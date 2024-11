Die Revolution von 2024

Die Menschen sind unterwegs und lächeln sich gegenseitig an. Das gilt schon seit dem Morgen nach der Wahl, deren Ergebnis jede Vorhersage zunichte gemacht hat. Wer sieht es nicht gern, wenn die selbstgefälligen Eliten, die die Welt fünf schreckliche Jahre lang regiert haben, einen Dämpfer erhalten?

Mehr als das, es gibt Anzeichen für eine Rückkehr zur Vernunft. Mainstream-Anzeigenkunden kehren plötzlich zu X zurück und stellen ihre wirtschaftlichen Interessen über ihre Stammesloyalitäten. Der Redakteur des pro-lockdowns Scientific American, der lange Zeit totalitäre Maßnahmen als wahre Wissenschaft absegnete, ist zurückgetreten.

Der Versuch, InfoWars zu plündern und es an The Onion zu geben, wurde von einem Bundesrichter rückgängig gemacht. Das könnte ein Zufall sein oder auch nicht: vielleicht wird auch die Strafverfolgung zurückgeschraubt. Das Kabinett der neuen Regierung wird mit Stimmen besetzt, die jahrelang vollständig zensiert wurden. Berichten zufolge packen die Mitarbeiter der FDA und anderer Behörden ihre Koffer.

Mainstream Nachrichtenkommentatoren stottern mit weniger Bravour herum, als sie es in den letzten Jahren gezeigt haben. CNN entlässt wichtige Persönlichkeiten.

Trump spricht von der Abschaffung der Einkommenssteuer und der Gewährung von Steuergutschriften in Höhe von 10.000 Dollar für Kinder, die zu Hause unterrichtet werden, ganz zu schweigen davon, dass er die Akkreditierungssysteme der Hochschulen auf den Kopf stellen will, neben anderen weitreichenden Änderungen;

Der amerikanische Tag der Bastille steht bevor, an dem nicht nur die politischen Gefangenen vom 6. Januar befreit werden, sondern auch viele der zu Unrecht Verfolgten, darunter Ross Ulbricht, Roger Ver und Ian Freeman, neben vielen anderen. Das wird ein Tag des Jubels sein.

Oh, und in einigen umstrittenen Gebieten der Welt scheint vorerst Frieden eingekehrt zu sein;

Was geschieht? Dies ist nicht der übliche Wechsel des Bewohners des Weißen Hauses. Es sieht allmählich nach einem tatsächlichen Machtwechsel aus, nicht nur von Biden zu Trump, sondern von der ständigen Regierung, die sich in vielen Bereichen versteckt hat, hin zu einer völlig neuen Regierungsform, die auf die tatsächlichen Wähler eingeht.;

Wie sich herausstellte, gab es keinen späten Aufschwung für Kamala Harris. Alle Umfragen waren falsch, und der Rest war Mediengeschwätz. Was stimmte, waren die Wettquoten auf Polymarket, und nur wenige Tage später führte das FBI eine Razzia im Haus des 26-jährigen Gründers durch und beschlagnahmte sein Telefon und seinen Laptop.

Es gibt immer noch viele Millionen fehlender Wähler, Menschen, die angeblich 2020 für Biden waren, aber dieses Mal zu Hause geblieben sind. In der Zwischenzeit hat es eine historische Verschiebung in allen Ethnien und Regionen gegeben, mit der Möglichkeit, dass Kalifornien in Zukunft von blau nach rot wechselt.

Nach jahrzehntelanger akademischer Zerlegung der Bevölkerung in immer exzentrischere Identitätskategorien, die Ethnie, Geschlecht und sexuelle Interessen einschließen, und nach unzähligen Studien, die die tiefe Komplexität der Intersektionalität dokumentieren, war die treibende Kraft der Wahl ganz einfach: die Klasse und die wenigen Intellektuellen und einige wohlhabende Unternehmer, die das verstanden haben.

Die Spaltung war nicht wirklich links gegen rechts. Es ging um Arbeiter gegen Lappalien, Lohnempfänger gegen sechsstellige Hausfrauen, die untere Hälfte gegen die obersten 5 Prozent, Menschen mit tatsächlichen Fähigkeiten gegen bewaffnete Lebenslaufschreiber und diejenigen mit einer Zuneigung zu den Werten der alten Welt gegen diejenigen, deren Ausbildung ihnen diese Werte zum Zwecke des beruflichen Fortkommens ausgetrieben hat.

Die schweigende Mehrheit war noch nie so plötzlich laut. Es war einfach so, dass die stark Privilegierten in leicht identifizierbaren Sektoren der amerikanischen Gesellschaft lebten und am Ende keine andere Wahl hatten, als die gesamte Oberschicht an das Schicksal einer Kandidatin zu binden, die wie sie selbst (Kamala) war, aber keine überzeugende Maskerade zustande brachte. Nicht einmal eine Parade gut bezahlter prominenter Unterstützer konnte sie vor der totalen Ablehnung bei den Wahlen bewahren.

Sylvester Stallone nannte Trump einen zweiten George Washington, aber ein anderer Bezugspunkt könnte Andrew Jackson sein. Der überwältigende Sieg Trumps hat ein Ausmaß wie seit 1828 nicht mehr, als der alte Hickory vier Jahre, nachdem Jackson die Präsidentschaft gestohlen worden war, in einem wilden Erdrutsch zurückkam und in Washington aufräumte. Trump kommt mit einem Mandat für dasselbe in Washington an, denn 81 % der Öffentlichkeit fordern, dass die Regierung kleiner wird und weniger Macht erhält;

Es ist alles so schnell passiert. Kaum zehn Tage sind vergangen, und schon scheint sich das gesamte Land zu verändern, wie eine tektonische Verschiebung in Politik, Kultur, Stimmung und Möglichkeiten. Nach Jahren des Schweigens zu diesem Thema wird jetzt sogar offen und unverblümt über die entsetzliche Reaktion der Covid gesprochen, die das Land und die Welt so sehr demoralisiert hat. Wir haben Anhörungen versprochen, und zahlreiche Gerichtsverfahren werden jetzt im Schnellverfahren durchgeführt;

Das plötzliche Zusammentreffen dreier großer Sektoren der Anti-Establishment-Wut – MAGA, MAHA und DOGE – in den letzten zwei Monaten vor der Wahl 2024 ist ein Ereignis für die Ewigkeit. Es liefert die Anfänge einer Antwort auf die große Frage, die uns seit Jahrzehnten beschäftigt: Wie genau schlägt eine authentische Revolution in einer industrialisierten westlichen Demokratie Wurzeln? Sind Wahlen in der Lage, echte Ergebnisse zu liefern?

Im Moment scheint die Antwort ja zu sein. Das sollte jeden verantwortungsbewussten Beobachter sozialer, kultureller, wirtschaftlicher und politischer Angelegenheiten erfreuen. Es bedeutet, dass die frühen Architekten des amerikanischen Systems nicht im Unrecht waren. Die untragbaren Kosten der politischen Umwälzungen vergangener Zeiten können gemildert werden, indem die Macht durch Plebiszite fest in den Händen des Volkes verankert wird. Das war ihre Ansicht und ihr Glücksspiel. Alle Beweise unserer Zeit weisen auf die Weisheit dieser Idee hin.

In den dunkelsten Tagen des letzten Jahres der ersten Trump-Präsidentschaft war die Bürokratie im Rausch, in vollem Rachemodus gegen eine gewählte Regierung, die sie hasste und zu stürzen versuchte. Die Behörden erließen seltsame Erlasse, die sich wie Gesetze anfühlten, aber niemand wusste es genau. Du bist unverzichtbar, du bist es nicht. Sie müssen zu Hause bleiben, es sei denn, Sie haben einen Notfall. Ihre Wunschoperation muss warten. Die Kinder können nicht zur Schule gehen. Der Urlaub in Europa kann nicht stattfinden. Sie können in einem Restaurant essen, aber nur, wenn Sie einen halben Meter von den anderen Gästen entfernt sind, und Sie müssen sich dieses in China hergestellte Tuch auf den Mund legen, wenn Sie aufstehen, um auf die Toilette zu gehen.

Die Flut von Verordnungen war verblüffend. Es fühlte sich an wie Kriegsrecht, denn es war eine Form davon. Die besten Untersuchungen deuten auf die erstaunliche Tatsache hin, dass es sich nie wirklich um eine Reaktion der öffentlichen Gesundheit handelte, sondern um einen Plan der Sicherheits- und Geheimdienste, eine Art globale Farbrevolution zu veranstalten, weshalb die Maßnahmen auf der ganzen Welt so ähnlich waren. Es war in der Tat eine gewaltige Machtdemonstration, die in alle unsere Gemeinschaften, Häuser und Familien eingedrungen ist

Niemand weiß das besser als das Team Trump, auch wenn es in all den Jahren nahezu still um dieses Thema war. Sie hatten Zeit, die Puzzleteile zusammenzusetzen und herauszufinden, was passiert ist und warum. Und sie planten sorgfältig und in einer Abgeschiedenheit, die eines Zisterzienserklosters würdig ist, ihre Rückkehr und überließen nichts dem Zufall;

In der Zwischenzeit haben sich die Covid-Aufständischen in den letzten zwei Jahren still und leise aus dem Rampenlicht zurückgezogen, während sie einen Großteil ihrer neu gewonnenen Macht an Ort und Stelle belassen haben: die Zensur, die Technologie, die Vorschriften und die Propaganda, dass all dieser Schock nichts weiter als „Gesundheitsmaßnahmen des gesunden Menschenverstands“ seien. Das war nie haltbar, und sehr viele Menschen sind zu der Erkenntnis gelangt, dass etwas sehr schief gelaufen ist, als hätte sich eine Art Böses über die Welt gelegt und sich in alle Institutionen eingegraben.

In einem Augenblick scheint das ganze System zu zerbröckeln. Das unglaubliche Ergebnis ist, dass die Regierung, unter der dieses Unglück geschah, nun zurückkehrt, was wahrscheinlich die seltsamste Ironie unserer Zeit ist.

Und obwohl noch niemand offen darüber gesprochen hat, was genau im März 2020 im Weißen Haus geschah, um Trump zu veranlassen, grünes Licht für die Abriegelungen zu geben, ist die Überzeugung weit verbreitet, dass es nie wirklich seine Entscheidung war. Es war eine Art Staatsstreich – angestachelt sogar von seinen engsten Beratern und dem Vizepräsidenten -, den er entweder nicht verhindern konnte oder dem das Personal fehlte, um einen wirksamen Widerstand zu leisten. Unabhängig davon wurde ihm verziehen, weil die nächste Regierung unglaublicherweise nicht nur das Schlimmste übernahm, sondern sogar noch mehr hinzufügte, einschließlich der bösen Kombination aus Maskenmandaten, Zwangsinjektionen und fortgesetzten Schulschließungen.

Das Ergebnis ist eine anhaltende Wirtschaftskrise, die weitaus schlimmer ist, als die Behörden zugeben, sowie eine Gesundheits-, Bildungs- und Kulturkrise. In der Zwischenzeit wurden all jene, die hinter den Kulissen an der Verursachung dieser Krise beteiligt waren, mit Professuren, liebevollen Interviews in den Mainstream-Medien und üppigen Sicherheitsvorkehrungen belohnt, die sie vor Legionen von vermeintlich wütenden Arbeitern und Bauern schützen sollen;

Deshalb sind die Ergebnisse dieser Wahl bei vielen Mitgliedern der herrschenden Klasse sicherlich nicht willkommen, ebenso wenig wie viele der ersten Ernennungen. Sie stellen das Zusammentreffen von MAGA, MAHA und DOGE dar, die Erfüllung jahrzehntelanger Kultivierung ungleicher Gruppen von Dissidenten, die ihre gemeinsamen Interessen und gemeinsamen Feinde zuvor nicht erkannt hatten. Es war die Ära Covid und die Auferlegung der Herrschaft von oben, die sie alle zusammenbrachte;

Es war wie drei Gruppen, die in einem riesigen Labyrinth umherirrten, sich plötzlich gegenüberstanden und dann, als sie feststellten, dass sie alle im selben Dilemma steckten, gemeinsam einen Ausweg fanden. Diese neuen Allianzen haben nicht nur das traditionelle Verständnis von rechts und links erschüttert, sondern auch die strukturelle Grundlage des politischen Aktivismus für immer neu gestaltet. Es stellt sich heraus, dass medizinische Freiheit, Nahrungsmittelfreiheit, freie Meinungsäußerung, politische Freiheit und Frieden alle zusammengehören. Wer hätte das gedacht?

Die etablierte Welt der Wissenschaft, der Think Tanks und der meisten Medien ist auf die neuen Realitäten einfach nicht vorbereitet. Sie hatten gehofft, jeder würde die letzten fünf Jahre vergessen, als ob es nur eine Sache war, die passiert ist, aber jetzt vorbei ist; jeder muss sich nur mit dem großen Reset auseinandersetzen und lernen, unser neues Leben mit Überwachung, Propaganda, Zensur, immerwährendem Krieg, vergifteten Lebensmitteln, unbezahlbaren Dingen und endlosen Injektionen von Tränken für unsere eigene Gesundheit und unser Wohlbefinden zu lieben.

Nun, die Zeiten haben sich geändert. Wie sehr? Die ersten Anzeichen deuten darauf hin, dass sich in den kommenden Monaten ein dramatischer, revolutionärer Wandel vollziehen wird. Ist dieser Glaube der Triumph der Hoffnung über die Erfahrung? Auf jeden Fall. Andererseits hat vor fünf Jahren auch niemand geglaubt, dass die meisten Menschen auf der Welt in ihren Häusern und Gemeinden eingesperrt sein würden, um zu trinken und Filme zu streamen, bis die Biotechnologie ein Heilmittel für ein Atemwegsvirus mit einem zoonotischen Reservoir entwickeln könnte. Dann funktionierte es nicht und machte die Menschen kränker als je zuvor.

Das war verrückt, aber es ist passiert.

Wenn das passieren könnte, mit vorhersehbaren Ergebnissen, könnte die Reaktion ebenso unplausibel und noch viel spannender sein. Was von Menschenhand geschaffen wurde, kann von Menschenhand wieder rückgängig gemacht werden, und an seiner Stelle kann etwas Neues entstehen;