Die Omikron-Variante ist so schwach, dass Südafrika die Rückverfolgung und Quarantäne von Kontakten einstellen wird

Südafrikanische Minister kündigten an, dass das Land die Rückverfolgung von Kontakten und die Quarantäne von Omicron-Kontakten einstellen wird. Gesundheitsexperten haben herausgefunden, dass Omicron so schwach ist, dass es nicht nötig ist, die Omicron-Variante in der Bevölkerung aufzuspüren.

Das ist eine gute Nachricht für diejenigen, die glauben, dass Omicron zur Herdenimmunität beitragen wird.

Es sind schlechte Nachrichten für Fauci und seine politischen Agenten, die Impfungen vorantreiben.

Alex Berenson berichtete von News 24:

Das Ministerial Advisory Committee (MAC) on Covid-19 hat Gesundheitsminister Joe Phaahla geschrieben und empfohlen, die Quarantäne von Kontaktpersonen einzustellen, da sie im derzeitigen sozialen und wirtschaftlichen Klima nicht mehr durchführbar ist. Darüber hinaus sagte der Ausschuss, dass die Ermittlung von Kontaktpersonen nicht mehr notwendig sei und ebenfalls mit sofortiger Wirkung eingestellt werden sollte…

..Da nur eine kleine Anzahl von Kontakten aus einer verhältnismäßig kleinen Zahl von Covid-19-Fällen identifiziert wurde, sei die Quarantäne nicht mehr wirksam, um die Ausbreitung der Krankheit einzudämmen, so MAC. Der Ausschuss erklärte, dass die Tests in hohem Maße auf die Erkennung symptomatischer Fälle ausgerichtet sind, während die große Mehrheit der Fälle asymptomatisch ist und unentdeckt bleibt.