Uganda will Menschen für die Weitergabe von Informationen über andere Personen ohne deren Zustimmung ins Gefängnis stecken

Eine Bedrohung für den Journalismus.

Aktivisten in Uganda haben gegen ein umstrittenes neues Internetgesetz geklagt, das ihrer Meinung nach den investigativen Journalismus erschweren wird. Das Gesetz wurde im September von der Nationalversammlung verabschiedet und letzte Woche von Präsident Yoweri Museveni unterzeichnet.

Mit dem Gesetz wurden neue Beschränkungen zu einem bereits umstrittenen Gesetz aus dem Jahr 2011 über den „Missbrauch“ von Computern eingeführt. Das Gesetz wurde von Muhammad Nsereko eingebracht und soll verhindern, dass sich Menschen hinter einem Computer verstecken.

Das neue Gesetz sieht Strafen von bis zu sieben Jahren Gefängnis für die Weitergabe von Informationen über eine Person ohne deren Zustimmung und das Abfangen von Informationen ohne Genehmigung vor.

In einer Erklärung an die Associated Press sagte Nsereko: „Ja, wir leben im digitalen Raum. Aber haben Sie das Recht, mein Bild zu nehmen und es für Ihre Interessen zu verwenden?“

Die Aktivisten behaupten, dass das Gesetz gegen die Meinungsfreiheit verstößt und einige Arten digitaler Arbeit, wie z. B. investigativen Journalismus, einschränken wird.

Kritiker des Gesetzes weisen darauf hin, dass es eine abschreckende Wirkung auf die freie Meinungsäußerung haben wird, und das in einem Land, in dem die sozialen Medien möglicherweise der einzige Ort sind, an dem abweichende Meinungen geäußert werden können. Jahrelang war es den Gegnern des Präsidenten, der das Land seit 1986 regiert, nicht erlaubt, auf der Straße zu protestieren.

„Dieses Gesetz bedroht das Recht auf freie Meinungsäußerung im Internet, einschließlich des Rechts, Informationen zu empfangen und weiterzugeben, unter dem Vorwand, unerwünschte, falsche, bösartige, hasserfüllte und ungerechtfertigte Informationen zu verbieten“, sagte Muleya Mwananyanda von Amnesty International.

„Das Gesetz zielt darauf ab, Kritiker der Regierung ins Visier zu nehmen, und es wird dazu benutzt, abweichende Meinungen zum Schweigen zu bringen und Menschen daran zu hindern, ihre Meinung zu äußern.“

Er räumte ein, dass das Gesetz einige nützliche Bestimmungen enthält, wie die verantwortungsvolle Berichterstattung über Kinder. Es führt jedoch Strafen für jeden ein, der der sogenannten Hassrede beschuldigt wird“.