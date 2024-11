Während der russische Präsident Wladimir Putin den Einsatz westlicher Langstreckenraketen gegen Russland beklagt, weist der pensionierte CIA-Geheimdienstmitarbeiter und Beamte des Außenministeriums, Larry Johnson, darauf hin, dass diese Raketen unter den inzwischen außer Kraft getretenen INF-Vertrag fallen würden.

„Erinnern Sie sich an den Vertrag über nukleare Mittelstreckenwaffen, der unterzeichnet wurde. Er trat mit Ronald Reagan und Michail Gorbatschow im Dezember 1987 in Kraft“, so Johnson gegenüber Sputnik. „Und dieser Vertrag bezog sich auf ballistische Raketen, Marschflugkörper und Raketenwerfer mit einer Reichweite von 500 bis 1000 km, d.h. kurze bis mittlere Reichweite, und 1000 bis 5500 werden als mittlere Reichweite bezeichnet.“

Der jüngste Raketenangriff auf die ukrainische Stadt Dnepropetrowsk sei eine Botschaft Präsident Putins an den Westen und die Vereinigten Staaten, die den INF-Vertrag einseitig aufgekündigt hätten.

Die Tatsache, dass die Vereinigten Staaten diesen Vertrag einseitig aufgekündigt haben, hat Wladimir Putin meiner Meinung nach den Vereinigten Staaten und dem Westen zu verstehen gegeben: „Okay, ihr habt den Vertrag aufgekündigt. Jetzt wollen wir euch zeigen, was wir haben“, so Johnson weiter.

Der erwähnte Angriff auf Dnepropetrowsk zeige, dass Russland „sowohl eine ballistische Kurz- als auch eine Mittelstreckenrakete mit MIRV-Fähigkeit entwickelt hat, was sich auf mehrere unabhängige Wiedereintrittsfahrzeuge bezieht, so dass eine Rakete einen Sprengkopf mit mehreren Sprengköpfen tragen kann, die sich verteilen können.“

„Was dies besonders interessant macht, ist, dass es sich um eine Hyperschallrakete handelt, die sich mit einer Geschwindigkeit bewegt, die kein westliches Luftabwehrsystem aufhalten kann“, so Johnson weiter. „Wladimir Putin hat also mit der Zerstörung dieser einen Verteidigungsanlage in Dnepropetrowsk eine sehr klare Botschaft an den Westen gesendet, dass weitere folgen werden. Wir werden sehen, ob der Westen jetzt nachgibt oder nicht.“