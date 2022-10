Die Öko-Weltuntergangskulte werden eine neue Generation von Terroristen hervorbringen

Neulich schrieb Michael Deacon im Telegraph über die Machenschaften von Just Stop Oil und verglich sie mit einer Sekte. Er hatte in jeder Hinsicht recht, aber seine Analyse ging nicht weit genug.

Als Schriftsteller habe ich mir lange Zeit eingebildet, dass ich eine Art Historiker bin. Das hat bei mir ein Leben lang das Gefühl hinterlassen, dass ich ein Voyeur bei einem Autounfall bin, ein passiver Zeuge einer endlosen Kaskade von Verwirrung, Dummheit und Brutalität, unterbrochen von Momenten der Brillanz und Erfindungsgabe, die unsere Existenz bestimmt.

Es gibt eine lange Geschichte von Sekten, die sich über Tausende von Jahren hinzieht. Ein häufiges, wenn auch nicht allgegenwärtiges Merkmal ist die Vorstellung, dass die Welt untergehen wird, in der Regel als Strafe für menschliche Verfehlungen und manchmal praktischerweise mit einem Datum versehen. Wenn dieses Datum verstreicht und die Welt nicht untergeht, muss sich die Sekte neu erfinden oder verschwinden. Just Stop Oil und Extinction Rebellion sind nicht so dumm, den Tag zu nennen, an dem unsere böse Lebensweise den Planeten zerstören wird, obwohl sie von der Idee fünf Minuten vor Mitternacht besessen sind. Der Tag, an dem die Erde Feuer fängt, wird lediglich als unmittelbar bevorstehend dargestellt. Beide Organisationen gehen in ihren Ideologien davon aus, dass dies die Folge davon sein wird, dass die Menschheit nichts unternimmt, um die Krise abzuwenden.

Bei dieser verheerenden Aussicht sind die Handschuhe natürlich ausgezogen. Angesichts der sich abzeichnenden Katastrophe ist jede Handlung legitim, sei sie auch noch so extrem (wie das Übergießen eines Gemäldes mit Suppe) oder dumm (wie das Hängen von einer Brücke). Hinter all dem verbirgt sich das charakteristische Merkmal des beginnenden totalitären Staates: die Intoleranz gegenüber der Vielfalt der Gedanken. Jeder muss zu seiner Denkweise gezwungen werden, seine Ansichten müssen die der gesamten Bevölkerung sein, und jede Maßnahme ist gerechtfertigt, um dies zu erzwingen.

Man muss sich nur einige der Äußerungen von Extinction Rebellion ansehen, um die Wahrheit über sie zu erkennen. Sie behaupten, dass sie eine „direkte Demokratie“ wollen, eine Vision, bei der sie nicht aufhören werden, bis ihre „Forderungen erfüllt sind“. Dieser eklatante Missbrauch des Wortes „Demokratie“ ist ihnen ebenso fremd wie den früheren totalitären Regimen.

Dahinter steckt die reaktionäre Fantasie einer vorindustriellen Utopie, in der jeder ein Leben in nachhaltiger Heiligkeit führt und dabei die lähmenden Auswirkungen von Hunger und Krankheit und die – raten Sie mal – Unwägbarkeiten des Klimas außer Acht lässt.

Natürlich wäre ich in ihren Augen ein Feind. Aber ich habe kein Problem mit dem Gedanken, dass sich das Klima verändert. Aber es hat sich schon immer verändert, und ein zentraler Teil des menschlichen Einfallsreichtums ist die Fähigkeit, sich an ein ständig wechselndes Klima anzupassen. Bisher hat mir noch niemand gezeigt, wie viel von der derzeitigen Veränderungsrate auf menschliche Aktivitäten zurückzuführen ist oder inwieweit eine Änderung dieser Aktivitäten zu einer Verlangsamung des Wandels führen würde. Dies sind entscheidende Fragen, die jedoch in der Regel ignoriert werden, wenn es darum geht, ein Gefühl des millenarischen Untergangs zu erzeugen und unsere Welt auf den Kopf zu stellen, um der Net-Zero-Fantasie nachzujagen.

Ich habe auch Tausende von Pfund in Sonnenkollektoren und Batterien investiert. Sie haben meine Stromrechnungen fast zum Verschwinden gebracht und machen angesichts der Wertlosigkeit von Ersparnissen offensichtlich Sinn, wenn man das nötige Kapital hat. Ich bin für den Ausbau der erneuerbaren Energien, aber ich lehne es zutiefst ab, von Öko-Gangstern konfrontiert zu werden, die jeden in Panik versetzen und zu sinnlosen Gesten verleiten wollen. Nachdem ich gerade einen Monat lang durch den amerikanischen Westen gereist bin, wo ich genau eine (ungenutzte) Ladestation für Elektroautos gesehen habe, weiß ich jetzt, was Großbritanniens Netto-Null-Ziele wirklich bedeuten – im Vergleich zum Rest der Welt werden sie einen Netto-Null-Unterschied machen.

Das bedeutet nicht, dass wir nicht alles tun, was wir können, um unsere Lebensweise zu ändern und die Art und Weise, wie wir Dinge tun, zu verbessern, aber auf maßvolle und überlegte Weise und nicht in Panik. Panik bringt uns nicht weiter, sondern nur noch schlimmer, als wir ohnehin schon sind.

Die Aktion an der Dartford-Brücke muss auch als das gesehen werden, was sie wirklich war. Die frühen christlichen Märtyrer wetteiferten miteinander, um auf die extravaganteste Weise gefoltert und getötet zu werden. Angeblich starben sie für ihren Glauben, und einige dachten das auch, aber sie hatten sich verausgabt, um sicherzustellen, dass die römischen Behörden das Schlimmste taten. Diese hochrangigen Märtyrer taten dies nicht, um die römische Öffentlichkeit zu beeindrucken. Ihr eigentliches Ziel war es, anderen Christen wie dem heiligen Hieronymus, der andere mit aufregenden Geschichten über grausame Tode erfreute, ihre Rechtschaffenheit zu demonstrieren. Das Schlimmste, was ihnen hätte passieren können, wäre gewesen, wenn sie ignoriert worden wären.

Das wettbewerbsorientierte Martyrium war ein echtes Phänomen. Der Stunt auf der Dartford-Brücke fiel in dieselbe Kategorie. Die beiden beteiligten Idioten wollten vor ihren Öko-Kollegen angeben, die Messlatte für die anderen Heiligen in ihren Reihen höher legen, die sich – wenn sie Öko-Promis werden wollen – etwas noch Verrückteres und Gefährlicheres einfallen lassen müssen, wenn sie innerhalb der Bewegungen Ansehen und Ruhm erlangen wollen.

Und hierin liegt eine sehr interessante Perspektive. Da es unwahrscheinlich ist, dass die Welt in absehbarer Zeit untergeht, und keine Regierung, die etwas auf sich hält, diesen Taktiken und Erpressungen nachgeben kann, werden die Öko-Krieger immer frustrierter werden.

Indem sie sich selbst mit kompromisslosen Forderungen in die Enge treiben, bleibt ihnen nur die Wahl, entweder aufzugeben und ihr Gesicht zu verlieren oder ihre Kampagnen immer weiter voranzutreiben.

Wahrscheinlich haben sie auch schon das maximale Ausmaß erreicht, in dem ihre Taktik eine breitere Unterstützung finden kann. Es wurde von einer Frau berichtet, die nach einem Verkehrsunfall starb, weil der Krankenwagen angeblich im Stau stand, der durch die Proteste auf der Dartford Bridge verursacht wurde. Die Öffentlichkeit kann die Behauptungen der Bewegung nur bis zu einem gewissen Grad ertragen, dass solche Folgen ein akzeptabler Preis ist, der zu zahlen ist.

All dies macht es fast unvermeidlich, dass die Öko-Bewegungen beginnen, sich aufzuspalten und in Fraktionen aufzuteilen, unter denen sich einige Extremisten befinden werden, die glauben, dass sie zu offener Gewalt greifen müssen, um ihren Willen durchzusetzen. Da sich unter den Gruppen auch einige jugendliche Hitzköpfe befinden und bekanntlich „kein Sünder wie ein junger Heiliger“ ist, würde ich sagen, dass dies ein nahezu unvermeidliches Ergebnis ist.

Das ist genau die Richtung, die die Frauenwahlrechtsbewegung vor über einem Jahrhundert eingeschlagen hat, als sie sich in zwei Organisationen aufspaltete: die Suffragetten und die Suffragisten. Die Suffragetten (die Women’s Social and Political Union) unter der Führung von Christabel Pankhurst griffen zur Gewalt und rechtfertigten sie mit einem quasi-religiösen binären Denken, indem sie den Kampf als einen zwischen Gut und Böse darstellten, in dem die Regierung die Hauptkraft des Bösen ist (genau so stellen die Ökobewegungen ihre Kampagnen dar). Der Krieg, den die Suffragetten führten, war also ein „gerechter Krieg“, eine Rechtfertigung, die in der Geschichte immer wieder herangezogen wurde, um andere zu verprügeln, wenn sie nicht das taten, was man wollte.

Seitdem wird über die Auswirkungen der Gewalttaten der Suffragetten gestritten, aber der Ausbruch des Ersten Weltkriegs hat alles verändert, und es ist heute einfach nicht mehr möglich festzustellen, ob die Gewalt der Suffragetten dazu geführt hat, dass die Frauen das Wahlrecht erhielten.

Die Aussicht auf Gewalt wird die Reihen der Pfarrer im Ruhestand und anderer bequemer Freizeitdemonstranten mit ihren Plastiksandwichkisten entsetzen, deren einziges Bestreben es ist, ihre Herzen mit einem Nachmittag voller rechtschaffenem Eifer mitten auf der Straße zu erwärmen, während sie die Geschäfte anderer Leute zerstören und verhindern, dass diejenigen, die egoistisch genug sind, krank zu werden, ins Krankenhaus kommen. Der Anblick von Gewaltausbrüchen bei Öko-Protesten (sei es durch die Öko-Krieger oder durch ihre Opfer) oder gar Öko-Selbstmorden wird den gemäßigten Flügel traumatisieren.

Das ist eine ernste Aussicht und eine andere ist, dass die Bewegungen, wenn sich die Proteste lange genug hinziehen, an Schwung verlieren und einfach abflauen werden. Darauf können wir zumindest hoffen, aber in der Zwischenzeit spielen diese nützlichen Idioten direkt in die Hände eines immer stärker kontrollierenden Staates. Eines der wahrscheinlichsten Ergebnisse der wirtschaftlich schädlichen Proteste in der nahen Zukunft ist eine stärkere staatliche Überwachung aller Menschen und restriktivere Gesetze zur Einschränkung weitergehender Freiheiten, wie der Möglichkeit, sich in Galerien Gemälde anzusehen, ohne in großer Entfernung davon stehen zu müssen.

Es gibt jedoch einen auffälligen Unterschied zwischen den Öko-Kriegern und den frühen Christen. Die frühchristlichen Märtyrer waren nur auf ihr eigenes Seelenheil bedacht. Alle anderen konnten (buchstäblich) zur Hölle fahren. Die Öko-Krieger sind der ultimative narzisstische Kult. Jeder muss nach ihrem Bild geformt und vor ihrer Gerechtigkeit in die Knie gezwungen werden. Ihre inquisitorische Intoleranz ist eine erschreckende Facette des menschlichen Daseins.

Ich möchte mit einer Geschichte über eine Freundin schließen, die ich seit 48 Jahren kenne. Sie hat uns vor ein paar Tagen für unsere Reise in die USA gegeißelt, da sie jetzt eine Anhängerin der Extinction Rebellion ist und an Märschen und Demonstrationen teilnimmt. Im gleichen Atemzug zeigte sie uns stolz die Baupläne für den 200.000 Pfund teuren Anbau, den sie gerade bauen lässt und der ihren halben Garten mit Beton, Zement und Ziegeln bedecken wird. Die Ironie des Ganzen war ihr völlig entgangen. Oh, und sie will keine Sonnenkollektoren, „weil sie mir nicht gefallen“. Zweifellos wird ihr Eifer sie warm halten, wenn der Strom zu teuer wird. Das ist die bürgerliche Öko-Kriegerin. Das kann man sich wirklich nicht ausdenken.