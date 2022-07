Die offiziellen Daten der britischen Regierung zeigen, dass sie einen großen Fehler gemacht hat

Sie sollten ENTWEDER zugeben, dass ihre Daten Müll sind, oder dass die Impfungen für 10- bis 14-Jährige SOFORT eingestellt werden sollten. Im Idealfall geben sie BEIDES zu. Praktisch gesehen werden sie aber NIEMANDES tun.

Ups!!! Die britische Regierung hat jetzt ein großes Problem. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein dreifach geimpftes Kind stirbt, ist 45 Mal höher als die eines ungeimpften Kindes. Das macht den Impfstoff zum größten Kindermörder, der je von einer Regierung eingesetzt wurde, und lässt die COVID-Todesfälle wie Rundungsfehler aussehen (45X vs. 0,05X).

Zusammenfassung

Dieser Artikel im Expose hat mich dazu angeregt, einen Blick auf die neuesten Zahlen des Vereinigten Königreichs zu werfen.

Die Zahlen kann man finden, indem man den neuesten Datensatz (die Zahlen vom Mai 2022) von der offiziellen britischen ONS-Website herunterlädt.

Dabei sind mir zwei Dinge ins Auge gesprungen:

Die Aussage „Die Zahlen des Vereinigten Königreichs sind Müll“ wird durch diesen Datensatz einmal mehr bestätigt.

Wenn Sie glauben, dass die Zahlen des Vereinigten Königreichs richtig sind, dann sollten Sie aufspringen und sofort einen Stopp der Impfungen für 10- bis 14-Jährige fordern.

Einzelheiten zu beiden Behauptungen werden im Folgenden erläutert.

Aber hier ist die Pointe: Es gibt für die britische Regierung einfach keinen Ausweg. Sie muss sich entweder für 1 oder 2 entscheiden. Sie muss entweder bestätigen, dass ihre Zahlen Unsinn sind, oder sie muss die Impfungen für 10 bis 14 sofort stoppen.

Die britische Presse sollte sie zwingen, sich für eine der beiden Möglichkeiten zu entscheiden, da sie sonst ihre Glaubwürdigkeit aufs Spiel setzt.

Mein Vorschlag: Sie sollten die Wahrheit sagen und beides zugeben.

Hier sind die Details für jede meiner Behauptungen.

Die Zahlen aus dem Vereinigten Königreich sind Quatsch

Zunächst einmal muss man der britischen Regierung für die Offenlegung der Daten ein Kompliment machen. Die US-Regierung legt keine auch nur annähernd so detaillierten Daten offen, so dass es unmöglich ist, die US-Daten richtig zu analysieren, weil es keine Daten gibt, die man verwenden könnte.

Die britische Regierung scheint die interessantesten Messgrößen zur Bewertung der Sicherheit und Wirksamkeit nicht zu berücksichtigen. Das Expose weist darauf hin; es scheint, dass sie, wenn die Zahlen gegen sie sprechen, entweder ganz aufhören, die Daten zu melden, sie nicht mehr aufschlüsseln oder, wie in diesem Fall, die Todesfälle pro 100.000 Personenjahre nicht berechnen, so dass sich nur motiviertere Menschen die Zeit nehmen und erkennen, dass es ein großes Problem gibt.

Zu Ihrer Bequemlichkeit können Sie meine kommentierte Version hier herunterladen. Gehen Sie zu Tabelle 6. Meine Anmerkungen befinden sich in Spalte G. Die wichtigen Zahlen, die wir im Folgenden verwenden werden, sind in rot.

Wir sehen, dass die Gesamtmortalitätsrate (ACM) für die Altersgruppe der 20- bis 24-Jährigen um den Faktor 2 gesunken ist (vgl. G21 vs. G28).

Das ist unmöglich! Der Impfstoff ist kein Jungbrunnen. Es wird nur behauptet, dass er die Todesfälle durch COVID reduziert, nicht aber die Todesfälle durch alle bekannten Krankheiten beseitigt.

Laut der ungeimpften Reihe 21 sind nur (43/378) = 8,3 % der Todesfälle auf COVID zurückzuführen. Wenn man also einen PERFEKTEN Impfstoff hat, kann die ACM nur um 8,3 % zurückgehen. Sie kann nicht um 50 % sinken.

Dies entspricht dem, was Professor Norman Fenton in seinem Artikel vom 13. Juli 2022 dargelegt hat: Die COVID-Impfstoffe sind kein Jungbrunnen, aber genau das hat auch seine Analyse ergeben.

Das ist keine Überraschung und nicht neu. Ich habe dies bereits in meinem Artikel vom 5. Mai 2022 festgestellt, als ich versuchte, die britischen Daten für meine Berechnungen zu verwenden, und feststellte, dass die meisten der britischen ONS-Daten unbrauchbar waren, weil sie einfach keinen Sinn ergaben. Aus diesem Grund habe ich die Zeile gewählt, die ich in dieser speziellen Analyse verwendet habe.

Die Produktion von Datenmüll und die anschließende Verwendung dieses Datenmülls als Grundlage für die öffentliche Politik ist für die britische Regierung eine große Blamage.

Daher wird ihre offizielle Reaktion darin bestehen, mich und Professor Fenton als Verbreiter von Fehlinformationen zu bezeichnen und uns zu ignorieren. Problem gelöst!

Nun, nicht so schnell.

Denn wenn die Daten aus dem Vereinigten Königreich korrekt sind, dann…

Kinder im Alter von 10 bis 14 Jahren sterben 45-mal häufiger als normal

Wenn die Zahlen aus dem Vereinigten Königreich stimmen, müssen die Impfungen für Kinder im Alter von 10 bis 14 Jahren sofort gestoppt werden, weil sie die ACM für Kinder um den Faktor 45 erhöhen (G12/G5).

Mit anderen Worten, die Impfstoffe sind für diese Altersgruppe der gefährlichste Eingriff in der Geschichte der Menschheit. Dagegen sieht COVID wie ein Rundungsfehler aus:

COVID: 5% ACM-Anstieg

COVID-Impfstoff: 4400% ACM-Anstieg

Einige „Experten“ könnten dies mit der Behauptung „erklären“, dass sich nur die am meisten gefährdeten Kinder für die dritte Impfung entschieden haben und dies den höheren ACM-Wert erklärt. Nur diejenigen, die im Durchschnitt ein 45-fach höheres Sterberisiko hatten, haben sich für die dritte Impfung entschieden? Zeigen Sie mir bitte die Beweise!

Und wenn Sie schon dabei sind, zeigen Sie mir den Beweis, dass NUR Kinder mit einer 15-fach höheren Sterblichkeitsrate sich für die zweite Dosis entschieden haben.

Einige Leute könnten sagen: „Oh, die Zahlen für Dosis 3 sind gering“. Gut, selbst wenn wir alle Zahlen für Dosis 2 und Dosis 3 kombinieren, verdoppelt sich die ACM-Todesrate für die geimpften Kinder. Sie sollte eigentlich leicht sinken (und für die 20- bis 24-Jährigen wurde sie halbiert, wie wir oben festgestellt haben). Stattdessen hat sie sich verdoppelt.

Dann wird als Ausrede angeführt, dass die Daten der Dosis 3 das Ergebnis „verzerrt“ hätten… man solle sich nur die Daten der Dosis 2 ansehen.

Aber auch das funktioniert nicht. Auch Kinder, die nur die Dosis 2 erhalten haben, sterben mit viel höherer Wahrscheinlichkeit als Kinder in der ungeimpften Gruppe.

Es gibt nur eine Schlussfolgerung, die man daraus ziehen kann:

Jemand hat einen großen Fehler gemacht, als er diese Impfstoffe für Kinder zuließ

Die Datenlage war unzureichend, um diese Impfstoffe überhaupt zuzulassen, da es keine Todesfälle bei Kindern durch COVID gab, kann es keinen positiven Risikonutzen geben.

Aber jetzt haben sie Daten aus der realen Welt, und die sind eindeutig negativ. Was tun sie also? Sie ignorieren es, weil es sie schlecht aussehen lässt.

Es ist unmöglich, diese Daten als Unterstützung für den Impfstoff hinzustellen.

Die britische Regierung und alle Regierungen der Welt werden dies ignorieren, weil es unbequem ist, darüber zu sprechen.

Ebenso wird niemand in den Mainstream-Medien darüber schreiben. Ich wäre bereit, viel Geld darauf zu wetten (und ich wäre begeistert, wenn ich die Wette verlieren würde). Gibt es Mitspieler?

Wenn Sie dachten, das sei schon schlimm, wird es noch schlimmer

Lesen Sie diesen Artikel, in dem gezeigt wird, dass in Israel die gleichen Probleme aufgetreten sind und die Zahl der Todesfälle bei Kindern, die geimpft wurden, zu hoch war. Die israelische Regierung hat die Daten unter Verschluss gehalten, die Wissenschaftler, die die Arbeit durchgeführt haben, hielten es für unethisch, die Öffentlichkeit nicht zu informieren, und so wurden die Daten von Whistleblowern an die Öffentlichkeit gebracht.

Außerdem hat Fenton gerade seinen Artikel aktualisiert, der nun die ACM-Zahlen von 2011 bis 2019 zeigt. Die ACM-Zahlen für 2020 waren 1043. Wie ist es also möglich, dass die Ungeimpften jetzt mit einer Rate von 1474 sterben, während die Geimpften mit einer Rate von 892,9 sterben? Beide Zahlen sind unmöglich: Die 1474 sind zu hoch und die 892 zu niedrig.

Wenn diese Zahlen stimmen, werden wir dann vielleicht als nächstes hören, dass Schweine fliegen können?

Zusammenfassung

Die britische Regierung kann nicht alles haben, was sie will. Sie muss eine Entscheidung treffen. Sie muss entscheiden, ob ihre Zahlen Quatsch sind oder ob sie die Impfung für die 10- bis 14-Jährigen aussetzen will. Wie auch immer sie sich entscheiden, es ist eine große Blamage für die britische Regierung.

Die richtige Entscheidung wäre, die Wahrheit zuzugeben, dass beides wahr ist. Das würde ich tun, wenn ich in der Verantwortung wäre.

Was werden sie tun? Ich weiß genau, was sie tun werden. Sie werden meine Analyse ignorieren und hoffen, dass niemand von ihr erfährt. Mit Sicherheit werden die Mainstream-Medien sie nie nach diesen Daten fragen.

Deshalb ist es wichtig, dass Sie diesen Artikel überall auf all Ihren Social-Media-Plattformen verbreiten. Ich habe die Überschrift angepasst, um das Risiko der Zensur zu verringern.