zum „globalen Krieg“! Komplette Rede in Deutsch

Der russische Präsident kündigte an, dass die Streitkräfte des Landes als Reaktion auf die US-amerikanischen und britischen Waffenangriffe auf russisches Territorium einen kombinierten Schlag mit der neuesten Mittelstreckenrakete Oreshnik gegen eine Anlage der ukrainischen Rüstungsindustrie durchgeführt haben.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat erklärt, dass der Einsatz von Langstreckenwaffen durch Kiew den Verlauf der speziellen Militäroperation nicht beeinträchtigen wird und dass alle Ziele erreicht werden. Illusionen über die Möglichkeit einer strategischen Niederlage Russlands, über die Ereignisse, die sich derzeit in der Zone der speziellen Militäroperation abspielen, insbesondere angesichts des Einsatzes von Langstreckenwaffen westlicher Herstellung gegen unser Territorium, sollten nicht aufrechterhalten werden“, sagte Putin in seiner Rede am Donnerstag.

„Russland behält sich das Recht vor, Waffen gegen militärische Einrichtungen von jenen Ländern einzusetzen, die der Ukraine den Einsatz ihrer Waffen gegen Russland erlauben“

Ansprache nach dem Einsatz westlicher Langstreckenraketen auf russischem Territorium.

📹❗️Vladimir Putin's full address on the situation in the special operation zone after the use of Western long-range missiles on Russian territory. https://t.co/AdBX074zoU pic.twitter.com/DkmAnn7zF2 — Sputnik (@SputnikInt) November 21, 2024

Das Wichtigste daraus (Zusammengefasst von Neues aus Russland):

Am 19. November griffen 6 ATACMS-Raketen und am 21. November Storm Shadow-Systeme russiche Ziele in den Regionen Kursk und Brjansk an, Luftverteidigungssysteme wehrten die Raketenangriffe ab. In der Region Kursk gab es Opfer.

Der Konflikt in der Ukraine hat nach den Angriffen westlicher Langstreckenraketen auf Russland globale Ausmaße angenommen

Putin verkündete den erfolgreichen Test der neuesten Mittelstreckenrakete „Oreschnik“, den moderne Luftverteidigungssysteme nicht abfangen können.

Diese Raketen greifen Ziele mit einer Geschwindigkeit von Mach 10 an, sprich mit 2,5-3 Kilometer pro Sekunde.

Objekte, die bei weiteren Tests der neuesten russischen Raketensysteme zerstört werden sollen, werden auf der Grundlage der Bedrohungen für das Land bestimmt.

Russland wird Zivilisten in der Ukraine und Bürgern anderer Staaten im Voraus anbieten, Zonen möglicher Zerstörung zu verlassen, falls Systeme wie Oreschnik eingesetzt werden.

Derzeit gibt es keine Möglichkeiten, solchen Waffen entgegenzuwirken.

In Dnepropetrowsk hat Russland einen Komplex getroffen, der unter anderem Raketen herstellt

Zur Reaktion auf Angriffe mit Langstreckenwaffen

Der Präsident berichtete, dass die ukrainischen Streitkräfte am 19. November Ziele in der Region Brjansk mit sechs ATACMS-Raketen angegriffen haben, gefolgt von Angriffen des Storm Shadow Systems in der Region Kursk am 21. November. Die Luftabwehrsysteme wehrten die Angriffe ab, so dass es weder Opfer noch nennenswerte Schäden gab.

Putin betonte, dass der Konflikt in der Ukraine nach diesen Angriffen globale Dimensionen angenommen hat.

„Wie wir wiederholt betont haben, hat der Konflikt in der Ukraine, der zuvor vom Westen provoziert wurde, von diesem Moment an globale Züge angenommen“, betonte er.

Er wies darauf hin, dass der Einsatz von Langstreckenmunition gegen Russland ohne Spezialisten aus den Ländern, in denen sie hergestellt wurde, unmöglich ist.

„Wir halten uns für berechtigt, unsere Waffen gegen die militärischen Einrichtungen der Länder einzusetzen, die den Einsatz ihrer Waffen gegen unsere Einrichtungen zulassen. Im Falle einer Eskalation der aggressiven Handlungen werden wir ebenso entschlossen und symmetrisch reagieren“, erklärte der Präsident.

Er fügte hinzu, dass der Einsatz von Langstreckenwaffen durch Kiew den Verlauf der speziellen Militäroperation nicht beeinträchtigen wird und alle Ziele erreicht werden.

Über das internationale Sicherheitssystem

Putin betonte ebenfalls, dass das internationale Sicherheitssystem durch die Vereinigten Staaten zerstört wurde, die mit dem Ausstieg aus dem Vertrag über nukleare Mittelstreckenwaffen im Jahr 2019 einen Fehler gemacht haben.

„Ich möchte noch einmal betonen, dass nicht Russland, sondern die Vereinigten Staaten das internationale Sicherheitssystem zerstört haben und durch ihr Festhalten an ihrer Hegemonie die ganze Welt in einen globalen Konflikt treiben“, sagte er.

Putin fügte hinzu, dass Moskau im Falle einer Eskalation entschlossen und symmetrisch reagieren werde. Er erklärte, dass Russland immer für eine friedliche Lösung von Streitigkeiten eintrete, warnte aber davor, seine Bereitschaft für jegliche Entwicklungen zu unterschätzen.

Der Präsident sagte auch, dass der Einsatz russischer Mittelstrecken- und Kurzstreckenraketen von den Aktionen der USA und ihrer Verbündeten abhängen wird. Die Ziele für künftige Tests fortschrittlicher Raketensysteme werden auf der Grundlage der Bedrohungen für Russland ausgewählt.

„Natürlich werden wir bei der Auswahl von Zielen für solche Systeme wie Oreshnik auf ukrainischem Territorium als notwendige Gegenmaßnahme die Zivilbevölkerung informieren und die Bürger befreundeter Nationen in diesen Gebieten auffordern, gefährliche Zonen im Voraus zu verlassen“, betonte der Staatschef.

„Dies wird offen, öffentlich und aus humanitären Erwägungen heraus geschehen, ohne den Widerstand des Feindes zu fürchten“, betonte Putin in seiner Ansprache.

NATO-Aktionen veranlassen Oreshnik-Raketentests

Das Oreshnik-Raketensystem wird als Reaktion auf die aggressiven Aktionen der NATO-Länder gegen Russland unter Gefechtsbedingungen getestet, kündigte er an.

„Als Reaktion auf den Einsatz amerikanischer und britischer Waffen am 21. November dieses Jahres führten die russischen Streitkräfte einen kombinierten Angriff auf eine Einrichtung des Verteidigungsindustriekomplexes der Ukraine durch. Dabei wurde auch eines der neuesten russischen Mittelstrecken-Raketensysteme unter Gefechtsbedingungen getestet. In diesem Fall handelte es sich um eine ballistische Rakete mit nichtnuklearer Hyperschalltechnologie, die von unseren Raketentruppen als Oreshnik bezeichnet wird“. erklärte Putin in seiner Ansprache.

Moderne Luftabwehrsysteme können Oreshnik-Raketen nicht abfangen, die Ziele mit einer Geschwindigkeit von Mach 10 – etwa 2,5 bis 3 Kilometer pro Sekunde – angreifen, erklärte Putin.