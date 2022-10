Update zur deutschen Energie-Apokalypse

Das einzige veröffentlichte Filmmaterial über die Schäden an den Nord Stream-Pipelines, das in meinem Nord Stream-Verschwörungsthread vorgestellt wurde, stammt von der schwedischen Zeitung Expressen. Ihre Reporter heuerten Unterwasserdrohnen an und fuhren mit einem Boot zum Ort der Explosionen vor der Insel Bornholm hinaus. Dort fanden sie einen beträchtlichen Krater und 50 Meter fehlende Rohrleitungen. Dass die Bilder auf diese Weise zu uns gelangten und nicht auf einem offiziellen Weg, spricht Bände über den Eifer der schwedischen Behörden, diese Geschichte zu unterdrücken.

Die Proteste gegen die irrsinnige Energiepolitik der Bundesregierung nehmen vor allem im Osten zu, vereinzelt wird jetzt sogar in großen Medien darüber berichtet. Dies ist sicher auch ein Grund dafür, dass der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer immer wieder von den offiziellen CDU-Positionen abweicht, einen Verhandlungsfrieden in der Ukraine fordert und die EU-Sanktionen mit einem „Tsunami“ vergleicht, der die deutsche Wirtschaft bedroht.

Die befürchtete Gasknappheit sorgt für Chaos, da die Kunden auf der Suche nach günstigeren Preisen oder wegen der Kündigung ihrer laufenden Verträge eilig den Versorger wechseln. Mehrere kommunale Versorgungsunternehmen haben die Aufnahme neuer Kunden gestoppt, aber diese Möglichkeit steht den so genannten Grundversorgern nicht zur Verfügung, d. h. den Versorgungsunternehmen, die den Großteil des Gases in ihrer Region liefern. Diese sind gesetzlich verpflichtet, alle Kunden aufzunehmen, und viele von ihnen haben bereits Schwierigkeiten, plötzliche Nachfragespitzen zu bewältigen.

Auch ihre tägliche Zahlungsfähigkeit könnte bald zum Problem werden:

Nicht nur die Beschaffungspreise sind enorm gestiegen, sondern auch die Zwischenfinanzierungskosten – also die Summe, mit der die Stadtwerke die Zeit vom Gaseinkauf bis zum Weiterverkauf an den Kunden überbrücken müssen – und die gestiegenen Abschlagszahlungen der Kunden, erklärt ein Sprecher des Verbands kommunaler Unternehmen. „Beides zusammen erhöht den Liquiditätsbedarf der Stadtwerke, was wiederum deren Fähigkeit beeinträchtigt, die Kunden mit Strom und Gas zu versorgen.“

Wer weiß, wie sich das alles entwickeln wird und welche Auswirkungen (wenn überhaupt) die vorgeschlagenen Preisobergrenzen für Strom und Gas auf die Märkte haben werden, aber ich habe die verrückte Vision einer nahen Dystopie, in der eine Minderheit wohlhabender Kunden, die sündhaft teure Verträge mit alternativen Anbietern abgeschlossen haben, immer noch ihre Häuser beheizen kann, während alle anderen mit ständigen Stromausfällen und Ad-hoc-Rationierungssystemen zu kämpfen haben.

Zelenskys Wirtschaftsberater hat angekündigt, dass er erwartet, dass die Bundesrepublik jeden Monat 500 Millionen Dollar zur Verteidigung der Ukraine beiträgt. Das hört sich viel an, aber wir müssen uns daran erinnern, dass das deutsche Antigen-Testprogramm auf seinem Höhepunkt rund eine Milliarde Euro pro Monat gekostet hat. Die Regierung vergeudet schon seit langem Geld für verrückte Dinge.

Eine Umfrage unter deutschen Unternehmen, mehrheitlich Kleinunternehmen, zeigt, dass 25 % (gegenüber 14 % vor vier Monaten) über Entlassungen nachdenken und 90 % eine weitere Preiserhöhung planen. Fast sechs von zehn Unternehmen stellen geplante Investitionen zurück.

Wir beobachten schon seit einiger Zeit eine schleichende Verschiebung in der Industrieproduktion“, sagt Rainer Kirchdörfer, Vorsitzender der Stiftung Familienunternehmen, die die Umfrage durchgeführt hat. „Wir werden die Deindustrialisierung und den Wohlstandsverlust erst in Jahren erkennen, und bis dahin wird er unumkehrbar sein.

Das Wirtschaftschaos hat die chemische Industrie besonders hart getroffen, und zu den ersten Engpässen gehören Eisen- und Aluminiumsalze, wichtige Fällungsmittel für die Abwasserreinigung. Vier Bundesländer haben bereits ihre Vorschriften für die Wasseraufbereitung gelockert. Auch Chemikalien, die für die Aufbereitung von Trinkwasser benötigt werden, werden immer knapper.

Können wir nicht einfach unsere Biogasproduktion erhöhen, um unsere Abhängigkeit von Russland zu beenden und gleichzeitig das Klima zu retten, fragen die geifernden Schwachköpfe des Westdeutschen Rundfunks?

Insgesamt könnte sich der Anteil von Biomethan am deutschen Gasmarkt verdreifachen, so eine Studie des Deutschen Biomasseforschungszentrums in Leipzig. Das Hauptstadtbüro für Bioenergie erklärt in einer Stellungnahme, dass Biogasanlagen kurzfristig etwa 4 Prozent der russischen Erdgasimporte ausgleichen könnten. Außerdem sei es möglich, dass Biogas 46 % des Stroms aus Gaskraftwerken liefert.

Wenn wir also unser gesamtes Getreide in die Stromerzeugung stecken, haben wir die Aussicht, nicht nur zu erfrieren, sondern auch zu verhungern. Ich bin froh, dass die staatlichen Medien diesen vielversprechenden Aspekt untersuchen.

Und schließlich hat Business Insider herausgefunden, dass die wahren Opfer der Gaskrise nicht kleine Kinder mit schwacher Gesundheit oder ältere Rentner mit festem Einkommen sein werden, sondern weibliche Berufstätige. Verordnungen, die vorschreiben, dass in Büros die Thermostate auf 19 °C eingestellt werden müssen, werden laut einer Müllstudie Frauen kognitiv benachteiligen, während (noch schlimmer) Männer begünstigt werden, die seltsamerweise bei genau dieser Temperatur angeblich ihre beste Leistung bringen. Glücklicherweise hat die Tagesschau jedoch Dr. Georg Ertl von der Universitätsklinik Würzburg konsultiert, der überzeugt ist, dass dieser unglückliche Sexismus, der durch die Förderung der liberalen Demokratie über uns gebracht wurde, durch … Mützen und Strümpfe bekämpft werden kann.

Solange es Entwicklungen gibt, wird dies eine regelmäßige Serie sein. Alle vorherigen Teile sind am Ende des Artikels in der Quelle zu finden.